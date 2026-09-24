Menino japonês de 10 anos surpreende cientistas com estudo complexo sobre a memória das borboletas

Aos 10 anos, o japonês Jo Nagai se debruçou sobre uma pergunta pouco comum para sua idade: será que uma borboleta guarda lembranças de quando ainda era lagarta? O interesse antigo do garoto por insetos resultou em um estudo que acabou repercutindo entre pesquisadores e viralizando na internet. O caso mostra como a observação atenta do cotidiano pode gerar perguntas científicas relevantes.

Jo estuda na Escola Primária Ibuki East, na cidade japonesa de Kobe, e é vinculado à Fundação Filantrópica Son Masayoshi, entidade voltada ao apoio de jovens com talentos fora do comum. Faz tempo que ele acompanha e anota como diferentes espécies de insetos se comportam. Esse trabalho o levou à pergunta central da pesquisa: a memória consegue atravessar a transformação de uma lagarta em borboleta?

Como o experimento começou

Ao criar borboletas-cauda-de-andorinha asiáticas em casa. Jo fez uma observação que o intrigou: os espécimes que alimentava e cuidava pareciam retornar à sua mão quando soltos, enquanto os capturados na natureza voavam para longe. A diferença o levou a formular uma hipótese: talvez os insetos carregassem alguma forma de memória do período em que eram larvas.

Ao longo de vários anos, ele acompanhou o comportamento dos insetos e montou experimentos próprios; em um deles, submeteu lagartas ao cheiro de lavanda ao mesmo tempo em que usava um aparelho de massagem para gerar uma leve vibração sobre elas. Depois da metamorfose, colocou as borboletas em um labirinto tubular em forma de Y para observar como reagiam ao mesmo cheiro de lavanda.

Resultados que desafiam expectativas

Aproximadamente 70% das borboletas adultas evitaram o aroma de lavanda, indicando que retiveram memórias do estágio larval. Se confirmado por pesquisas independentes, esse achado desafiaria a compreensão atual de que o sistema nervoso dos insetos é completamente reconstruído na fase de pupa, apagando toda memória anterior.

O estudo também analisou as gerações subsequentes, e descendentes e até netos das borboletas condicionadas mostraram maior tendência a evitar lavanda, embora nunca tivessem recebido o mesmo treinamento. Jo sugeriu que a herança epigenética transgeracional — mecanismo pelo qual experiências ambientais influenciam gerações futuras sem modificar a sequência do DNA — poderia explicar o fenômeno.

Reconhecimento científico e próximos passos

Jo apresentou a pesquisa em encontros científicos, inclusive no Congresso Internacional de Entomologia de Kobe, onde profissionais conheceram os resultados. O trabalho, de 33 páginas, e as apresentações para cientistas foram amplamente compartilhados em plataformas digitais. Ainda não publicado em revista científica com revisão de pares, o estudo gerou debate na comunidade especializada sobre os métodos utilizados.

Parte do público criticou o recurso a estímulos desagradáveis nas lagartas durante os testes. Já outra parte defendeu que a intenção era apenas provocar reações defensivas naturais dos animais, sem a intenção de causar dano a eles.

Cientistas reconhecem a contribuição de um pesquisador tão jovem, mas concordam que outras equipes precisam replicar os experimentos para confirmar os achados. O trabalho mostra que grandes perguntas científicas podem surgir da observação cuidadosa do cotidiano, independentemente da idade de quem as formula.