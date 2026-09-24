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Publicação científica

Café pode fazer mal ao intestino, mas estudo aponta menor risco de morte entre consumidores

Consumo diário está associado a menor risco de morte.

João V. Valença

24/09/2026 - 14h35
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Enquanto o consumo exagerado do café pode causar riscos ao intestino, uma análise publicada na revista Nutrients concluiu que manter um consumo diário de três a cinco xícaras de café está associado a menor risco de morte, além de proteção contra doenças crônicas como diabetes tipo 2 e problemas no coração.

Para chegar a essa conclusão, os autores cruzaram informações de diversas pesquisas já publicadas, investigando de que forma a cafeína interfere na saúde e qual seu peso na mortalidade e no surgimento de doenças de longa duração.

Farin Kamangar, responsável pela análise, aponta que quem consome café moderadamente tem cerca de 15% menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Os dados analisados ainda indicam que o café não eleva o risco de câncer e que seu consumo pode até ajudar a prevenir alguns tipos de tumor, caso do câncer de endométrio.

Benefícios além da energia

Os achados da análise publicada na revista Nutrients associam o café a diversos benefícios para a saúde. A bebida melhora a disposição para atividade física, aumenta a oxidação de gordura durante o exercício e aprimora a função pulmonar. Além disso, reduz a inflamação no corpo e contribui para maior clareza mental.

O consumo moderado também está ligado à redução do risco de diabetes tipo 2, tanto com café comum quanto descafeinado. A cafeína também melhora o metabolismo, o que explica o impacto positivo na longevidade observado em pesquisas realizadas ao longo de décadas com milhões de pessoas.

Moderação é essencial

Embora o café traga benefícios, a pesquisa enfatiza que a quantidade importa. Beber café em excesso pode causar insônia ou aumentar a ansiedade. Genética e estilo de vida são fatores que fazem esses efeitos não serem os mesmos para todo mundo.

Para aproveitar os benefícios e reduzir os riscos, especialistas recomendam manter o consumo na faixa de três a cinco xícaras diárias.

O menor páis do mundo

Enquanto a maior fazenda do Brasil tem 152 mil hectares, Europa pode ganhar país de 27

A área seria menor que o Estado do Vaticano.

24/09/2026 13h50

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index (2)

index (2) Foto: Pixabay/Pexels

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A Albânia, que já foi o único Estado ateísta do mundo, agora estuda criar um território independente dentro da própria capital, Tirana, reservado à ordem religiosa Bektashi. Com apenas 27 hectares, a área seria menor que o Estado do Vaticano e poderia se tornar o menor país do planeta.

A proposta partiu do primeiro-ministro Edi Rama, e o novo território se chamaria "Estado Soberano da Ordem Bektashi". O projeto já provoca debates sobre religião, soberania e influência internacional antes mesmo de sair do papel.

Uma vertente própria dentro do islamismo

A Ordem Bektashi prega uma versão liberal do islã, aberta a interpretações místicas e ao diálogo com outras religiões e filosofias. A corrente é considerada mais flexível dentro do islã e se distancia de leituras rígidas praticadas em outras regiões. No último censo do país, pouco menos de 5% da população albanesa se declarou seguidora dessa vertente religiosa.

Uma comparação de escala improvável

A escala do projeto contrasta com a da Fazenda Roncador, no interior do Mato Grosso. A propriedade chegou a somar 152 mil hectares em seu auge, depois que Pelerson Soares Penido a comprou em 1978.

Aos 60 anos, o engenheiro civil e ex-tropeiro decidiu apostar num modelo de pecuária que rompia com os padrões da época. A propriedade cresceu até superar a área de toda a Região Metropolitana de São Paulo. Os 27 hectares projetados na Albânia são uma fração desse tamanho.

Estradas, aeroporto e uma cidade particular

A fazenda chegou a ter 607 quilômetros de vias pavimentadas, além de centenas de quilômetros de estradas internas. Escolas, mercados, igrejas e quadras esportivas atendiam quem morava e trabalhava ali, e a propriedade também tinha um aeroporto próprio.

Em comparação, o "Estado Soberano da Ordem Bektashi", se sair do papel, dispensaria qualquer infraestrutura desse porte. Seus 27 hectares mal dariam para reproduzir uma fração das estradas internas que cortavam o antigo latifúndio mato-grossense.

Duas histórias, duas noções de território

Enquanto a Albânia discute como transformar um pedaço mínimo de sua capital em um país à parte. A experiência da fazenda brasileira mostra o extremo oposto: um só imóvel rural funcionando como microrregião autossuficiente.

Após ser dividida entre herdeiros, a propriedade no Mato Grosso hoje soma 53 mil hectares, ainda assim uma extensão que segue muito acima da que caberia num pequeno enclave religioso europeu.

Pequeno, mas letal

Nem tubarão nem onça: o pequeno animal que mais mata humanos vive perto de casa

Cabe na palma da mão e pesa menos que uma gota de água.

24/09/2026 13h13

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index (1) Foto: Diego Sandoval/Pexels

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Um inseto que cabe na palma da mão e pesa menos que uma gota de água lidera as estatísticas globais de mortes humanas provocadas por animais.

O mosquito supera qualquer predador de filme de terror nesse quesito, enquanto os tubarões matam cerca de dez pessoas por ano. A explicação não está na força nem no ataque direto.

O mosquito transporta parasitas e vírus responsáveis por malária, dengue, febre amarela e chikungunya, entre outras doenças graves. Sua capacidade de matar não vem do corpo, mas do que ele carrega.

Como um inseto tão pequeno mata tanto

As doenças causadas por esses agentes explicam o número elevado de vítimas atribuídas ao mosquito. A malária, sozinha, responde por centenas de milhares de óbitos anuais. Essas mortes se concentram em regiões onde o acesso a tratamento e prevenção ainda é limitado.

A dengue afeta mais de 3,9 bilhões de pessoas em 129 países, com estimativa de 96 milhões de casos sintomáticos e 40 mil mortes anuais.

Cada caso depende de uma cadeia: o parasita ou vírus precisa circular entre pessoas infectadas e o inseto para se manter ativo. A espécie do mosquito, o clima, a imunidade coletiva e o histórico de doenças na região definem se aquela picada específica representa risco real.

Nem toda picada é igual

Pensar que qualquer contato com o inseto resulta em doença grave é um erro comum. A maior parte das picadas não transmite nada além de coceira. Para que haja transmissão, é preciso combinar a presença do agente infeccioso na região com o histórico de circulação entre a população local.

Fatores como chuva, temperatura e imunidade coletiva mudam o cenário de risco ao longo do ano. Um mesmo local pode ter surtos em determinados meses e ficar praticamente livre de casos em outros períodos.

Diferentes espécies, diferentes ameaças

O gênero Anopheles carrega os parasitas causadores da malária, enquanto o Aedes aegypti está ligado à dengue, à zika e à febre amarela em áreas urbanas onde esses vírus já circulam. Outros mosquitos participam de ciclos ligados a doenças menos conhecidas, como a filariose e encefalites.

Um vídeo do canal Curso Enem Gratuito no YouTube detalha a biologia do Aedes aegypti e explica por que seu ciclo reprodutivo depende de água parada acumulada em recipientes. Essa dependência é o ponto de partida para a prevenção doméstica eficaz.

Por que o medo mira o alvo errado

Ataques de tubarão ou onça ficam gravados na memória porque são raros, visuais e dramáticos. Já a picada de um mosquito passa despercebida, e os sintomas da doença só aparecem dias depois — quando ninguém mais associa o mal-estar ao inseto.

Esse intervalo entre o contato e o aparecimento dos sintomas distorce a percepção de risco do público. Eliminar água parada e usar proteção contra picadas é a forma mais eficaz de reduzir a circulação desses vírus e parasitas no ambiente doméstico.

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