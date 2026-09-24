Café pode fazer mal ao intestino, mas estudo aponta menor risco de morte entre consumidores

Enquanto o consumo exagerado do café pode causar riscos ao intestino, uma análise publicada na revista Nutrients concluiu que manter um consumo diário de três a cinco xícaras de café está associado a menor risco de morte, além de proteção contra doenças crônicas como diabetes tipo 2 e problemas no coração.

Para chegar a essa conclusão, os autores cruzaram informações de diversas pesquisas já publicadas, investigando de que forma a cafeína interfere na saúde e qual seu peso na mortalidade e no surgimento de doenças de longa duração.

Farin Kamangar, responsável pela análise, aponta que quem consome café moderadamente tem cerca de 15% menos chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Os dados analisados ainda indicam que o café não eleva o risco de câncer e que seu consumo pode até ajudar a prevenir alguns tipos de tumor, caso do câncer de endométrio.

Benefícios além da energia

Os achados da análise publicada na revista Nutrients associam o café a diversos benefícios para a saúde. A bebida melhora a disposição para atividade física, aumenta a oxidação de gordura durante o exercício e aprimora a função pulmonar. Além disso, reduz a inflamação no corpo e contribui para maior clareza mental.

O consumo moderado também está ligado à redução do risco de diabetes tipo 2, tanto com café comum quanto descafeinado. A cafeína também melhora o metabolismo, o que explica o impacto positivo na longevidade observado em pesquisas realizadas ao longo de décadas com milhões de pessoas.

Moderação é essencial

Embora o café traga benefícios, a pesquisa enfatiza que a quantidade importa. Beber café em excesso pode causar insônia ou aumentar a ansiedade. Genética e estilo de vida são fatores que fazem esses efeitos não serem os mesmos para todo mundo.

Para aproveitar os benefícios e reduzir os riscos, especialistas recomendam manter o consumo na faixa de três a cinco xícaras diárias.