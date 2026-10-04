Meu local de votação mudou? Veja onde consultar antes de sair de casa neste domingo

Neste domingo, dia 4 de outubro, milhões de eleitores vão às urnas no primeiro turno das eleições de 2026. Quem se mudou recentemente ou não vota há algum tempo pode descobrir que sua seção eleitoral mudou de endereço ou de bairro. Conferir o local com antecedência evita surpresas desagradáveis na hora de votar.

A Justiça Eleitoral oferece duas maneiras gratuitas de fazer a consulta: pelo computador ou pelo celular. As duas levam segundos e exigem dados simples do eleitor.

Como consultar pelo aplicativo e-Título

O e-Título está disponível nas lojas de aplicativos para celulares e tablets com iOS ou Android. Após instalar, abra o menu "Onde votar" para ver o endereço completo, o número da seção e a zona eleitoral vinculados ao seu CPF. A informação aparece em poucos segundos, sem necessidade de preencher formulários longos.

Como consultar pelo site do Tribunal Superior Eleitoral

A consulta pelo portal do TSE funciona em qualquer navegador. No menu "Título de eleitor", há três opções: busca por nome, número do título ou CPF. Para qualquer uma delas, o sistema pede data de nascimento e nome da mãe para confirmar a identidade.

O processo é igualmente rápido e não requer cadastro prévio. Anote o endereço da seção e a hora de funcionamento antes de sair de casa.

Horários de votação e exceções por fuso horário

As urnas abrem às 8h e fecham às 17h no horário de Brasília, mas estados nas extremidades do país têm regras diferentes. Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, as seções funcionam das 7h às 17h no horário local. Boa parte do Amazonas também abre uma hora mais cedo.

Algumas localidades que seguem o horário do Acre começam a votação às 6h. O segundo turno, se houver, ocorre em 25 de outubro, apenas em municípios com mais de 200 mil eleitores e apenas se nenhum candidato à prefeitura superar 50% dos votos válidos.

Opções se você estiver fora do seu município

Quem mudou de endereço pode solicitar votação em trânsito, mas apenas em capitais e cidades com mais de 100 mil eleitores. Se estiver longe do seu município na hora da eleição sem ter feito o pedido, é possível justificar a ausência pelo e-Título no mesmo dia, entre 8h e 17h.

Essa justificativa evita problemas futuros com a Justiça Eleitoral e pode ser feita rapidamente, sem burocracia. Ainda assim, verificar o local de votação com antecedência é a forma mais segura de evitar transtornos.