Não fica no Brasil nem no Chile: o melhor destino rural do mundo está na América do Sul - Imagem: Divulgação/Governo da Argentina

Zenón Pereyra, uma localidade de pouco mais de 2.000 habitantes na província de Santa Fe. Na Argentina, conseguiu uma vaga entre os oito representantes do país na edição 2026 do Best Tourism Villages, iniciativa da ONU Turismo que reconhece destinos rurais de excelência.

O pequeno município fica a aproximadamente 130 quilômetros a oeste da capital santafesina e disputará o prêmio internacional ao lado de outros sete pueblos argentinos. A competição argentina foi particularmente intensa neste ano: 56 localidades de 19 províncias se inscreveram, o maior número desde que o país começou a participar do programa em 2021.

Zenón foi o único selecionado de Santa Fe, o que mostra o destaque de sua proposta turística entre os avaliadores.

O patrimônio maçônico e a história guardada nas ruas

A identidade turística desse município não se baseia em paisagens como montanhas ou praias, mas na história preservada em sua arquitetura e em seus edifícios. O traço mais marcante é o legado maçônico da localidade. A Secretaría de Turismo da Nação reconhece essa herança como um diferencial marcado por "misterios arquitectónicos" dignos de exploração.

Em julho de 2026, o município promoveu uma jornada especial chamada "Zenón Pereyra y sus raíces masónicas", com a participação de autoridades da Gran Logia Argentina e visitas guiadas a edifícios históricos vinculados a essa tradição.

O Museo Bucci também preserva a história do automobilismo e da engenharia. O espaço abriga uma coleção de veículos de competição e peças relacionadas à histórica escuderia familiar que marcou a região.

Herança imigrante e desenvolvimento comunitário

Zenón Pereyra reúne diferentes camadas de história, e além da arquitetura e do automobilismo, a localidade preserva a herança de comunidades europeias que se instalaram na região. Essa influência aparece na gastronomia espanhola, suíça e italiana, e instituições como a Biblioteca Popular e a Sociedad Italiana também preservam essa memória coletiva.

O reconhecimento do Best Tourism Villages busca identificar localidades rurais que preservam patrimônio cultural e natural, mantêm suas formas de vida comunitárias e utilizam o turismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável.

O município exemplifica esse modelo ao celebrar suas raízes por meio de caravanas de carros antigos. Festividades que resgatam os costumes dos primeiros imigrantes e da gastronomia regional, que preserva a identidade local.

As localidades reconhecidas internacionalmente na edição de 2026 serão anunciadas em dezembro, durante uma cerimônia na Argentina. A candidatura de Zenón Pereyra não significa que a localidade já tenha sido eleita como uma das melhores do mundo, e a escolha final ocorrerá naquele mês.