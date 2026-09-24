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Melhor destino rural

Não fica no Brasil nem no Chile: o melhor destino rural do mundo está na América do Sul

Local conseguiu uma vaga entre os oito representantes do país na edição 2026 do Best Tourism Villages

Henrique Cesaretti

24/09/2026 - 08h26
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Zenón Pereyra, uma localidade de pouco mais de 2.000 habitantes na província de Santa Fe. Na Argentina, conseguiu uma vaga entre os oito representantes do país na edição 2026 do Best Tourism Villages, iniciativa da ONU Turismo que reconhece destinos rurais de excelência.

O pequeno município fica a aproximadamente 130 quilômetros a oeste da capital santafesina e disputará o prêmio internacional ao lado de outros sete pueblos argentinos. A competição argentina foi particularmente intensa neste ano: 56 localidades de 19 províncias se inscreveram, o maior número desde que o país começou a participar do programa em 2021.

Zenón foi o único selecionado de Santa Fe, o que mostra o destaque de sua proposta turística entre os avaliadores.

O patrimônio maçônico e a história guardada nas ruas

A identidade turística desse município não se baseia em paisagens como montanhas ou praias, mas na história preservada em sua arquitetura e em seus edifícios. O traço mais marcante é o legado maçônico da localidade. A Secretaría de Turismo da Nação reconhece essa herança como um diferencial marcado por "misterios arquitectónicos" dignos de exploração.

Em julho de 2026, o município promoveu uma jornada especial chamada "Zenón Pereyra y sus raíces masónicas", com a participação de autoridades da Gran Logia Argentina e visitas guiadas a edifícios históricos vinculados a essa tradição.

O Museo Bucci também preserva a história do automobilismo e da engenharia. O espaço abriga uma coleção de veículos de competição e peças relacionadas à histórica escuderia familiar que marcou a região.

Herança imigrante e desenvolvimento comunitário

Zenón Pereyra reúne diferentes camadas de história, e além da arquitetura e do automobilismo, a localidade preserva a herança de comunidades europeias que se instalaram na região. Essa influência aparece na gastronomia espanhola, suíça e italiana, e instituições como a Biblioteca Popular e a Sociedad Italiana também preservam essa memória coletiva.

O reconhecimento do Best Tourism Villages busca identificar localidades rurais que preservam patrimônio cultural e natural, mantêm suas formas de vida comunitárias e utilizam o turismo como ferramenta de desenvolvimento sustentável.

O município exemplifica esse modelo ao celebrar suas raízes por meio de caravanas de carros antigos. Festividades que resgatam os costumes dos primeiros imigrantes e da gastronomia regional, que preserva a identidade local.

As localidades reconhecidas internacionalmente na edição de 2026 serão anunciadas em dezembro, durante uma cerimônia na Argentina. A candidatura de Zenón Pereyra não significa que a localidade já tenha sido eleita como uma das melhores do mundo, e a escolha final ocorrerá naquele mês.

Doação de peso

Enquanto Luciano Hang tirou R$ 25 milhões para presentear funcionários, Michael Jordan doou mais

Lenda do basquete investiu quantia milionária na construção de quatro clínicas médicas em comunidades carentes dos Estados Unidos

24/09/2026 07h59

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index (2) (1) Foto: mccarmona23 (CC BY 2.0)

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Michael Jordan investiu US$ 17 milhões na construção de quatro clínicas médicas em comunidades carentes dos Estados Unidos, enquanto Luciano Hang distribuiu R$ 25 milhões entre 25 mil funcionários da Havan para reconhecer o desempenho deles. Os dois usaram suas fortunas de formas distintas.

Os casos mostram duas formas de usar a riqueza: Jordan investiu em infraestrutura de saúde pública, enquanto Hang reconheceu diretamente os trabalhadores. Ambos demonstram como bilionários encontram caminhos para utilizar seu patrimônio.

O investimento de Michael Jordan em clínicas médicas

Em 2017, o ex-basquetebolista Michael Jordan doou US$ 7 milhões para abrir duas clínicas em Charlotte, na Carolina do Norte. Quatro anos depois, em 2021, investiu outros US$ 10 milhões para expandir o projeto para Wilmington, cidade onde cresceu.

As duas primeiras Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinics foram inauguradas em Charlotte entre 2019 e 2020. Cada unidade oferece atendimento primário e preventivo a pessoas com dificuldades de acesso ao sistema de saúde, além de serviços de assistência social e saúde comportamental.

Uma delas conta com 630 m² de área, 12 consultórios, sala de raios X e espaço para fisioterapia.

Nos primeiros dois anos, as clínicas em Charlotte atenderam mais de 4.500 pacientes e aplicaram mais de 1.000 vacinas durante a pandemia de Covid-19. A primeira unidade em Wilmington abriu em maio de 2024, com 725 m², e recebeu 1.800 pacientes nos primeiros nove meses. Uma quarta clínica foi inaugurada em fevereiro de 2025, também em Wilmington.

O programa de premiação da Havan

Luciano Hang anunciou a distribuição de R$ 25 milhões entre aproximadamente 25 mil funcionários da Havan como reconhecimento pelo desempenho ao longo do ano. Cada trabalhador recebe R$ 1 mil, valor que dobrou em relação ao prêmio do ano anterior.

Essa é a terceira edição consecutiva da política de reconhecimento. A empresa considera critérios como frequência, cumprimento de metas e dedicação ao longo do ano para identificar quem receberá o benefício. Segundo Hang, a Havan prioriza a meritocracia: quem não falta, cumpre as metas e se dedica o ano inteiro deve ser reconhecido.

O anúncio ganhou destaque especial porque 2026 marca as quatro décadas de atuação da empresa. Hang criou expectativa antes de divulgar o valor, circulando nas redes sociais com uma maleta rotulada como "confidencial" desde o fim de agosto, estratégia que aumentou a curiosidade sobre a premiação.

Mais avanços da IA

Antes mesmo de uma rua existir, a IA pode ajudar a prever onde surgirão futuros engarrafamentos

Um sistema de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da New York University Tandon consegue prever onde se formarão congestionamentos nas cidades e dá aos planejadores urbanos a chance de agir antes

24/09/2026 07h22

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Foto: Dapur Melodi/Pexels

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Um sistema de inteligência artificial desenvolvido por pesquisadores da New York University Tandon consegue prever onde se formarão congestionamentos nas cidades e dá aos planejadores urbanos a chance de agir antes. A abordagem inverte a lógica tradicional: em vez de reagir aos problemas de trânsito já instalados, as autoridades recebem informações para intervir antes que eles se materializem.

No modelo tradicional, o planejamento de trânsito funciona de trás para frente: uma via fica congestionada, dados são coletados e os gestores tentam resolver o problema. Anton Rozhkov, Pranav Nitin Motarwar e Rudra Patil criaram uma ferramenta que inverte esse fluxo e usa aprendizado de máquina para mapear onde surgirão gargalos.

Rozhkov concebeu a estrutura geral do sistema, enquanto Motarwar liderou o trabalho de previsão e Patil desenvolveu a análise espacial.

Uma plataforma em que as cidades confiam

O projeto nasceu de conversas entre Rozhkov e planejadores urbanos que enfrentavam um problema: as cidades querem adotar IA, mas raramente têm equipes técnicas próprias para construir sistemas sob medida. A segurança também preocupa, e compartilhar dados sensíveis sobre transportes com chatbots comerciais faz muitas agências hesitarem.

A solução foi desenvolver uma plataforma própria, hospedada localmente e projetada para ser intuitiva e acessível aos profissionais do dia a dia. O sistema integra previsão de tráfego, mapeamento espacial e um modelo de linguagem natural rodando nos servidores da cidade — eliminando riscos de vazamento de dados.

Para validar a abordagem, a equipe usou 15 anos de registros de trânsito de Nova York.

Testando dois métodos de previsão

Nova York se mostrou um laboratório ideal porque publica muitos dados sobre transporte. Os pesquisadores analisaram observações de tráfego coletadas entre 2009 e 2024 e compararam duas técnicas, e a primeira, o ARIMA, é um método estatístico consolidado.

A segunda, uma rede neural de memória de longo e curto prazo (LSTM), foi projetada para capturar padrões não lineares que se estendem por grandes conjuntos de dados.

O ARIMA identifica a sazonalidade, ou seja, padrões que se repetem, mas deixa lacunas. A LSTM preenche essas lacunas ao detectar variações que não seguem ciclos previsíveis, o que explica a maior parte de sua vantagem.

Em testes com dados inéditos de 2021 a 2024, a LSTM reduziu o erro de previsão para aproximadamente 343 veículos por dia, enquanto o ARIMA chegou a cerca de 418. Isso representa uma melhora de cerca de 18%, e o modelo projeta o tráfego médio diário subindo de 12.540 veículos em 2025 para 19.680 em 2029.

Mapeando congestionamentos no nível das ruas

Números agregados de tráfego, porém, dizem pouco aos gestores. Patil cuidou da dimensão espacial do projeto e usou o sistema H3, da Uber, para visualizar os dados de trânsito em uma grade de células hexagonais aninhadas. Esse layout permite que planejadores saiam da visão genérica da cidade inteira e focalizem padrões em bairros específicos ou até em cruzamentos problemáticos.

Algoritmos de agrupamento identificaram corredores onde congestionamentos pesados reapareciam ano após ano com consistência. Manhattan se destacou como o distrito mais congestionado, seguido pelos distritos de Brooklyn e Queens. A descoberta reforça um princípio: uma média no nível da cidade não orienta quem precisa decidir onde investir.

Planejadores precisam saber quais vias sofrem mais impacto — e essas costumam ser as mesmas, repetidamente.

Os pesquisadores alertam que os números projetados carregam incerteza e devem ser lidos como previsões, não como certezas. Mesmo assim, a plataforma oferece um caminho novo: antecipar congestionamentos em vez de apenas reagir quando já estão aí. Assim, as cidades ganham tempo para repensar a infraestrutura, o transporte público e as rotas antes que crises de mobilidade se instalem.

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