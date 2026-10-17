NASA registra galáxia com um "sorriso" assustador em imagem captada pelo Hubble

Uma imagem do Telescópio Espacial Hubble voltou a viralizar nas redes sociais ao revelar algo que parece ter escapado de um filme de ficção científica: um aglomerado de galáxias com a aparência de um rosto sorridente colossal flutuando no espaço.

O objeto astronômico SDSS J1038+4849 apresenta traços faciais definidos, com dois pontos alaranjados que parecem olhos e arcos azuis que formam uma boca curvada para cima.

Embora a ilusão seja tão perfeita que lembre um emoji gigante congelado no universo, o registro não é fruto de montagem digital. A percepção do rosto, porém, é uma pareidolia — fenômeno em que o cérebro humano reconhece padrões familiares em objetos aleatórios.

O registro é real, e a "expressão facial" surge de um processo descrito pela física moderna: uma lente gravitacional forte em ação.

Como a gravidade cria rostos no espaço

O fenômeno responsável por essa imagem notável chama-se lente gravitacional forte, um conceito previsto pela Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein há mais de um século.

Quando uma concentração massiva de matéria — no caso deste aglomerado, bilhões de galáxias reunidas — existe entre um observador e objetos. Ainda mais distantes, sua gravidade distorce o tecido do espaço-tempo de forma tão intensa que altera o próprio caminho que a luz percorre.

A estrutura do aglomerado funciona como uma lente colossal, ampliando e deformando a radiação proveniente de galáxias localizadas bem atrás dele. Essa curvatura produz os arcos luminosos azuis — na verdade, imagens de galáxias muito distantes que estão atrás do aglomerado. O resultado visual é um padrão que o cérebro humano reconhece instantaneamente como um rosto animado.

Desvendando cada componente do "sorriso"

Os dois pontos alaranjados brilhantes que formam os "olhos" são galáxias elípticas massivas identificadas como SDSSCGB 8842.3 e SDSSCGB 8842.4. Elas contêm bilhões de estrelas e exercem papel central na distorção gravitacional que cria o efeito visual.

Entre elas, um ponto esbranquiçado aparece como um "nariz", enquanto os arcos azuis que formam a "boca sorridente" representam múltiplas imagens deformadas de galáxias localizadas por trás do aglomerado.

A luz dessas galáxias distantes viaja pelo espaço curvado e chega até nós em múltiplas imagens, distorcida e formando os contornos luminosos que completam a ilusão de um rosto expressivo. Cada detalhe dessa composição cósmica surge da forma como a matéria massiva do aglomerado modifica a geometria do espaço ao seu redor.

A longa história das lentes gravitacionais

A ideia de que objetos maciços desviam luz não começou com Einstein. Isaac Newton já havia sugerido em 1704 que a gravidade poderia curvar raios luminosos, e a questão intrigou cientistas subsequentes.

Henry Cavendish explorou essa possibilidade em 1784, enquanto Johann Georg von Soldner realizou cálculos precisos do desvio esperado em 1801, publicando seus achados em 1804 — todos trabalhando dentro da gravitação newtoniana clássica.

Einstein retomou o tema em 1911 utilizando apenas o princípio da equivalência e chegou ao mesmo valor que Soldner havia calculado décadas antes. Sua formulação completa da Relatividade Geral não apenas confirmou esses resultados como os aprimorou e os enquadrou em uma compreensão renovada de como a matéria curva o espaço e o tempo.

As lentes gravitacionais observadas por telescópios modernos, como o Hubble, fornecem evidências diretas dessa predição einsteiniana centenária, servem como prova da existência de matéria escura e ajudam astrônomos a mapear as distribuições dessa matéria invisível no universo.

Se o rosto é uma ilusão, por que o artigo diz que a imagem é "completamente real"?

A confusão acontece porque existem dois tipos de ilusão aqui. O rosto é uma ilusão de ótica: nosso cérebro reconhece padrões familiares, como rostos, em formas aleatórias. Esse fenômeno se chama pareidolia. Os dados físicos captados pelo Hubble, porém, são reais: as galáxias existem, a luz foi desviada pela gravidade e os padrões luminosos da foto foram registrados pelo telescópio.

A "ilusão" está apenas na interpretação que nosso cérebro faz desses dados reais; não houve montagem digital ou manipulação. É como se o universo tivesse criado, por meio de processos físicos legítimos, uma forma que nosso cérebro reconhece como um rosto.