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Dica caseira

Nem branco e menos ainda prata: a tendência para o Ano Novo 2027 é outra

Tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração.

João V. Valença

20/10/2026 - 13h00
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Durante anos, o branco e o prateado estiveram entre as escolhas tradicionais para decorar a casa na chegada do Ano Novo. Para a virada de 2026 para 2027, porém, outra tonalidade ganha espaço nas propostas de decoração: o dourado, uma opção que combina elegância, luminosidade e sensação de aconchego.

A proposta não é transformar os ambientes em espaços carregados de brilho, mas apostar em detalhes metálicos capazes de refletir a luz e valorizar os demais elementos da decoração. A escolha acompanha o interesse crescente por metais de tons quentes, como ouro, bronze e latão, em acabamentos mais discretos.

Segundo uma análise da revista especializada Archie Interiors, o dourado voltou a ganhar protagonismo nos interiores contemporâneos, impulsionado pela influência do estilo art déco e pela procura por ambientes com mais personalidade e acolhimento.

Por que o dourado é uma boa escolha para a decoração de Ano Novo?

Uma das principais vantagens do dourado é a capacidade de refletir a luz e criar pontos de destaque nos ambientes. Quando utilizado com equilíbrio, o acabamento pode valorizar tanto salas amplas quanto apartamentos pequenos, sem exigir grandes mudanças na decoração.

A empresa de design de interiores Accent Decor também destaca a versatilidade dos detalhes dourados, que podem acrescentar sofisticação e aconchego a diferentes estilos decorativos e celebrações.

Já o estúdio Bionki Interiors incluiu o dourado champanhe entre as propostas para a temporada de festas de 2026. A recomendação é combinar essa tonalidade com materiais e acabamentos que já fazem parte da casa, criando uma composição harmoniosa.

Como usar o dourado sem exagerar no brilho

O segredo está na distribuição dos elementos. Em vez de concentrar muitos objetos metálicos em um único espaço, vale espalhar pequenos detalhes pela casa e deixar que eles complementem a decoração existente.

Essa estratégia permite criar uma atmosfera festiva sem comprometer a leveza dos ambientes. O dourado também pode aparecer em diferentes intensidades, desde acabamentos foscos até superfícies mais brilhantes, de acordo com o efeito desejado.

Como incorporar o dourado à decoração de Ano Novo de 2027

Não é necessário renovar todos os objetos da casa para aderir à tendência. Alguns acessórios já são suficientes para criar uma composição elegante para a noite da virada.

1. Guirlandas e enfeites decorativos

Detalhes dourados em guirlandas e outros enfeites podem valorizar portas, paredes, janelas e cantos preparados para a celebração. Para um resultado equilibrado, combine-os com elementos neutros ou materiais naturais.

2. Balões metálicos para a noite da virada

Balões dourados ajudam a criar um cenário festivo e podem ser combinados com branco, preto ou champanhe. A mistura também funciona como fundo para fotografias e registros da celebração.

3. Velas e castiçais

Castiçais dourados e suportes metálicos para velas acrescentam pontos de luz à mesa e à sala de estar. Com uma iluminação suave, os reflexos ajudam a criar uma atmosfera acolhedora para receber familiares e amigos.

4. Bandejas e pequenos objetos decorativos

Bandejas, vasos e outros acessórios dourados podem ser colocados em mesas de centro, aparadores e halls de entrada. Além de destacar esses espaços, os objetos ajudam a repetir a tonalidade em diferentes partes da casa.

5. Iluminação em tons quentes

Luzes quentes realçam os reflexos do dourado e contribuem para uma sensação de conforto. A combinação é especialmente interessante em ambientes preparados para jantares e comemorações noturnas.

Quais cores combinam com o dourado na decoração?

A versatilidade do dourado permite criar diferentes estilos, dos mais discretos aos mais sofisticados. A escolha das cores complementares determina o resultado final.

  • Branco, bege e areia: formam uma base neutra e delicada, ideal para quem prefere uma decoração minimalista.

  • Preto e dourado: criam um contraste marcante, associado a uma estética mais sofisticada.

  • Verde e dourado: combinam a aparência natural do verde com o destaque dos detalhes metálicos.

  • Champanhe e dourado: produzem uma composição suave, com diferentes nuances de tons quentes.

Para a virada de 2026 para 2027, a proposta é usar o dourado como complemento, e não necessariamente como cor dominante. Assim, pequenos detalhes podem transformar a decoração sem exigir grandes gastos ou mudanças estruturais.

Mais do que substituir o branco ou a prata, a tendência oferece uma nova maneira de preparar a casa para a chegada do ano: com luminosidade, equilíbrio e elementos que expressem o estilo de quem recebe.

Literatura

Paulo Coelho, em O Alquimista: "Todo o universo conspira para que você realize o seu desejo"

Segundo ele, jornada apresenta reflexões sobre propósito, persistência e a busca por sonhos

20/10/2026 12h24

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Imagem: Ricardo Stuckert / PR

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A frase de Paulo Coelho atravessou as páginas de um livro e ganhou vida própria, sendo repetida em publicações nas redes sociais, tatuagens e conversas sobre motivação. A mensagem está ligada à jornada de um jovem pastor em busca de um tesouro.

A jornada de Santiago que inspirou leitores

Em O Alquimista, Santiago é um pastor andaluz que tem um sonho recorrente sobre um tesouro escondido perto das pirâmides do Egito. Movido pela curiosidade, ele vende suas ovelhas e parte em busca do que acredita ser seu destino.

No início da viagem, o jovem encontra Melquisedeque, um velho rei que lhe apresenta a ideia de que o universo conspira para ajudar quem deseja realizar algo. A frase se tornou uma das passagens mais lembradas da obra.

A mensagem pode ser interpretada como um convite a prestar atenção nas oportunidades que surgem durante a busca por um objetivo. Ao se concentrar em uma meta, uma pessoa pode começar a perceber possibilidades que antes passavam despercebidas.

 

Os ensinamentos por trás da frase

Além dessa passagem, o livro apresenta reflexões sobre propósito, persistência e medo do fracasso. Uma das principais é o conceito de Lenda Pessoal, associado ao sonho que cada pessoa deseja realizar ao longo da vida.

A narrativa também sugere que os sinais encontrados pelo caminho merecem atenção e que o objetivo de uma busca nem sempre está onde se imagina. Essas ideias ajudam a explicar por que a história continua despertando o interesse dos leitores.

O que Santiago tem a ver com a vida cotidiana

A trajetória do pastor pode servir de inspiração para quem adia um projeto por insegurança ou receio de fracassar. Na história, a decisão de partir em busca do tesouro representa o primeiro passo para transformar um desejo em uma experiência concreta.

Isso não significa que os resultados apareçam sem esforço. A frase costuma ser interpretada como um incentivo a combinar determinação e atenção às oportunidades, em vez de esperar que tudo se resolva sozinho.

Publicado em 1988, O Alquimista consolidou-se como uma das obras mais conhecidas de Paulo Coelho. A permanência de suas ideias no imaginário dos leitores mantém viva a reflexão central da narrativa: perseguir um objetivo também pode transformar a maneira como uma pessoa enxerga o próprio caminho.

Idade e sabedoria

Escritor suíço explica por que saber envelhecer é uma das artes mais difíceis da vida

Reflexão atribuída a Henri-Frédéric Amiel aborda o desafio de aceitar a passagem do tempo

20/10/2026 12h07

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Imagem: Joseph Hornung / Wikimedia Commons

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Envelhecer significa enfrentar mudanças que transformam a maneira como vivemos e enxergamos o mundo. Para o escritor suíço Henri-Frédéric Amiel, aprender a lidar com essa etapa exige sabedoria, especialmente diante das transformações que acompanham a passagem do tempo.

Uma frase atribuída ao autor resume essa reflexão: “Saber envelhecer é a obra-prima da sabedoria e uma das partes mais difíceis da grande arte de viver”. A mensagem convida a pensar sobre como atravessar as diferentes fases da vida sem perder a capacidade de encontrar sentido na própria existência.

Quem foi Henri-Frédéric Amiel

Nascido em Genebra, na Suíça, em 1821, Amiel foi filósofo, professor e escritor. Sua trajetória intelectual esteve ligada ao ensino e à reflexão sobre a experiência humana, temas que também aparecem em seus escritos pessoais.

O autor morreu em 1881, mas ganhou reconhecimento principalmente por seu diário, conhecido como Journal intime. A obra reúne reflexões registradas ao longo de décadas e se tornou uma referência de sua produção literária.

Por que envelhecer exige sabedoria

A passagem do tempo traz transformações que podem exigir uma nova maneira de encarar a rotina, os relacionamentos e os próprios objetivos. Nesse processo, aceitar que determinadas coisas mudam faz parte do desafio de amadurecer.

A reflexão atribuída a Amiel sugere que envelhecer não consiste apenas em acumular experiências, mas também em aprender a lidar com elas. A sabedoria estaria na capacidade de reconhecer as mudanças sem permitir que elas impeçam a continuidade da vida.

Isso não significa abandonar planos ou deixar de buscar novas experiências. Pelo contrário, compreender as diferentes etapas da existência pode ajudar a estabelecer novas prioridades e encontrar outras formas de satisfação.

A frase de Amiel permanece relevante por abordar uma dificuldade compartilhada por muitas pessoas: aceitar o tempo e suas transformações. Saber envelhecer, nessa perspectiva, é aprender a atravessar as mudanças da vida com consciência e preservar o interesse pelo que ainda está por vir.

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