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Tecnologia

Enquanto Elon Musk apresenta carro voador, robotaxis do Google já são realidade na Espanha

Os carros precisarão passar por etapas de adaptação.

João V. Valença

20/10/2026 - 13h55
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Enquanto Elon Musk chama a atenção com um protótipo de carro capaz de realizar manobras no ar, outra tecnologia promete transformar a mobilidade urbana: os robotáxis da Waymo, empresa que nasceu como um projeto do Google. A companhia planeja iniciar operações em Madri em 2027, entrando em um mercado que começa a despertar o interesse de empresas de diferentes países.

A chegada dos veículos autônomos à capital espanhola faz parte de uma disputa crescente pelo transporte sem motorista. Antes da operação comercial, porém, os carros precisarão passar por etapas de adaptação, mapeamento e validação nas ruas da cidade.

Waymo prepara a chegada dos robotáxis a Madri

A Waymo, empresa independente pertencente à Alphabet, controladora do Google, tornou-se uma das principais referências no desenvolvimento de veículos autônomos. A companhia já oferece corridas sem motorista em algumas cidades dos Estados Unidos e pretende ampliar sua atuação internacional.

Os planos para a Espanha incluem Madri, onde os veículos devem começar a circular em uma fase inicial de testes e preparação. Entre as áreas mencionadas para os programas-piloto estão o centro da capital e os municípios de Móstoles e Leganés.

A empresa também enfrenta a concorrência de outras companhias interessadas nesse mercado. A Uber anunciou uma parceria com a startup chinesa WeRide para levar veículos autônomos à Espanha, em uma movimentação que reforça o interesse pelo transporte automatizado.

Por que os primeiros carros ainda terão motoristas?

Apesar do avanço da tecnologia, a primeira etapa da implantação não significa que os passageiros já poderão solicitar corridas totalmente autônomas. Os veículos deverão contar com motoristas de validação ou profissionais de segurança durante os testes, conforme o modelo de operação autorizado.

Esses profissionais ajudam a avaliar o comportamento dos carros, identificar situações complexas e verificar como os sistemas respondem às particularidades do trânsito local.

O mapeamento das ruas e a adaptação às condições de circulação também são etapas importantes antes de uma eventual operação sem supervisão humana a bordo.

Por que os robotáxis de teste ainda têm volante?

A presença de um motorista em um carro desenvolvido para circular sozinho pode parecer contraditória. No entanto, ela faz parte da transição entre os testes supervisionados e a operação autônoma.

Embora existam protótipos concebidos sem volante ou pedais convencionais, nem todos os veículos utilizados em testes adotam essa arquitetura. Manter os controles tradicionais permite que um profissional intervenha quando necessário e facilita determinadas etapas de validação.

A configuração também depende do modelo do veículo e das exigências regulatórias aplicáveis. Por isso, a presença de volante não significa, por si só, que o sistema autônomo seja menos avançado: ela pode simplesmente refletir a finalidade daquela unidade durante os testes.

Enquanto isso, Elon Musk apresenta um Roadster com manobras aéreas

A corrida pela inovação no setor automotivo também ganhou destaque com a apresentação de uma nova versão do Tesla Roadster, associada a tecnologias da SpaceX.

Segundo a descrição divulgada, o protótipo seria capaz de realizar saltos e manobras aéreas de curta duração com o auxílio de propulsores. Apesar da repercussão e do apelido de “carro voador”, a proposta não corresponde à de uma aeronave convencional, capaz de sustentar um voo contínuo e transportar passageiros pelo ar como um avião.

A demonstração teria ocorrido em 15 de outubro, em uma instalação de testes da SpaceX em McGregor, no Texas. A produção foi projetada para começar em 2028, mas preço definitivo e cronograma de entregas ainda precisam ser confirmados.

Dois caminhos diferentes para o futuro da mobilidade

As propostas representam objetivos distintos. De um lado, a Waymo trabalha para ampliar o transporte urbano por meio de veículos que conduzem passageiros sem a necessidade de um motorista humano durante a operação. De outro, a Tesla explora uma proposta de desempenho automotivo que incorpora recursos para manobras aéreas.

A diferença é importante: um robotáxi busca transportar pessoas pelas ruas de maneira automatizada, enquanto um veículo que realiza saltos com propulsores não se torna automaticamente um meio de transporte aéreo convencional.

O futuro da mobilidade, portanto, não depende de uma única invenção. Ele está sendo construído por diferentes tecnologias, cada uma com seus próprios desafios de segurança, regulamentação e viabilidade comercial.

Reflexão e Filosofia

"Existem amigos para certas fases": a reflexão de Laura Ferrero sobre amizade

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão.

20/10/2026 17h01

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A amizade muda ao longo da vida. Algumas pessoas chegam em momentos específicos, compartilham experiências importantes e depois seguem caminhos diferentes. Outras desaparecem por anos, mas conseguem retomar o vínculo como se o tempo não tivesse passado. Há ainda aquelas que permanecem ao nosso lado, independentemente das mudanças que a vida traz.

Essa é a reflexão da escritora espanhola Laura Ferrero sobre os diferentes tipos de amizade. Em um artigo publicado na revista ELLE, a autora recupera uma analogia que ouviu durante uma conferência e que ajuda a compreender como os relacionamentos acompanham nossas transformações: "Existem amigos para certas fases, amigos intermitentes e amigos que ficam para sempre".

A ideia convida a olhar para os vínculos afetivos com mais compreensão. Nem toda amizade precisa durar a vida inteira para ter sido importante, assim como a distância nem sempre significa que uma relação perdeu seu valor.

Os três tipos de amizade que encontramos ao longo da vida

A reflexão de Ferrero divide as amizades em três categorias, cada uma com uma maneira particular de existir e acompanhar nossa trajetória.

1. Amigos de uma fase da vida

São as pessoas que conhecemos em circunstâncias específicas, como na escola, na universidade, no trabalho ou durante uma temporada em outra cidade. A convivência frequente e as experiências compartilhadas podem criar laços intensos, que fazem parte de uma etapa importante da nossa história.

Com o tempo, porém, mudanças de rotina, distância e novos compromissos podem reduzir o contato. A amizade talvez não continue com a mesma intensidade, mas isso não apaga o que foi vivido.

Esses vínculos mostram que algumas pessoas cumprem um papel significativo em determinado momento, mesmo que não permaneçam presentes em todas as fases seguintes.

2. Amigos intermitentes

Os amigos intermitentes são aqueles com quem o contato pode desaparecer por meses ou anos, sem que o afeto necessariamente se perca. A vida segue, os compromissos mudam e cada pessoa constrói sua própria trajetória, mas um reencontro pode recuperar a proximidade quase imediatamente.

Nesses casos, a amizade não depende de conversas diárias ou de uma presença constante. Existe uma história compartilhada que permite retomar o vínculo sem a necessidade de reconstruir tudo desde o início.

É uma relação que demonstra como a frequência do contato nem sempre determina a profundidade de um afeto. Algumas conexões conseguem resistir ao silêncio e à passagem do tempo.

3. Amigos que permanecem para sempre

Há também as amizades que atravessam diferentes versões de nós mesmos. São pessoas que conhecem nosso passado, acompanham nossas mudanças e permanecem presentes tanto nas conquistas quanto nos períodos difíceis.

Esses amigos oferecem um tipo particular de intimidade: podemos estar diante deles sem precisar sustentar uma imagem perfeita ou esconder todas as nossas fragilidades. A relação se transforma com o tempo, mas preserva uma base de confiança e reconhecimento mútuo.

Isso não significa que uma amizade duradoura nunca enfrente conflitos ou afastamentos. Significa que existe uma disposição para cuidar do vínculo e encontrar maneiras de mantê-lo vivo.

Montaigne e a amizade que vai além dos interesses

Para aprofundar a reflexão, Laura Ferrero retoma o ensaio Sobre a Amizade, do filósofo francês Michel de Montaigne. Na obra, ele escreve sobre sua relação com Étienne de La Boétie, uma amizade que se tornou uma das mais conhecidas da história da filosofia.

Ao tentar explicar a natureza desse vínculo, Montaigne formulou uma frase célebre: "Se me perguntarem por que eu o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo: porque era ele; porque era eu".

A reflexão aponta para uma amizade que não se explica apenas pela conveniência, pelos interesses em comum ou pelas vantagens que uma pessoa pode oferecer à outra. Trata-se de um reconhecimento singular, construído entre duas pessoas cuja ligação não cabe facilmente em uma lista de motivos.

Essa perspectiva ajuda a compreender por que alguns amigos ocupam um lugar tão particular em nossa história. Mais do que compartilhar atividades ou circunstâncias, eles passam a fazer parte da maneira como entendemos a nós mesmos e o mundo.

Por que algumas amizades terminam enquanto outras resistem?

A passagem do tempo modifica prioridades, rotinas e formas de convivência. Uma mudança de cidade, um novo emprego ou a formação de uma família pode alterar a frequência dos encontros e transformar a dinâmica de uma relação.

Por isso, o fim de uma amizade ou o distanciamento não precisa ser interpretado automaticamente como fracasso. Algumas conexões estão profundamente ligadas às experiências que as fizeram nascer; outras encontram maneiras de se adaptar às mudanças.

A reflexão de Ferrero oferece, assim, uma forma mais generosa de compreender os vínculos afetivos. Em vez de medir todas as amizades pela duração ou pela frequência do contato, podemos reconhecer o significado que cada uma teve em nossa trajetória.

Algumas pessoas nos acompanham durante uma fase. Outras voltam quando menos esperamos. E há aquelas que permanecem ao nosso lado enquanto a vida muda. Cada uma, à sua maneira, pode deixar marcas que continuam conosco mesmo quando os caminhos se separam.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Leonardo Da Vinci: "Aprender nunca cansa a mente"

A busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo.

20/10/2026 16h22

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Estátua de Leonardo da Vinci em Florença, na Itália Pixabay

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Leonardo da Vinci entrou para a história como um dos maiores símbolos da curiosidade humana. Pintor, inventor, engenheiro e estudioso da natureza, ele explorou diferentes campos do conhecimento e deixou obras que continuam despertando interesse séculos depois de sua morte.

A frase "Aprender nunca cansa a mente" resume uma ideia associada à sua trajetória: a busca pelo conhecimento pode ser uma fonte de estímulo, descoberta e realização. Em vez de enxergar o aprendizado apenas como uma obrigação, essa reflexão convida a tratá-lo como uma oportunidade de compreender melhor o mundo.

Em uma época marcada por mudanças tecnológicas e pela circulação constante de informações, a mensagem continua relevante. Aprender não significa apenas acumular dados, mas desenvolver a capacidade de fazer perguntas, rever certezas e encontrar novas maneiras de interpretar a realidade.

O que significa a frase "Aprender nunca cansa a mente"?

A reflexão sugere que o conhecimento não precisa ser encarado como um fardo. Quando existe interesse genuíno por um assunto, estudar pode despertar entusiasmo, alimentar a criatividade e incentivar novas descobertas.

Isso não significa que aprender seja sempre fácil ou que o esforço mental não provoque cansaço. A ideia central é que a curiosidade pode tornar o processo mais significativo: em vez de estudar apenas por obrigação, a pessoa passa a buscar respostas porque deseja compreender algo que ainda desconhece.

Essa postura também ajuda a desenvolver uma característica importante: a disposição para reconhecer os próprios limites e continuar aprendendo. Afinal, quanto mais alguém descobre sobre determinado tema, mais perguntas podem surgir.

Leonardo da Vinci e a busca por diferentes conhecimentos

A trajetória de Da Vinci ilustra essa abertura intelectual. Nascido em 1452, na Itália, ele se destacou como artista durante o Renascimento, mas seus interesses ultrapassavam os limites da pintura.

Seus cadernos registram observações e estudos sobre anatomia, movimento, máquinas, água, voo e fenômenos naturais. A curiosidade o levou a investigar o funcionamento do corpo humano, projetar dispositivos e observar o mundo com atenção aos detalhes.

Obras como Mona Lisa e A Última Ceia consolidaram sua importância na história da arte. Seus estudos científicos e projetos de engenharia, por sua vez, revelam uma mente interessada em compreender como as coisas funcionavam.

Mais do que reunir habilidades diferentes, Da Vinci demonstrava como áreas aparentemente distantes podem se complementar. A observação da natureza, por exemplo, podia alimentar tanto sua produção artística quanto suas investigações sobre mecânica e anatomia.

Por que continuar aprendendo é importante hoje?

Em uma sociedade na qual ferramentas, profissões e tecnologias se transformam rapidamente, a aprendizagem contínua pode ajudar as pessoas a acompanhar mudanças e ampliar suas possibilidades.

No trabalho, adquirir novas habilidades favorece a adaptação a diferentes desafios. Na vida pessoal, aprender um idioma, explorar uma área científica ou desenvolver uma atividade artística pode ampliar horizontes e estimular a criatividade.

A curiosidade também incentiva o pensamento crítico. Em vez de aceitar uma informação imediatamente, quem mantém o hábito de aprender tende a procurar evidências, comparar explicações e reconhecer quando precisa rever uma opinião.

Isso não exige grandes projetos ou longas horas de estudo. Ler algumas páginas, conversar com alguém que conhece um assunto diferente ou investigar uma dúvida cotidiana já pode ser um ponto de partida.

A reflexão atribuída a Leonardo da Vinci, portanto, aponta para uma ideia simples: o conhecimento não precisa terminar quando acaba a escola ou se conquista uma profissão. Enquanto houver perguntas a fazer, haverá oportunidades de descoberta.

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