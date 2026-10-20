Enquanto Elon Musk apresenta carro voador, robotaxis do Google já são realidade na Espanha

Enquanto Elon Musk chama a atenção com um protótipo de carro capaz de realizar manobras no ar, outra tecnologia promete transformar a mobilidade urbana: os robotáxis da Waymo, empresa que nasceu como um projeto do Google. A companhia planeja iniciar operações em Madri em 2027, entrando em um mercado que começa a despertar o interesse de empresas de diferentes países.
A chegada dos veículos autônomos à capital espanhola faz parte de uma disputa crescente pelo transporte sem motorista. Antes da operação comercial, porém, os carros precisarão passar por etapas de adaptação, mapeamento e validação nas ruas da cidade.
Waymo prepara a chegada dos robotáxis a Madri
A Waymo, empresa independente pertencente à Alphabet, controladora do Google, tornou-se uma das principais referências no desenvolvimento de veículos autônomos. A companhia já oferece corridas sem motorista em algumas cidades dos Estados Unidos e pretende ampliar sua atuação internacional.
Os planos para a Espanha incluem Madri, onde os veículos devem começar a circular em uma fase inicial de testes e preparação. Entre as áreas mencionadas para os programas-piloto estão o centro da capital e os municípios de Móstoles e Leganés.
A empresa também enfrenta a concorrência de outras companhias interessadas nesse mercado. A Uber anunciou uma parceria com a startup chinesa WeRide para levar veículos autônomos à Espanha, em uma movimentação que reforça o interesse pelo transporte automatizado.
Por que os primeiros carros ainda terão motoristas?
Apesar do avanço da tecnologia, a primeira etapa da implantação não significa que os passageiros já poderão solicitar corridas totalmente autônomas. Os veículos deverão contar com motoristas de validação ou profissionais de segurança durante os testes, conforme o modelo de operação autorizado.
Esses profissionais ajudam a avaliar o comportamento dos carros, identificar situações complexas e verificar como os sistemas respondem às particularidades do trânsito local.
O mapeamento das ruas e a adaptação às condições de circulação também são etapas importantes antes de uma eventual operação sem supervisão humana a bordo.
Por que os robotáxis de teste ainda têm volante?
A presença de um motorista em um carro desenvolvido para circular sozinho pode parecer contraditória. No entanto, ela faz parte da transição entre os testes supervisionados e a operação autônoma.
Embora existam protótipos concebidos sem volante ou pedais convencionais, nem todos os veículos utilizados em testes adotam essa arquitetura. Manter os controles tradicionais permite que um profissional intervenha quando necessário e facilita determinadas etapas de validação.
A configuração também depende do modelo do veículo e das exigências regulatórias aplicáveis. Por isso, a presença de volante não significa, por si só, que o sistema autônomo seja menos avançado: ela pode simplesmente refletir a finalidade daquela unidade durante os testes.
Enquanto isso, Elon Musk apresenta um Roadster com manobras aéreas
A corrida pela inovação no setor automotivo também ganhou destaque com a apresentação de uma nova versão do Tesla Roadster, associada a tecnologias da SpaceX.
Segundo a descrição divulgada, o protótipo seria capaz de realizar saltos e manobras aéreas de curta duração com o auxílio de propulsores. Apesar da repercussão e do apelido de “carro voador”, a proposta não corresponde à de uma aeronave convencional, capaz de sustentar um voo contínuo e transportar passageiros pelo ar como um avião.
A demonstração teria ocorrido em 15 de outubro, em uma instalação de testes da SpaceX em McGregor, no Texas. A produção foi projetada para começar em 2028, mas preço definitivo e cronograma de entregas ainda precisam ser confirmados.
Dois caminhos diferentes para o futuro da mobilidade
As propostas representam objetivos distintos. De um lado, a Waymo trabalha para ampliar o transporte urbano por meio de veículos que conduzem passageiros sem a necessidade de um motorista humano durante a operação. De outro, a Tesla explora uma proposta de desempenho automotivo que incorpora recursos para manobras aéreas.
A diferença é importante: um robotáxi busca transportar pessoas pelas ruas de maneira automatizada, enquanto um veículo que realiza saltos com propulsores não se torna automaticamente um meio de transporte aéreo convencional.
O futuro da mobilidade, portanto, não depende de uma única invenção. Ele está sendo construído por diferentes tecnologias, cada uma com seus próprios desafios de segurança, regulamentação e viabilidade comercial.