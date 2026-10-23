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Nem sal nem açúcar: como a música pode mudar o sabor dos alimentos

O estudo envolveu 28 adultos jovens e saudáveis.

João V. Valença

23/10/2026 - 15h56
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A música que toca durante uma refeição pode fazer um alimento parecer mais doce ou mais azedo, mesmo quando sua composição química permanece idêntica. Uma pesquisa da Universidade de Copenhague com a Universidade de Aarhus mapeou as respostas cerebrais que explicam esse fenômeno.

O estudo envolveu 28 adultos jovens e saudáveis, que provaram líquidos simples: água com açúcar e ácido cítrico. Os pesquisadores reproduziram sons específicos em fones de ouvido com cancelamento de ruído.

Os pesquisadores descobriram que, quando a música combinava com o sabor — suave com doce e dissonante com azedo —. As áreas do cérebro ligadas ao paladar mostravam mais atividade do que quando o mesmo sabor era experimentado em silêncio.

Como o som influencia a percepção do sabor

Pesquisadores chamam esse efeito de "sonic seasoning" — usar o som como tempero, alterando a experiência do alimento sem mudar seus componentes. Notas altas e harmônicas sugerem doçura, enquanto sons agudos e desarmônicos remetem à acidez. Essa associação entre som e sabor é tão natural que a música pode amplificar o que as papilas gustativas já detectam.

Quando a música combinava com o gosto, regiões responsáveis pelo toque e movimento também respondiam mais intensamente. Com a água açucarada, a música apropriada ativou uma área frontal do cérebro ligada à dimensão emocional do sabor, sugerindo que o som pode influenciar até mesmo o prazer de comer.

Janice Wang, pesquisadora da Universidade de Copenhague, disse ao Earth que o sabor não é simplesmente uma propriedade do alimento, mas uma experiência criada pelo cérebro.

O alcance limitado do efeito

Embora a música tenha alterado a resposta cerebral, o impacto na percepção de prazer foi pequeno. Os voluntários sentiram uma diferença leve na agradabilidade do sabor quando a música combinava com o líquido. O estudo utilizou líquidos simples em vez de refeições completas, deixando em aberto se o efeito seria maior com alimentos mais complexos e texturas variadas.

A pesquisa, publicada na revista Scientific Reports, reforça que a experiência de comer é multissensorial. O ambiente sonoro ao redor de uma mesa — música de fundo em um restaurante. Sons de preparação na cozinha ou até silêncio — influencia a forma como experimentamos aquilo que comemos, mesmo sem percebermos conscientemente.

Por que o cérebro responde diferente ao mesmo sabor com música

Quando você ouve música enquanto come, seu cérebro não processa apenas o som e o sabor separadamente. As áreas cerebrais que detectam o gosto ficam mais ativas quando uma música combinada toca — por exemplo, música suave com um líquido doce.

Isso acontece porque seu cérebro cria conexões naturais entre sons e sabores: notas altas e harmônicas parecem doces, enquanto sons agudos e dissonantes parecem azedos. Essa ligação é tão forte que o som amplifica o que suas papilas gustativas já estão detectando.

Além disso, quando a música combina com o gosto, áreas do cérebro responsáveis pelo toque e pelo movimento também se ativam mais. Com a água açucarada, a música apropriada também ativa uma região frontal ligada à dimensão emocional do sabor, ou seja, ao prazer de comer aquilo. Tudo isso acontece automaticamente, sem que se perceba conscientemente.

Como o cérebro mapeia os cinco sabores

Além de entender como o som influencia o sabor. Pesquisadores também descobriram que o cérebro tem neurônios especializados para cada categoria de gosto: doce, salgado, amargo, ácido e umami (o gosto associado aos glutamatos, presente em carnes e legumes). Cada papila gustativa da língua tem cinco tipos de células diferentes, cada uma capaz de detectar uma dessas categorias.

Quando uma pessoa come, essas células enviam mensagens específicas para neurônios correspondentes no cérebro.

Essa descoberta mostra que o paladar é um sistema organizado: não é verdade que uma pessoa sente o gosto doce apenas na ponta da língua ou o salgado nas laterais. Na realidade, as cerca de 8 mil papilas gustativas espalhadas pela língua podem sentir todas essas cinco categorias de sabores ao mesmo tempo.

O cérebro recebe essas mensagens e cria a experiência completa do sabor.

Segundo um estudo publicado na revista Foods em 2026, os sons que ouvimos enquanto comemos modificam a forma como percebemos o sabor do chocolate, tornando-o mais ou menos agradável dependendo do tipo de áudio presente. Veja o estudo.

Reflexão e Filosofia

Sartre deixou uma reflexão: "A vida começa do outro lado do desespero"

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto.

23/10/2026 17h33

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Foto: Reprodução

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Relações que se desfazem num toque de tela e vínculos cada vez mais rasos têm levado muita gente de volta aos textos de filósofos existencialistas. O fenômeno ocorre em uma época que o sociólogo Zygmunt Bauman descreveu como de modernidade líquida. A frase que resume esse resgate é de Jean-Paul Sartre: a vida começa do outro lado do desespero.

Para o pensador francês, ninguém chega ao mundo com um roteiro pronto nem um propósito definido de antemão. Nascemos sem manual, e construímos quem somos por meio das escolhas diárias, ideia que ele desenvolveu em um dos livros mais marcantes de sua obra.

Em seu romance de estreia, A Náusea, o autor já tratava da falta de um sentido predefinido para a existência. A tese se repete ao longo de sua obra: a identidade de cada um nasce das ações e decisões tomadas no caminho, nunca de uma essência anterior a elas.

O desespero como ruptura libertadora

No cerne do existencialismo está a ideia de que a existência vem primeiro, e só depois vem a construção da identidade. Essa liberdade, no entanto, tem um preço alto: segundo o filósofo, uma vez lançada no mundo, a pessoa se torna responsável por tudo o que faz, ideia central de seu ensaio O Existencialismo é um Humanismo.

Ninguém mais carrega esse peso por nós — nem as crenças, nem a sorte, nem o grupo em que vivemos. Nessa lógica, o desespero não equivale a tristeza nem a um quadro depressivo: é o aviso de que não existem certezas definitivas nem valores prontos à espera de serem seguidos.

À primeira vista, isso parece negativo, mas é justamente aí que surge a abertura: tudo continua sujeito a mudança, inclusive depois do pior momento.

Do vazio à autenticidade genuína

Quando desmoronam as certezas que sustentavam a vida — a ideia de que o mundo deve retribuir algo e de que há sinais prontos para guiar decisões —, a cobrança por respostas externas perde força. Resta assumir a condição humana: cabe a cada um decidir o que dá sentido à própria trajetória.

Daí nasce uma existência escolhida de fato, não apenas seguida por inércia ou herança alheia. A angústia marca essa virada: para Sartre, ela separa o indivíduo da ação, mas ao mesmo tempo é parte dela. É esse incômodo que obriga a enxergar com clareza o que de fato importa — e sem ele, dificilmente haveria engajamento genuíno com qualquer valor.

Sofrimento como porta para o renascimento

Atravessar o desespero em vez de fugir dele abre espaço para recomeçar com mais lucidez. Confrontar esse estado com resiliência fortalece a capacidade de compreender as próprias motivações e escolhas.

O psiquiatra Viktor Frankl aplicou ideias existencialistas à psicologia e ampliou essa discussão na obra O Homem em Busca de Um Sentido. O livro mostra como é possível encontrar propósito mesmo em circunstâncias extremas — fenômeno que passou a ser chamado de crescimento pós-traumático.

Quem atravessa crises profundas costuma sair do outro lado com valores mais firmes e uma noção mais clara sobre a própria vida. Sartre resumiu essa ideia ao afirmar que nada tem significado por si só — somos nós que atribuímos sentido a tudo que vivemos.

O vazio que parecia insuportável pode ser justamente o ponto de partida para uma forma mais verdadeira de existir, erguida não sobre expectativas externas, mas sobre convicções que só o desespero é capaz de revelar.

Quando o sofrimento extremo paralisa em vez de libertar

Embora o existencialismo sugira que o sofrimento pode abrir caminho para a reconstrução. O relato de Frankl registra um fenômeno importante: após a libertação dos campos de concentração, muitos prisioneiros não conseguiam aproveitar a liberdade conquistada.

Mesmo diante de flores, gestos de gentileza e da sensação de liberdade, eles se sentiam incapazes de compreender o prazer ou aproveitar o que vivenciavam, e tudo parecia surreal.

Isso significa que nem sempre o desespero leva automaticamente à reconstrução pessoal. Há situações em que o trauma é tão profundo que a pessoa, mesmo libertada das circunstâncias externas, permanece presa internamente, incapaz de ressignificar a experiência. O crescimento pós-traumático é uma possibilidade, não uma garantia.

Como a Psicanálise e a Filosofia Clínica tratam o desespero de forma diferente da psicoterapia?

Na escuta clínica — seja na Psicanálise, seja na Filosofia Clínica —. O desamparo e o desespero não são vistos apenas como sintomas a eliminar, mas como pontos de acesso a transformações profundas. Na Psicanálise, o desamparo pode abrir caminho para o desejo próprio da pessoa; na Filosofia Clínica, pode indicar o início de uma reconfiguração existencial.

Diferentemente de uma abordagem que busca rapidamente "consertar" o sofrimento, essas práticas clínicas entendem que é justamente no vazio, quando o sentido parece perdido, que surge a possibilidade genuína de construí-lo — não como imposição externa, mas como reconstrução autêntica.

Tecnologia

Cães de guerra geneticamente modificados: empresa cria cachorros para uso militar nos EUA

Animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra.

23/10/2026 17h17

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Foto: Reprodução.

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A Warhound, empresa criada por Palmer Luckey, fundador da Anduril e criador do Oculus, e Ben Lamm, já edita o DNA de células dos melhores cães militares e policiais dos Estados Unidos. Esses animais serão clonados para formar a primeira leva de cães de guerra projetados em laboratório.

O objetivo inicial é eliminar doenças hereditárias, com possibilidade de melhorias futuras, como potencializar o olfato com base em genes de lobo. A empresa promete resolver um problema crítico de suprimentos para o Pentágono.

Mais de 80% dos cães militares americanos vêm da Europa. Após o treinamento, menos da metade se torna operacional, o que exige 200 cães para manter 100 ativos. Além disso, os Estados Unidos competem com China e Rússia pelo acesso a esses animais.

Como funciona a modificação genética

A empresa coletou amostras de sangue de cães militares, policiais e de equipes de resgate com histórico excelente — a maioria malinois, além de labradores e pastores alemães. As células vão para um banco biológico, onde são editadas antes de serem enviadas à Viagen, empresa de clonagem animal adquirida pela Colossal em novembro de 2025.

A primeira ninhada nasceria no início de 2027, e os primeiros cães entrariam em serviço, no melhor cenário, dentro de dois anos. As edições iniciais se concentrarão em defeitos hereditários que arruínam a carreira desses animais, como displasia de quadril, atrofia muscular, problemas de visão e propensão ao câncer.

Melhorias futuras e equipamento militar

Depois de resolver os problemas genéticos, Lamm planeja adicionar capacidades aprimoradas, como velocidade, longevidade, agilidade e olfato aguçado. Ele imagina integrar genes de receptores olfativos de lobo, criando "um novo tipo de cão". O objetivo inclui ainda blindagem, proteção para olhos e ouvidos e integração com o Eagle Eye, o capacete de realidade mista da Anduril.

O equipamento inclui um colete à prova de balas com sensores que transmitem informações ao condutor do cão. Lamm descreve o programa como "o projeto do Capitão América para Cães".

Financiamento e infraestrutura

A Warhound saiu do sigilo esta semana com 200 milhões de dólares em financiamento e uma avaliação de 1.200 milhões de dólares. Shaun Maguire, da Sequoia, lidera a rodada, que também tem entre os investidores a In-Q-Tel, fundo de capital de risco apoiado pela CIA e por outras agências de inteligência.

A In-Q-Tel é dirigida por David Spirk, veterano do Corpo de Fuzileiros Navais americano e primeiro diretor de dados do Pentágono. Spirk integrou a equipe original do Projeto Maven — programa militar de inteligência artificial para identificar alvos — e depois trabalhou na Palantir.

Origem do projeto e estrutura societária

Luckey se interessou pelo "lobo terrível" e logo mencionou as dificuldades de obter e preparar cães militares. Nenhum dos dois se apresenta como cofundador da Warhound.

Lamm atua como conselheiro, e luckey não possui ações nem assento no conselho, e a Anduril também não é acionista. A Colossal, porém, cede sua tecnologia à Warhound sob licença e participa do negócio. Até agora, a Warhound não assinou contratos com clientes nem definiu um preço, apesar dos objetivos ambiciosos.

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