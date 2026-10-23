Nem sal nem açúcar: como a música pode mudar o sabor dos alimentos - Foto: Daniil Kondrashin/Pexels

A música que toca durante uma refeição pode fazer um alimento parecer mais doce ou mais azedo, mesmo quando sua composição química permanece idêntica. Uma pesquisa da Universidade de Copenhague com a Universidade de Aarhus mapeou as respostas cerebrais que explicam esse fenômeno.

O estudo envolveu 28 adultos jovens e saudáveis, que provaram líquidos simples: água com açúcar e ácido cítrico. Os pesquisadores reproduziram sons específicos em fones de ouvido com cancelamento de ruído.

Os pesquisadores descobriram que, quando a música combinava com o sabor — suave com doce e dissonante com azedo —. As áreas do cérebro ligadas ao paladar mostravam mais atividade do que quando o mesmo sabor era experimentado em silêncio.

Como o som influencia a percepção do sabor

Pesquisadores chamam esse efeito de "sonic seasoning" — usar o som como tempero, alterando a experiência do alimento sem mudar seus componentes. Notas altas e harmônicas sugerem doçura, enquanto sons agudos e desarmônicos remetem à acidez. Essa associação entre som e sabor é tão natural que a música pode amplificar o que as papilas gustativas já detectam.

Quando a música combinava com o gosto, regiões responsáveis pelo toque e movimento também respondiam mais intensamente. Com a água açucarada, a música apropriada ativou uma área frontal do cérebro ligada à dimensão emocional do sabor, sugerindo que o som pode influenciar até mesmo o prazer de comer.

Janice Wang, pesquisadora da Universidade de Copenhague, disse ao Earth que o sabor não é simplesmente uma propriedade do alimento, mas uma experiência criada pelo cérebro.

O alcance limitado do efeito

Embora a música tenha alterado a resposta cerebral, o impacto na percepção de prazer foi pequeno. Os voluntários sentiram uma diferença leve na agradabilidade do sabor quando a música combinava com o líquido. O estudo utilizou líquidos simples em vez de refeições completas, deixando em aberto se o efeito seria maior com alimentos mais complexos e texturas variadas.

A pesquisa, publicada na revista Scientific Reports, reforça que a experiência de comer é multissensorial. O ambiente sonoro ao redor de uma mesa — música de fundo em um restaurante. Sons de preparação na cozinha ou até silêncio — influencia a forma como experimentamos aquilo que comemos, mesmo sem percebermos conscientemente.

Por que o cérebro responde diferente ao mesmo sabor com música

Quando você ouve música enquanto come, seu cérebro não processa apenas o som e o sabor separadamente. As áreas cerebrais que detectam o gosto ficam mais ativas quando uma música combinada toca — por exemplo, música suave com um líquido doce.

Isso acontece porque seu cérebro cria conexões naturais entre sons e sabores: notas altas e harmônicas parecem doces, enquanto sons agudos e dissonantes parecem azedos. Essa ligação é tão forte que o som amplifica o que suas papilas gustativas já estão detectando.

Além disso, quando a música combina com o gosto, áreas do cérebro responsáveis pelo toque e pelo movimento também se ativam mais. Com a água açucarada, a música apropriada também ativa uma região frontal ligada à dimensão emocional do sabor, ou seja, ao prazer de comer aquilo. Tudo isso acontece automaticamente, sem que se perceba conscientemente.

Como o cérebro mapeia os cinco sabores

Além de entender como o som influencia o sabor. Pesquisadores também descobriram que o cérebro tem neurônios especializados para cada categoria de gosto: doce, salgado, amargo, ácido e umami (o gosto associado aos glutamatos, presente em carnes e legumes). Cada papila gustativa da língua tem cinco tipos de células diferentes, cada uma capaz de detectar uma dessas categorias.

Quando uma pessoa come, essas células enviam mensagens específicas para neurônios correspondentes no cérebro.

Essa descoberta mostra que o paladar é um sistema organizado: não é verdade que uma pessoa sente o gosto doce apenas na ponta da língua ou o salgado nas laterais. Na realidade, as cerca de 8 mil papilas gustativas espalhadas pela língua podem sentir todas essas cinco categorias de sabores ao mesmo tempo.

O cérebro recebe essas mensagens e cria a experiência completa do sabor.

Segundo um estudo publicado na revista Foods em 2026, os sons que ouvimos enquanto comemos modificam a forma como percebemos o sabor do chocolate, tornando-o mais ou menos agradável dependendo do tipo de áudio presente. Veja o estudo.