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Ciência

O que as crianças comem nos primeiros 1.000 dias pode influenciar sua saúde mental por toda a vida

Resultado veio de um estudo que aproveitou um fato histórico.

João V. Valença

23/10/2026 - 15h15
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Pesquisadores descobriram que o consumo de açúcar durante a gravidez e nos primeiros anos de vida pode estar ligado ao risco de ansiedade e depressão na idade adulta. O resultado veio de um estudo que aproveitou um fato histórico: a restrição de açúcar na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial.

Após a Segunda Guerra Mundial, o governo britânico manteve o racionamento de alimentos. Quando o racionamento foi suspenso, em setembro de 1953, o consumo de açúcar aumentou drasticamente nas casas das famílias. As pessoas concebidas pouco antes e logo após essa mudança cresceram com diferentes níveis de disponibilidade de açúcar.

Como o açúcar aumentou após o fim do racionamento

Os registros do Levantamento Nacional de Alimentos britânico mostram a dimensão da mudança. A ingestão média diária de açúcar em adultos saltou de cerca de 43 gramas para 74 gramas em apenas 18 meses. O açúcar representou 77% das calorias extras que os adultos passaram a consumir nesse período, enquanto outros alimentos e nutrientes não tiveram variação significativa.

Essa mudança isolada permitiu aos cientistas estudar o efeito do açúcar sem precisar separar a influência de uma transformação completa da dieta nacional. Com isso, eles puderam fazer comparações mais precisas entre grupos de pessoas nascidas antes e depois da suspensão do racionamento.

O que o estudo com adultos britânicos revelou

Xiuping Dou, Yang Su e colegas da Universidade Sun Yat-Sen analisaram 66.223 adultos nascidos na Inglaterra. Escócia e País de Gales entre final de 1951 e meados de 1956, todos participantes do UK Biobank.

A data de nascimento de cada pessoa determinou quanto tempo ela passou sob o racionamento de açúcar. Alguns viveram sob a restrição desde a concepção até os dois anos; outros, apenas durante a gravidez; e um terceiro grupo nasceu quando o racionamento já havia terminado.

Os pesquisadores consultaram registros médicos e relatos dos participantes para identificar diagnósticos de ansiedade e depressão até 2022. No total, cerca de 12% havia recebido diagnóstico de ansiedade e aproximadamente 14%, de depressão. Para verificar se outros fatores poderiam explicar os achados, a equipe testou hipóteses alternativas.

Os pesquisadores dividiram as pessoas concebidas após o fim do racionamento segundo um critério de data não relacionado ao açúcar e constataram que ansiedade e depressão não diferiam claramente. Também analisou desfechos que não esperavam estar ligados ao açúcar precoce — como enxaqueca e primeira prescrição de óculos — e encontrou poucos vínculos.

Pesquisadores da Universidade de Surrey encontraram padrão semelhante para ansiedade, mas a associação com depressão enfraqueceu após considerar o consumo de açúcar na idade adulta. Mesmo após considerar fatores como sexo e local de nascimento, as diferenças entre os grupos de racionamento se mantiveram claras.

Racionamento prolongado associado a menos diagnósticos de transtornos mentais

Quem viveu sob racionamento durante todo esse período crítico — os primeiros 1.000 dias. Da concepção até cerca do segundo aniversário — apresentou risco cerca de 24% menor de receber diagnóstico de ansiedade e aproximadamente 21% menor para depressão em comparação com quem nasceu após o racionamento terminar.

A associação era mais forte quanto mais tempo o racionamento durava na infância: era menor quando cobria apenas a gravidez e aumentava significativamente nos primeiros anos de vida.

Essas pessoas também tenderam a receber seus diagnósticos mais tarde na vida adulta. O modelo estatístico dos pesquisadores estimou que o primeiro diagnóstico de ansiedade ocorria cerca de dois anos mais tarde que o típico, e o de depressão, aproximadamente quatro anos mais tarde.

O estudo não consegue provar que o açúcar causou essas diferenças, mas o padrão observado motiva investigações futuras sobre como a alimentação nos primeiros anos de desenvolvimento pode influenciar a saúde mental décadas depois.

Por que o racionamento britânico ofereceu uma oportunidade científica única

O racionamento pós-guerra na Grã-Bretanha criou um experimento natural impossível de replicar eticamente: uma mudança isolada no consumo de um alimento específico (açúcar) sem que toda a dieta nacional mudasse ao mesmo tempo. Quando o racionamento terminou em setembro de 1953, o consumo de açúcar em adultos mais que dobrou, mas outros alimentos não aumentaram de forma significativa.

Isso permitiu aos cientistas estudar o efeito isolado do açúcar, separado de outras mudanças dietéticas, comparando pessoas nascidas pouco antes e depois dessa data específica — uma estratégia de pesquisa que normalmente seria impossível de conduzir de forma controlada.

Reflexão e Filosofia

Virginia Woolf: "Não se pode pensar bem e amar bem, se não se tiver jantado bem"

A reflexão aparece em "Uma habitação própria".

23/10/2026 13h40

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Foto: Reprodução

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Virginia Woolf abordou, há quase um século, a relação entre alimentação, bem-estar físico, capacidade de concentração e qualidade de vida. A alimentação é uma necessidade fundamental do ser humano, mas sua importância vai além de satisfazer a fome, e a reflexão da escritora britânica continua vigente.

A reflexão aparece em "Uma habitação própria", ensaio publicado em 1929 que se tornou referência da literatura feminista.

Woolf usou uma comparação simples, mas potente, para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, definem oportunidades. Ela descreveu um almoço farto em uma universidade masculina, com vários pratos e vinho, em contraste com uma ceia modesta em uma instituição educativa feminina, com porções pequenas e alimentos básicos.

O contraste entre duas mesas

Na primeira refeição que Woolf descreveu, observou conversas animadas e um ambiente que favorecia o fluxo de ideias. Na segunda, o clima era menos estimulante e as pessoas menos engajadas.

Com essa comparação, a escritora mostrou que a privação alimentar não era apenas física. Ela minava a criatividade e o bem-estar das mulheres que buscavam desenvolver o intelecto em condições iguais às dos homens.

A ironia do ensaio aponta para uma realidade: a falta de acesso a uma nutrição adequada que prejudicava as mulheres universitárias continua afetando populações ao redor do mundo.

A malnutrição como obstáculo global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirma que a desigualdade alimentar permanece um dos principais desafios da saúde pública contemporânea. Mulheres, lactentes, crianças e adolescentes figuram entre os grupos mais vulneráveis às consequências da malnutrição em suas múltiplas formas — não apenas a carência de nutrientes, mas também o acesso inadequado a alimentos nutritivos.

A Organização afirma que os primeiros 1.000 dias de vida, período que vai da concepção aos dois anos, definem trajetórias de crescimento, desenvolvimento e saúde por décadas. Pessoas em situação de pobreza enfrentam maior risco de malnutrição.

O ciclo se perpetua porque a desnutrição encarece os custos de saúde, reduz a produtividade e freia o crescimento econômico, mantendo gerações em situação de vulnerabilidade.

Impactos concretos da alimentação inadequada

A desnutrição na primeira infância está associada a maior mortalidade, doenças infecciosas recorrentes e prejuízos no desenvolvimento psicomotor. Estudos indicam que mais de 150 milhões de crianças no mundo sofrem atraso no crescimento por causa da alimentação inadequada, e o problema se perpetua de uma geração para outra.

Dietas inadequadas são responsáveis pela morte de um em cada cinco adultos no mundo, segundo dados de saúde global. O dado mostra como a reflexão de Woolf vai além do âmbito intelectual: a alimentação inadequada afeta diretamente a sobrevivência e a qualidade de vida.

Quase um século depois da reflexão de Woolf, a questão continua atual: não é possível pensar bem, amar bem ou dormir bem quando não se comeu bem. A escritora deixou um legado que reforça a urgência de combater todas as formas de malnutrição.

Como os serviços de saúde podem identificar e ajudar crianças desnutridas

  • Fazer busca ativa de crianças desnutridas nas comunidades, especialmente em famílias vulneráveis, além de acolher casos que chegam espontaneamente aos postos de saúde
  • Identificar as causas da desnutrição de cada criança e avaliar o risco para classificar a gravidade
  • Criar um plano de tratamento individual para cada caso (Projeto Terapêutico Singular)
  • Conectar a família com outros setores e políticas sociais que podem ajudar, como programas de transferência de renda e apoio alimentar
  • Acompanhar o estado nutricional das crianças regularmente usando sistemas de vigilância, com atenção especial aos filhos de famílias beneficiárias de programas de assistência social
  • Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, seguido de alimentação complementar saudável, e mantê-lo até os 2 anos
  • Fornecer suplementação de ferro, ácido fólico e vitamina A para prevenir deficiências nutricionais específicas

Woolf estava realmente falando sobre política quando descreveu duas refeições diferentes?

Sim, e ao contrastar o almoço abundante em uma universidade masculina com a ceia modesta em uma instituição educativa feminina, Virginia Woolf não observava apenas a diferença entre as porções. Usava a mesa como metáfora para mostrar como as condições materiais, incluindo a nutrição, determinam oportunidades de vida.

A privação alimentar não era apenas um incômodo físico: minava a criatividade e o bem-estar intelectual das mulheres que tentavam estudar nas mesmas condições que os homens. Assim, Woolf denunciava a desigualdade alimentar como uma forma de desigualdade política e social.

Reflexão e Filosofia

A reflexão de Cícero, filósofo: Os homens são como vinhos: a idade azeda os ruins e melhora os bons

O tempo não cria a qualidade, e apenas a amplifica e torna visível o que já existia.

23/10/2026 13h14

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A frase atribuída a Marco Túlio Cícero — "Os homens são como os vinhos: a idade azeda os ruins e melhora os bons" — relaciona envelhecimento, caráter e passagem do tempo. O pensador romano viveu entre 106 e 43 a.C, e a reflexão convida a repensar como se envelhece e o que define a verdadeira maturidade.

A frase resume ideias que Cícero desenvolveu sobre a importância de cultivar virtudes ao longo da vida. Para o filósofo romano, uma velhice bem vivida resultava de como cada pessoa moldava o caráter, não do simples acúmulo de experiências.

Cícero desenvolveu essas reflexões em "De Senectute", obra conhecida como "Acerca da Velhice".

Vinho e caráter: a metáfora da maturidade

A comparação com o vinho depende de uma ideia simples: um vinho de qualidade exige cuidados desde o cultivo até a elaboração e a conservação. Deixá-lo envelhecer, no entanto, não garante que melhore, e do mesmo modo, as pessoas revelam quem realmente são ao envelhecer.

O tempo não cria a qualidade, e apenas a amplifica e torna visível o que já existia.

Cícero considerava que o caráter construído durante a juventude e a vida adulta se manifesta plenamente na velhice. Os hábitos e as decisões tomadas ao longo da vida podem acentuar tanto as virtudes quanto os defeitos. Quem investiu em virtudes, sabedoria e bom convívio colhe uma maturidade rica e respeitada.

Quem negligenciou essas qualidades vê seus defeitos amplificados com o tempo — não porque o envelhecimento seja cruel, mas porque ele expõe as escolhas feitas.

A lição sobre como envelhecer bem

Para o orador romano, a velhice não era um fim triste, mas uma etapa que revelava o que a pessoa tinha construído de verdade durante toda a vida. Essa perspectiva contrasta com a ideia moderna de que o envelhecimento é um declínio inevitável, ideia que Cícero rejeitava.

O que importava não era apenas viver mais, mas viver bem, mantendo a integridade, o respeito e a sabedoria cultivados ao longo dos anos.

A qualidade do envelhecimento dependia, portanto, das escolhas feitas na juventude e no auge da vida. Quem se dedicava ao desenvolvimento moral e intelectual durante as décadas anteriores teria uma velhice digna; quem desperdiçava esse tempo colheria apenas remorso.

A obra "De Senectute" transformava a velhice de um período a ser temido em uma oportunidade de testemunhar a própria construção de caráter — o legado invisível que cada um deixa.

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