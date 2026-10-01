Neymar pode ganhar novos vizinhos: mansão de 2.200 m² é vendida por R$ 12,5 milhões

No condomínio de Santos, no litoral paulista, onde Neymar Jr. fixou moradia, uma residência de alto padrão está à venda por R$ 12,5 milhões. Erguida sobre uma formação rochosa, com terreno de 2.200 m², a casa oferece vista aberta para a orla da cidade.

É a corretora de imóveis Paula Malta quem responde pela venda e compartilha fotos do local. Ela destaca que o imóvel fica isolado, envolto pela vegetação de Mata Atlântica e sem casas vizinhas nas proximidades, características que atraem quem busca privacidade na região.

A relação do jogador com o condomínio

Neymar Jr. voltou ao Santos no início do ano passado e, desde então, mora numa rua sem saída do Morro Santa Terezinha. No mesmo condomínio, conhecido por abrigar imóveis vendidos por mais de R$ 30 milhões, ele chegou a comprar três mansões diferentes.

Em declaração ao G1, Paula Malta afirmou que a presença do atleta aumentou a curiosidade sobre o endereço, embora o acesso ao condomínio continue restrito.

A corretora disse que o local é visto como referência em exclusividade e segurança. Segundo ela, o processo de visitas inclui uma entrevista prévia com o comprador interessado para preservar a segurança dos moradores.

Paula Malta também informou ao G1 que a casa de Neymar desperta curiosidade natural entre os interessados, mas afirmou que os corretores não conseguem obter detalhes sobre a residência do jogador.

Projeto assinado e estrutura da casa

A mansão à venda foi projetada pelo arquiteto Marcelo de Breyne Silveira e tem quatro dormitórios, sendo duas suítes. De acordo com Paula Malta, trata-se de um imóvel reconhecido entre moradores de Santos justamente pela localização incomum, encravada sobre a rocha.

A propriedade reúne ainda uma piscina de grandes proporções, fogão a lenha e uma fonte de água natural dentro do próprio terreno. Há também uma casa de apoio separada, pensada para uso de funcionários ou visitantes que acompanhem a família.

Negociação e valor do imóvel

O preço pedido é de R$ 12,5 milhões, mas a proprietária avalia aceitar como parte do pagamento uma casa menor, localizada na própria cidade. Essa flexibilidade é um detalhe que pode facilitar a negociação para quem já possui outro imóvel em Santos.

Paula Malta atua há cinco anos como corretora voltada a esse tipo de empreendimento e mantém poucas opções disponíveis para venda no condomínio. Segundo ela, os imóveis do local custam a partir de R$ 7 milhões. Em geral, têm terrenos grandes e boas áreas de lazer. Há desde casas que precisam de reforma até opções prontas para morar.

O tempo de venda das casas no condomínio varia de acordo com a conservação, o preço e as características de cada projeto, mas costuma ficar entre seis meses e um ano. A mansão de 2.200 m² segue disponível enquanto avança a negociação sobre a forma de pagamento.