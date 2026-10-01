Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Oportunidade

Neymar pode ganhar novos vizinhos: mansão de 2.200 m² é vendida por R$ 12,5 milhões

A casa oferece vista aberta para a orla da cidade.

João V. Valença

01/10/2026 - 14h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

No condomínio de Santos, no litoral paulista, onde Neymar Jr. fixou moradia, uma residência de alto padrão está à venda por R$ 12,5 milhões. Erguida sobre uma formação rochosa, com terreno de 2.200 m², a casa oferece vista aberta para a orla da cidade.

É a corretora de imóveis Paula Malta quem responde pela venda e compartilha fotos do local. Ela destaca que o imóvel fica isolado, envolto pela vegetação de Mata Atlântica e sem casas vizinhas nas proximidades, características que atraem quem busca privacidade na região.

A relação do jogador com o condomínio

Neymar Jr. voltou ao Santos no início do ano passado e, desde então, mora numa rua sem saída do Morro Santa Terezinha. No mesmo condomínio, conhecido por abrigar imóveis vendidos por mais de R$ 30 milhões, ele chegou a comprar três mansões diferentes.

Em declaração ao G1, Paula Malta afirmou que a presença do atleta aumentou a curiosidade sobre o endereço, embora o acesso ao condomínio continue restrito.

A corretora disse que o local é visto como referência em exclusividade e segurança. Segundo ela, o processo de visitas inclui uma entrevista prévia com o comprador interessado para preservar a segurança dos moradores.

Paula Malta também informou ao G1 que a casa de Neymar desperta curiosidade natural entre os interessados, mas afirmou que os corretores não conseguem obter detalhes sobre a residência do jogador.

Projeto assinado e estrutura da casa

A mansão à venda foi projetada pelo arquiteto Marcelo de Breyne Silveira e tem quatro dormitórios, sendo duas suítes. De acordo com Paula Malta, trata-se de um imóvel reconhecido entre moradores de Santos justamente pela localização incomum, encravada sobre a rocha.

A propriedade reúne ainda uma piscina de grandes proporções, fogão a lenha e uma fonte de água natural dentro do próprio terreno. Há também uma casa de apoio separada, pensada para uso de funcionários ou visitantes que acompanhem a família.

Negociação e valor do imóvel

O preço pedido é de R$ 12,5 milhões, mas a proprietária avalia aceitar como parte do pagamento uma casa menor, localizada na própria cidade. Essa flexibilidade é um detalhe que pode facilitar a negociação para quem já possui outro imóvel em Santos.

Paula Malta atua há cinco anos como corretora voltada a esse tipo de empreendimento e mantém poucas opções disponíveis para venda no condomínio. Segundo ela, os imóveis do local custam a partir de R$ 7 milhões. Em geral, têm terrenos grandes e boas áreas de lazer. Há desde casas que precisam de reforma até opções prontas para morar.

O tempo de venda das casas no condomínio varia de acordo com a conservação, o preço e as características de cada projeto, mas costuma ficar entre seis meses e um ano. A mansão de 2.200 m² segue disponível enquanto avança a negociação sobre a forma de pagamento.

Ciência

Terremoto avassalador com tsunami pode matar até 75% de toda a população no litoral dos EUA

Costa americana abriga a falha de Cascadia.

01/10/2026 12h27

Compartilhar

Foto: Michael Goyberg/Pexels

Continue Lendo...

A costa americana abriga a falha de Cascadia, entre 48 e 96 quilômetros do litoral, e um eventual terremoto nessa região tem potencial para provocar um tsunami que mataria até três em cada quatro moradores das áreas atingidas pela inundação. 

Essa é a conclusão de um estudo sobre riscos sísmicos assinado em conjunto pelo Departamento de Gerenciamento de Emergências e pelo Departamento de Geologia e Indústrias Minerais, ambos do estado do Oregon.

Os pesquisadores basearam essa estimativa no curto espaço de tempo entre o tremor e o impacto das ondas na costa, de 10 a 20 minutos, período curto demais para que moradores consigam chegar a pé a um ponto mais alto e fora de perigo.

Em Seaside, no Oregon, cidade com população estimada em cerca de 7.000 habitantes, apenas 25% dos moradores conseguiriam sobreviver sem estruturas de proteção.

Magnitude dos danos projetados

Os cálculos indicam que o tsunami mataria entre 4.550 e 14.000 moradores do litoral oregoniano. Se os turistas que passam o verão na costa forem incluídos, o número subiria para entre 11.000 e 31.700 mortos. A onda destruiria de 70% a 90% das construções na zona de inundação.

Ao avançar sobre a costa, a água arrastaria consigo cerca de 4,4 milhões de toneladas em escombros, entre madeira e fragmentos de prédios, que se somariam à força da correnteza e derrubariam a probabilidade de sobrevivência para menos de 1%, segundo o documento. A velocidade e a força do fenômeno quase não deixariam margem de escape para quem estivesse na zona de inundação no momento do impacto.

Solução por meio de estruturas de Evacuação

Para reduzir a mortalidade, o estudo recomenda implantar Estruturas de Evacuação Vertical (VES) nas comunidades litorâneas. Essas edificações oferecem abrigo em cotas acima do nível máximo do tsunami, funcionando como refúgio quando o deslocamento horizontal até terrenos elevados exigiria mais tempo que a chegada das ondas.

As VES podem ser torres de aço, plataformas em coberturas de prédios ou montes de terra com acessos por rampas e escadas. A modelagem em Seaside demonstra que quatro estruturas desse tipo elevariam a taxa de sobreviventes de 25% para 85% da população de risco.

As estruturas devem resistir ao impacto do tremor, à força das correntes, à flutuação e ao choque de detritos. Cientistas sugerem que um novo abalo sísmico como este ocorre a cada 300 a 500 anos na falha de Cascadia.

Cascadia em foco: risco real para o próximo meio século

Cientistas americanos estimam entre 10 e 15% de probabilidade de um terremoto superior a 9 graus na escala Richter atingir a costa nos próximos 50 anos. O último grande evento sísmico naquela falha ocorreu em 1700, com magnitude entre 8,7 e 9,2, e devastou tribos indígenas do noroeste americano, gerando um tsunami que alcançou inclusive o litoral japonês.

Quando um novo abalo dessa magnitude ocorrer, os EUA projetam milhares de mortes, além de 1 milhão de desabrigados e da destruição de pontes, estradas, viadutos e túneis. Algumas áreas ficarão sem fornecimento de água e luz por meses.

Amizade verdadeira

A ciência calculou quanto tempo é preciso para realmente se tornar amigo de alguém

Passar anos cruzando com alguém no trabalho ou na vizinhança não garante uma amizade de verdade

01/10/2026 12h04

Compartilhar

Foto: Leah Newhouse/Pexels

Continue Lendo...

Passar anos cruzando com alguém no trabalho ou na vizinhança não garante uma amizade de verdade — o que conta é o tempo que as duas pessoas efetivamente dedicam uma à outra. Um estudo do pesquisador Jeffrey Hall, da Universidade de Kansas, publicado em 2018 no Journal of Social and Personal Relationships, buscou quantificar esse processo.

O levantamento comparou dois grupos para identificar quando uma relação deixa de ser superficial e se transforma em amizade sólida.

Os resultados indicam faixas bem delimitadas: entre 40 e 60 horas de convivência, a relação tende a se tornar uma amizade casual. Com 80 a 100 horas, a probabilidade de virar amizade de verdade supera 50%. Acima de 200 horas, a pessoa costuma se tornar um melhor amigo.

Como o levantamento mediu a proximidade

Na primeira fase, 355 adultos dos Estados Unidos que haviam se mudado nos seis meses anteriores participaram da pesquisa. Cada um indicou alguém que conheceu depois da mudança — nunca um parceiro, familiar ou amigo antigo — e relatou quanto tempo havia passado com essa pessoa na semana anterior.

Os voluntários também classificaram o vínculo em categorias, de conhecido a melhor amigo. Entre esses participantes, a passagem de conhecido para amigo casual superou 50% de probabilidade perto de 94 horas. A transição de amigo casual para amigo ocorreu próximo a 164 horas. Já a passagem de amigo para bom amigo ou melhor amigo ocorreu em torno de 219 horas.

O que mudou entre universitários

A segunda etapa reuniu 112 calouros no início do primeiro semestre da faculdade. Cada participante indicou duas pessoas recém-conhecidas e respondeu sobre essas relações na terceira, na sexta e na nona semana de curso.

Entre os estudantes, a progressão foi mais rápida: bastaram 43 horas para que um conhecido virasse amigo casual com mais de 50% de probabilidade. O salto para amigo ocorreu perto de 57 horas, e o avanço até melhor amigo, por volta de 119 horas.

Convívio pesa mais que o calendário

Um dos achados centrais da pesquisa é que a data em que duas pessoas se conheceram importa menos do que parece. Quem permaneceu apenas como conhecido raramente ultrapassou 30 horas acumuladas ao longo das nove semanas analisadas, o que reforça que a intensidade do convívio pesa mais do que o tempo de calendário.

Quando a relação avançava de nível, o tempo dedicado também crescia na mesma proporção. Entre os universitários que passaram de amigos a melhores amigos, o total acumulado praticamente dobrou.

Nem todas as horas têm o mesmo peso

A pesquisa também investigou se todas as horas compartilhadas contribuem da mesma forma para o desenvolvimento de uma amizade. Os resultados mostraram que proximidade física por si só não basta.

Entre os adultos, passar grande parte do tempo trabalhando ou em aulas juntos esteve relacionado a menor cercanía nas relações. Em contraste, passar o tempo de forma descontraída — assistindo televisão, jogando videogames ou simplesmente conversando — esteve associado a amizades mais próximas e sólidas.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"
Filosofia

/ 2 dias

Platão já dizia: "A pobreza não vem da diminuição da riqueza, mas da multiplicação dos desejos"

2

Resultado da Loteria Federal 6105-0 de hoje, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 6105-0 de hoje, quarta-feira (30/09)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3792, terça-feira (29/09): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3792, terça-feira (29/09): veja o rateio

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7131, quarta-feira (30/09)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7131, quarta-feira (30/09)

5

Cidade de MS tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE
GIGANTE DO REBANHO

/ 1 dia

Cidade de MS tem o segundo maior rebanho bovino do Brasil, aponta IBGE

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Por que, no Brasil, quando a empresa quebra, o dono quebra junto?
Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Toda empresa ensina, mesmo quando não treina
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 6 dias

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 22/09/2026

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa