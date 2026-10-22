O questionamento de Platão: "O bem é bom porque os deuses o amam?"

O filósofo grego Platão formulou, há mais de 2 mil anos, uma pergunta que ainda provoca reflexões sobre moral, justiça e decisões humanas: "O bem é bom porque os deuses o amam, ou os deuses o amam porque é bom?". A pergunta continua relevante e orienta debates sobre ética, valores e princípios que guiam o comportamento.
O questionamento, conhecido como Dilema de Eutifrón, aparece em um diálogo entre Sócrates e Eutifrón ambientado na antiga Atenas, no qual Platão explora inicialmente a piedade. A discussão examina se aquilo que consideramos correto depende da aprovação de uma autoridade divina ou se existem princípios morais independentes de qualquer mandato celestial.
A questão se estendeu depois a debates mais amplos sobre ética e moral.
As duas possibilidades do Dilema platônico
A primeira interpretação sustenta que algo é bom porque os deuses o aprovam. Nessa perspectiva, uma autoridade superior define quais comportamentos devem ser aceitos. Mas essa visão levanta uma questão: se uma ação é boa apenas porque uma divindade a aprova, qualquer comportamento poderia se tornar correto simplesmente por receber essa aprovação?
A segunda possibilidade propõe que os deuses amam aquilo que já é bom em si mesmo. Nesse caso, a bondade não depende de uma ordem divina, mas existe como qualidade reconhecível pela razão. Mas essa alternativa levanta outras perguntas: como se determina o que é bom? Existem princípios morais universais ou eles dependem das circunstâncias e das sociedades?
Por que o Dilema continua relevante
Apesar de ter sido formulada na Grécia antiga, a pergunta de Platão continua presente em diferentes aspectos da vida contemporânea. No trabalho, uma pessoa pode enfrentar decisões que considera injustas, ainda que respaldadas pelas normas da empresa. Surge, então, uma pergunta semelhante: algo é correto porque está permitido ou deveria estar permitido porque é correto?
O mesmo raciocínio se aplica à política, às leis e aos avanços tecnológicos. Em áreas como inteligência artificial e bioética, especialistas debatem os limites das decisões humanas e os critérios que deveriam orientar o desenvolvimento de novas ferramentas. A reflexão platônica ajuda a questionar se as pessoas agem por convicção própria ou simplesmente porque uma autoridade estabelece determinadas regras.