Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Segredo para uma vida boa

O segredo de uma boa vida, segundo Joan Margarit: dignidade, amor maduro e música

Segundo ele, uma boa vida se baseia nestes três pilares

Henrique Cesaretti

15/10/2026 - 07h34
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Para Joan Margarit, uma vida genuinamente plena se baseia em três pilares: dignidade, amor maduro e música. O poeta e arquiteto, que recebeu o Prêmio Cervantes e o Prêmio Nacional de Poesia, foi também catedrático de Cálculo de Estruturas na Universidade Politécnica da Catalunha.

Ele combinou a precisão da arquitetura com a sensibilidade da poesia para propor uma visão madura da existência. A busca por bem-estar costuma estar ligada ao desejo de reduzir o estresse diário e encontrar um propósito em meio a urgências e ao ruído digital, repensar a felicidade a partir da experiência vivida oferece uma visão prática para a rotina.

Para Margarit, a plenitude não nasce de acumular bens materiais nem de perseguir sem limites o sucesso profissional. Construir uma vida plena exige estruturar uma vida interior capaz de resistir às pressões externas.

Os três pilares de um refúgio interior

O primeiro pilar é a dignidade, baseada no autorrespeito e na integridade. Não se trata de soberba, mas de estabelecer limites, agir de acordo com os próprios valores e proteger a paz mental diante de pressões externas ou conveniências momentâneas. Ao proteger esse espaço pessoal, a dignidade funciona como uma barreira contra abusos e manipulações.

O amor maduro forma o segundo pilar, e é um afeto consciente, distante da idealização e do apego asfixiante, baseado no autoconhecimento, na reciprocidade. E na convivência entre duas identidades completas que escolhem caminhar juntas e respeitam a autonomia uma da outra.

Esse tipo de amor contribui para a estabilidade emocional porque se funda na escolha, não na necessidade ou na ilusão.

A música completa o terceiro pilar. É um refúgio emocional e estético que vai além da lógica e pode acalmar a ansiedade, aliviar o estresse e acompanhar tanto a solidão quanto a alegria. Assim, leva a pessoa para além das dificuldades cotidianas.

 

Quando os três pilares se integram

Quando dignidade, amor maduro e música convivem em harmonia, as decisões do dia a dia ganham clareza e o bem-estar deixa de ser um destino distante para virar uma prática constante. Esse equilíbrio afasta tanto o cinismo quanto a desesperança e cria um espaço para o desenvolvimento das emoções, da ética e de relacionamentos saudáveis.

A filosofia de Margarit reconhecia que os altos e baixos são inevitáveis, mas que recursos internos sólidos mudam a forma de viver cada dia. A proposta é superar a mera sobrevivência e construir, de modo consciente, uma vida de autenticidade, dignidade e satisfação pessoal.

Cultivar dignidade, amor maduro e música não é luxo, mas a verdadeira arte de aprender a viver com serenidade, beleza e propósito. Essa visão orienta quem busca construir uma existência significativa para além das urgências do presente.

Como a dignidade funciona como proteção emocional

A dignidade orienta as decisões do dia a dia, e ao estabelecer limites baseados no autorrespeito, a pessoa se protege de pressões externas que poderiam comprometer sua integridade. Isso não significa ser rígida ou inflexível, mas reconhecer o próprio valor e agir de acordo com ele, mesmo quando ceder parece oferecer vantagens momentâneas.

Essa postura protege a paz mental antes que ela seja perturbada. Em vez de gastar energia para se recuperar de abusos ou manipulações, a pessoa impede que eles invadam seu espaço. A dignidade funciona, assim, como uma barreira que evita que conveniências externas comprometam sua integridade.

Asteroide avistado

Asteroide equivale a 22 bombas nucleares tem uma data prevista para se aproximar da Terra

Impacto teria uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares

15/10/2026 11h21

Compartilhar

Foto: Javier Miranda/Unsplash

Continue Lendo...

Cientistas da Nasa determinaram que o asteroide Bennu pode se aproximar perigosamente da Terra em 24 de setembro do ano de 2182 e seu impacto teria uma energia equivalente à de 22 bombas nucleares. Embora a data esteja distante, a agência espacial americana intensifica os esforços para desviar o asteroide de sua rota antes que ele chegue tão perto do planeta.

A probabilidade de colisão é baixa: pesquisadores estimam em 1 em 2.700 a chance de o asteroide atingir a Terra nessa data. Ainda assim, o risco levou a Nasa a desenvolver estratégias de proteção e a enviar uma sonda para coletar amostras do objeto celeste.

Características do asteroide e sua aproximação

O Bennu é um asteroide rochoso de aproximadamente 500 metros de diâmetro e está entre os objetos mais perigosos monitorados pela agência espacial. A cada seis anos, o corpo celeste cruza a órbita terrestre e passa a cerca de 299.000 km do planeta.

Uma colisão do Bennu geraria uma onda de choque capaz de alterar o clima da Terra durante anos. A Nasa baseou as projeções em dados coletados entre janeiro de 2019 e outubro de 2020, quando a sonda Osiris-Rex estava próxima ao asteroide.

Missão de coleta de amostras

A Nasa lançou a sonda Osiris-Rex em 2016 com o objetivo de estudar o Bennu e coletar material rochoso que pudesse ajudar no desenvolvimento de estratégias de desvio. A sonda chegou ao asteroide em 2018 e retornou à Terra em 2023 com as amostras.

Desde o retorno da sonda, os pesquisadores estudam o material trazido pela missão. Esses dados sobre a composição e as características físicas do Bennu são fundamentais para simular cenários de colisão. E avaliar quais técnicas seriam mais eficazes para afastar o asteroide de sua rota potencialmente catastrófica.

 

Impactos históricos no planeta

Asteroides atingiram a Terra várias vezes ao longo da história, deixando marcas visíveis no registro geológico do planeta, incluindo um impacto significativo registrado no Brasil.

O acompanhamento de corpos celestes como o Bennu amplia a capacidade humana de detectar ameaças espaciais. Os esforços atuais de pesquisa buscam garantir que a humanidade tenha tempo e ferramentas para evitar um cenário catastrófico no futuro, embora a data do possível impacto esteja muito distante.

Por que detectar asteroides com antecedência é tão importante

O plano americano para lidar com asteroides mostra que o desafio não é apenas identificar um objeto perigoso, mas ter tempo suficiente para agir. Em 2013, um meteorito cruzou o céu da Rússia sem aviso prévio e feriu 1.500 pessoas. Por isso, o governo americano criou uma estratégia com sete objetivos, começando pelo aprimoramento das técnicas de detecção.

A missão Osiris-Rex foi enviada ao Bennu pela mesma razão: coletar dados que ajudem os cientistas a entender melhor esses objetos antes que se tornem uma ameaça iminente.

Segundo dados citados no plano, a chance de uma pessoa morrer por impacto de asteroide é de uma em 40.000. Maior que a de morte por picada de animal venenoso ou acidente com fogos de artifício.

Por isso, a detecção precoce do Bennu já gera conhecimento que pode ser aplicado a outros asteroides que se aproximem do planeta no futuro, mesmo com a data distante de 2.182.

Como o plano americano pretende evitar um impacto de asteroide

O governo dos EUA estabeleceu sete frentes de trabalho para enfrentar a ameaça de asteroides. A primeira é investir em tecnologia para detectar e rastrear objetos próximos à Terra com mais precisão. A segunda é desenvolver métodos para desviar ou destruir asteroides. Se um objeto for detectado com antecedência, diferentes táticas poderão afastá-lo de sua rota.

A terceira frente é criar modelos computacionais capazes de prever com mais exatidão para onde o asteroide vai e quando chegará. O plano também prepara a resposta humana. Ele estabelece procedimentos de emergência caso a colisão não possa ser evitada, define como os países vão se comunicar sobre a ameaça e planeja estratégias de recuperação após um possível impacto.

As ações dependem de colaboração internacional: agências espaciais do mundo inteiro compartilham dados para que nenhum país enfrente sozinho uma ameaça dessa magnitude.

Solitário

Aos 24 anos, ele é o único entregador de um condado chinês e faz 200 entregas por dia

Ele chega a fazer impressionantes 200 pedidos sozinho

15/10/2026 11h00

Compartilhar

Imagem gerada por inteligência artificial

Continue Lendo...

Aos 24 anos, Huang Kaihong é o único entregador em tempo integral de Medog, condado remoto da região autônoma do Tibete, na China. Motociclista, ele se tornou uma peça essencial para os moradores da localidade, encravada nas estribações do Himalaia, na cidade de Nyingchi.

Nos dias de maior movimento, ele chega a fazer 200 pedidos sozinho, enfrentando estradas de montanha que a chuva transforma em trechos escorregadios. Medog tem menos de 15.000 habitantes e só ganhou acesso por rodovia tardiamente: foi o último condado chinês a ser ligado por estrada.

Como a entrega chegou ao Himalaia

O serviço chegou à região em agosto de 2024, quando o Taobao Shangou — serviço de entrega de comida do grupo Alibaba. Antes operado sob o nome Ele.me — começou a funcionar em Medog. Até então, o delivery ainda não alcançava a cidade como já fazia nas grandes metrópoles chinesas.

A vaga surgiu por indicação de um amigo, e Huang aceitou o desafio. Nascido na província de Sichuan, ele já havia trabalhado em uma fábrica na cidade de Suzhou antes de se mudar para o Tibete. Mas o trabalho na linha de produção não o convencia.

Uma rede construída quase do zero

Entrar para a plataforma não se resumiu a vestir o uniforme e sair fazendo entregas. Com apoio do responsável pela estação de Nyingchi, o jovem visitou mais de 300 estabelecimentos para ensinar o funcionamento do aplicativo, cadastrar negócios e carregar cardápios no sistema. Cerca de 80 comércios locais aderiram ao serviço.

Com isso, ele ajudou a criar praticamente sozinho uma rede de entregas. Restaurantes passaram a alcançar novos clientes, e moradores ganharam a opção de pedir comida sem sair de casa. Uma comerciante da região relatou alta de 30% a 40% nas vendas diárias depois de entrar na plataforma.

Volume de entregas fora do padrão

Manter o serviço numa região montanhosa é diferente de trabalhar nas grandes cidades. Nos centros urbanos chineses, entregadores costumam fazer entre 40 e 60 pedidos por dia, menos do que o jovem do Tibete alcança nos dias mais puxados.

Os 200 pedidos representam o teto que ele já atingiu, não uma média diária fixa. Ainda assim, o número mostra a distância entre a realidade de quem entrega em meio às montanhas do Himalaia e o ritmo das metrópoles do país.

Por que Medog demorou tanto para ter delivery

Medog foi o último condado chinês a ser ligado por estrada, um marco do isolamento histórico da região. Durante décadas, as estradas de montanha nas estribações do Himalaia dificultaram o transporte, principalmente no período de chuvas, quando os caminhos ficam escorregadios.

Esse isolamento ajuda a explicar por que plataformas de entrega como o Taobao Shangou só chegaram ali em agosto de 2024, anos depois de já dominarem as grandes metrópoles chinesas. A chegada das estradas não garantia que as plataformas investiriam na região: era preciso haver demanda e alguém disposto a trabalhar em condições difíceis.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7142, quarta-feira (14/10)

2

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Loteria Federal 6109-3 de hoje, quarta-feira (14/10)

3

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico
Curiosidades

/ 1 dia

Uma comunidade vive dentro de uma caldeira vulcânica em uma ilha isolada do Pacífico

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3070, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3070, terça-feira (14/10)

5

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm
alívio

/ 2 dias

Em cheia antecipada, rio mais piscoso do Pantanal sobe mais 50 cm

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 6 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 06/10/2026

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam