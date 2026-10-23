O vestido vermelho no Natal está fora de moda: uma nova cor será tendência em 2026 - Foto: Nadin Sh/Pexels

O vermelho pode sair dos guarda-roupas natalinos em 2026, enquanto especialistas em moda apontam o champagne como a cor de destaque para as festas de fim de ano. O tom reúne nuances de bege, dourados suaves e reflexos perolados, e oferece elegância sem a intensidade dos vermelhos tradicionais.

O champagne se destaca por equilibrar uma estética festiva com um ar sóbrio e contemporâneo. Diferentemente dos dourados mais vibrantes, seus tons delicados criam um visual luminoso sem monopolizar a atenção e mantêm o espírito celebrativo em uma proposta atual.

Por que o champagne domina as festas de 2026

A principal vantagem dessa tonalidade é a versatilidade: ela funciona em vestidos longos, midi ou curtos e transmite elegância. Tecidos acetinados, de gaze ou de seda com acabamento perolado realçam o jogo de luzes e texturas e servem tanto para um jantar em família quanto para festas noturnas.

Combinar o champagne com outros acessórios é simples. O vestido se adapta a qualquer tipo de celebração conforme o corte, os sapatos e os complementos escolhidos, preservando o caráter festivo com um estilo renovado.

Combinações de acessórios para valorizar o champagne

O dourado suave reforça o clima festivo em brincos, pulseiras ou sandálias. Tons nude ou bege criam um conjunto harmonioso e minimalista, enquanto o marrom-chocolate oferece um contraste quente e moderno em bolsas ou cintos.

O preto define o visual, especialmente em sapatos ou bolsas pequenas. O branco perolado cria um efeito delicado e luminoso quando as texturas se complementam. O mais importante é escolher uma tonalidade principal para os acessórios e acrescentar um ou dois complementos que criem contraste sem competir com o vestido.

Estilos de vestido champagne para cada ocasião

O vestido midi de cetim oferece uma elegância simples. A queda do tecido e o brilho contido do champagne bastam para destacar o modelo, acompanhados de sandálias finas e acessórios discretos. Para celebrações noturnas, o vestido longo com linhas minimalistas — decote reto, alças finas ou silhueta fluida — valoriza a cor sem exageros.

Quem prefere o comprimento curto pode apostar em detalhes delicados, como mangas, drapeados ou saias com movimento. Nesse caso, é importante equilibrar o design com os complementos. Vestidos com brilho sutil em tecidos acetinados ou perolados criam um toque festivo sem depender de lantejoulas; acessórios simples mantêm a harmonia.