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Tecnologia internacional

Parece ficção científica: China apresenta robô humanoide que destrói carros e domina o kung fu

Exibições levantam questões críticas sobre os riscos de máquinas.,

João V. Valença

26/10/2026 - 17h02
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A empresa chinesa Unitree Robotics criou um robô humanoide capaz de deformar a lataria de um carro com chutes e executar movimentos de artes marciais com precisão assustadora. Chamado H2-X, o autômato demonstra capacidades físicas que parecem saídas de um filme de ficção científica, conforme vídeo divulgado pela companhia nesta semana.

As demonstrações mostram um humanoide lançando socos que danificam partes de veículos, realizando acrobacias aéreas e pousando em pé após se lançar de uma altura de quatro metros. Essas exibições levantam questões críticas sobre os riscos de máquinas tão poderosas operando em espaços onde pessoas circulam.

Especificações técnicas e capacidades do h2-x

O H2-X integra a linha de humanoides da Unitree e se baseia na plataforma H2, que mede aproximadamente 1,82 metros de altura e pesa cerca de 70 quilogramas. A estrutura possui articulações que permitem girar diferentes partes do corpo e executar movimentos coordenados com força sem precedentes nessa categoria de robôs.

Uma das características que mais se destaca é a autonomia estendida: segundo a companhia, a máquina consegue permanecer de pé por até oito horas. A capacidade de um soco que deforma a porta de um automóvel permite dimensionar a energia que o dispositivo transmite durante suas operações.

Desafios de segurança para convivência com humanos

O que poderia acontecer se uma máquina com tal força física executasse um movimento incorreto próximo a uma pessoa? A Unitree não esclareceu se as manobras exibidas foram autônomas, controladas remotamente ou executadas por sequências pré-programadas — apenas confirmou que o vídeo é genuíno e sem manipulação digital.

Para operar com segurança ao lado de pessoas, essas máquinas precisam de sistemas capazes de reconhecer obstáculos, detectar presença humana, controlar a intensidade dos movimentos e reagir a circunstâncias imprevistas. A coordenação necessária para executar um chute acrobático não garante que o robô funcione corretamente em um ambiente imprevisível.

Demonstrações preparadas, como as do vídeo, diferem dos desafios reais de um espaço com variáveis desconhecidas.

Possíveis aplicações em proteção e resgate

A Unitree apresentou o H2-X como ferramenta potencial de proteção pessoal e assistência em emergências. O vídeo mostra uma cena em que um homem armado com uma faca ameaça uma mulher — o humanoide se coloca entre os dois e executa uma manobra defensiva para neutralizar a agressão.

Outras sequências demonstram o robô levantando a parte dianteira de um carro para facilitar o resgate de uma pessoa presa embaixo e afastando um manequim da trajetória de um veículo em movimento. Essas aplicações indicam uma visão ampla dos usos potenciais da tecnologia além de tarefas industriais tradicionais.

A Unitree também incluiu no manual do robô recomendações de que os usuários o tratem com gentileza — sugerindo certa consciência sobre a natureza delicada de máquinas tão poderosas.

Mercado global de humanoides e perspectivas comerciais

A Unitree conquistou posição relevante no mercado internacional de robôs humanoides, tendo enviado mais de 5.500 máquinas em 2025, representando cerca de 39% do mercado mundial naquele período. Apesar dessa liderança, a companhia não confirmou planos para comercializar o H2-X nem divulgou preços para sua eventual aquisição.

Por enquanto, o H2-X existe apenas como protótipo, mantendo em aberto as questões sobre quando — e se — essa tecnologia chegará ao mercado comercial de forma responsável e regulada.

Como o H2-X consegue transmitir tanta força em seus movimentos

O robô possui 31 graus de liberdade distribuídos em suas articulações, o que significa que diferentes partes do corpo podem se mover de forma coordenada e independente. Essa quantidade de pontos de movimento permite que o H2-X execute sequências complexas — como um chute acrobático ou um soco — sem perder o equilíbrio, pois o robô pode ajustar simultaneamente braços, pernas, tronco e cabeça para manter a estabilidade durante cada ação.

Além da mobilidade, a força transmitida em um golpe depende de como a energia acumulada no corpo da máquina é liberada em uma única direção. Um soco capaz de deformar a porta de um carro ocorre porque toda essa coordenação muscular (feita por motores e atuadores) concentra a potência em um ponto específico — a mão — em um intervalo curtíssimo de tempo. Essa concentração de força em pouco espaço e tempo é o que causa o dano visível.

Citação

Jeff Bezos, fundador da Amazon: "A vida é demasiada cuta para andar com gente sem recursos"

A afirmação ponta para outra ideia.

26/10/2026 15h55

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Jeff Bezos transformou uma livraria online lançada em 1994 em um império que hoje inclui comércio eletrônico, logística, entretenimento e computação em nuvem. O crescimento, porém, não depende apenas de decisões empresariais arriscadas: também está nas pessoas que Bezos escolhe para acompanhá-lo.

A frase que resume essa filosofia é: a vida é demasiada curta para andar com gente sem recursos. A afirmação pode parecer um elogio à riqueza ou a currículos brilhantes, mas aponta para outra ideia.

Recursos não é sinônimo de dinheiro

Quando Bezos fala em "ter recursos", não se refere a salários altos, conexões privilegiadas ou diplomas de prestígio. Para ele, ter recursos é encontrar soluções quando surgem problemas — é isso que torna alguém resolutivo.

Uma pessoa assim se adapta rapidamente, aprende com o desconhecido, busca alternativas e segue adiante mesmo quando as ferramentas ideais não estão à mão desde o início. O valor real de alguém em um time não depende apenas do que essa pessoa já domina, mas de como responde ao que não conhece.

Esperar instruções o tempo todo ou limitar-se a reclamações se torna um obstáculo em ambientes onde decisões precisam ser tomadas rapidamente. Essa é a cultura que Bezos construiu na Amazon, centrada em iniciativa, experimentação e ação mesmo com informações incompletas.

O tempo como investimento estratégico

Outro pilar dessa filosofia coloca o tempo como o recurso mais valioso. Para Bezos, uma decisão equivocada não representa apenas perdas financeiras — consome meses ou anos que não podem ser recuperados depois. Escolher bem os colaboradores torna-se, portanto, uma verdadeira investida estratégica.

Quem consegue detectar entraves e propor soluções acelera projetos e economiza tempo coletivo. O inverso também é verdadeiro: uma pessoa que exige supervisão constante multiplica o esforço necessário para alcançar o mesmo resultado.

A lógica também se aplica fora das empresas: os ambientes influenciam como as pessoas pensam e resolvem problemas, e conviver com indivíduos curiosos, criativos e capazes de enfrentar dificuldades estimula novas maneiras de agir.

Da livraria online ao império diversificado

A própria história da Amazon exemplifica essa abordagem. A empresa começou vendendo livros pela internet e se expandiu para praticamente qualquer categoria de produtos. Depois, criou a Amazon Web Services, plataforma tecnológica que se transformou em um negócio fundamental.

Bezos também lançou a Blue Origin, focada na indústria aeroespacial, e adquiriu The Washington Post em 2013. Em 2021, deixou o cargo de diretor executivo da Amazon, embora tenha continuado ligado à companhia como presidente executivo.

Resolutividade não é dureza

A filosofia de Bezos não significa rejeitar quem passa por dificuldades ou precisa de apoio. Ela se refere à postura diante dos obstáculos, não a uma dificuldade pontual. Alguém pode atravessar um momento desafiador e continuar resolutivo — e merecer estar ali mesmo assim.

O que Bezos valoriza é a atitude de quem busca soluções em vez de justificativas, de quem enfrenta o desconhecido com curiosidade em vez de medo. Essa mentalidade moldou décadas de decisões na Amazon e em seus projetos paralelos, tornando a seleção de colaboradores tão crítica quanto qualquer estratégia de negócio.

Citação histórica

Nelson Mandela: "Ninguém nasce odiando outra pessoa, as pessoas aprendem a odiar"

Discursos e textos dele continuam citados.

26/10/2026 15h12

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Foto: Reprodução

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Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 e morreu aos 95 anos, em 5 de dezembro de 2013. Passou cerca de 27 anos preso na Robben Island, entre 1964 e 1982, onde começou a escrever sua autobiografia, publicada em 1994 sob o título Longo Caminho Para a Liberdade.

Uma das mais célebres frase de Nelson Mandela, líder sul-africano e símbolo histórico na luta contra o apartheid e o racismo, traz uma reflexão importante para a vida: "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto”.

Discursos e textos dele continuam citados, principalmente trechos sobre convivência, respeito e superação do medo. A seguir, outras cinco dessas falas, com o contexto em que foram ditas.

Educação como instrumento de mudança

"A educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo." A frase, uma das mais repetidas de seu legado, condensa décadas de luta em que o acesso ao ensino era também uma forma de resistência política.

Ódio é aprendido, e amor também

No mesmo livro, ele completa o raciocínio ao afirmar que, se o ódio pode ser ensinado, o amor também pode. Mandela aponta o amor como o caminho mais natural para o ser humano, em vez da rejeição ao outro.

Coragem é vencer o próprio medo

"Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Eu mesmo senti medo mais vezes do que possa lembrar, mas eu o escondi por trás da máscara da ousadia. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o conquista." Para Mandela, a coragem não pertence a quem nunca teme, mas a quem consegue superar o medo diante das circunstâncias mais difíceis.

O esporte como ponte entre pessoas

"O esporte tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de inspirar. Tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas coisas são capazes. Ele fala com a juventude em uma linguagem que eles entendem. O esporte pode criar esperança onde antes havia apenas desespero. Ele é mais poderoso que governos para derrubar barreiras raciais. Ele ri na cara de todos os tipos de discriminação." A frase, dita durante a cerimônia do Laureus World Sports Awards em Mônaco, em 2000, sintetiza a visão de Mandela sobre o potencial do esporte de unir pessoas e derrotar preconceitos.

Respeito como base da convivência

Mandela reconheceu a dor provocada, ao longo do tempo, pela crueldade dos torturadores. Segundo o próprio relato, ceder ao ódio e ao desejo de retribuição transformaria os antigos oprimidos em novos opressores. Para ele, a sobrevivência do país dependia de uma postura de amor e respeito genuínos por toda a população.

Esses discursos e trechos de livros continuam sendo lembrados décadas depois, em contextos que vão de debates sobre educação a campanhas contra o racismo e a intolerância.

As raízes coloniais que levaram ao Apartheid

O Apartheid não surgiu do nada em 1948, e colonizadores holandeses já exploravam e oprimiam populações negras desde o século XVII. Quando os britânicos chegaram, mantiveram práticas segregacionistas, e no século XIX, estruturaram leis que seriam consolidadas depois, entre elas a Lei do Passe. Em 1910, bôeres e ingleses se uniram para formar a União Sul-Africana.

Os bôeres se organizaram politicamente no Partido Nacional, de extrema-direita e defensor de ideais supremacistas. O Apartheid foi, portanto, a intensificação de séculos de opressão, não uma criação completamente nova.

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