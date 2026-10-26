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Quer deixar o Brasil? Praia paradisíaca na Baja California procura voluntários e oferece casa grátis

A proposta atrai quem deseja conhecer uma praia famosa pelas águas turquesas.

João V. Valença

26/10/2026 - 16h33
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Um alojamento construído com contêineres marítimos na orla de La Paz. Baja California, está recrutando voluntários dispostos a trocar trabalho por hospedagem gratuita durante uma estadia em uma das regiões mais procuradas do México. O Peace Hostel busca pessoas para colaborar com recepção, limpeza, jardinagem e organização de eventos.

A proposta atrai quem deseja conhecer uma praia famosa pelas águas turquesas, areias brancas e pela paisagem que mistura deserto e mar. O estabelecimento funciona como um programa de intercâmbio cultural, integrando viajantes à rotina do local e oferecendo experiência internacional e aprendizado prático no dia a dia de um hostel.

O que o voluntariado oferece

Em troca do trabalho, o hostel oferece ao voluntário um dormitório compartilhado com outros colaboradores, além de banheiros e chuveiros compartilhados. O voluntário também tem acesso irrestrito à cozinha equipada e aos espaços comuns, além de internet, café, chá e água potável durante todo o dia. O período mínimo de compromisso é de um mês.

As tarefas variam conforme a capacidade de cada pessoa, e alguns voluntários trabalham com atendimento ao público, enquanto outros atuam na manutenção geral ou no paisagismo. Fotografia, produção de vídeos e gestão de redes sociais também são bem-vindas, especialmente para quem trabalha com a agência de excursões vinculada ao hostel.

Atividades recreativas como noites de salsa, fogueiras e torneios de ping pong integram a rotina do lugar.

Localização e características do alojamento

O Peace Hostel fica no centro de La Paz, a 10 minutos de caminhada do calçadão e próximo ao Museu de Antropologia. Os dormitórios foram feitos a partir de contêineres marítimos, uma construção pouco comum na região.

A inscrição é feita pela plataforma WorkAway, onde os candidatos encontram os detalhes da oportunidade. Não há uma quantidade fixa de horas de trabalho por dia: isso é definido em negociação direta com o hostel. Também não há exigência de nível de inglês ou de outro idioma, o que permite a participação de falantes de qualquer nacionalidade.

Pontos importantes antes de se candidatar

Passagens aéreas, transporte local, refeições não incluídas e despesas pessoais correm por conta do voluntário. Quem viaja do exterior precisa verificar a exigência de visto para entrar no México antes de se comprometer com o programa.

A região de La Paz oferece atrações além do hostel. Playa Balandra, a 30 minutos do centro, é conhecida pelas águas cristalinas de tom turquesa, areia clara e pela formação rochosa característica chamada El Hongo — um dos cartões-postais mais reconhecidos de Baja California Sur.

A praia integra uma área de proteção ambiental onde é possível fazer caiaque, snorkel, stand-up paddle e trilhas. O acesso tem limitação de visitantes por turno, exigindo consulta prévia.

Como o sistema de troca funciona na prática

O voluntariado no Peace Hostel funciona como uma negociação direta entre o voluntário e a administração do hostel. Não há um número fixo de horas de trabalho por dia: o período é combinado conforme a disponibilidade do voluntário e as necessidades do lugar.

Em troca de tarefas como recepção, limpeza, jardinagem ou gestão de redes sociais, o voluntário recebe um lugar para dormir, acesso à cozinha, internet e bebidas durante todo o dia. Uma conversa inicial clara pelo WorkAway ajuda as duas partes a encontrar um acordo adequado.

Esse formato se diferencia de programas rígidos porque considera as capacidades de cada pessoa. Quem não sabe cuidar de plantas pode trabalhar na recepção. Quem gosta de fotografia pode documentar a agência de excursões vinculada ao hostel. O hostel não exige um nível específico de inglês ou de outro idioma; a comunicação é definida conforme as possibilidades de cada parte.

Quando este voluntariado pode não ser a melhor opção

Quem espera trabalhar poucas horas por semana e aproveitar as praias o tempo todo pode se frustrar com a experiência. O compromisso mínimo é de um mês e exige dedicação às tarefas acordadas. Por isso, o programa não é indicado para quem busca máxima liberdade.

Viajantes que dependem de renda durante a viagem também não devem se candidatar: o programa oferece apenas hospedagem, sem salário ou remuneração.

Quem viaja do exterior também precisa considerar a exigência de visto para o México. Se seu país necessita de autorização prévia, o processo pode ser demorado e impedir sua participação. Da mesma forma, se você precisa de acomodação privada, banheiro exclusivo ou refeições incluídas, o dormitório compartilhado e a cozinha comunitária não atenderão suas necessidades.

A construção inusitada do hostel e sua importância na região

O Peace Hostel é o único alojamento de La Paz construído com contêineres marítimos, o que o torna um diferencial significativo na região. Essa abordagem de arquitetura sustentável e criativa é pouco comum em Baja California Sur, transformando o lugar em uma atração por si só.

Os dormitórios feitos a partir dessa estrutura oferecem um espaço funcional e inovador que reflete a criatividade do projeto e atrai voluntários interessados em viver em um ambiente fora do comum.

A localização central — a apenas 10 minutos a pé do calçadão e próximo ao Museu de Antropologia — posiciona o hostel como ponto estratégico para quem quer conhecer La Paz.

Isso significa que você trabalha em um lugar que é simultaneamente um negócio turístico e um ponto de contato cultural com a cidade, facilitando a imersão que o programa de intercâmbio cultural propõe.

Citação

Jeff Bezos, fundador da Amazon: "A vida é demasiada cuta para andar com gente sem recursos"

A afirmação ponta para outra ideia.

26/10/2026 15h55

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Jeff Bezos transformou uma livraria online lançada em 1994 em um império que hoje inclui comércio eletrônico, logística, entretenimento e computação em nuvem. O crescimento, porém, não depende apenas de decisões empresariais arriscadas: também está nas pessoas que Bezos escolhe para acompanhá-lo.

A frase que resume essa filosofia é: a vida é demasiada curta para andar com gente sem recursos. A afirmação pode parecer um elogio à riqueza ou a currículos brilhantes, mas aponta para outra ideia.

Recursos não é sinônimo de dinheiro

Quando Bezos fala em "ter recursos", não se refere a salários altos, conexões privilegiadas ou diplomas de prestígio. Para ele, ter recursos é encontrar soluções quando surgem problemas — é isso que torna alguém resolutivo.

Uma pessoa assim se adapta rapidamente, aprende com o desconhecido, busca alternativas e segue adiante mesmo quando as ferramentas ideais não estão à mão desde o início. O valor real de alguém em um time não depende apenas do que essa pessoa já domina, mas de como responde ao que não conhece.

Esperar instruções o tempo todo ou limitar-se a reclamações se torna um obstáculo em ambientes onde decisões precisam ser tomadas rapidamente. Essa é a cultura que Bezos construiu na Amazon, centrada em iniciativa, experimentação e ação mesmo com informações incompletas.

O tempo como investimento estratégico

Outro pilar dessa filosofia coloca o tempo como o recurso mais valioso. Para Bezos, uma decisão equivocada não representa apenas perdas financeiras — consome meses ou anos que não podem ser recuperados depois. Escolher bem os colaboradores torna-se, portanto, uma verdadeira investida estratégica.

Quem consegue detectar entraves e propor soluções acelera projetos e economiza tempo coletivo. O inverso também é verdadeiro: uma pessoa que exige supervisão constante multiplica o esforço necessário para alcançar o mesmo resultado.

A lógica também se aplica fora das empresas: os ambientes influenciam como as pessoas pensam e resolvem problemas, e conviver com indivíduos curiosos, criativos e capazes de enfrentar dificuldades estimula novas maneiras de agir.

Da livraria online ao império diversificado

A própria história da Amazon exemplifica essa abordagem. A empresa começou vendendo livros pela internet e se expandiu para praticamente qualquer categoria de produtos. Depois, criou a Amazon Web Services, plataforma tecnológica que se transformou em um negócio fundamental.

Bezos também lançou a Blue Origin, focada na indústria aeroespacial, e adquiriu The Washington Post em 2013. Em 2021, deixou o cargo de diretor executivo da Amazon, embora tenha continuado ligado à companhia como presidente executivo.

Resolutividade não é dureza

A filosofia de Bezos não significa rejeitar quem passa por dificuldades ou precisa de apoio. Ela se refere à postura diante dos obstáculos, não a uma dificuldade pontual. Alguém pode atravessar um momento desafiador e continuar resolutivo — e merecer estar ali mesmo assim.

O que Bezos valoriza é a atitude de quem busca soluções em vez de justificativas, de quem enfrenta o desconhecido com curiosidade em vez de medo. Essa mentalidade moldou décadas de decisões na Amazon e em seus projetos paralelos, tornando a seleção de colaboradores tão crítica quanto qualquer estratégia de negócio.

Citação histórica

Nelson Mandela: "Ninguém nasce odiando outra pessoa, as pessoas aprendem a odiar"

Discursos e textos dele continuam citados.

26/10/2026 15h12

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Foto: Reprodução

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Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 e morreu aos 95 anos, em 5 de dezembro de 2013. Passou cerca de 27 anos preso na Robben Island, entre 1964 e 1982, onde começou a escrever sua autobiografia, publicada em 1994 sob o título Longo Caminho Para a Liberdade.

Uma das mais célebres frase de Nelson Mandela, líder sul-africano e símbolo histórico na luta contra o apartheid e o racismo, traz uma reflexão importante para a vida: "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto”.

Discursos e textos dele continuam citados, principalmente trechos sobre convivência, respeito e superação do medo. A seguir, outras cinco dessas falas, com o contexto em que foram ditas.

Educação como instrumento de mudança

"A educação é a arma mais poderosa que nós podemos usar para mudar o mundo." A frase, uma das mais repetidas de seu legado, condensa décadas de luta em que o acesso ao ensino era também uma forma de resistência política.

Ódio é aprendido, e amor também

No mesmo livro, ele completa o raciocínio ao afirmar que, se o ódio pode ser ensinado, o amor também pode. Mandela aponta o amor como o caminho mais natural para o ser humano, em vez da rejeição ao outro.

Coragem é vencer o próprio medo

"Eu aprendi que a coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Eu mesmo senti medo mais vezes do que possa lembrar, mas eu o escondi por trás da máscara da ousadia. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que o conquista." Para Mandela, a coragem não pertence a quem nunca teme, mas a quem consegue superar o medo diante das circunstâncias mais difíceis.

O esporte como ponte entre pessoas

"O esporte tem o poder de mudar o mundo. Tem o poder de inspirar. Tem o poder de unir as pessoas de uma forma que poucas coisas são capazes. Ele fala com a juventude em uma linguagem que eles entendem. O esporte pode criar esperança onde antes havia apenas desespero. Ele é mais poderoso que governos para derrubar barreiras raciais. Ele ri na cara de todos os tipos de discriminação." A frase, dita durante a cerimônia do Laureus World Sports Awards em Mônaco, em 2000, sintetiza a visão de Mandela sobre o potencial do esporte de unir pessoas e derrotar preconceitos.

Respeito como base da convivência

Mandela reconheceu a dor provocada, ao longo do tempo, pela crueldade dos torturadores. Segundo o próprio relato, ceder ao ódio e ao desejo de retribuição transformaria os antigos oprimidos em novos opressores. Para ele, a sobrevivência do país dependia de uma postura de amor e respeito genuínos por toda a população.

Esses discursos e trechos de livros continuam sendo lembrados décadas depois, em contextos que vão de debates sobre educação a campanhas contra o racismo e a intolerância.

As raízes coloniais que levaram ao Apartheid

O Apartheid não surgiu do nada em 1948, e colonizadores holandeses já exploravam e oprimiam populações negras desde o século XVII. Quando os britânicos chegaram, mantiveram práticas segregacionistas, e no século XIX, estruturaram leis que seriam consolidadas depois, entre elas a Lei do Passe. Em 1910, bôeres e ingleses se uniram para formar a União Sul-Africana.

Os bôeres se organizaram politicamente no Partido Nacional, de extrema-direita e defensor de ideais supremacistas. O Apartheid foi, portanto, a intensificação de séculos de opressão, não uma criação completamente nova.

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