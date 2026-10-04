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Eleições

Posso levar o celular para votar? Veja o que é permitido na cabine de votação

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixou claro.

João V. Valença

04/10/2026 - 06h07
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No dia 4 de outubro, o eleitor poderá levar o celular até a seção de votação e mostrar o e-Título aos mesários durante a identificação. O aparelho, porém, não poderá entrar na cabine, espaço reservado à urna eletrônica.

A restrição preserva o sigilo do voto e impede que imagens da urna sejam usadas como prova de escolha. Depois de confirmar a presença, o eleitor deve desligar o telefone e entregá-lo à mesa receptora, que o guarda até o fim da votação individual.

O que fica proibido levar para a cabine

Além do celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação e qualquer dispositivo com capacidade de registrar, transmitir ou comprometer o sigilo do voto ficam barrados no espaço da urna.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deixa claro: quem se recusar a entregar o aparelho não poderá votar naquele momento. A recusa é registrada em ata, e a força policial pode ser acionada se houver resistência. A proibição também funciona como barreira contra a compra de votos, em que o eleitor seria forçado a apresentar prova visual da opção escolhida.

Como se preparar para votar sem o celular

Uma estratégia prática é anotar os números dos candidatos em um papel antes de entrar na cabine. Essa anotação é permitida pela Justiça Eleitoral e tende a agilizar a votação, reduzindo o tempo de espera nas filas.

A sequência de votação segue sempre a mesma ordem: deputado federal, deputado estadual, primeiro senador, segundo senador, governador e presidente da República. Quem organiza essa lista com antecedência evita hesitação na hora de digitar os números.

Outros usos do celular no dia da eleição

Fora da cabine, o telefone continua sendo uma ferramenta útil. O e-Título é o aplicativo oficial da Justiça Eleitoral, disponível para Android e iOS. Ele permite consultar o local de votação, emitir certidões, justificar ausência e pagar débitos eleitorais sem necessidade de deslocamento até um cartório.

Quem encontrar conteúdo falso ou descontextualizado sobre o pleito pode denunciá-lo pelo SIADE. O canal do TSE encaminha os casos às plataformas digitais e, quando há indício de crime ou infração administrativa eleitoral, aos órgãos competentes.

Eleições

Posso baixar o e-Título no domingo? Veja se o aplicativo vale como documento para votar

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a mudança.

04/10/2026 05h40

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Quem ainda não instalou o e-Título poderá baixar o aplicativo nos dias de votação: 4 de outubro, no primeiro turno, e 25 de outubro, no segundo turno.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou a mudança em 24 de setembro. Em pleitos anteriores, o sistema era desativado nos dias de votação para evitar travamentos provocados pelo excesso de acessos.

O presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, informou que a infraestrutura foi reforçada para suportar a demanda simultânea de eleitores baixando e acessando o aplicativo no dia da eleição. A medida permite que quem ainda não tenha validado os dados faça isso no domingo, desde que chegue à seção com tempo hábil antes de votar.

Como o e-título funciona como documento

A versão digital do título, com fotografia integrada ao aplicativo, é válida como identificação nas urnas. Há uma restrição: o documento precisa estar aberto na tela do celular ou tablet no momento da votação.

Capturas de tela, impressões ou fotos da tela não são aceitas pelos mesários — a biometria facial do aparelho é o que valida o acesso.

Quem baixa o aplicativo pela primeira vez precisa informar nome completo, data de nascimento, CPF ou número do Título de Eleitor, além dos nomes dos pais. Depois, responde perguntas de segurança e cria uma senha.

A partir daí, cada vez que entra no app, o sistema faz validação facial automaticamente, garantindo que a pessoa que está usando é mesmo o proprietário da conta.

Outros serviços reunidos no aplicativo

O e-Título vai além de identificação para votar, e concentra em um único lugar a possibilidade de consultar o local exato de votação, identificar zona e seção eleitoral, emitir certidões eleitorais, justificar ausência às urnas, se inscrever como mesário voluntário e até pagar débitos eleitorais por Pix ou cartão de crédito sem sair de casa.

O aplicativo está disponível gratuitamente para iOS e Android nas lojas oficiais. As atualizações são baixadas automaticamente, mantendo as informações atualizadas sem exigir reinstalação.

E se eu tiver restrição eleitoral?

Eleitores com situação suspensa ou algum tipo de restrição cadastral conseguem baixar o e-Título e acessar as informações disponíveis, como o local de votação e os documentos. A restrição, porém, impede o eleitor de votar. Pendências como multas não pagas ou desincompatibilização não realizada não são resolvidas apenas com o acesso ao aplicativo.

Quem se encontra nessa situação pode usar o e-Título para consultar seu débito e pagar multas eleitorais dentro do próprio aplicativo, regularizando a situação para poder comparecer às urnas. Também é possível justificar a ausência em uma votação anterior diretamente pelo aplicativo, sem precisar ir a um cartório eleitoral.

Eleições 2026

Até que horas posso votar? Veja o horário das urnas e quando começa a apuração

Eleitores brasileiros vão às urnas no primeiro turno das eleições de 2026

04/10/2026 05h29

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Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil

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Os eleitores brasileiros vão às urnas neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. Pelo horário de Brasília, a votação acontece das 8h às 17h na maior parte do país. Cidades com fuso diferente da capital federal seguem regra própria.

Em Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Roraima, as seções abrem às 7h no horário local, enquanto parte do Amazonas também começa a votação nesse mesmo horário. Já nas localidades que acompanham o fuso do Acre, as urnas funcionam a partir das 6h.

Horário por estado e município

No Acre, a votação ocorre das 6h às 15h. A mesma faixa de horário vale para 16 municípios do Amazonas, entre eles Atalaia do Norte, Benjamin Constant e São Paulo de Olivença.

Os 51 municípios restantes do Amazonas votam das 7h às 16h. Esse mesmo intervalo é aplicado em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima.

 

Apuração começa logo após o fechamento

A divulgação dos votos e dos resultados parciais para todos os cargos tem início assim que as urnas se encerram, por volta das 17h no horário de Brasília. A expectativa é que os primeiros números apareçam já nos minutos seguintes ao fim da votação neste domingo. Esse formato unificado já está em sua terceira edição nas eleições brasileiras.

Em dezembro de 2021, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral decidiu padronizar o horário de encerramento da votação em todo o país — antes disso. A Justiça Eleitoral esperava o fechamento das urnas no Acre, que tem duas horas de diferença em relação ao horário de Brasília adotado na maioria dos estados.

Quem quiser acompanhar a contagem dos votos pode conferir os números por estado e por município em tempo real assim que a apuração for liberada, logo depois do encerramento das seções eleitorais.

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