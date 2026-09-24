Psicólogos explicam: quem toma banho à noite pode ser mais limpo e também mais sensível - Foto: Victor Furtuna/Unsplash

Tomar banho à noite, em vez de pela manhã, pode parecer apenas uma questão de hábito, mas psicólogos associam essa prática a traços específicos de comportamento e personalidade. Quem prefere esse horário costuma usar o banho como espaço de relaxamento, reflexão e desconexão das obrigações cotidianas. As motivações variam conforme a pessoa.

Para alguns, remover a sujeira acumulada durante o dia é o foco principal; para outros, o banho noturno marca a transição entre as responsabilidades e o repouso. O horário de trabalho, preferências pessoais e o próprio ritmo biológico também influenciam essa escolha.

O banho noturno e o processamento mental

Shahab Haghyegh, professor da Faculdade de Medicina de Harvard e do Hospital General de Massachusetts, afirma que não existe um horário universalmente ideal para se banhar. Contudo, tomar banho antes de dormir pode favorecer o relaxamento e preparar o organismo para o descanso.

O padrão de pensamento ligado a esse hábito tende a ser mais deliberado e reflexivo. A ducha funciona como um espaço de processamento mental, onde a pessoa tem tempo para revisar os acontecimentos do dia e integrar as experiências vividas.

Ao contrário do banho matutino, associado ao despertar e ao início das atividades, o banho noturno se torna um momento de análise pessoal e introspecção.

O ritual de limpeza e a transição para o descanso

Segundo a Sleep Foundation, tomar banho uma ou duas horas antes de se deitar favorece o adormecimento. A redução posterior da temperatura corporal ajuda a preparar o organismo para o sono.

O banho também funciona como limite simbólico entre as obrigações e o tempo pessoal, marcando o momento em que terminam as atividades e começa o período de descanso.

Para quem escolhe esse horário, a ducha noturna pode se converter em um ritual de desconexão, especialmente para quem precisa separar mentalmente as responsabilidades do resto do dia.

A sensibilidade ao desconforto e a limpeza pessoal

Pesquisa publicada na Biblioteca Nacional de Medicina analisou a relação entre respostas de repugnância e diferentes condutas de higiene. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis ao se deitar sem eliminar antes o suor e a sujeira acumulados durante a jornada.

Isso não significa que todas as pessoas que se banham à noite tenham uma personalidade determinada. O hábito pode estar relacionado a uma maior preocupação com a limpeza.

Banho noturno e introversão

O banho à noite também pode ser atraente para quem aprecia solidão e tranquilidade. Para pessoas com personalidade mais introvertida, esse espaço permite reduzir os estímulos externos e ter tempo exclusivo para si mesmas, longe das demandas do dia. O banho pode funcionar como espaço de regulação sensorial e relaxamento.

Um banho tranquilo ao final do dia oferece ambiente controlado, com menos estímulos e maior privacidade. Diferente de um banho rápido pela manhã, a rotina noturna permite que a pessoa reduza o ritmo e se prepare mentalmente para descansar.

O horário também pode estar relacionado aos cronotipos vespertinos, característicos de pessoas mais ativas e alertas durante a noite. Para elas, uma ducha noturna se integra naturalmente a uma rotina que se estende até mais tarde.