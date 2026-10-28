Quer morar na Grécia? Ilha oferece acomodação gratuita para quem trabalhar 20 horas por semana

Ios, uma ilha grega no mar Egeu, recruta voluntários para trabalhar 20 horas por semana em atividades turísticas em troca de acomodação gratuita. Publicada na plataforma Worldpackers, a iniciativa também oferece dois dias livres e acesso a festas e excursões a quem participar das atividades turísticas.
Os selecionados terão um quarto compartilhado e cumprirão 20 horas por semana ajudando na rotina da ilha, desde receber viajantes até guiá-los por bares e locais de interesse. Além da hospedagem, ganharão descontos em restaurantes, atividades recreativas e eventos organizados pelos anfitriões.
Como funciona o trabalho na prática
As responsabilidades variam ao longo da semana e envolvem atendimento ao turista desde a chegada. Voluntários acompanham hóspedes em passeios, informam sobre atrações disponíveis e participam da programação noturna, levando grupos de visitantes por bares e zonas turísticas da ilha.
A criação de conteúdo para redes sociais é uma tarefa central: vídeos para TikTok e Instagram divulgam as atrações locais. Embora a carga oficial seja de 20 horas semanais, há tarefas diárias de criação de conteúdo. Por isso, é importante negociar os horários com o anfitrião antes de começar.
Requisitos e o que não está incluído
Os organizadores exigem que os candidatos tenham entre 18 e 35 anos, sejam fluentes em inglês, se comprometam a permanecer por no mínimo 2 semanas e façam a inscrição sozinhos. Casais não são aceitos. Quem for selecionado terá acesso a festas, eventos e excursões sem custo adicional, além de descontos em estabelecimentos locais.
Passagens aéreas, seguro de viagem, deslocamentos internos e possíveis custos de visto não estão incluídos no programa. Cada voluntário paga essas despesas. Ainda assim, a oportunidade permite conhecer a ilha grega sem gastar com hospedagem durante a estadia.