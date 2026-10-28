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Ensinamento atemporal

Mahatma Gandhi: "Seja a mudança que você quer ver no mundo"

Essa frase segue sendo uma das mais marcantes de toda a história

Henrique Cesaretti

28/10/2026 - 11h55
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Mahatma Gandhi transformou sociedades inteiras sem disparar uma bala. Sua máxima — "Seja a mudança que você quer ver no mundo" — permanece como um dos ensinamentos mais influentes do século 20 e inspira, até hoje, movimentos por justiça em todo o mundo.

A resistência pacífica de Gandhi, conhecida como satyagraha, mostrou ser capaz de derrotar impérios. Ela funcionou contra o colonialismo britânico na Índia e serviu de modelo para líderes posteriores. O exemplo mostrou que uma transformação social não precisa da violência para ser real e duradoura.

O legado que ultrapassou fronteiras

A prática da satyagraha desafiou o Império Britânico e inspirou figuras históricas como Martin Luther King Jr. e Nelson Mandela. Os dois adotaram a filosofia de resistência pacífica em suas lutas pelos direitos civis e contra o apartheid, seguindo o caminho criado por Gandhi.

Movimentos contemporâneos e a influência de Gandhi

Hoje, campanhas por igualdade racial, direitos das mulheres e proteção dos refugiados veem em Gandhi um modelo ainda válido. O Black Lives Matter, nos Estados Unidos, e os movimentos feministas, no Brasil, carregam a ideia central de Gandhi: todos merecem igualdade, independentemente de cor, religião ou classe social.

Esses movimentos não apenas copiam sua filosofia: aplicam-na em ações concretas. Ao escolher o diálogo em vez da agressão e adotar a empatia como ferramenta política, seguem o mesmo caminho que Gandhi trilhou.

 

Empatia e diálogo em tempos de divisão

A polarização social atual torna o pensamento de Gandhi ainda mais urgente. Ele acreditava que a mudança nasceria do entendimento mútuo, não da imposição de vontades. Em sociedades marcadas pelo conflito, essa visão oferece uma saída concreta: resolver desentendimentos por meio de uma conversa honesta e da disposição de compreender quem pensa diferente.

A escolha da não violência abre portas que a agressão jamais abriria. Usada como ferramenta política e social, a empatia transforma pessoas e sociedades. Essa foi a lição que Gandhi deixou com a própria vida.

A morte e a permanência do ideal

Gandhi foi assassinado por um extremista hindu em janeiro de 1948, mas sua morte não encerrou sua influência. Ao contrário, consolidou-a. Cada geração que escolhe a paz em vez da violência e o diálogo em vez da repressão mantém viva a lição central do homem que provou ser possível mudar o mundo sem recorrer à força bruta.

Por que a satyagraha funciona onde a violência falha

A satyagraha não é passividade, mas uma forma ativa de resistência. Ela busca desarmar o adversário pela verdade e pela compaixão, não pela força. Gandhi descreveu isso como "força do amor ou força da alma": o objetivo não é vencer pela imposição, mas converter o oponente ao reconhecer seus erros. Quem pratica satyagraha sempre informa suas intenções abertamente ao adversário e evita estratégias ocultas. Assim, a violência do oponente se torna moralmente injustificável.

A estratégia transforma o conflito: em vez de duas partes lutarem pela vitória, cria uma tentativa de conversão que idealmente resulta em uma "nova ordem harmônica", na qual nenhum lado é derrotado. A satyagraha é descrita como "arma dos fortes" porque exige mais coragem manter a verdade sem violência do que usar a força bruta.

Qual era o papel do boicote econômico na estratégia de Gandhi?

O boicote aos produtos ingleses era uma das estratégias econômicas que Gandhi recomendava aos praticantes da satyagraha. Pela lógica da estratégia, se a Grã-Bretanha desejava a Índia como mercado para suas mercadorias, retirar esse mercado era uma forma de exercer pressão sem recorrer à violência. Gandhi formulou assim: "Se você não conceder nossa demanda, não seremos mais seus peticionários. Vocês nos podem governar apenas enquanto permanecermos governados; não teremos mais nenhum trato com vocês." O boicote era uma forma ativa de resistência econômica, não de cooperação com o sistema de exploração.

Reflexão e Filosofia

Platão deixou uma reflexão: "A necessidade é a mãe da invenção"

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas.

28/10/2026 13h24

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Foto: Efrem Efre/Pexels

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A frase atribuída a Platão resume o que trava muitas pessoas na hora de criar: esperar pela ideia perfeita. Para o filósofo grego, inventar não é um ato isolado, mas o resultado da combinação entre uma necessidade e aquilo que já existe.

O ditado atribuído a Platão — de que a necessidade é mãe da invenção, mas a imitação é seu pai — enfrenta diretamente o medo de começar com base em referências. Nessa lógica, observar trabalhos já existentes é uma etapa necessária antes de qualquer avanço original.

O legado de um fundador da Academia de Atenas

Aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, Platão criou a Academia de Atenas, considerada a primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental. Ali, desenvolveu-se uma visão do conhecimento segundo a qual o mundo real era um reflexo incompleto de ideias mais perfeitas.

Essa noção de cópia imperfeita também se estendia à criação humana: tudo o que se produz carregaria, de algum modo, traços do que existia antes. A mimesis, termo grego para imitação, seria menos uma reprodução mecânica do que um caminho de aprendizado.

Imitar como ponto de partida, não de chegada

A frase não defende a reprodução de algo pronto sem transformação. Platão descreve um processo: usar referências como matéria-prima, dominar a técnica e desenvolver uma identidade própria, como faz um aprendiz ao criar seu estilo.

Essa lógica resolve um problema prático de quem trava diante da página em branco. Em vez de aguardar inspiração espontânea, o caminho é estudar o que já funciona, entender por que funciona e só então adaptar essa estrutura a um problema concreto.

Necessidade e repertório andando juntos

Quando falta pressão real — um prazo, uma demanda ou um problema a resolver —, a criação tende a ficar apenas no campo da intenção. A necessidade empurra para a ação; sem ela, até o melhor repertório de referências fica parado.

Por outro lado, necessidade sem repertório também não sustenta nada: alguém pode sentir urgência de resolver algo e ainda assim não ter de onde partir. É nesse encontro entre pressão e referência que Platão localiza o nascimento do novo.

Um raciocínio citado até hoje fora da filosofia

A ideia de que toda inovação se apoia em algo anterior aparece com frequência em discussões sobre criatividade contemporânea. Relatos sobre Steve Jobs, Picasso e Shakespeare os descrevem como grandes recombinadores, que imitaram ousadamente antes de inovar. O escritor Austin Kleon documentou essa lógica na técnica chamada "roubo como um artista", defendendo que os criadores roubam referências para gerar originalidade.

O raciocínio também dialoga com estudos da neurociência. Uma revisão publicada na Trends in Cognitive Sciences por Beaty e outros pesquisadores em 2016 mostrou que o cérebro criativo recombina informações armazenadas, em vez de gerar novidades do zero.

Estudos clássicos sobre neurônios-espelho, de Rizzolatti e Craighero, em 2004, comprovam que a imitação ativa circuitos neurais essenciais para a aprendizagem motora e cognitiva. Esse achado exemplifica a ideia de Platão: a imitação liberta porque constrói repertório para a verdadeira invenção.

Rejeitar modelos por medo de parecer repetitivo é, segundo essa visão platônica, o que mais atrasa quem tenta inovar. Estudar o que já deu certo, entender o raciocínio por trás e adaptar à própria realidade continua sendo um caminho tão válido quanto esperar pela centelha original.

Por que Platão via a imitação como caminho para a verdade, não como desvio dela

A Teoria das Ideias de Platão explica essa aparente contradição: se o mundo sensível já é uma cópia imperfeita do mundo das ideias eternas, por que a imitação seria ruim? A resposta está no grau de afastamento.

O mundo natural é uma cópia do verdadeiro; a arte, ao imitá-lo, cria uma "cópia da cópia" — o que Platão chamava de simulacro. Quanto mais distante do original inteligível, mais enganoso é o resultado.

Usar a imitação com propósito filosófico — estudar referências para compreender seus princípios e transcendê-los — não significa apenas copiar uma cópia. Significa tentar se aproximar das ideias eternas que toda criação reflete. A imitação inteligente busca a essência por trás da forma.

Reflexão

Nobel mais jovem deixou comparação sobre alegria de reencontrar velhos amigos e fazer novas amizades

Autor misturava contos satíricos e versos.

28/10/2026 12h59

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Foto: Priscilla Cezar/Pexels

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Rudyard Kipling recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1907, aos 41 anos, tornando-se o vencedor mais jovem do prêmio. Com a conquista, tornou-se o primeiro autor de língua inglesa a receber a premiação e consolidou sua posição como um dos nomes mais influentes do final do século XIX e início do XX.

Nascido em Bombaim, na então Índia britânica, em 30 de dezembro de 1865, Kipling iniciou sua carreira literária aos 16 anos, como jornalista em Lahore e Allahabad. Suas primeiras publicações, como Departmental Ditties (1886) e Plain Tales from the Hills (1888).

Misturava contos satíricos e versos publicados em colunas de jornal e retratavam a vida cotidiana de soldados e civis britânicos na Índia.

A ascensão e as obras-primas

Ao retornar à Inglaterra em 1889, Kipling já era uma celebridade literária, aclamado por críticos que o viam como herdeiro de Charles Dickens. Mudou-se para Vermont, nos Estados Unidos, casou-se com a americana Carrie Balestier e permaneceu no país por quatro anos, período em que escreveu suas obras infantis mais conhecidas.

Publicou O Livro da Selva (1894) e Capitães Corajosos (1897), consolidando sua reputação como mestre da narrativa. Em 1901, lançou Kim, considerado por muitos seu melhor romance pela forma como retratava a complexidade da Índia com nostalgia e sensibilidade.

A maturidade literária e o impacto da Guerra

A morte de seu filho John durante a Primeira Guerra Mundial, em 1915, marcou profundamente sua obra. Depois disso, sua escrita se tornou mais sombria e passou a abordar trauma, perda e luto, refletindo as consequências pessoais do conflito que devastou sua geração.

O apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930. Novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada, e seu legado permanece complexo, marcado pelas contribuições à literatura e pelas posições políticas que geraram controvérsia.

Suas obras continuam sendo lidas e estudadas em todo o mundo, apesar dos debates sobre as ideias que defendeu. Sobre a amizade, Kipling deixou uma frase que resume sua visão sobre os laços pessoais: "Não há maior prazer do que reencontrar um velho amigo, exceto talvez fazer um novo", disse o autor, conforme informou o site de origem.

Quando a reputação de Kipling não resistiu: o declínio por posições políticas

Apesar das honrarias literárias, o apoio fervoroso de Kipling ao imperialismo britânico fez sua reputação declinar nas décadas de 1920 e 1930, quando novos escritores passaram a vê-lo como uma figura ultrapassada. A controvérsia sobre o preconceito e o militarismo em suas obras continuou ao longo do século XX.

O reconhecimento por seus talentos artísticos não o protegeu das críticas a suas posições políticas e ideológicas.

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