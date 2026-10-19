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Descartes

René Descartes: "Seria absurdo para nós, seres finitos, tentar determinar coisas infinitas."

Descartes se dedicou a questionar verdades aceitas sem exame rigoroso

Henrique Cesaretti

19/10/2026 - 10h34
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A reflexão de René Descartes sobre a impossibilidade de seres finitos compreenderem plenamente o infinito atravessou séculos e ainda provoca debate entre filósofos e cientistas. A ideia marca um ponto de inflexão no pensamento ocidental ao reconhecer que a razão humana encontra barreiras diante de certos mistérios.

Nascido em La Haia, em 1596, o filósofo, matemático e físico francês dedicou grande parte da vida intelectual a questionar verdades aceitas sem exame rigoroso. Ele recusava respostas prontas e exigia que cada crença passasse pelo crivo da dúvida metódica. Essa atitude moldou sua obra mais célebre.

O Método da dúvida como ferramenta

Descartes partia de um princípio radical: duvidar de tudo — até das percepções mais diretas dos sentidos — para chegar a conhecimentos sólidos e indiscutíveis. Ele não buscava um ceticismo vazio, mas rigor epistemológico. Queria construir uma base irrefutável para reconstruir todo o saber.

Publicado em 1637, o Discurso do Método defendia a necessidade de examinar cada ideia antes de aceitá-la como verdadeira. Escrito em vernáculo, e não em latim, como era costume nos textos filosóficos da época, o livro tornou a reflexão filosófica acessível além dos círculos acadêmicos.

Esse caminho levou Descartes ao seu resultado mais famoso: Cogito, ergo sum — penso, logo existo. A própria atividade de pensar e duvidar prova a existência de quem pensa. Nenhuma ilusão dos sentidos pode negar esse fato primordial. A partir desse ponto, o filósofo tentava reconstruir o conhecimento de forma metódica e demonstrável.

Os limites da razão finita

A reflexão sobre coisas finitas e infinitas afasta Descartes do otimismo ilimitado de certos pensadores de sua época. Ele reconhecia que existe um horizonte além do qual a razão não consegue avançar com segurança. Nem tudo o que existe pode ser reduzido a categorias lógicas ou explicações racionais.

Quando Descartes fala em coisas infinitas, refere-se ao próprio Deus, à eternidade e a aspectos da realidade que transcendem nossa capacidade de mensuração e análise. Um ser finito, limitado no tempo e no espaço, opera sob restrições que tornam impossível compreender o que não tem limites.

A razão funciona bem dentro de certos domínios — a geometria, a física mensurável — mas falha quando enfrenta o absoluto. Reconhecer essa barreira não diminui o alcance do conhecimento humano, mas o coloca em perspectiva realista.

Quando admitir limites fortalece o conhecimento

Reconhecer que existem questões que não se podem determinar completamente pode ser outra forma de exercer a razão. A lição mais valiosa dessa reflexão talvez seja que admitir os limites do conhecimento não torna os seres humanos menos capazes de compreender o mundo, mas mais conscientes do que ainda se desconhece.

A razão, para Descartes, é uma característica inata da espécie humana: não há homens com mais ou menos razão, mas diferentes graus de disposição para examiná-la com rigor e humildade.

Essa atitude moldou o pensamento ocidental moderno e permanece relevante em debates contemporâneos sobre os limites do conhecimento científico e da compreensão humana do universo.

Exploração espacial

Astronautas que viajaram à Lua contam o que viram no lado oculto, e cientistas buscam respostas

Tripulação da Artemis II registrou crateras, flashes de impactos e diferenças de cores na superfície lunar, gerando novos dados para pesquisas sobre a formação do satélite

19/10/2026 09h50

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Imagem: Divulgação/NASA

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O comandante da missão Artemis II, Reid Wiseman, relatou detalhes da experiência de observar o lado oculto da Lua durante a viagem realizada em abril de 2026. A bordo da cápsula Orion, da NASA, ele e os outros três tripulantes registraram imagens do satélite e descreveram paisagens que surpreenderam até mesmo astronautas experientes.

Em uma das mensagens enviadas antes da interrupção das comunicações, Wiseman descreveu a aparência da Terra vista pela janela da espaçonave. Segundo ele, o planeta parecia uma pequena Lua crescente. A tripulação também estabeleceu um novo recorde de distância percorrida por seres humanos em relação à Terra, superando a marca alcançada pela missão Apollo 13.

O que os astronautas viram no lado oculto da Lua

Durante o sobrevoo, os quatro tripulantes observaram e fotografaram crateras de impacto, antigos fluxos de lava, rachaduras e elevações do terreno lunar. Wiseman descreveu a experiência como algo difícil de traduzir em palavras e afirmou que a equipe viu coisas que nenhum ser humano havia observado daquela maneira, nem mesmo durante as missões Apollo.

Os astronautas passaram aproximadamente sete horas se revezando nas janelas da Orion para fotografar a superfície e registrar observações. Na aproximação máxima, a nave chegou a cerca de 6.545 quilômetros da superfície lunar, permitindo que a tripulação examinasse detalhes do relevo e regiões que não podem ser vistas diretamente da Terra.

Flashes de luz e cores intrigam os cientistas

Entre as observações científicas mais relevantes estão cinco flashes de luz extremamente discretos, registrados enquanto a tripulação atravessava o lado oculto da Lua. Os clarões foram associados a fragmentos rochosos que atingiram a superfície lunar. Os astronautas anotaram as posições dos fenômenos, permitindo que a equipe científica comparasse os relatos e verificasse as observações.

Os tripulantes também perceberam diferenças sutis de cores no terreno, incluindo tons de marrom, verde e azul, além de variações de cinza, preto, bege e branco. Essas nuances podem ajudar os pesquisadores a identificar diferenças na composição das rochas e dos minerais e a compreender melhor a evolução geológica da Lua.

Observações podem orientar futuras missões lunares

Outro destaque foi o chamado terminador lunar, a fronteira entre as regiões iluminadas e escuras da superfície. Nesse limite, a luz solar incide em ângulo baixo e produz sombras alongadas, que tornam crateras, montanhas e outras irregularidades mais visíveis. A iluminação observada também se assemelha às condições encontradas em áreas próximas ao polo sul lunar, região de interesse para futuras explorações humanas.

Em outubro de 2026, a NASA disponibilizou um relatório preliminar e outros materiais científicos da Artemis II para análise da comunidade científica. O conjunto reúne fotografias, observações verbais, desenhos e anotações feitas pelos tripulantes, permitindo que pesquisadores estudem os registros e comparem as descrições humanas com dados obtidos por sondas robóticas.

Os relatos de Wiseman e dos demais astronautas mostram como a observação direta pode complementar os levantamentos realizados por equipamentos automáticos. As informações coletadas durante o sobrevoo ajudam a investigar a história da superfície lunar e oferecem referências para o planejamento de futuras missões tripuladas.

Dica natalina

Adeus ao presépio tradicional: a alternativa delicada que promete ganhar espaço no Natal de 2026

Mais uma época natalina está chegando essa nova tendência vem ganhando força

19/10/2026 09h40

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Foto: Moises Caro | Photographer/Pexels

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O presépio cheio de detalhes e cores vivas começa a dividir espaço com uma versão mais enxuta nesta temporada. Para o Natal de 2026, a aposta recai sobre peças de linhas simples, tons neutros e composição minimalista, pensadas para quem não quer sobrecarregar a casa.

A proposta une o símbolo religioso da data a um visual mais limpo, que conversa com a decoração usada no resto do ano. Funciona tanto em casas amplas quanto em apartamentos pequenos, onde cada peça precisa justificar o espaço que ocupa.

Formas simples e materiais naturais

As figuras de Maria, José e o Menino Jesus ganham versões em silhuetas geométricas, peças artesanais ou desenhos estilizados. A paleta foge do colorido tradicional e passa a girar em torno de bege, branco, areia, marrom e cinza-claro.

Cerâmica, madeira e pedra estão no topo da lista de materiais preferidos para montar esse tipo de cena. A cerâmica traz delicadeza ao conjunto. A madeira soma aconchego. Os acabamentos foscos em pedra reforçam o ar contemporâneo. Essa combinação permite adaptar o presépio a estilos que vão do nórdico ao rústico moderno.

Como posicionar sem errar na decoração

A versão reduzida não precisa de muito espaço para ganhar destaque. Um aparador na entrada, uma prateleira do living ou uma mesa de apoio já bastam para acomodar o conjunto com elegância.

O ideal é escolher uma superfície livre e acrescentar poucos elementos ao redor: um ramo de eucalipto, gravetos secos ou uma vela decorativa cumprem esse papel sem disputar atenção com as figuras principais. Uma bandeja de madeira ou uma base de pedra também ajuda a dar contorno visual ao arranjo, recurso que funciona bem mesmo em ambientes compactos.

Combinação com o restante do ambiente

Para manter a harmonia da casa, repita materiais e cores do presépio em outros pontos da decoração natalina. Peças em madeira clara combinam com enfeites naturais, tecidos em tons crus e guirlandas discretas.

Já as versões brancas ou de cerâmica bege combinam com detalhes dourados foscos, folhagens verdes e luzes em tom quente. Apostar numa decoração monocromática, variando apenas os tons de branco, areia e marrom, ajuda a transformar o presépio no ponto focal da casa neste Natal de 2026.

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