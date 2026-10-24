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Robô da China encontra lago escondido em Marte

Cristais identificados pelo rover chinês Zhurong podem indicar que uma salmoura permaneceu sob o gelo marciano há cerca de 760 milhões de anos

Henrique Cesaretti

24/10/2026 - 11h16
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Um veículo-robô chinês identificou formações minerais que podem indicar a existência de um antigo lago raso coberto por gelo em Marte. A descoberta ocorreu em Utopia Planitia, uma extensa planície do planeta, e sugere que água líquida pode ter existido na superfície há cerca de 760 milhões de anos.

O achado foi feito pelo rover Zhurong, da missão chinesa Tianwen-1. Ao analisar imagens e medições coletadas pelo veículo, pesquisadores identificaram placas de rocha clara com cristais em leque e estruturas semelhantes a pequenas árvores de Natal, características que ajudaram a determinar a composição do material.

Cristais revelam possível presença de água

O estudo, publicado na revista científica Nature Astronomy, identificou o mineral como selenita, uma variedade de gipsita formada por cristais grandes e bem desenvolvidos. Alguns deles medem entre 5 e 10 centímetros de comprimento.

A equipe comparou a aparência das formações com amostras terrestres e analisou dados espectrais e químicos obtidos pelos instrumentos do rover. A combinação dessas evidências sustenta a interpretação de que os cristais se formaram pela precipitação de sais em água líquida, em vez de surgirem apenas pela circulação de fluidos dentro de rochas.

 

Como um lago poderia existir em Marte

A descoberta chama a atenção porque a região pertence ao período Amazoniano, marcado por condições predominantemente frias e secas. Nesse cenário, a existência de um lago aberto e duradouro seria difícil de explicar.

Os pesquisadores propõem que atividade magmática subterrânea possa ter derretido depósitos de gelo e impulsionado água salgada para a superfície. Ao entrar em contato com o ambiente gelado, a parte superior da água teria congelado, formando uma camada protetora de gelo.

A perda gradual de água por sublimação teria concentrado os sais na salmoura restante, favorecendo o crescimento dos cristais de gipsita. Esse processo poderia ter mantido água líquida sob o gelo durante tempo suficiente para formar as placas minerais observadas.

O que os cristais podem revelar sobre vida

A hipótese também desperta interesse para a busca de vida extraterrestre. Durante o crescimento, cristais de gipsita podem aprisionar pequenas porções da água em que se formaram, conhecidas como inclusões fluidas.

Esses bolsões poderiam preservar informações sobre a composição química da antiga salmoura marciana. Caso organismos tenham existido no ambiente, também é possível que alguns vestígios orgânicos tenham ficado preservados no interior dos cristais.

Entretanto, o estudo não encontrou evidências diretas de vida em Marte. A possibilidade de preservar sinais biológicos ainda depende de investigações adicionais, inclusive sobre os efeitos da radiação e das condições da superfície marciana ao longo de milhões de anos.

Uma descoberta que ainda exige confirmação

O Zhurong percorreu pouco mais de 1,9 quilômetro antes de entrar em hibernação, em maio de 2022, e não voltou a operar. Mesmo assim, os dados enviados pelo veículo continuam disponíveis para novas análises científicas.

Os autores reconhecem limitações na interpretação: não há amostras físicas das placas para análises laboratoriais, e as evidências foram obtidas por imagens, espectros e medições feitas à distância. O cenário de um lago raso sob o gelo é a explicação proposta pela equipe, mas ainda não representa uma confirmação definitiva.

Se a hipótese estiver correta, as formações poderão ajudar a identificar ambientes de Marte que mantiveram água líquida em um período relativamente recente da história do planeta, ampliando a busca por locais que possam ter oferecido condições favoráveis à vida.

Reflexão

Sócrates: "Quem não está satisfeito com o que tem, também não estaria com o que deseja"

Filósofo questionava a ideia de que a riqueza.

24/10/2026 09h33

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Você já conquistou algo que desejava há meses e, pouco tempo depois, começou a pensar na próxima coisa que ainda faltava? Essa inquietação, tão comum na vida moderna, está relacionada a uma questão antiga: será que ter mais é suficiente para nos tornar felizes?

Na Atenas da Antiguidade, Sócrates questionava a ideia de que a riqueza e o conforto eram condições indispensáveis para uma vida boa. Para o filósofo, a maneira como lidamos com nossos desejos influencia diretamente nossa liberdade. Afinal, quando a satisfação depende sempre de uma nova conquista, até mesmo quem possui muito pode sentir que ainda não tem o bastante.

O filósofo que questionou o valor da riqueza

Imagine encontrar um pensador conhecido por sua inteligência, mas vestido com roupas gastas, usando sandálias simples ou caminhando descalço. Esse contraste chamou a atenção de Antifonte, um sofista que não compreendia por que alguém dedicado à sabedoria aceitava viver com tão pouco conforto.

O episódio foi registrado por Xenofonte na obra Memorabilia, também conhecida como Ditos e feitos memoráveis de Sócrates. No relato, Antifonte critica a alimentação simples, as roupas modestas e a decisão do filósofo de não cobrar por suas conversas.

Na visão do sofista, a filosofia deveria proporcionar uma vida mais agradável e confortável. Sócrates, porém, não considerava que a ausência de luxo fosse necessariamente um sinal de infelicidade.

O diálogo entre Sócrates e Antifonte

Em vez de simplesmente defender seu estilo de vida, Sócrates questionou os critérios utilizados por Antifonte para definir uma existência satisfatória.

O filósofo argumentava que sua alimentação simples não precisava ser motivo de vergonha se fosse suficiente para suas necessidades. Da mesma forma, não via razão para desejar roupas mais caras apenas porque outras pessoas as consideravam superiores.

O diálogo, preservado no primeiro livro de Memorabilia, apresenta duas maneiras distintas de compreender a felicidade: uma associada ao conforto e aos bens materiais; outra, à capacidade de viver sem depender excessivamente deles.

Um manto velho escondia uma ideia diferente de riqueza

Para Antifonte, roupas melhores, refeições elaboradas e dinheiro eram sinais de uma vida desejável. Sócrates avaliava a questão por outro ângulo: se conseguia alimentar-se sem grandes despesas e viver com simplicidade, por que deveria considerar sua existência inferior?

O argumento não significa que todas as pessoas devam rejeitar o conforto ou viver com poucos recursos. A questão central era outra: quanto mais uma pessoa acredita precisar para ser feliz, mais sua satisfação pode ficar condicionada àquilo que ainda não possui.

Quando determinados luxos deixam de ser escolhas e passam a parecer necessidades indispensáveis, a ausência deles pode gerar frustração. Nesse cenário, cada conquista corre o risco de se transformar apenas no ponto de partida para um novo desejo.

A liberdade de precisar de menos

A simplicidade de Sócrates pode ser compreendida como uma tentativa de preservar a própria autonomia. Quem não depende de muitos bens para viver encontra, em determinadas circunstâncias, mais facilidade para adaptar-se às mudanças e enfrentar situações adversas.

Essa perspectiva também ajuda a explicar por que a acumulação de riquezas não garante, por si só, contentamento. Uma pessoa pode alcançar seus objetivos e, ainda assim, continuar insatisfeita se estiver sempre comparando o que possui com aquilo que poderia conquistar.

A reflexão atribuída a Sócrates — "Quem não está satisfeito com o que tem, também não estaria com o que deseja" — resume essa inquietação, embora não corresponda necessariamente a uma citação literal preservada nos textos antigos.

Por que sempre queremos aquilo que ainda não temos?

A experiência descrita pelo diálogo continua familiar: depois de alcançar um objetivo, a satisfação pode diminuir, e a atenção se volta para uma nova meta. O problema não está em desejar crescer, aprender ou conquistar coisas, mas em transformar a próxima conquista na única condição para se sentir realizado.

A reflexão socrática convida a distinguir ambição de dependência. É possível desejar uma vida melhor sem desprezar aquilo que já foi conquistado. Também é possível reconhecer o valor do conforto sem permitir que ele determine toda a percepção de felicidade.

No fim, a questão não é quanto uma pessoa possui, mas se consegue apreciar o que tem enquanto busca aquilo que deseja. Talvez uma das formas mais importantes de liberdade seja continuar tendo objetivos sem fazer da própria felicidade uma promessa sempre adiada.

Reflexão

Gabriel García Márquez: "Recordar é fácil; esquecer é difícil para quem tem coração"

O tema atravessa gerações e inspira reflexões de filósofos.

24/10/2026 09h00

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As experiências que vivemos desempenham um papel fundamental na construção da nossa identidade. Cada situação enfrentada, cada dificuldade superada e cada encontro significativo contribuem para transformar nossa visão de mundo e a maneira como lidamos com os desafios da vida.

Parte desse aprendizado permanece conosco por meio das lembranças. Algumas memórias trazem alegria e conforto, enquanto outras despertam saudade, tristeza ou a sensação de que algo importante ficou para trás. É justamente essa ligação entre memória e emoção que torna tão difícil esquecer determinadas pessoas e acontecimentos.

O tema atravessa gerações e inspira reflexões de filósofos, escritores e pensadores. Entre os nomes associados a essa discussão está Gabriel García Márquez, escritor colombiano que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 e cuja obra explorou profundamente as relações humanas, o tempo e as lembranças.

O valor e os desafios de guardar lembranças

"Recordar é fácil para quem tem memória. Esquecer é difícil para quem tem coração." A frase, frequentemente atribuída a García Márquez, expressa uma ideia com a qual muitas pessoas conseguem se identificar: lembrar de algo pode ser involuntário, mas deixar de sentir o que essa lembrança provoca é muito mais complicado.

A memória não funciona apenas como um arquivo de acontecimentos passados. Ela também está ligada aos sentimentos que experimentamos e ao significado que atribuímos às nossas experiências. Por isso, determinadas recordações continuam presentes mesmo quando gostaríamos de deixá-las para trás.

Por que algumas lembranças são tão difíceis de esquecer?

Uma experiência emocionalmente intensa pode permanecer viva na memória porque está associada a vínculos afetivos, expectativas, perdas ou momentos decisivos. Uma conversa, um lugar ou até um pequeno detalhe cotidiano pode despertar sentimentos que pareciam adormecidos.

Nesses casos, a dificuldade de esquecer não significa necessariamente fraqueza. Ela pode refletir a importância que aquela experiência teve na história pessoal de alguém.

Ao mesmo tempo, guardar uma lembrança não significa que precisamos permanecer presos a ela. Com o passar do tempo, a forma como interpretamos acontecimentos pode mudar, assim como o espaço que eles ocupam em nossa vida.

Quando o coração entra em conflito com a razão

A frase atribuída ao escritor sugere um contraste entre a capacidade de recordar e a dificuldade emocional de superar o passado. A razão pode reconhecer que uma situação terminou, que uma pessoa partiu ou que determinada fase não voltará. Ainda assim, os sentimentos nem sempre acompanham essa compreensão no mesmo ritmo.

É por isso que algumas despedidas continuam doendo mesmo depois de muito tempo. A mente entende a ausência, mas as emoções preservam os vínculos construídos ao longo da experiência.

A reflexão também permite olhar para a memória de outra maneira: nem todas as lembranças precisam ser apagadas para que possamos seguir em frente. Algumas podem continuar conosco sem determinar nossas escolhas ou impedir novas experiências.

No fim, a dificuldade de esquecer pode revelar a importância do que vivemos. As lembranças fazem parte da nossa história, mas não precisam definir todo o nosso futuro.

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