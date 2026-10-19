Saturno apresenta uma estrutura incomum de dez lados que intriga os cientistas

Uma estrutura geométrica incomum está chamando a atenção dos astrônomos em Saturno. Enquanto um padrão de nuvens hexagonal permanece ao redor do polo norte do planeta há mais de quatro décadas, uma formação com dez lados foi identificada na região polar sul. As novas imagens do Telescópio Espacial Hubble indicam que essa estrutura ainda está se desenvolvendo.

O hexágono do polo norte foi observado pela primeira vez pela sonda Voyager, da NASA, em 1980. Desde a década de 1990, pesquisadores procuravam uma formação semelhante no polo sul, mas não haviam encontrado evidências de uma estrutura persistente comparável.

Agora, observações recentes apontam para um fenômeno diferente: uma onda atmosférica decagonal, uma formação com dez lados que nunca havia sido observada naquela região de Saturno.

Como os cientistas descobriram a onda de dez lados?

O principal autor do novo estudo, Agustín Sánchez-Lavega, pesquisador da Universidade do País Basco, na Espanha, analisou imagens de Saturno registradas pelo Hubble desde 1990. O objetivo era procurar possíveis sinais de uma estrutura semelhante ao hexágono do polo norte.

As imagens da sonda Cassini, que orbitou Saturno entre 2004 e 2017, também não mostraram indícios de uma formação duradoura desse tipo no polo sul.

Segundo Sánchez-Lavega, os dados do Hubble confirmaram a presença da nova estrutura a partir de 2023. As observações sugerem que ela está em processo de formação, o que pode ajudar os pesquisadores a compreender melhor como padrões atmosféricos complexos surgem e evoluem no planeta.

Onde a estrutura está se formando?

A onda decagonal se encontra em uma corrente de jato que circula Saturno a aproximadamente 60 graus de latitude sul. Nessa região, os ventos atmosféricos podem atingir cerca de 420 quilômetros por hora, velocidade comparável à de cruzeiro de um pequeno avião a hélice.

Apesar da intensidade desses ventos, o padrão geométrico se desloca em um ritmo muito mais lento. A diferença entre a velocidade da corrente de jato e a movimentação da estrutura é um dos aspectos relevantes para investigar a dinâmica atmosférica do planeta.

A formação é cinco vezes maior que o hexágono do polo norte

As dimensões estimadas da onda impressionam. A estrutura se estende por aproximadamente 167.820 quilômetros de uma extremidade à outra, e cada um dos dez lados mede cerca de 16.782 quilômetros.

Com essa extensão, o decágono é mais de cinco vezes mais largo que o hexágono observado no polo norte de Saturno.

Essa diferença está relacionada, em parte, à localização das duas formações. A onda decagonal aparece mais distante do polo sul verdadeiro, em uma latitude na qual a circunferência que ela acompanha é naturalmente maior.

Por que Saturno apresenta formas geométricas na atmosfera?

O hexágono do polo norte é um dos fenômenos atmosféricos mais conhecidos de Saturno. Sua persistência por décadas despertou o interesse dos cientistas, que investigam como os ventos e as correntes atmosféricas podem produzir padrões geométricos tão regulares.

A descoberta da onda de dez lados no polo sul acrescenta uma nova peça a esse estudo, mas ainda não significa que os pesquisadores compreendam completamente sua origem ou evolução.

Como a estrutura parece estar se formando, novas observações poderão ajudar a esclarecer quais condições atmosféricas favorecem seu desenvolvimento e se ela permanecerá estável por longos períodos.

Por enquanto, o fenômeno amplia o conjunto de perguntas sobre a dinâmica de Saturno e mostra que sua atmosfera ainda reserva estruturas incomuns para os cientistas investigarem.