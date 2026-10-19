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Astronomia

Saturno apresenta uma estrutura incomum de dez lados que intriga os cientistas

Imagens são do Telescópio Espacial Hubble.

João V. Valença

19/10/2026 - 19h52
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Uma estrutura geométrica incomum está chamando a atenção dos astrônomos em Saturno. Enquanto um padrão de nuvens hexagonal permanece ao redor do polo norte do planeta há mais de quatro décadas, uma formação com dez lados foi identificada na região polar sul. As novas imagens do Telescópio Espacial Hubble indicam que essa estrutura ainda está se desenvolvendo.

O hexágono do polo norte foi observado pela primeira vez pela sonda Voyager, da NASA, em 1980. Desde a década de 1990, pesquisadores procuravam uma formação semelhante no polo sul, mas não haviam encontrado evidências de uma estrutura persistente comparável.

Agora, observações recentes apontam para um fenômeno diferente: uma onda atmosférica decagonal, uma formação com dez lados que nunca havia sido observada naquela região de Saturno.

Como os cientistas descobriram a onda de dez lados?

O principal autor do novo estudo, Agustín Sánchez-Lavega, pesquisador da Universidade do País Basco, na Espanha, analisou imagens de Saturno registradas pelo Hubble desde 1990. O objetivo era procurar possíveis sinais de uma estrutura semelhante ao hexágono do polo norte.

As imagens da sonda Cassini, que orbitou Saturno entre 2004 e 2017, também não mostraram indícios de uma formação duradoura desse tipo no polo sul.

Segundo Sánchez-Lavega, os dados do Hubble confirmaram a presença da nova estrutura a partir de 2023. As observações sugerem que ela está em processo de formação, o que pode ajudar os pesquisadores a compreender melhor como padrões atmosféricos complexos surgem e evoluem no planeta.

Onde a estrutura está se formando?

A onda decagonal se encontra em uma corrente de jato que circula Saturno a aproximadamente 60 graus de latitude sul. Nessa região, os ventos atmosféricos podem atingir cerca de 420 quilômetros por hora, velocidade comparável à de cruzeiro de um pequeno avião a hélice.

Apesar da intensidade desses ventos, o padrão geométrico se desloca em um ritmo muito mais lento. A diferença entre a velocidade da corrente de jato e a movimentação da estrutura é um dos aspectos relevantes para investigar a dinâmica atmosférica do planeta.

A formação é cinco vezes maior que o hexágono do polo norte

As dimensões estimadas da onda impressionam. A estrutura se estende por aproximadamente 167.820 quilômetros de uma extremidade à outra, e cada um dos dez lados mede cerca de 16.782 quilômetros.

Com essa extensão, o decágono é mais de cinco vezes mais largo que o hexágono observado no polo norte de Saturno.

Essa diferença está relacionada, em parte, à localização das duas formações. A onda decagonal aparece mais distante do polo sul verdadeiro, em uma latitude na qual a circunferência que ela acompanha é naturalmente maior.

Por que Saturno apresenta formas geométricas na atmosfera?

O hexágono do polo norte é um dos fenômenos atmosféricos mais conhecidos de Saturno. Sua persistência por décadas despertou o interesse dos cientistas, que investigam como os ventos e as correntes atmosféricas podem produzir padrões geométricos tão regulares.

A descoberta da onda de dez lados no polo sul acrescenta uma nova peça a esse estudo, mas ainda não significa que os pesquisadores compreendam completamente sua origem ou evolução.

Como a estrutura parece estar se formando, novas observações poderão ajudar a esclarecer quais condições atmosféricas favorecem seu desenvolvimento e se ela permanecerá estável por longos períodos.

Por enquanto, o fenômeno amplia o conjunto de perguntas sobre a dinâmica de Saturno e mostra que sua atmosfera ainda reserva estruturas incomuns para os cientistas investigarem.

Dica caseira

Borrifar vinagre ao redor do vaso sanitário: para que serve e por que especialistas recomendam

Produto pode ajudar a remover determinados resíduo.

19/10/2026 18h05

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O banheiro é um dos ambientes da casa que exige limpeza frequente, principalmente por causa da umidade, do acúmulo de sujeira e dos odores desagradáveis. Entre as alternativas caseiras para a manutenção do espaço, o vinagre branco aplicado na base do vaso sanitário é uma opção que pode ajudar a remover determinados resíduos e facilitar a limpeza.

O produto contém ácido acético, substância que contribui para dissolver alguns depósitos minerais e combater certos odores. Apesar dessas propriedades, seu uso tem limitações: o vinagre não substitui os produtos desinfetantes adequados nem a higienização regular do banheiro.

Para que serve aplicar vinagre na base do vaso sanitário?

O vinagre branco é utilizado em diferentes tarefas domésticas por sua acidez, que pode ajudar a soltar certos tipos de sujeira e depósitos de minerais. Na parte externa do vaso sanitário, ele pode complementar a limpeza de áreas onde se acumulam respingos e resíduos.

Entre as principais utilidades estão:

  • Reduzir alguns odores: pode ajudar a remover resíduos responsáveis por determinados cheiros desagradáveis.

  • Facilitar a limpeza da base: contribui para soltar algumas manchas e sujeiras acumuladas ao redor do vaso.

  • Auxiliar na remoção de calcário: sua acidez pode dissolver certos depósitos minerais, dependendo da superfície e do nível de acúmulo.

  • Complementar a higienização: ajuda a tratar áreas que podem passar despercebidas durante a limpeza habitual.

É importante destacar que o vinagre não elimina todos os tipos de manchas e não deve ser considerado um desinfetante de eficácia universal.

Como usar vinagre branco para limpar o vaso sanitário

A aplicação pode ser simples, mas é importante verificar se o material do vaso, do piso e do rejunte é compatível com produtos ácidos. Algumas superfícies, como pedras naturais calcárias, podem sofrer danos com o contato com vinagre.

Passo a passo da limpeza

  1. Retire a sujeira superficial: passe um pano para remover poeira e resíduos visíveis.

  2. Aplique uma pequena quantidade: umedeça um pano com vinagre branco e passe na área desejada, evitando borrifar indiscriminadamente.

  3. Deixe agir por alguns minutos: respeite o tempo adequado à superfície e ao tipo de sujeira.

  4. Remova os resíduos: utilize um pano úmido para retirar o produto.

  5. Seque a região: finalize com um pano seco para evitar que a umidade permaneça acumulada na base do vaso.

Cuidados importantes ao usar vinagre no banheiro

Embora seja um produto comum na limpeza doméstica, o vinagre exige alguns cuidados. Nunca o misture com água sanitária ou produtos à base de cloro, pois essa combinação pode liberar gás tóxico. Também é recomendável evitar o contato com os olhos e manter o ambiente ventilado durante a limpeza.

O uso do vinagre deve ser entendido como um complemento, e não como substituto da limpeza regular com produtos apropriados. Para manter o banheiro higienizado, é necessário limpar o vaso sanitário, o piso e as áreas de contato com frequência, seguindo as instruções dos fabricantes dos produtos utilizados.

Oportunidade!

Espanha busca jovens de 26 anos que amam gatos e oferece moradia em troca de 3h de trabalho por dia

A oportunidade foi divulgada na Workaway.

19/10/2026 17h44

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dicas e cuidados com gatos diabeticos

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Um casal de aposentados que vive em Cádiz, na Espanha, está em busca de voluntários com mais de 26 anos para ajudar a cuidar de 35 gatos e duas crianças. Em troca de pelo menos três horas de trabalho por dia, os participantes recebem acomodação gratuita e refeições durante a estadia.

A oportunidade foi divulgada na Workaway, plataforma internacional que conecta viajantes a famílias e projetos que precisam de ajuda. Os anfitriões vivem em uma propriedade rural de aproximadamente meio hectare, localizada a cerca de sete quilômetros de Conil de la Frontera, um dos destinos turísticos da costa atlântica da Andaluzia.

A experiência exige uma permanência mínima de um mês, mas o casal dá preferência a pessoas que possam ficar por seis semanas ou mais.

Como funciona o voluntariado na Espanha?

Os anfitriões são Jackie e Richard, um casal inglês aposentado que vive no campo e se dedica ao resgate de gatos abandonados na região. Jackie fundou uma instituição de caridade voltada à proteção desses animais.

Atualmente, cerca de 35 gatos vivem na propriedade. Os filhotes e os animais mais jovens que aguardam adoção ficam em espaços especialmente preparados para recebê-los.

Quais serão as tarefas dos voluntários?

A maior parte das atividades está relacionada aos cuidados com os animais, mas os participantes também deverão ajudar em algumas tarefas familiares.

Entre as responsabilidades previstas estão:

  • Cuidar dos gatos: auxiliar na rotina diária de alimentação e cuidados dos animais que vivem na propriedade.

  • Ajudar com as crianças: cuidar dos dois netos do casal em algumas tardes da semana. Os meninos falam inglês e espanhol.

  • Realizar tarefas ocasionais: fazer pequenos recados e ajudar no preparo de refeições simples, além de atividades de culinária ou confeitaria.

O casal também participa de iniciativas de esterilização de gatos de rua na região, com o objetivo de evitar o nascimento de novas ninhadas sem lar.

O que está incluído na moradia gratuita?

Um dos principais atrativos da oportunidade é a possibilidade de viver no campo espanhol sem pagar pela acomodação e com refeições incluídas durante o período combinado com os anfitriões.

O voluntário ficará em uma pequena casa situada no jardim da propriedade. O banheiro é compartilhado com outra pessoa, e há diferentes comodidades disponíveis para facilitar a estadia.

Entre os benefícios oferecidos estão:

  • Acomodação gratuita durante o voluntariado;

  • Refeições incluídas;

  • Acesso à internet Wi-Fi;

  • Roupa de cama e toalhas;

  • Bicicletas para circular pela região;

  • Uso da piscina da propriedade.

Onde fica a propriedade?

A fazenda está localizada em Cádiz, na região da Andaluzia, próxima a Conil de la Frontera. A localização permite explorar uma área conhecida por suas praias e paisagens costeiras, embora o voluntário precise conciliar os passeios com as tarefas diárias.

Para quem gosta de animais e deseja passar algumas semanas na Espanha, a proposta combina hospedagem, alimentação e contato com uma iniciativa de proteção animal. Antes de se candidatar, porém, é importante conferir as condições completas da oferta na Workaway, incluindo as tarefas, os horários e os requisitos para participar.

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