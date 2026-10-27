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Reflexão e Filosofia

Schopenhauer questionou o perigo da leitura: "Outra pessoa pensa por nós"

Formulada séculos atrás, essa crítica continua relevante.

João V. Valença

27/10/2026 - 18h26
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O filósofo alemão Arthur Schopenhauer alertava para um risco oculto no ato de ler: a abdicação do pensamento próprio. Em sua obra Sobre livros & Leitura, ele expressa essa preocupação ao afirmar que "quando lemos, outra pessoa pensa por nós: repetimos apenas o seu processo mental".

Formulada séculos atrás, essa crítica continua relevante por tratar da passividade intelectual que pode acompanhar a leitura. Para Schopenhauer, quem segue mecanicamente as palavras na página não gera ideias próprias, mas reproduz o caminho mental já percorrido pelo autor.

A analogia do aprendizado

Schopenhauer comparou esse processo ao de um aluno que aprende a escrever e simplesmente passa a caneta sobre as linhas que o professor desenhou a lápis. O esforço criativo original permanece alheio: o estudante segue o traçado pronto sem gerar nada novo.

A imagem resume a preocupação do filósofo, e nessa perspectiva, a leitura não é um diálogo entre leitor e autor, mas a reprodução passiva de um pensamento já formulado. O leitor se torna espectador do raciocínio alheio, em vez de participar ativamente da construção do próprio conhecimento.

O perigo do hábito sem reflexão

O filósofo também aponta o risco da leitura contínua e desmesurada, sem pausas para reflexão. Quem passa o dia absorvendo informações de outras pessoas, sem tempo para processá-las e questioná-las, pode atrofiar o pensamento independente. A capacidade de raciocínio crítico pode se deteriorar por falta de uso.

A crítica não é contra a leitura, mas contra a forma passiva e irrefletida de ler. Schopenhauer reconhece o valor da leitura como ferramenta, mas ressalta a importância de alternar o contato com ideias alheias com momentos de análise pessoal e contemplação.

Assim, o leitor recupera o papel ativo que Schopenhauer considerava essencial para preservar a capacidade de pensar de forma autônoma.

Como o cérebro molda seu circuito de leitura

A leitura não é uma habilidade inata, e o cérebro humano criou seu circuito para ler há cerca de 6 mil anos, quando nossos antepassados começaram a registrar símbolos escritos. Esse circuito não é genético e continua se transformando com a prática.

Ao ler um texto longo e aprofundado, o cérebro dispõe de tempo para processar argumentos complexos e fazer análises críticas. Ao passar superficialmente os olhos por textos na tela, não recebe tempo suficiente para esse processamento.

O circuito cerebral reflete o modo de leitura. Quando se treina apenas a leitura rápida e superficial, o cérebro se adapta a esse padrão e perde capacidade de se aprofundar em textos complexos. É como um músculo: quanto menos é exercitado, mais enfraquece.

O que a leitura superficial faz com suas decisões no dia a dia

Quando o cérebro se acostuma apenas a passar os olhos pelos textos, os pontos mais sofisticados são ignorados, e a análise crítica recebe menos conteúdo para trabalhar. Isso afeta não apenas a leitura de livros, mas também o desempenho no trabalho, ao exigir a compreensão de um contrato ou de uma reportagem longa.

Além das decisões políticas e da vida em sociedade, e a pessoa fica mais vulnerável por não compreender argumentos complexos.

Quando a leitura em tela não prejudica a compreensão

Um estudo com 171 mil pessoas na Europa encontrou resultados inconsistentes: o desempenho na leitura digital varia entre os leitores. A pesquisa identificou uma tendência de que ler na tela favoreça um processamento mais "raso", mas isso não ocorre da mesma forma com todos. Por isso, não é possível concluir que a compreensão de todo leitor de tela será prejudicada.

A filosofia de Schopenhauer sobre conhecimento e representação

O pensamento de Schopenhauer sobre a leitura passiva integra sua visão sobre a maneira como conhecemos o mundo. Para ele, tudo o que percebemos, inclusive as palavras que lemos, é apenas "representação", a aparência superficial das coisas. Por trás dela existe algo mais profundo e essencial, que ele chamava de "vontade".

A preocupação com o leitor passivo se conecta a essa filosofia: quem apenas reproduz o pensamento do autor. Sem reflexão própria, permanece no nível da representação superficial e não desenvolve sua capacidade de pensar e compreender o mundo de forma ativa e autêntica.

Reflexão e Filosofia

Miguel de Cervantes, autor de Dom Quixote: "O tempo costuma dar doces saídas a amargas dificuldades"

Antonio Banderas citou a frase.

27/10/2026 17h02

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Foto: Reprodução

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Antonio Banderas citou uma frase atribuída a Miguel de Cervantes durante o discurso de encerramento da segunda edição dos Prêmios Platino, em Marbella, na Andaluzia. O trecho sobre paciência e tempo provocou reação entusiasmada da plateia, e o ator espanhol o associou a Dom Quixote, o cavaleiro andante mais famoso das letras espanholas.

A formulação exata, porém, pertence a outra obra do mesmo escritor, segundo registros preservados pela Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: a novela exemplar "La Gitanilla". A frase diz: “Confia no tempo, que costuma dar doces saídas a muitas amargas dificuldades”.

A origem real da citação

"La Gitanilla" não faz parte do romance do fidalgo manchego. É uma das novelas exemplares publicadas por Cervantes no início do século XVII e integra a coletânea "Novelas ejemplares", que reúne histórias marcantes da prosa espanhola daquele período.

A trama acompanha jovens ciganos em episódios marcados por honra e justiça poética. Nesse contexto, os personagens refletem com frequência sobre o tempo.

Esse tipo de troca entre obras do mesmo autor não é incomum. Frases de forte apelo emocional tendem a se desprender do texto original e migrar, na memória coletiva, para a obra mais conhecida do escritor. No caso de Cervantes, o destino quase sempre é Dom Quixote.

Por que a frase ainda ecoa hoje

Dramas renascentistas costumam girar em torno de uma mesma lição: esperar o momento certo evita tragédias que a pressa provoca. Diálogos desse tipo de teatro clássico funcionavam como aula prática de paciência diante de crises que ninguém via chegar.

Esse raciocínio antigo encontra eco direto na rotina atual, marcada por metas de produtividade que empurram muita gente ao esgotamento. O contraste entre obedecer aos próprios ritmos e correr atrás de resultados imediatos é parte do que torna a frase citada por Banderas tão fácil de repetir.

O gesto no palco dos Prêmios Platino

Ao encerrar a fala com Cervantes, Banderas reforçou o vínculo simbólico entre o cinema ibero-americano e a tradição literária que o antecede. A citação funcionou como ponte entre gerações de público, embora houvesse imprecisão sobre a obra de origem.

Frases assim ganham vida própria, sem depender do livro em que nasceram. O episódio em Marbella mostra isso com clareza. A ideia de que o tempo transforma dificuldades em saídas doces segue circulando, agora também ligada ao nome de Dom Quixote, embora tenha vindo de outra obra de Cervantes.

Como o tempo transforma dificuldades em soluções

O conselho de Cervantes não sugere que o tempo age sozinho, mas que cria condições para novas perspectivas surgirem. Quando se aguarda, chegam informações adicionais, pessoas contribuem com ideias diferentes e o próprio contexto muda — econômica, social ou emocionalmente. A distância temporal permite observar o problema com mais clareza, em vez de reagir no calor da emoção.

Essa combinação de prudência, reflexão e paciência permite transformar conflitos que pareciam sem saída em caminhos mais suportáveis. O tempo funciona como aliado quando usado com intenção, não como passividade.

A época e o universo onde Cervantes escreveu essa sabedoria

"La Gitanilla" foi publicada em 1613, em um período de forte controle religioso e grande desigualdade social na Espanha. A obra integra as "Novelas ejemplares", coletânea em que Cervantes combina crítica de costumes, observação da vida cotidiana e reflexões morais. Com isso, contribuiu para o desenvolvimento da novela curta moderna em espanhol.

O conselho sobre o tempo nasce justamente em um universo de personagens marginalizados e realidades complexas. Isso reforça o caráter humano e didático da frase: Cervantes fala a quem enfrenta conflitos reais, não a quem vive protegido. Por isso, o conselho convida a pensar em como a paciência, aliada à prudência, transforma conflitos em oportunidades de aprendizado.

Curiosidades

Psicólogos revelam frase de 10 palavras que pode ajudar a acalmar uma criança em menos de 1 minuto

Artigo foi publicado na revista Psychology Today.

27/10/2026 16h44

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Foto: Alexandro David/Pexels

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Gritar "se acalma" ou mandar a criança para o quarto costuma piorar a birra, em vez de resolvê-la. O psicólogo infantil Jeffrey Bernstein, com 30 anos de experiência, defende outro caminho: uma frase curta que reconhece o sentimento da criança em vez de combatê-lo.

Em artigo publicado na revista Psychology Today, ele recomenda dizer: "Sei que você está bravo, estou aqui para te ajudar". A ideia é simples: mostrar que o adulto percebeu a raiva e não vai abandonar a criança nesse momento, em vez de exigir que ela pare de chorar imediatamente.

Por que nomear a emoção funciona

Segundo Bernstein, uma criança tomada por raiva intensa perde parte da capacidade de raciocinar e controlar as próprias reações. Nesse estado, ordens diretas tendem a soar como repreensão e alimentam ainda mais a frustração.

Dar nome ao que a criança sente valida a experiência dela sem aprovar o comportamento. O adulto não está dizendo que gritar ou chutar é aceitável. Está mostrando que enxergou a dor por trás da explosão.

Postura e tom fazem diferença

Bernstein orienta o adulto a se abaixar até a altura dos olhos da criança antes de falar. A voz deve ser baixa e pausada, porque a forma de dizer a frase pesa tanto quanto as palavras escolhidas.

Gritar anula o efeito da estratégia, mesmo quando o conteúdo da mensagem está certo. Depois de falar, o especialista recomenda ficar em silêncio e dar tempo para a criança processar o que ouviu, sem forçar uma resposta imediata.

O que vem depois da calma

Quando a respiração e o comportamento começam a se estabilizar, é hora de conversar sobre o que aconteceu. A conversa ajuda a criança a encontrar outras formas de mostrar frustração no futuro.

Bernstein reforça que empatia e acompanhamento emocional sustentam toda a estratégia. Não existe fórmula que apague uma crise em meio minuto, mas a frase reduz a tensão e melhora a conversa entre pais e filhos.

Por que validar sem aprovar acalma mais do que repreender

Quando um adulto grita "se acalma" durante uma birra, a criança interpreta isso como uma repreensão — uma punição por estar com raiva. Isso alimenta ainda mais a frustração porque ela sente que seus sentimentos não importam. É como se o adulto estivesse dizendo: "seu enfado é tão ruim que você merece uma bronca agora mesmo".

Dizer "sei que você está bravo, estou aqui para te ajudar" funciona diferente. O adulto separa a emoção (que é válida e real) do comportamento (que pode precisar de ajustes depois). A criança percebe que seus sentimentos são aceitos, mesmo que bater ou gritar não sejam aceitáveis. Essa validação reduz a defensiva, porque não há mais conflito entre o que ela sente e o que o adulto quer.

E se eu gritar a frase? Funciona mesmo assim?

Não. Bernstein deixa claro que a forma de dizer pesa tanto quanto as palavras escolhidas. Se o adulto disser a frase em tom alto e agressivo, a mensagem de empatia desaparece, e a criança continua sentindo que está sendo repreendida. O tom precisa ser tão calmo quanto o conteúdo da frase. Caso contrário, o adulto anula o efeito da estratégia.

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