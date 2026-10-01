Stephen Hawking deixou um alerta: "O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância" - Imagem: elhombredenegro/Wikimedia Commons

A frase atribuída ao físico teórico Stephen Hawking circula há anos em textos sobre ciência. E pensamento crítico: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão de conhecimento. Não há confirmação de que Stephen Hawking tenha dito a frase. Ela distingue duas situações que parecem semelhantes, mas funcionam de maneiras opostas.

Não saber algo abre espaço para buscar respostas por meio de perguntas, leitura ou investigação direta. Já acreditar que entende determinado assunto sem tê-lo compreendido de fato bloqueia esse movimento: a pessoa deixa de questionar o que pensa saber.

O engano do falso entendimento

A ideia não trata apenas da falta de informação, e ela aponta para uma armadilha mais sutil: supor que se domina um tema sem ter se aprofundado nele. Esse engano é arriscado porque elimina a autocrítica.

Uma pesquisa publicada na revista Cognitive Science em 2002, conduzida por Leonid Rozenblit e Frank Keil, mostrou que as pessoas tendem a inflar a própria capacidade de compreensão quando precisam explicar em detalhes mecanismos do cotidiano.

É comum lidar no dia a dia com um objeto ou uma ideia e, ao tentar explicar como aquilo realmente funciona, perceber que a compreensão nunca foi tão sólida quanto parecia.

Reconhecer a ignorância como ponto de partida

Há uma grande distância entre estar acostumado com algo e conseguir explicá-lo com clareza. É essa distância que explica por que a ilusão de conhecimento se instala tão facilmente. É possível conviver todos os dias com uma informação sem nunca se aprofundar nela.

Essa lógica muda o papel da ignorância: em vez de ser só uma barreira, ela vira uma ferramenta. Admitir o que ainda não se sabe é o primeiro movimento de qualquer aprendizado real, porque abre caminho para perguntas novas em vez de prender a pessoa a respostas que podem estar erradas.

Por que a certeza falsa trava o aprendizado

O risco surge quando alguém se convence de que já possui a resposta certa e abandona a curiosidade. Essa certeza mal fundamentada dificulta a assimilação de novas informações e a correção de erros, e afinal, quem acredita já entender dificilmente procura outra explicação.

A própria história dessa frase na internet ilustra a ideia que ela carrega: repetida à exaustão, ganhou peso de verdade estabelecida, mesmo sem nenhuma confirmação de que Stephen Hawking a tenha dito. Ela se espalhou como fato incontestável justamente porque quase ninguém parou para checar de onde vinha.

A associação repetida na internet, porém, não comprova que a frase seja autêntica.