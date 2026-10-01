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Alerta de um gênio

Stephen Hawking deixou um alerta: "O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância"

Frase atribuída ao físico teórico circula há anos em textos sobre ciência

Henrique Cesaretti

01/10/2026 - 10h49
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A frase atribuída ao físico teórico Stephen Hawking circula há anos em textos sobre ciência. E pensamento crítico: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão de conhecimento. Não há confirmação de que Stephen Hawking tenha dito a frase. Ela distingue duas situações que parecem semelhantes, mas funcionam de maneiras opostas.

Não saber algo abre espaço para buscar respostas por meio de perguntas, leitura ou investigação direta. Já acreditar que entende determinado assunto sem tê-lo compreendido de fato bloqueia esse movimento: a pessoa deixa de questionar o que pensa saber.

O engano do falso entendimento

A ideia não trata apenas da falta de informação, e ela aponta para uma armadilha mais sutil: supor que se domina um tema sem ter se aprofundado nele. Esse engano é arriscado porque elimina a autocrítica.

Uma pesquisa publicada na revista Cognitive Science em 2002, conduzida por Leonid Rozenblit e Frank Keil, mostrou que as pessoas tendem a inflar a própria capacidade de compreensão quando precisam explicar em detalhes mecanismos do cotidiano.

É comum lidar no dia a dia com um objeto ou uma ideia e, ao tentar explicar como aquilo realmente funciona, perceber que a compreensão nunca foi tão sólida quanto parecia.

Reconhecer a ignorância como ponto de partida

Há uma grande distância entre estar acostumado com algo e conseguir explicá-lo com clareza. É essa distância que explica por que a ilusão de conhecimento se instala tão facilmente. É possível conviver todos os dias com uma informação sem nunca se aprofundar nela.

Essa lógica muda o papel da ignorância: em vez de ser só uma barreira, ela vira uma ferramenta. Admitir o que ainda não se sabe é o primeiro movimento de qualquer aprendizado real, porque abre caminho para perguntas novas em vez de prender a pessoa a respostas que podem estar erradas.

Por que a certeza falsa trava o aprendizado

O risco surge quando alguém se convence de que já possui a resposta certa e abandona a curiosidade. Essa certeza mal fundamentada dificulta a assimilação de novas informações e a correção de erros, e afinal, quem acredita já entender dificilmente procura outra explicação.

A própria história dessa frase na internet ilustra a ideia que ela carrega: repetida à exaustão, ganhou peso de verdade estabelecida, mesmo sem nenhuma confirmação de que Stephen Hawking a tenha dito. Ela se espalhou como fato incontestável justamente porque quase ninguém parou para checar de onde vinha.

A associação repetida na internet, porém, não comprova que a frase seja autêntica.

Tradição ou renovação?

Tradição do vermelho e verde chega ao fim em 2026 e Natal será de renovação com novas cores

Nova decoração ganha espaço e promete liderar as tendências das festas

01/10/2026 10h21

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Foto: Nguyễn Tiến Thịnh /Pexels

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O vermelho e o verde dominaram a decoração natalina por décadas. Em 2026, porém, o branco perlado ganha espaço e promete liderar as tendências das festas. O tom tem brilho sutil e aparência suave. Diferente do branco puro, traz sofisticação quando combinado com luzes quentes e adornos em tons neutros.

O acabamento perlado mantém o espírito festivo sem abandonar a elegância. Ele funciona tanto em árvores verdes tradicionais quanto em versões brancas ou nevadas e se adapta a diferentes espaços e estilos de decoração de casa.

Por que o branco perlado se destaca

A principal vantagem desse tom está na neutralidade: ele combina com diferentes materiais e tonalidades sem sobrecarregar a composição. Os adornos perlados refletem a luz das guirlandas e criam reflexos sutis entre os galhos, formando um efeito luminoso e requintado.

Para quem ainda deseja manter referências dos tons clássicos, detalhes em vermelho ou dourado funcionam bem, desde que o branco perlado permaneça como destaque principal. Essa abordagem equilibra tradição e inovação sem perder a harmonia visual do conjunto.

Combinações que funcionam com o branco perlado

A chave para uma árvore harmoniosa está em misturar acabamentos brilhantes, foscos e acetinados. Essa variação cria profundidade e movimento.

O branco perlado combina com dourado (que soma calor e requinte), prata (mais moderno e fresco), bege (ideal para ambientes neutros), verde (mantém o aspecto natural e cria contraste), madeira (estética acolhedora) e transparente (deixa a decoração leve e luminosa). Champagne também é uma opção sofisticada nessa paleta.

Uma combinação especialmente elegante é a de branco perlado, bege e dourado suave, acompanhada por luzes quentes. A iluminação realça o brilho do branco perlado sem deixar o conjunto frio. Guirlandas de luzes quentes, colocadas do interior para o exterior dos galhos, criam profundidade.

Distribuição de adornos e detalhes finais

Para evitar excesso visual, use bolas de tamanhos variados, distribuídas de forma irregular, mas equilibrada. As peças maiores ocupam o centro, enquanto as menores preenchem os espaços vazios. Fitas em tons bege, branco ou dourado suave complementam a decoração e mantêm o branco perlado como cor protagonista.

As tendências internacionais para 2026 afastam-se de combinações excessivamente tradicionais em direção a ambientes mais luminosos, leves e sofisticados. Paletas com branco, creme, tons perlados e detalhes metálicos ganham espaço, assim como materiais como vidro, madeira e superfícies brilhantes.

O branco funciona como base versátil para incorporar outros tons sem sobrecarregar. As tendências também incluem elementos naturais, texturas e adornos de inspiração vintage, além de combinações de tons neutros com cores mais intensas. As luzes quentes ajudam a criar uma atmosfera mais aconchegante.

Parabéns pra você

O que significa não gostar de "Parabéns pra Você" no seu aniversário, segundo especialistas

Esse desconforto é apontado como mais comum do que parece

01/10/2026 10h00

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Foto: Kampus Production/Pexels

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Quem torce o nariz e se incomoda quando começa o "parabéns pra você" não está sozinho. Esse desconforto é mais comum do que parece, mesmo em uma data pensada para celebrar, e costuma surgir da exposição repentina e do incômodo de virar o centro das atenções.

Um estudo publicado no Journal of Clinical Psychiatry avaliou as reações quando o olhar de um grupo se volta para uma única pessoa. Participantes com ansiedade social apresentaram respostas de medo mais intensas nesse tipo de exposição coletiva.

O que gera o incômodo na hora do canto

Rejeitar a música, por si só, não significa que a pessoa sofra de ansiedade social. O achado, porém, ajuda a entender por que ficar no centro da atenção de um grupo incomoda tanta gente, mesmo sem diagnóstico.

Quando todos os olhos se fixam em uma só pessoa, cresce a sensação de estar sendo avaliada. A mesma linha de pesquisa sobre ansiedade social associa esse tipo de cena à preocupação excessiva com o que os outros vão pensar sobre sua reação.

Quando é só preferência pessoal

Nem todo desconforto com a homenagem tradicional indica um problema emocional mais profundo. Muita gente simplesmente prefere comemorações discretas e evita demonstrações públicas de carinho, sem que isso revele nenhum transtorno.

Memórias ruins de festas antigas também deixam marcas e moldam a reação à data anos depois. Traumas ligados ao aniversário — como a perda de uma pessoa querida ou um evento marcante — podem manter o peso emocional por muito tempo.

Décadas fechadas e o peso da idade

Aniversários que fecham uma década costumam pesar mais, mesmo para quem nunca havia demonstrado incômodo com a data. Uma psicóloga afirma que o medo exagerado de envelhecer pode, em alguns casos, configurar uma fobia específica, quadro que pede acompanhamento profissional.

O que separa uma simples preferência de um sinal mais amplo de ansiedade social é a repetição do comportamento em diferentes contextos. Quando o desconforto com a canção faz parte de um padrão maior — evitar ou temer qualquer situação de exposição social —, a psicologia recomenda olhar o caso com mais atenção.

Recusar o "parabéns pra você" pode ser, na maioria das vezes, apenas um jeito pessoal de lidar com o aniversário. O alerta surge quando esse mesmo padrão de fuga também aparece em reuniões de trabalho, jantares e outras rodas sociais do dia a dia.

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