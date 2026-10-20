Tradição de Árvore de Natal convencional chegou ao fim: tendência para 2026 é minimalista - Imagem: Magnific

A decoração de Natal está ganhando uma nova proposta para 2026, com árvores menos carregadas de enfeites e combinações mais discretas. A tendência minimalista valoriza a simplicidade, as luzes quentes e os tons neutros para criar ambientes elegantes e acolhedores.

Em vez de apostar em muitos acessórios coloridos, a proposta é escolher poucos elementos e distribuí-los de maneira equilibrada. A ideia é deixar a árvore integrada à decoração da casa, sem excesso de informações visuais.

Luzes quentes e tons neutros ganham espaço

Entre as principais características desse estilo estão as luzes amareladas, que ajudam a criar uma atmosfera aconchegante, e as cores neutras, como bege, branco e tons terrosos. A combinação oferece um visual mais suave e permite que a árvore se harmonize com diferentes estilos de interiores.

Os enfeites também passam por uma seleção mais cuidadosa. Em vez de preencher todos os galhos, a proposta é usar poucas peças, escolhidas pela cor, pelo formato ou pelo material, para manter a decoração visualmente equilibrada.

Como adotar a tendência em casa

Quem deseja experimentar o estilo pode começar reduzindo a quantidade de adornos usados na árvore. Bolas em uma paleta de cores limitada, laços discretos e iluminação de tom quente ajudam a criar uma composição simples sem eliminar o clima natalino.

A escolha dos materiais também faz diferença. Elementos com aparência natural e acabamentos discretos combinam com a proposta minimalista, especialmente quando seguem a mesma paleta utilizada no restante do ambiente.

A tendência, porém, não significa que as árvores tradicionais estejam ultrapassadas ou tenham deixado de ser usadas. A decoração minimalista surge como uma alternativa para quem prefere um visual menos carregado, enquanto modelos coloridos e cheios de enfeites continuam sendo uma opção para celebrar o Natal.