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Dica caseira

Tem potes de sorvete em casa? Veja 3 ideias modernas para reutilizá-los em vez de jogar fora

Eles ganham funções práticas dentro de casa.

João V. Valença

16/10/2026 - 12h55
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Recipientes de sorvete vazios se acumulam facilmente na cozinha e costumam acabar na lixeira. Quando limpos e em bom estado, eles ganham funções práticas dentro de casa: o formato, o tamanho e a tampa permitem usos que vão muito além de guardar comida na geladeira.

O segredo é escolher um uso adequado para cada pote e respeitar o material de que ele é feito. Assim, o reaproveitamento fica seguro e duradouro, reduz o descarte de plástico e diminui os gastos com organizadores novos.

Organizar pequenos objetos nos gavetas

Potes menores funcionam bem para guardar botões soltos, parafusos, grampos, presilhas para cabelo e acessórios que ficam espalhados nas gavetas. Recipientes maiores comportam materiais de costura, itens para artesanato ou artigos de papelaria, todos protegidos do pó quando a tampa está fechada.

Etiquetas identificando o conteúdo de cada pote transformam a solução em algo prático para o escritório, guarda-roupa ou oficina. Um recipiente que ocupava espaço inútil na cozinha passa a organizar onde você realmente precisa.

Cultivar temperos e plantas aromáticas

Os potes servem como vasos para plantar temperos — manjericão, salsa e cebolinha podem ficar na cozinha ou na varanda. É uma maneira econômica de trazer verde para perto sem gastar com vasos convencionais.

Antes de colocar terra, faça pequenos furos na base para permitir que a água drene; sem isso, o excesso de umidade se acumula e prejudica as raízes. Verifique também se o recipiente resiste ao peso úmido da terra. Para melhorar a aparência, pinte a parte externa com tinta adequada ao plástico ou coloque uma capa decorativa.

Se o pote ficar ao ar livre, escolha um lugar protegido e fique atento ao desgaste causado pelo sol.

Montar kits de limpeza práticos

Cada pote pode reunir o que você precisa para uma tarefa específica: um para produtos de vidro, outro para panos de poeira e acessórios de banheiro. Você pode guardar ali esponjas novas, panos de microfibra e escovas pequenas, desde que estejam limpos e secos.

Com a tampa fechada, os itens ficam protegidos e organizados na estante, facilitando o acesso rápido. Etiquete cada recipiente para identificação imediata, e nunca guarde produtos químicos soltos nem os transfira para potes que possam ser confundidos com embalagens de alimentos. O mais seguro é mantê-los nas embalagens originais e usar os recipientes reutilizados apenas para acessórios de limpeza.

Tendência

Adeus à decoração na árvore de Natal: a tendência que deixa a casa mais elegante

O resultado é uma árvore com aparência mais limpa, orgânica e sofisticada.

16/10/2026 14h56

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Foto: Helena Lopes/Pexels

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A montagem da árvore de Natal ganha, nesta temporada, um visual que deixa de lado as fitas decorativas que tradicionalmente cobriam os galhos de ponta a ponta. Profissionais de ambientação e design apontam uma mudança de estilo que privilegia o verde natural do pinheiro, em vez de concentrar enfeites repetidos.

O resultado é uma árvore com aparência mais limpa, orgânica e sofisticada. A mudança acompanha uma tendência minimalista que ganhou força entre 2024 e 2025, principalmente em países europeus, antes de chegar aos lares sul-americanos.

Por que as fitas perderam espaço

Por anos, as fitas contínuas resolveram um problema prático: preenchiam vazios entre os galhos e davam volume de forma rápida. O excesso, porém, sobrecarrega o conjunto, tira o protagonismo da folhagem verde e deixa o ambiente carregado.

Sem a fita, os ramos ficam mais visíveis, e as luzes e os enfeites escolhidos ganham destaque por não competirem com uma camada extra de material sintético.

O que substitui a fita tradicional

A proposta substitui a tira uniforme por uma mistura de texturas naturais, com galhos secos ou preservados de eucalipto, pinheiro e cedro entre os galhos da árvore. Essa sobreposição cria profundidade e uma sensação tátil diferente, sem recorrer a adornos artificiais e repetitivos.

Três elementos para uma decoração elegante

Decoradores recomendam três componentes centrais para dar elegância sem exagero. O primeiro é a mistura de folhagens, unindo diferentes tipos de verde para variar a textura ao longo da árvore.

O segundo elemento são os itens botânicos: pinhas, frutos secos, pequenos galhos e flores secas distribuídos em pontos estratégicos. Por fim, a paleta de cores reúne tons neutros e quentes, como dourado suave, champanhe, terracota e branco creme. Essa combinação mantém o verde natural no centro das atenções, sem disputar espaço com tons vibrantes ou enfeites em excesso.

Para decorar a árvore de Natal, evite guirlandas sintéticas e fitas em excesso. A simplicidade, com texturas naturais bem distribuídas, é a alternativa.

O que essa mudança significa para quem monta a árvore em casa

Na prática, esse estilo minimalista reduz o tempo de montagem e desmontagem porque exige menos peças para distribuir. Também reduz o custo, já que são necessários menos enfeites. O efeito vai além do orçamento: a decoração fica mais pessoal porque cada elemento é escolhido com intenção, de acordo com o gosto de quem monta a árvore e com o espaço disponível, sem a obrigação de seguir um padrão de "árvore perfeita" carregada de adornos.

Preciso ter uma árvore grande e cheia para que meu Natal seja bonito?

Não. É possível criar ambientes elegantes e acolhedores com menos volume e menos itens. Uma árvore pequena, estruturas estilizadas feitas de luzes de LED ou até desenhos na parede podem cumprir esse papel. O que importa é pensar em cada elemento e manter a harmonia entre eles. O resultado fica sofisticado porque não há excessos competindo entre si.

Reflexão

Newton deixou uma reflexão: "O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano"

Sua reflexão sobre os limites do conhecimento continua relevante hoje.

16/10/2026 14h27

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Isaac Newton, físico e matemático inglês, resumiu a dimensão do desconhecido com uma imagem que atravessou séculos: "O que sabemos é uma gota; o que ignoramos é um oceano". Quanto mais aprendemos, mais evidente fica o que ainda não sabemos. A metáfora não é mero recurso poético: sintetiza o próprio percurso da investigação científica.

Durante a Revolução Científica, Newton transformou a compreensão dos fenômenos naturais com contribuições para o estudo do movimento, da gravitação, da óptica e da matemática. Sua reflexão sobre os limites do conhecimento continua relevante hoje, assim como era no século XVII. Mesmo com descobertas revolucionárias, a ciência não significa deter todas as respostas, mas ampliar gradualmente o que conseguimos entender.

Quando descobrir revela o que ainda falta saber

Um telescópio apontado para o céu pela primeira vez oferece uma lição clara sobre esse paradoxo. A ferramenta torna visíveis estrelas, planetas e galáxias que antes eram imperceptíveis, mas cada novo corpo celeste observado gera perguntas que não existiam antes da observação. O mesmo ocorre quando aprendemos história, biologia ou tecnologia: as respostas frequentemente revelam outras dúvidas.

Aprender história, biologia ou tecnologia produz sensação similar: as respostas revelam outras dez questões que estavam encobertas. Esse movimento contínuo alimenta a curiosidade científica. A investigação prossegue porque o conhecimento não fecha portas, mas as abre e expõe corredores ainda por explorar.

Ciência avança, mas enigmas permanecem

Séculos separam Newton do presente, mas a ciência continua cercada por questões em aberto. Astrônomos observam objetos distantes e investigam aspectos fundamentais do universo. A física revelou partículas e forças que Newton desconhecia, enquanto novas perguntas continuam a surgir.

A biologia explica mecanismos de organismos, células, genes e evolução. As pesquisas ampliam essa compreensão.

Cada tecnologia oferece ferramentas para investigar problemas que antes pareciam inacessíveis. Newton também contribuiu para o desenvolvimento do cálculo infinitesimal e dividiu o crédito com outro matemático. Essa participação exemplifica como o conhecimento científico se constrói com múltiplos investigadores, cada qual expandindo um pouco mais as fronteiras do compreensível.

Reconhecer a ignorância não é derrota, é começo

Existe uma diferença crucial entre não saber e não querer descobrir. Admitir a dúvida científica permite formular hipóteses, realizar experiências, observar resultados e construir explicações. Fora dos laboratórios, reconhecer a vastidão do desconhecido reduz certezas apressadas, estimula a busca por informações antes das conclusões e abre espaço para conversas genuínas.

Quando uma pessoa aceita os próprios limites de conhecimento, abre espaço para a curiosidade. O comportamento oposto, marcado pela certeza absoluta, torna toda discussão impossível. Por isso, a reflexão de Newton oferece mais que elegância linguística: apresenta uma postura epistemológica, um modo de lidar com o desconhecido que reconhece a dimensão daquilo que ignoramos.

A gota e o oceano: crescimento paradoxal

Da astronomia à inteligência artificial, novas tecnologias ampliam continuamente a fronteira do investigável. À medida que essa fronteira avança, cresce o número de fenômenos que aguardam explicação. Quanto mais conhecimento acumulamos, maior parece o mistério que nos rodeia. Essa inversão torna a frase de Newton particularmente marcante.

O conhecimento não diminui necessariamente o mistério. Frequentemente, ele nos permite perceber a dimensão real daquilo que ainda não entendemos. A pequena gota não torna o oceano menos importante. Ela ensina que aprender é avançar continuamente, com curiosidade e humildade, por um território que parece ter limites apenas em nossa imaginação.

O que muda quando você admite não saber

Reconhecer a vastidão do desconhecido não é uma derrota intelectual, mas uma mudança de postura que transforma a maneira como alguém interage com outras pessoas e com informações. Ao aceitar os próprios limites de conhecimento, a pessoa abre espaço para a curiosidade genuína e para conversas honestas. Quem reconhece não saber algo, mas afirma o desejo de aprender, está em posição diferente de quem insiste em certezas precipitadas, conforme informou o Olhar Digital.

Essa atitude também reduz o impulso de tirar conclusões antes de buscar informações. Fora dos laboratórios, essa postura epistemológica, esse modo de estar diante do desconhecido, transforma conversas, estimula perguntas melhores e cria espaço para que outras pessoas compartilhem dúvidas e descobertas. Admitir a ignorância torna o diálogo possível; a certeza absoluta o impede.

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