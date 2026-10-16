Tem potes de sorvete em casa? Veja 3 ideias modernas para reutilizá-los em vez de jogar fora - Foto: Reprodução

Recipientes de sorvete vazios se acumulam facilmente na cozinha e costumam acabar na lixeira. Quando limpos e em bom estado, eles ganham funções práticas dentro de casa: o formato, o tamanho e a tampa permitem usos que vão muito além de guardar comida na geladeira.

O segredo é escolher um uso adequado para cada pote e respeitar o material de que ele é feito. Assim, o reaproveitamento fica seguro e duradouro, reduz o descarte de plástico e diminui os gastos com organizadores novos.

Organizar pequenos objetos nos gavetas

Potes menores funcionam bem para guardar botões soltos, parafusos, grampos, presilhas para cabelo e acessórios que ficam espalhados nas gavetas. Recipientes maiores comportam materiais de costura, itens para artesanato ou artigos de papelaria, todos protegidos do pó quando a tampa está fechada.

Etiquetas identificando o conteúdo de cada pote transformam a solução em algo prático para o escritório, guarda-roupa ou oficina. Um recipiente que ocupava espaço inútil na cozinha passa a organizar onde você realmente precisa.

Cultivar temperos e plantas aromáticas

Os potes servem como vasos para plantar temperos — manjericão, salsa e cebolinha podem ficar na cozinha ou na varanda. É uma maneira econômica de trazer verde para perto sem gastar com vasos convencionais.

Antes de colocar terra, faça pequenos furos na base para permitir que a água drene; sem isso, o excesso de umidade se acumula e prejudica as raízes. Verifique também se o recipiente resiste ao peso úmido da terra. Para melhorar a aparência, pinte a parte externa com tinta adequada ao plástico ou coloque uma capa decorativa.

Se o pote ficar ao ar livre, escolha um lugar protegido e fique atento ao desgaste causado pelo sol.

Montar kits de limpeza práticos

Cada pote pode reunir o que você precisa para uma tarefa específica: um para produtos de vidro, outro para panos de poeira e acessórios de banheiro. Você pode guardar ali esponjas novas, panos de microfibra e escovas pequenas, desde que estejam limpos e secos.

Com a tampa fechada, os itens ficam protegidos e organizados na estante, facilitando o acesso rápido. Etiquete cada recipiente para identificação imediata, e nunca guarde produtos químicos soltos nem os transfira para potes que possam ser confundidos com embalagens de alimentos. O mais seguro é mantê-los nas embalagens originais e usar os recipientes reutilizados apenas para acessórios de limpeza.