Como pessoas sobreviveram a uma das maiores erupções vulcânicas da história - Foto: Pixabay/Pexels

Há 7.300 anos, um vulcão submerso explodiu perto da costa sul do Japão em uma das maiores erupções do Holoceno. Fluxos piroclásticos devastadores e tsunamis gigantescos atingiram a região, enquanto cinzas vulcânicas cobriram áreas extensas do arquipélago. A região era habitada por grupos de caçadores-coletores da cultura Jomon, que ocupavam o território japonês havia milênios.

O que aconteceu com essas populações depois do desastre dividiu arqueólogos por décadas, entre a hipótese de extermínio total e a de resistência silenciosa. Um estudo conduzido por Enrico Crema, da University of Cambridge, e Peter Jordan, da Lund University, mostra que a realidade foi bem mais complexa do que qualquer uma dessas duas versões sugeria.

Apocalipse ou sobrevivência?

A erupção conhecida como Kikai-Akahoya deixou uma camada de cinzas espalhada pelas ilhas japonesas. Esse registro geológico funciona como um marco temporal preciso e permite comparar como viviam os grupos humanos antes e depois da catástrofe.

Duas narrativas dominaram a literatura científica sobre o tema. Uma descreve um cenário apocalíptico, em que os grupos mais próximos do epicentro foram aniquilados e suas tradições culturais interrompidas abruptamente, deixando a região inabitável por gerações. A outra, mais recente, defende que populações locais resistiram mesmo nas áreas mais afetadas, mantendo alguma continuidade cultural.

Segundo Crema, em declaração ao Earth, o desastre causou perda significativa de vidas, mas os sobreviventes migraram. Formaram novas relações sociais, criaram novas formas de economia e encontraram maneiras de existir e prosperar nas condições do pós-desastre.

Histórias distintas no norte e sul

A equipe reuniu datações por radiocarbono de sítios arqueológicos espalhados pelas principais ilhas do Japão para modelar as trajetórias populacionais regionais antes e depois da erupção. O estudo analisou a frequência dessas datas em 61 regiões hexagonais distribuídas pelo arquipélago japonês. E usou a profundidade dos depósitos de cinza vulcânica como indicador da gravidade dos danos ambientais em cada local.

Os resultados mostraram que o padrão variou muito entre as regiões, revelando diferenças marcantes no arquipélago.

No sul de Kyushu, mais próximo do epicentro vulcânico, a população já vinha diminuindo bem antes da explosão. O desastre atingiu uma área pouco habitada, ocupada majoritariamente por grupos nômades que se deslocavam em busca de recursos. Para essas comunidades, a erupção foi catastrófica, acelerando um declínio demográfico que já estava em curso, não encerrando uma população florescente.

No norte de Kyushu, o cenário foi completamente diferente, e a população crescia antes do episódio, e essa tendência continuou durante e logo depois da catástrofe. Os pesquisadores sugerem que esse padrão, à primeira vista contraditório, pode refletir a chegada de refugiados vindos das áreas mais destruídas no sul.

Reorganização em torno do litoral

Grupos que antes viviam no interior parecem ter reorganizado a vida em torno de ambientes costeiros, principalmente ao longo do litoral norte, onde os ecossistemas marinhos se recuperaram com relativa rapidez. Recursos como peixes, moluscos e mamíferos marinhos se mostraram muito mais resistentes aos efeitos da erupção que os ecossistemas terrestres.

Essa base de subsistência mais estável permitiu que os sobreviventes reconstruíssem suas comunidades. Eles migraram, estabeleceram novas relações sociais, criaram formas de economia e encontraram maneiras de prosperar nas condições do pós-desastre.

A pesquisa, publicada na Science Advances, reforça que a sobrevivência da cultura Jomon não seguiu um único roteiro. Enquanto o sul enfrentou colapso prolongado, o norte absorveu deslocados e manteve crescimento, mostrando como um mesmo evento catastrófico pode gerar destinos completamente distintos dentro de uma mesma região.

Por que os ecossistemas marinhos resistiram melhor que os terrestres

A erupção vulcânica cobriu a região com cinzas e destruiu a vegetação. Mas os recursos do mar — peixes, moluscos e mamíferos marinhos — se mostraram muito mais resilientes aos efeitos da catástrofe. Isso ocorre porque os ecossistemas costeiros se recuperam com relativa rapidez após distúrbios vulcânicos, diferentemente dos ambientes terrestres que levam muito mais tempo para regenerar.

Essa diferença foi decisiva: enquanto caçadores-coletores que dependiam de animais terrestres e plantas enfrentavam escassez prolongada. Aqueles que se reorganizaram para explorar o oceano encontraram uma base de subsistência mais estável para reconstruir suas comunidades.

A sequência devastadora da erupção: muito mais que cinzas

A erupção Kikai-Akahoya não foi um evento único e instantâneo. Começou com uma explosão Pliniana de força considerável, que causou um colapso da pluma vulcânica e gerou fluxos piroclásticos iniciais. Mas o verdadeiro cataclismo veio depois, quando a lava entrou em contato com a água do mar, criando uma explosão.

Ainda mais violenta que formou uma coluna gigantesca e depositou cinzas em uma área de 4.500 km². Dois grandes terremotos acompanharam o processo, causando liquefação do solo em várias ilhas, e um megatsunami varreu a costa até 300 km de distância.

Essa sequência de impactos — tremores, fluxos de lava, tsunamis e chuva de cinzas — ajuda a explicar por que diferentes regiões sofreram efeitos tão distintos.

O que a história Jomon nos ensina sobre adaptação em crises

A pesquisa mostra que populações humanas não têm apenas dois caminhos diante de catástrofes: desaparecer ou permanecer iguais. Os sobreviventes da erupção migraram para novos territórios, estabeleceram alianças sociais, mudaram a forma de obter comida e encontraram maneiras de prosperar em um mundo transformado. Mesmo sob condições extremas, as comunidades puderam agir, colaborar e criar novas conexões.

Nesse caso, a resiliência não foi passividade, mas adaptação e inovação diante da urgência.