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História

Como pessoas sobreviveram a uma das maiores erupções vulcânicas da história

O que aconteceu com essas populações depois do desastre dividiu arqueólogos por décadas.

João V. Valença

16/10/2026 - 12h00
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Há 7.300 anos, um vulcão submerso explodiu perto da costa sul do Japão em uma das maiores erupções do Holoceno. Fluxos piroclásticos devastadores e tsunamis gigantescos atingiram a região, enquanto cinzas vulcânicas cobriram áreas extensas do arquipélago. A região era habitada por grupos de caçadores-coletores da cultura Jomon, que ocupavam o território japonês havia milênios.

O que aconteceu com essas populações depois do desastre dividiu arqueólogos por décadas, entre a hipótese de extermínio total e a de resistência silenciosa. Um estudo conduzido por Enrico Crema, da University of Cambridge, e Peter Jordan, da Lund University, mostra que a realidade foi bem mais complexa do que qualquer uma dessas duas versões sugeria.

Apocalipse ou sobrevivência?

A erupção conhecida como Kikai-Akahoya deixou uma camada de cinzas espalhada pelas ilhas japonesas. Esse registro geológico funciona como um marco temporal preciso e permite comparar como viviam os grupos humanos antes e depois da catástrofe.

Duas narrativas dominaram a literatura científica sobre o tema. Uma descreve um cenário apocalíptico, em que os grupos mais próximos do epicentro foram aniquilados e suas tradições culturais interrompidas abruptamente, deixando a região inabitável por gerações. A outra, mais recente, defende que populações locais resistiram mesmo nas áreas mais afetadas, mantendo alguma continuidade cultural.

Segundo Crema, em declaração ao Earth, o desastre causou perda significativa de vidas, mas os sobreviventes migraram. Formaram novas relações sociais, criaram novas formas de economia e encontraram maneiras de existir e prosperar nas condições do pós-desastre.

Histórias distintas no norte e sul

A equipe reuniu datações por radiocarbono de sítios arqueológicos espalhados pelas principais ilhas do Japão para modelar as trajetórias populacionais regionais antes e depois da erupção. O estudo analisou a frequência dessas datas em 61 regiões hexagonais distribuídas pelo arquipélago japonês. E usou a profundidade dos depósitos de cinza vulcânica como indicador da gravidade dos danos ambientais em cada local.

Os resultados mostraram que o padrão variou muito entre as regiões, revelando diferenças marcantes no arquipélago.

No sul de Kyushu, mais próximo do epicentro vulcânico, a população já vinha diminuindo bem antes da explosão. O desastre atingiu uma área pouco habitada, ocupada majoritariamente por grupos nômades que se deslocavam em busca de recursos. Para essas comunidades, a erupção foi catastrófica, acelerando um declínio demográfico que já estava em curso, não encerrando uma população florescente.

No norte de Kyushu, o cenário foi completamente diferente, e a população crescia antes do episódio, e essa tendência continuou durante e logo depois da catástrofe. Os pesquisadores sugerem que esse padrão, à primeira vista contraditório, pode refletir a chegada de refugiados vindos das áreas mais destruídas no sul.

Reorganização em torno do litoral

Grupos que antes viviam no interior parecem ter reorganizado a vida em torno de ambientes costeiros, principalmente ao longo do litoral norte, onde os ecossistemas marinhos se recuperaram com relativa rapidez. Recursos como peixes, moluscos e mamíferos marinhos se mostraram muito mais resistentes aos efeitos da erupção que os ecossistemas terrestres.

Essa base de subsistência mais estável permitiu que os sobreviventes reconstruíssem suas comunidades. Eles migraram, estabeleceram novas relações sociais, criaram formas de economia e encontraram maneiras de prosperar nas condições do pós-desastre.

A pesquisa, publicada na Science Advances, reforça que a sobrevivência da cultura Jomon não seguiu um único roteiro. Enquanto o sul enfrentou colapso prolongado, o norte absorveu deslocados e manteve crescimento, mostrando como um mesmo evento catastrófico pode gerar destinos completamente distintos dentro de uma mesma região.

Por que os ecossistemas marinhos resistiram melhor que os terrestres

A erupção vulcânica cobriu a região com cinzas e destruiu a vegetação. Mas os recursos do mar — peixes, moluscos e mamíferos marinhos — se mostraram muito mais resilientes aos efeitos da catástrofe. Isso ocorre porque os ecossistemas costeiros se recuperam com relativa rapidez após distúrbios vulcânicos, diferentemente dos ambientes terrestres que levam muito mais tempo para regenerar.

Essa diferença foi decisiva: enquanto caçadores-coletores que dependiam de animais terrestres e plantas enfrentavam escassez prolongada. Aqueles que se reorganizaram para explorar o oceano encontraram uma base de subsistência mais estável para reconstruir suas comunidades.

A sequência devastadora da erupção: muito mais que cinzas

A erupção Kikai-Akahoya não foi um evento único e instantâneo. Começou com uma explosão Pliniana de força considerável, que causou um colapso da pluma vulcânica e gerou fluxos piroclásticos iniciais. Mas o verdadeiro cataclismo veio depois, quando a lava entrou em contato com a água do mar, criando uma explosão.

Ainda mais violenta que formou uma coluna gigantesca e depositou cinzas em uma área de 4.500 km². Dois grandes terremotos acompanharam o processo, causando liquefação do solo em várias ilhas, e um megatsunami varreu a costa até 300 km de distância.

Essa sequência de impactos — tremores, fluxos de lava, tsunamis e chuva de cinzas — ajuda a explicar por que diferentes regiões sofreram efeitos tão distintos.

O que a história Jomon nos ensina sobre adaptação em crises

A pesquisa mostra que populações humanas não têm apenas dois caminhos diante de catástrofes: desaparecer ou permanecer iguais. Os sobreviventes da erupção migraram para novos territórios, estabeleceram alianças sociais, mudaram a forma de obter comida e encontraram maneiras de prosperar em um mundo transformado. Mesmo sob condições extremas, as comunidades puderam agir, colaborar e criar novas conexões.

Nesse caso, a resiliência não foi passividade, mas adaptação e inovação diante da urgência.

Curioso

Praia no Japão chama atenção por areia em formato de estrela

Dizem que cada grão parece ter saído de um conto de fadas

16/10/2026 10h22

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Imagem: 663highland/WIkimedia Commons

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Nas praias das ilhas Iriomote, Hatoma e Taketomi, no extremo sul do Japão, a areia tem o formato de estrelas de cinco pontas. Cada grão parece ter saído de um conto de fadas.

Um punhado dessa areia reúne milhões de estruturas minúsculas em formato de estrela, e não minerais comuns ou pedrinhas polidas pelo vento. Elas são construídas no fundo do mar por seres microscópicos, que formam o exoesqueleto ao longo da vida.

Organismos marinhos formam a areia

Ao redor dos recifes de coral do sul do Japão, vivem foraminíferos da espécie Baculogypsina sphaerulata, organismos unicelulares diminutos. Eles absorvem carbonato de cálcio dissolvido na água do mar e, com isso, constroem aos poucos uma concha protetora com espinhos em formato estrelado.

Dentro dessa estrutura calcária vivem pequenas algas em relação de simbiose com o foraminífero: elas fornecem oxigênio e alimento por meio da fotossíntese, enquanto recebem abrigo. Quando o organismo completa o ciclo de vida e morre, a parte viva desaparece, mas a carapaça vazia permanece intacta no fundo do oceano.

 

Da profundidade do mar até a areia da praia

As correntes marinhas e as ondas arrastam milhões dessas carapaças dos recifes até a costa. O trajeto desgasta levemente os espinhos e arredonda as pontas, mas não apaga a forma de estrela de cada grão.

Ao chegar à orla, as carapaças se misturam a fragmentos de rochas e outras conchas marinhas, formando camadas espessas dessa areia. Em japonês, o material é chamado de "hoshizuna", que significa literalmente "areia de estrela".

Onde encontrar o fenômeno em Okinawa

A praia mais conhecida por esse tipo de areia é Hoshizuna-No-Hama, na ilha de Iriomote, com trechos inteiros cobertos pelos pequenos esqueletos estelares. O fenômeno também ocorre nas praias das ilhas Hatoma e Taketomi, onde as correntes marinhas depositam continuamente camadas dessa areia.

Como o foraminífero constrói sua estrutura estelar

O foraminífero absorve carbonato de cálcio dissolvido na água do mar e usa esse material para construir gradualmente sua concha calcária ao longo da vida. Esse processo natural faz com que a estrutura adote um formato de estrela com espinhos, em vez de uma forma arredondada ou lisa.

O resultado é uma carapaça que protege o organismo e também oferece uma superfície para a vida e a fotossíntese das algas simbióticas.

Oportunidade na gringa

Quer deixar o Brasil? Noruega procura voluntários e oferece moradia grátis por trabalho

Voluntários estão sendo procurados para ajudar nas tarefas da granja do anfitrião

16/10/2026 10h05

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Foto: Dana Englich/Pexels

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Um anfitrião em Hillestad, a cerca de 50 minutos de Oslo, procura voluntários para ajudar nas tarefas de sua granja em troca de hospedagem e alimentação. A proposta atrai quem deseja aprender novas habilidades, conviver com a natureza e conhecer a cultura norueguesa em uma experiência prática no campo.

O proprietário voltou à granja da família em 2017, depois de trabalhar no setor de restauração. Desde então, dedica-se principalmente ao manejo florestal, à manutenção de estradas e ao cultivo de vegetais, e agora procura colaboradores para as diferentes atividades da propriedade.

Quais são as tarefas dos voluntários

As responsabilidades variam conforme a época do ano e as demandas da granja. Os voluntários podem atuar em trabalhos florestais, como derrubar e desbastar árvores, manter o bosque e preparar lenha durante semanas da primavera. Na jardinagem e na horta, ajudam a cultivar vegetais, retirar ervas daninhas e fazer a colheita.

Outras atividades incluem pintura e pequenas reformas nos edifícios da propriedade, além da participação em um projeto de restauração de uma cabana na floresta. O proprietário também mantém os caminhos florestais e cria novos acessos para as próximas temporadas. A propriedade tem plantações comerciais de cereais, mas os voluntários não participam dessa operação.

O que oferece em troca da colaboração

O anfitrião disponibiliza duas acomodações no segundo andar da casa, cada uma com cama de casal e banheiro compartilhado. A alimentação está incluída, e ele costuma jantar com os pais, que vivem em uma propriedade próxima. Chef profissional, ele prepara pratos tradicionais noruegueses e pode ensinar coquetelaria a quem quiser aprender, usando o bar equipado no andar superior.

A experiência também inclui a convivência com o anfitrião e seus dois cães, Trym e Heimdal. O anfitrião sinaliza que poderia aceitar viajantes acompanhados de seus animais de estimação. O perfil registra 36 comentários com avaliação positiva, e participantes de 2026 destacaram a cordialidade do proprietário e a oportunidade de compartilhar atividades com a família dele.

Como se candidatar

Interessados devem acessar o site oficial do Workaway e buscar o perfil do anfitrião em Hillestad para consultar a disponibilidade, as condições da hospedagem e os requisitos de participação. A Direção de Imigração da Noruega oferece informações sobre o visto Working Holiday para cidadãos elegíveis que desejem realizar atividades de voluntariado no país.

Quando este tipo de experiência pode não funcionar para o voluntário

A experiência não é adequada para quem busca ganho financeiro, pois o intercâmbio oferece apenas hospedagem e refeições, sem salário. Também não serve para pessoas com limitações físicas significativas, já que as tarefas envolvem trabalho florestal pesado — como derrubada. E desbaste de árvores — além de atividades de pintura e reforma que demandam esforço contínuo.

Outro cenário problemático ocorre quando o voluntário deseja planejar sua estadia com rigidez. Como as responsabilidades variam conforme a época do ano e as demandas da propriedade, não há garantia de que as atividades serão sempre aquelas de seu interesse inicial. Quem espera uma experiência previsível ou controlada pode se frustrar com a flexibilidade que o modelo rural exige.

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