Tempestade nos EUA remove areia da praia e desenterra navio naufragado há mais de 140 anos - Foto: K/Pexels

Ventos fortes na costa leste dos Estados Unidos arrancaram uma faixa de areia da praia de Nantucket. Em Massachusetts, e deixaram à mostra pedaços de madeira que podem ter mais de 140 anos. A hipótese levantada por moradores é de que o material pertença ao Warren Sawyer, escuna de madeira que afundou na região em 22 de dezembro de 1884.

A descoberta aconteceu no sábado (26), na costa sul da ilha, justamente no trecho onde vestígios do mesmo naufrágio já tinham sido vistos em outras ocasiões. Um veterano do jornalismo local documentou os destroços expostos pelo temporal e repassou as imagens à NBC News.

Nenhum órgão confirmou oficialmente a origem da madeira até o momento. A análise que vai definir a que embarcação pertencem os fragmentos ainda está por vir.

A viagem que terminou em naufrágio

Ligando Nova Orleans a Boston, a escuna de três mastros seguia carregada quando foi surpreendida por uma tempestade violenta.

Todos os oito tripulantes, incluindo o capitão, escaparam com vida do encalhe. Duas semanas depois, moradores usaram trenós puxados por bois para retirar centenas de fardos do casco. Ainda preservado na areia — até que uma segunda tempestade, em janeiro de 1885, espalhou destroços por quase um quilômetro de litoral.

Não é a primeira reaparição do casco

Pedaços da mesma embarcação já haviam voltado à tona antes: primeiro no fim de 2022, quando uma seção de 13 metros surgiu no mesmo ponto da praia e foi associada ao naufrágio de 1.884 após análise de pesquisadores. Meses depois, em 2023, outro fragmento menor apareceu perto dali, mas acabou reenterrado pela areia antes que arqueólogos conseguissem registrá-lo direito.

O ciclo de exposição e soterramento se repete porque a dinâmica das marés e tempestades de inverno constantemente remodela a costa sul de Nantucket. Cada nova erosão forte tem potencial de reabrir a mesma cicatriz histórica na paisagem.

Destroços passavam despercebidos pelos visitantes

O jornalista que flagrou a cena relatou à NBC News a sensação de surpresa ao constatar que veículos circulavam sobre a estrutura sem que ninguém percebesse o que havia ali embaixo durante o verão inteiro.

Ele contou ainda que o próprio filho, ao ver os destroços, quis saber o destino da tripulação e a razão do encalhe mais de um século atrás.

Uma entidade dedicada à memória marítima de Nantucket enviou um representante ao local para levantar informações preliminares sobre o achado. O material reunido deve seguir para análise de arqueólogos ligados ao governo estadual, responsáveis por confirmar se os destroços realmente pertencem ao Warren Sawyer.

A legislação de Massachusetts proíbe a remoção de destroços históricos encontrados em praias públicas, o que reforça a importância de preservar o local intacto até a chegada dos peritos.