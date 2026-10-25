Tolstói: "O errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda"

Liev Tolstói foi um dos grandes pensadores da literatura ocidental. Suas obras atravessam séculos com reflexões agudas sobre moral, sociedade e conflito humano.
Guerra e paz, Anna Karênina e A morte de Ivan Ilitch estão entre os clássicos mundiais, mas a influência de Tolstói vai além da literatura. Em Uma Confissão, a ideia de que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda sintetiza uma convicção que permeia toda sua obra.
Essa reflexão sobre integridade moral resume o pensamento tolstoiano: a responsabilidade individual não se negocia pela aprovação coletiva. Seus romances retratam a sociedade russa do século XIX e expõem a estrutura política e ideológica da época, além dos dilemas internos de personagens que ousam questionar normas estabelecidas.
Infância e formação
Nascido em 28 de agosto de 1828 em Iásnaia Poliana, na província de Tula, Tolstói enfrentou cedo a perda dos pais. Seu pai faleceu em 1837, deixando-o aos cuidados de uma tia que exerceria forte influência em sua trajetória.
Uma tia, de temperamento rígido, decidiu encaminhá-lo para a carreira militar, opção típica da aristocracia russa da época. Aos 16 anos, em 1844, iniciou estudos em Línguas Orientais na Universidade de Kazan, mas seu desempenho insatisfatório o levou a transferir-se para Direito. Reprovado nos primeiros exames, o fracasso acadêmico marcou profundamente o jovem Tolstói.
Insatisfeito com Kazan, mudou-se para Moscou em 1847 e, aos 21 anos, foi para São Petersburgo. Ali, retomou os estudos de Direito de forma intermitente, com uma postura que seus contemporâneos caracterizavam como boêmia.
Vida militar e descoberta da escrita
Os relatos de combate que seu irmão Nicolau trazia do Cáucaso despertaram em Tolstói o desejo de participar da luta armada. Em 1851, alistou-se e um ano depois, em 1852, passou oficialmente no exame de ingresso ao exército russo. Durante o período militar, começou a publicar na revista O Contemporâneo e ganhou atenção com um relato autobiográfico sobre sua infância.
Quando a Guerra da Criméia eclodiu em 1854, Tolstói foi designado para Sebastópol, onde escreveu contos que impressionaram a rainha Maria Alexándrovna.
Seu retorno a São Petersburgo como herói, em 1857, marcou uma virada. Depois, viajou pela Europa — Alemanha, França e Itália — e voltou convencido de que deveria contribuir para o desenvolvimento social de seu povo, especialmente no combate ao analfabetismo.
Dedicação à literatura e legado
Em 1859, aos 31 anos, fundou em sua propriedade uma escola para crianças e adultos. Aos 34 anos, exerceu o cargo de juiz de paz. Em 1862, casou-se com Sófia Andriêievna, união que marcaria profundamente sua produção literária. Pressionado por dificuldades financeiras, Tolstói se dedicou mais intensamente à escrita.
Em 1865 nasceu sua obra-prima: Guerra e paz, romance monumental que foi publicado em capítulos na revista Mensageiro Russo. Após o sucesso dessa obra, publicou entre 1875 e 1877, também em periódico, o clássico Anna Karênina. Em 1886, aos 58 anos, escreveu a novela A morte de Ivan Ilitch.
Os personagens enfrentam a tensão entre moral individual e exigências sociais, refletindo as convicções do autor sobre responsabilidade pessoal e integridade.
Inquieto com questões espirituais, Tolstói buscou paz na religião ortodoxa e conviveu com monges. Em 1899, aos 71 anos, publicou o romance Ressurreição, e a Igreja Ortodoxa, chocada com o enredo e percebendo a influência de suas inquietações espirituais, decidiu excomungá-lo em 1901.