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Reflexão atemporal

Shakespeare deixou uma reflexão: "A sabedoria e a ignorância se transmitem como doenças"

Metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano

Henrique Cesaretti

25/10/2026 - 14h49
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Em Henrique IV — 2ª Parte, William Shakespeare compara a transmissão de sabedoria e ignorância à propagação de doenças. A metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano e alerta para a responsabilidade de escolher as companhias. Escrita há mais de 400 anos, a reflexão continua relevante em redações de vestibular.

O trecho oferece base para argumentos sobre influência social, ambiente educacional e formação de caráter. Também permite ao candidato demonstrar repertório literário. A metáfora funciona ao colocar no mesmo nível dois processos distintos — o contágio biológico e o cultural — e sugerir que ninguém fica imune ao ambiente que o rodeia.

A metáfora em Henrique IV e seu alcance

Em Henrique IV — 2ª Parte, Shakespeare compara doença e transmissão de ideias para explicar como comportamentos e crenças se propagam pela sociedade. Ambientes tóxicos disseminam ignorância, enquanto espaços construtivos cultivam sabedoria. Nesse processo, o indivíduo não é espectador passivo: ele escolhe.

Essa reflexão pode aprofundar temas sobre polarização política. O candidato pode argumentar que as câmaras de eco das redes sociais funcionam como incubadoras de ignorância coletiva, em linha com a ideia de Shakespeare de que ideias se espalham como doenças. A escolha de com quem se relacionar, no ambiente digital ou presencial, determina que espécie de "infecção" intelectual o indivíduo absorve.

 

Por que Shakespeare funciona no repertório do vestibulando

Shakespeare nasceu em abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, e deixou cerca de 37 peças e 154 sonetos sobre ambições, medos e traições ainda atuais. O dramaturgo escrevia para todos, misturava filosofia profunda com humor popular e reinventava a língua inglesa ao criar centenas de palavras e expressões usadas até hoje.

A inclusão de citações de obras clássicas como "Hamlet", "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada" e "Sonho de Uma Noite de Verão" pode sinalizar ao avaliador que o candidato lê além do currículo obrigatório.

A reflexão sobre sabedoria e ignorância transmitidas como doenças oferece ao candidato uma forma de demonstrar consistência argumentativa e ancorar o texto em uma observação sobre a natureza humana e o funcionamento das sociedades.

Reflexão e Filosofia

Rousseau: "O homem nasce livre e, por toda parte, encontra-se acorrentado"

plicada à vida comum, a indagação serve para carreira, rotina e relacionamento

25/10/2026 15h44

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Foto: Reprodução

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Em 1762, o filósofo suíço Rousseau publicou "Do contrato social", obra em que questionou por que indivíduos sem direito natural de mandar uns nos outros acabam submetidos a regras e autoridades.

A frase escrita há séculos ainda funciona como régua para medir o espaço entre o que escolhemos e o que nos impõem, e nela, essa pergunta política ganhou forma madura.

Aplicada à vida comum, a indagação de Rousseau serve para carreira, rotina e relacionamento. Vale perguntar quanto de cada decisão cotidiana nasce de vontade própria e quanto é herança de uma regra nunca questionada.

O que as correntes representam

Ao tratar de pessoas nascidas livres, mas submetidas ao domínio alheio, Rousseau buscava responder ao desafio de legitimar a autoridade. Nenhuma norma se sustenta apenas por existir, e é preciso saber de onde ela vem e a quem serve.

Nessa leitura, a submissão não é natural, e investigar os interesses escondidos atrás de uma regra social importa mais do que aceitar sua existência como fato consumado.

Música, teatro e vaidade social

Rousseau não se limitou à teoria política: também foi compositor e dedicou parte importante de sua produção intelectual à música. Escreveu sobre teoria musical e criou obras para o palco, unindo filosofia, literatura e criação artística numa só trajetória.

Essa busca por conexão direta também aparece em outro aspecto de seu pensamento: o indivíduo se tornava escravo não só de leis externas, mas da própria vaidade e do desejo de reconhecimento alheio. Muitas vezes, a prisão está dentro de quem a sofre.

Pressões que imitam escolhas

Quando Rousseau escreveu que o homem nasce livre e se encontra acorrentado, o alvo não eram apenas leis e autoridades formais. No dia a dia, a imagem das correntes também se aplica a imposições que não vêm de uma lei explícita.

O que pesa, muitas vezes, é a expectativa de aprovação da família, dos colegas ou de um círculo social inteiro. Escolher uma profissão pelo prestígio, casar ou ter filhos por pressão da idade, ajustar o consumo ao padrão alheio, calar uma opinião por medo de rejeição e tratar uma tradição familiar como caminho sem volta são exemplos desse mecanismo silencioso.

Liberdade não é ausência de regra

Rousseau nunca propôs eliminar a vida em comunidade, e ele defendia a participação dos cidadãos na construção das próprias leis, guiadas pelo interesse comum e não pela vontade de poucos. Daí nasce uma distinção que também vale para a vida pessoal: nem todo limite é uma corrente injusta.

Normas que sustentam um convívio saudável cumprem papel bem diferente de uma cobrança familiar que fecha a porta ao diálogo. Antes de rejeitar uma obrigação, entender sua finalidade real evita confundir desconforto passageiro com injustiça.

Se nascemos livres, por que temos de obedecer a leis?

Rousseau não respondeu a essa pergunta eliminando as leis, e para ele, uma lei é legítima quando nasce de um acordo genuíno entre as pessoas que precisam cumpri-la: o contrato social. A diferença está em quem faz a lei, e se ela vem de fora, imposta por alguém com mais poder, é uma corrente.

Se emerge da vontade coletiva, incluindo a sua própria, deixa de ser puramente uma prisão.

Na vida cotidiana, uma regra ganha legitimidade quando quem a segue participa de sua criação ou ao menos consegue entendê-la e negociá-la. Uma lei de trânsito que você ajudou a pensar (ou que protege sua vida) é diferente de uma imposição sem explicação. O nascimento em liberdade não nega a necessidade de ordem comum.

Apenas exige que essa ordem tenha uma justificativa clara para quem vive sob ela.

Medindo o espaço da escolha

Enxergar com clareza as alternativas disponíveis é o primeiro passo para entender quanto de uma decisão é realmente autônoma. Condições materiais, tempo disponível e acesso à educação moldam o que parece possível em cada momento da vida.

Algumas perguntas ajudam nesse exame: quais opções estão de fato ao alcance? Que parte da escolha reflete um desejo reconhecido como próprio? Onde termina a regra formal e começa apenas a expectativa alheia? Vale ainda considerar quem sofre o impacto da decisão, se existe espaço para negociar e o que precisaria mudar para abrir mais caminhos.

A frase de Rousseau segue incômoda justamente porque não resolve o dilema. Ela apenas obriga quem a lê a se perguntar quanto da própria rotina nasceu de uma escolha e quanto veio de uma corrente nunca examinada.

Erros

Tolstói: "O errado não deixa de ser errado só porque a maioria concorda"

Obras de Tolstói atravessam séculos com reflexões agudas

25/10/2026 15h16

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Imagem: Wikimedia Commons

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Liev Tolstói foi um dos grandes pensadores da literatura ocidental. Suas obras atravessam séculos com reflexões agudas sobre moral, sociedade e conflito humano.

Guerra e paz, Anna Karênina e A morte de Ivan Ilitch estão entre os clássicos mundiais, mas a influência de Tolstói vai além da literatura. Em Uma Confissão, a ideia de que o errado não deixa de ser errado só porque a maioria participa e concorda sintetiza uma convicção que permeia toda sua obra.

Essa reflexão sobre integridade moral resume o pensamento tolstoiano: a responsabilidade individual não se negocia pela aprovação coletiva. Seus romances retratam a sociedade russa do século XIX e expõem a estrutura política e ideológica da época, além dos dilemas internos de personagens que ousam questionar normas estabelecidas.

Infância e formação

Nascido em 28 de agosto de 1828 em Iásnaia Poliana, na província de Tula, Tolstói enfrentou cedo a perda dos pais. Seu pai faleceu em 1837, deixando-o aos cuidados de uma tia que exerceria forte influência em sua trajetória.

Uma tia, de temperamento rígido, decidiu encaminhá-lo para a carreira militar, opção típica da aristocracia russa da época. Aos 16 anos, em 1844, iniciou estudos em Línguas Orientais na Universidade de Kazan, mas seu desempenho insatisfatório o levou a transferir-se para Direito. Reprovado nos primeiros exames, o fracasso acadêmico marcou profundamente o jovem Tolstói.

Insatisfeito com Kazan, mudou-se para Moscou em 1847 e, aos 21 anos, foi para São Petersburgo. Ali, retomou os estudos de Direito de forma intermitente, com uma postura que seus contemporâneos caracterizavam como boêmia.

 

Vida militar e descoberta da escrita

Os relatos de combate que seu irmão Nicolau trazia do Cáucaso despertaram em Tolstói o desejo de participar da luta armada. Em 1851, alistou-se e um ano depois, em 1852, passou oficialmente no exame de ingresso ao exército russo. Durante o período militar, começou a publicar na revista O Contemporâneo e ganhou atenção com um relato autobiográfico sobre sua infância.

Quando a Guerra da Criméia eclodiu em 1854, Tolstói foi designado para Sebastópol, onde escreveu contos que impressionaram a rainha Maria Alexándrovna.

Seu retorno a São Petersburgo como herói, em 1857, marcou uma virada. Depois, viajou pela Europa — Alemanha, França e Itália — e voltou convencido de que deveria contribuir para o desenvolvimento social de seu povo, especialmente no combate ao analfabetismo.

Dedicação à literatura e legado

Em 1859, aos 31 anos, fundou em sua propriedade uma escola para crianças e adultos. Aos 34 anos, exerceu o cargo de juiz de paz. Em 1862, casou-se com Sófia Andriêievna, união que marcaria profundamente sua produção literária. Pressionado por dificuldades financeiras, Tolstói se dedicou mais intensamente à escrita.

Em 1865 nasceu sua obra-prima: Guerra e paz, romance monumental que foi publicado em capítulos na revista Mensageiro Russo. Após o sucesso dessa obra, publicou entre 1875 e 1877, também em periódico, o clássico Anna Karênina. Em 1886, aos 58 anos, escreveu a novela A morte de Ivan Ilitch.

Os personagens enfrentam a tensão entre moral individual e exigências sociais, refletindo as convicções do autor sobre responsabilidade pessoal e integridade.

Inquieto com questões espirituais, Tolstói buscou paz na religião ortodoxa e conviveu com monges. Em 1899, aos 71 anos, publicou o romance Ressurreição, e a Igreja Ortodoxa, chocada com o enredo e percebendo a influência de suas inquietações espirituais, decidiu excomungá-lo em 1901.

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