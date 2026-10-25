Shakespeare deixou uma reflexão: "A sabedoria e a ignorância se transmitem como doenças"

Em Henrique IV — 2ª Parte, William Shakespeare compara a transmissão de sabedoria e ignorância à propagação de doenças. A metáfora expõe uma dinâmica que molda o pensamento humano e alerta para a responsabilidade de escolher as companhias. Escrita há mais de 400 anos, a reflexão continua relevante em redações de vestibular.
O trecho oferece base para argumentos sobre influência social, ambiente educacional e formação de caráter. Também permite ao candidato demonstrar repertório literário. A metáfora funciona ao colocar no mesmo nível dois processos distintos — o contágio biológico e o cultural — e sugerir que ninguém fica imune ao ambiente que o rodeia.
A metáfora em Henrique IV e seu alcance
Em Henrique IV — 2ª Parte, Shakespeare compara doença e transmissão de ideias para explicar como comportamentos e crenças se propagam pela sociedade. Ambientes tóxicos disseminam ignorância, enquanto espaços construtivos cultivam sabedoria. Nesse processo, o indivíduo não é espectador passivo: ele escolhe.
Essa reflexão pode aprofundar temas sobre polarização política. O candidato pode argumentar que as câmaras de eco das redes sociais funcionam como incubadoras de ignorância coletiva, em linha com a ideia de Shakespeare de que ideias se espalham como doenças. A escolha de com quem se relacionar, no ambiente digital ou presencial, determina que espécie de "infecção" intelectual o indivíduo absorve.
Por que Shakespeare funciona no repertório do vestibulando
Shakespeare nasceu em abril de 1564, em Stratford-upon-Avon, e deixou cerca de 37 peças e 154 sonetos sobre ambições, medos e traições ainda atuais. O dramaturgo escrevia para todos, misturava filosofia profunda com humor popular e reinventava a língua inglesa ao criar centenas de palavras e expressões usadas até hoje.
A inclusão de citações de obras clássicas como "Hamlet", "Romeu e Julieta", "Macbeth", "A Megera Domada" e "Sonho de Uma Noite de Verão" pode sinalizar ao avaliador que o candidato lê além do currículo obrigatório.
A reflexão sobre sabedoria e ignorância transmitidas como doenças oferece ao candidato uma forma de demonstrar consistência argumentativa e ancorar o texto em uma observação sobre a natureza humana e o funcionamento das sociedades.