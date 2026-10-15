US$ 428 mil por ano, moradia e carro: Austrália oferece pacote milionário para trabalhar no deserto - Foto: Vjanodic WERSOV/Pexels

Julia Creek, uma localidade remota no interior da Austrália com cerca de 500 habitantes, lançou uma oferta de trabalho que chamou atenção internacional. A comunidade buscava um médico permanente e oferecia salário de até US$ 470 mil anuais, moradia gratuita e veículo próprio.

Localizada no estado de Queensland, Julia Creek fica a sete horas de carro da cidade mais próxima, em uma área de paisagens áridas e temperaturas elevadas. A oferta buscava resolver a falta de atendimento médico permanente na localidade.

Um desafio de décadas para a comunidade

A dificuldade para manter um médico permanente não era recente. Por cerca de 15 anos, até 2022, Julia Creek funcionou sem um profissional fixo. Médicos viajavam até a localidade para atender a população por períodos limitados. A situação mudou quando Adam Louws chegou, em 2022, mas ele decidiu partir em 2025 para retornar a Brisbane com a família.

O médico precisaria atender cerca de 550 pessoas, com consultas gerais, emergências e cuidados com idosos. O centro de saúde local funcionava como unidade de medicina geral, pronto-socorro e atendimento geriátrico.

A busca recebe resposta internacional

Em novembro de 2025, a comunidade havia recebido 95 inscrições de candidatos de diferentes regiões do mundo. A remuneração, de até US$ 470 mil por ano, era aproximadamente o dobro do que ganharia um clínico geral em Brisbane, a capital estadual.

Pip Bunting, médica australiana especializada em medicina rural e com experiência em emergências, foi selecionada para atender às demandas variadas de uma comunidade isolada no deserto.

O que a contratação de Pip Bunting revela sobre seleção em comunidades isoladas

A escolha de uma médica especializada em medicina rural e com experiência em emergências respondia às exigências do trabalho. Em Julia Creek, o profissional não pode se limitar a consultas simples: precisa atender emergências sem retaguarda hospitalar próxima e cuidar de idosos com complexidade clínica.

Por isso, a remuneração não era o único requisito, e a comunidade também precisava de alguém com treinamento e perfil profissional compatíveis com o isolamento. O recrutamento internacional buscava, entre os 95 inscritos, profissionais com essa combinação de competências.