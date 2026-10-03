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Exploração espacial

Veículo explorador da NASA encontra algo estranho em Marte e confirma existência de lago no Planeta

Descoberta revela uma história mais complexa da interação entre água e rocha no Planeta Vermelho

Henrique Cesaretti

03/10/2026 - 07h46
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O veículo explorador Perseverance, da NASA, encontrou na borda de uma antiga cratera em Marte rochas vulcânicas que entraram em contato com água em múltiplas ocasiões ao longo do tempo. Os cientistas esperavam encontrar lama de lago, mas a descoberta revela uma história mais complexa da interação entre água e rocha no Planeta Vermelho.

O Perseverance chegou em setembro de 2023 à região chamada Margin Unit pela equipe da missão. Ela é uma das áreas mais ricas em carbonato já observadas em Marte em órbita.

O carbonato é um mineral que se forma nas margens de antigos lagos e pode preservar rastros de vida microbiana, justamente o que os cientistas esperavam encontrar ali.

O que realmente estava lá

Quando alcançou o local, o Perseverance descobriu que as rochas haviam se formado a partir de magma resfriado no subsolo ou após erupções vulcânicas na superfície. A descoberta foi surpreendente porque os dados orbitais indicavam a presença de carbonato formado pela interação com o antigo lago que preencheu a Cratera Jezero.

Candice Bedford, pesquisadora da Universidade Purdue, em Indiana, liderou a equipe que reuniu os detalhes do que aconteceu naquele local. As rochas de origem vulcânica guardam um registro diferente do dos sedimentos: seus cristais minerais registram o momento exato em que se formaram. Esses cristais também foram remodelados pela água mais de uma vez ao longo do tempo.

Como a NASA estudou as rochas à distância

O Perseverance usa um instrumento chamado SuperCam, instalado em seu mastro, para determinar a composição das rochas sem tocá-las. Na maioria das vezes, o aparelho lê a luz refletida naturalmente pela superfície. Quando algo merece uma investigação mais próxima, a equipe dispara um laser contra o alvo, a até 6,5 metros de distância.

O flash de plasma gerado pelo laser ao queimar a rocha carrega uma assinatura própria e revela quais elementos estão presentes. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que construiu e opera o Perseverance, usou o instrumento para estudar mais de 185 alvos diferentes na unidade geológica analisada.

Subindo e descobrindo camadas diferentes

Enquanto cruzava a Margin Unit, o Perseverance subiu cerca de 265 metros. No topo da região, a rocha era granular e cristalina, com quase nenhum sinal de contato com água. Os cristais eram de olivina, um mineral composto de magnésio e ferro que se forma à medida que o magma esfria lentamente no subsolo.

Mais abaixo, perto do que seria o leito do antigo lago, a rocha tinha outra aparência. Os grãos de olivina estavam fraturados, e a sílica preenchia as fissuras entre eles. As fraturas revelam encontros repetidos com água ao longo do tempo geológico, que alteraram a composição e a estrutura das rochas vulcânicas.

A primeira interação ocorreu quando água subterrânea rica em dióxido de carbono reagiu com a olivina e deixou cristas de carbonato nas fissuras. A segunda pode estar ligada ao antigo lago que preencheu a cratera e deixou mais sílica nas rochas abaixo do nível da água.

A terceira e última ocorreu em um evento mais quente: veios minerais com sulfato de cálcio e fluorita indicam que água quente circulou pela rocha vulcânica muito depois de sua formação inicial.

Por que essa descoberta importa para procurar vida

A reação entre água e olivina é relevante para quem busca sinais de vida antiga em Marte. Na Terra, quando a água encontra a olivina, a reação pode liberar hidrogênio, uma molécula que alguns micróbios usam como fonte de energia. Essa interação oferece um mecanismo potencial para sustentar vida microbiana em ambientes subterrâneos marcianos.

Os achados da Margin Unit são importantes porque a Cratera Jezero fica dentro de uma das maiores concentrações de carbonato em Marte. Uma cronologia mais clara da região pode mudar a forma como os cientistas interpretam depósitos de carbonato em todo o planeta.

O que se aprende ali amplia a compreensão para além dessa cratera e orienta a busca por ambientes que poderiam ter abrigado vida primitiva no passado marciano. O estudo completo foi publicado na revista Communications Earth & Environment.

Você sabia?

A visita de um beija-flor ao jardim pode ter um significado que você não imaginava

Vale se atentar a isso quando um beija-flor aparece no jardim durante a primavera

03/10/2026 08h21

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Foto: Skyler Ewing/Pexels

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Quando um beija-flor aparece no jardim durante a primavera, diferentes tradições o veem como mais que um simples visitante alado. Em diversas culturas, o pássaro simboliza esperança, renovação e otimismo e é interpretado como portador de mensagens espirituais positivas. Ao longo dos séculos, diversos povos associaram o beija-flor a esses significados.

Ao pairar no ar, o beija-flor inspira quem o observa a encontrar beleza nos pequenos detalhes do cotidiano, onde estaria a verdadeira felicidade. Sua visita ao jardim também é interpretada como um convite para confiar na própria força interior e seguir em frente com leveza e resiliência.

Os significados espirituais do beija-flor

Diferentes tradições culturais e práticas espirituais associam o beija-flor a renovação pessoal, cura emocional e a capacidade de superação após períodos desafiadores. O pássaro é considerado sanador e portador de boa sorte. Sua presença é frequentemente interpretada como mensagem de seres queridos que partiram — uma forma de comunicação espiritual que traz conforto a quem observa.

O encontro também pode sinalizar que um desejo está próximo de se realizar ou que amor e apoio estão chegando.

No Feng Shui, o beija-flor está associado à ativação de boas energias e à circulação de chi positivo na moradia. Do ponto de vista científico, sua presença indica saúde ambiental e ecossistemas equilibrados. Em algumas culturas indígenas, o pássaro é considerado mensageiro espiritual que traz boa sorte e proteção aos lares.

Como atrair beija-flores ao seu jardim

Criar um ambiente atrativo para essas aves é possível com escolhas simples de plantio e paisagismo. Flores como petúnias, glórias-da-manhã e madressilva oferecem néctar durante a primavera e o verão e atraem esses pássaros. A presença de água também é essencial: aspersores ativados no final da tarde oferecem banhos refrescantes durante o período mais quente.

Bebedouros preparados com água e açúcar refinado funcionam como atrativos. Pendure fitas vermelhas ao redor deles, pois os beija-flores respondem intensamente a essa cor. Com essas estratégias, seu jardim se tornará um refúgio para essas aves e levará consigo a simbologia positiva que as tradições atribuem ao encontro.

Oportunidade

Argentina oferece moradia de graça para quem quiser trabalhar 25 horas na semana em cidade turística

Proposta exige 25 horas semanais de trabalho nas tarefas do dia a dia do local

03/10/2026 08h00

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Imagem: Fernandopascullo/Wikimedia Commons

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Uma hospedagem na cidade de Cafayate, em Salta, na Argentina, abriu vagas para voluntários que aceitem trocar horas de trabalho por moradia gratuita. A proposta exige 25 horas semanais de trabalho nas tarefas do dia a dia do local, distribuídas conforme a demanda da casa.

Em troca, quem for aceito recebe uma cama em quarto compartilhado, café da manhã e acesso livre às áreas comuns da hospedagem. A proposta funciona como intercâmbio cultural: turistas ajudam na operação do negócio e, no lugar de salário, recebem hospedagem sem custo durante a estadia.

Cozinha, bicicletas e lavanderia liberadas

Quem participa do programa também pode usar a cozinha equipada da pousada, com utensílios e talheres disponíveis para preparar as próprias refeições. A lavanderia fica liberada, e há bicicletas à disposição para pedalar entre os vinhedos que cercam a região.

Em troca dessas facilidades, a hospedagem pede que os voluntários ajudem a manter os ambientes compartilhados organizados e arejados. A rotina inclui o atendimento e a recepção dos hóspedes, apoio no check-in e no check-out e ajuda na organização de reservas e cobranças.

Quem pode se candidatar à vaga

A limpeza leve da cozinha e a arrumação dos quartos completam a lista de tarefas esperadas de quem participa. Para se inscrever, é preciso ter entre 21 e 45 anos, falar espanhol em nível básico e aceitar ficar de 2 a 5 semanas no local.

A seleção aceita tanto viajantes sozinhos quanto casais ou duplas de amigos que queiram viver a experiência juntos. Esse formato de intercâmbio costuma atrair quem viaja com orçamento apertado e busca reduzir gastos com hospedagem durante períodos de alta procura turística.

Quem tiver interesse pode se candidatar pela plataforma digital Worldpackers, onde a vaga está disponível. Conhecida pelos vinhedos e pela paisagem de montanhas em Salta, Cafayate recebe mais visitantes nas épocas em que esse tipo de proposta costuma surgir.

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