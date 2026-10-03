Veículo explorador da NASA encontra algo estranho em Marte e confirma existência de lago no Planeta

O veículo explorador Perseverance, da NASA, encontrou na borda de uma antiga cratera em Marte rochas vulcânicas que entraram em contato com água em múltiplas ocasiões ao longo do tempo. Os cientistas esperavam encontrar lama de lago, mas a descoberta revela uma história mais complexa da interação entre água e rocha no Planeta Vermelho.

O Perseverance chegou em setembro de 2023 à região chamada Margin Unit pela equipe da missão. Ela é uma das áreas mais ricas em carbonato já observadas em Marte em órbita.

O carbonato é um mineral que se forma nas margens de antigos lagos e pode preservar rastros de vida microbiana, justamente o que os cientistas esperavam encontrar ali.

O que realmente estava lá

Quando alcançou o local, o Perseverance descobriu que as rochas haviam se formado a partir de magma resfriado no subsolo ou após erupções vulcânicas na superfície. A descoberta foi surpreendente porque os dados orbitais indicavam a presença de carbonato formado pela interação com o antigo lago que preencheu a Cratera Jezero.

Candice Bedford, pesquisadora da Universidade Purdue, em Indiana, liderou a equipe que reuniu os detalhes do que aconteceu naquele local. As rochas de origem vulcânica guardam um registro diferente do dos sedimentos: seus cristais minerais registram o momento exato em que se formaram. Esses cristais também foram remodelados pela água mais de uma vez ao longo do tempo.

Como a NASA estudou as rochas à distância

O Perseverance usa um instrumento chamado SuperCam, instalado em seu mastro, para determinar a composição das rochas sem tocá-las. Na maioria das vezes, o aparelho lê a luz refletida naturalmente pela superfície. Quando algo merece uma investigação mais próxima, a equipe dispara um laser contra o alvo, a até 6,5 metros de distância.

O flash de plasma gerado pelo laser ao queimar a rocha carrega uma assinatura própria e revela quais elementos estão presentes. O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que construiu e opera o Perseverance, usou o instrumento para estudar mais de 185 alvos diferentes na unidade geológica analisada.

Subindo e descobrindo camadas diferentes

Enquanto cruzava a Margin Unit, o Perseverance subiu cerca de 265 metros. No topo da região, a rocha era granular e cristalina, com quase nenhum sinal de contato com água. Os cristais eram de olivina, um mineral composto de magnésio e ferro que se forma à medida que o magma esfria lentamente no subsolo.

Mais abaixo, perto do que seria o leito do antigo lago, a rocha tinha outra aparência. Os grãos de olivina estavam fraturados, e a sílica preenchia as fissuras entre eles. As fraturas revelam encontros repetidos com água ao longo do tempo geológico, que alteraram a composição e a estrutura das rochas vulcânicas.

A primeira interação ocorreu quando água subterrânea rica em dióxido de carbono reagiu com a olivina e deixou cristas de carbonato nas fissuras. A segunda pode estar ligada ao antigo lago que preencheu a cratera e deixou mais sílica nas rochas abaixo do nível da água.

A terceira e última ocorreu em um evento mais quente: veios minerais com sulfato de cálcio e fluorita indicam que água quente circulou pela rocha vulcânica muito depois de sua formação inicial.

Por que essa descoberta importa para procurar vida

A reação entre água e olivina é relevante para quem busca sinais de vida antiga em Marte. Na Terra, quando a água encontra a olivina, a reação pode liberar hidrogênio, uma molécula que alguns micróbios usam como fonte de energia. Essa interação oferece um mecanismo potencial para sustentar vida microbiana em ambientes subterrâneos marcianos.

Os achados da Margin Unit são importantes porque a Cratera Jezero fica dentro de uma das maiores concentrações de carbonato em Marte. Uma cronologia mais clara da região pode mudar a forma como os cientistas interpretam depósitos de carbonato em todo o planeta.

O que se aprende ali amplia a compreensão para além dessa cratera e orienta a busca por ambientes que poderiam ter abrigado vida primitiva no passado marciano. O estudo completo foi publicado na revista Communications Earth & Environment.