Victoria Camps: "Desejos não são direitos"; Kant explica por que ser livre vai além dos impulsos

A filósofa Victoria Camps alerta para uma tendência perigosa nas sociedades contemporâneas: transformar desejos em direitos. Para a catedrática emérita de Filosofia Moral e Política da Universidade Autónoma de Barcelona, essa confusão reflete uma crise profunda de valores e transforma o individualismo em egocentrismo.
Camps critica a transformação da busca pelo bem-estar em um projeto egocêntrico, no qual cada pessoa persegue a satisfação imediata sem considerar a dimensão social ou o sentido de comunidade. Essa mentalidade distorce a liberdade: já não se trata de agir conforme a razão ou o dever moral, mas de ceder aos impulsos do momento.
A confusão entre liberdade e capricho
A raiz do problema está em uma compreensão equivocada da liberdade pessoal. O que deveria ser uma escolha racional e responsável transformou-se na mera satisfação de desejos instantâneos. Camps observa que o pensamento contemporâneo deixou de perguntar "o que devemos fazer" para se concentrar apenas em "o que nos agrada fazer".
Essa inversão de prioridades dissolveu os limites coletivos que historicamente estruturavam a convivência. Quando cada indivíduo assume que qualquer desejo legítimo é um direito, o espaço comum encolhe e a confiança nas instituições e nas pessoas desmorona — tema central de seu ensaio "A Sociedade da Desconfiança".
Kant e a verdadeira liberdade
O filósofo alemão Immanuel Kant oferece uma perspectiva fundamental para compreender essa distinção. Para Kant, a verdadeira liberdade não consiste em ceder aos impulsos ou desejos imediatos, mas em agir guiado pela razão e pelo dever moral. Isso pode contrariar nossa vontade biológica ou emocional. A liberdade kantiana é disciplinada e reflexiva, não impulsiva.
Essa concepção contrasta com o individualismo atual, criticado por Camps. Ser livre, na visão kantiana, exige renúncia e contenção — qualidades que a educação moderna raramente cultiva. A filósofa enfatiza a necessidade de recuperar a disciplina nas escolas, pois a formação moral e racional é essencial para uma sociedade funcional.
A urgência de redefinir direitos e deveres
Camps deixa claro: ter direito a buscar felicidade não significa que cada impulso mereça satisfação. O desafio contemporâneo é resgatar a compreensão de que direitos e liberdades existem dentro de um marco de responsabilidades compartilhadas. Sem essa costura social, a sociedade fragmenta-se em monadas de satisfação pessoal, incapazes de confiar umas nas outras.
A reflexão da filósofa aponta para a urgência de um reequilíbrio — reconhecer que a vida em comunidade exige tanto o direito à realização pessoal quanto a capacidade de abrir mão de caprichos em nome do bem coletivo. Nessa tensão criativa entre o indivíduo e a sociedade reside a possibilidade de uma liberdade autêntica e duradoura.