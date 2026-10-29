William Shakespeare: "Se for agora, não será depois; se não for depois, será agora" - Foto: Reprodução

Pouco antes do duelo que encerra sua vida, o príncipe dinamarquês diz ao amigo Horácio uma das falas mais citadas do teatro ocidental. Nela, Hamlet abandona a hesitação que marcou toda a peça e admite que resistir ao destino não muda nada. A fala aparece no quinto ato da tragédia Hamlet, escrita por William Shakespeare entre 1599 e 1601.

Hamlet é uma tragédia dividida em cinco atos e trata de temas como vingança, loucura simulada e real, traição, corrupção moral e dúvidas existenciais.

O que a fala realmente quer dizer

Horácio tenta convencer o príncipe a recusar o duelo marcado por Cláudio, pois pressente uma armadilha contra sua vida. Hamlet rejeita qualquer tentativa de escapar do que já está traçado e compara o controle humano sobre os acontecimentos ao de um pássaro diante da própria sorte.

Shakespeare constrói ali uma ideia simples: adiar um momento decisivo não o torna menos inevitável, apenas atrasa o encontro com ele. A conclusão do príncipe não é resignação passiva diante do destino, mas um chamado à preparação constante. Para Hamlet, estar pronto é tudo: a disposição interior pesa mais que qualquer tentativa de fuga.

A origem da vingança que move Hamlet

A trama começa quando um espectro surge nas muralhas do castelo e se identifica como o falecido rei da Dinamarca. Ele revela ao filho que foi envenenado pelo próprio irmão, Cláudio, que em seguida assumiu o trono e se tornou marido da rainha Gertrudes.

Movido por essa revelação, Hamlet finge enlouquecer para investigar o crime sem despertar suspeitas. Ele também planeja uma encenação teatral que reproduz o assassinato do pai diante da corte e observa a reação de Cláudio para confirmar a culpa denunciada pelo fantasma.

Mortes que se acumulam até o fim

A obsessão de Hamlet pela verdade arrasta outras vidas para a tragédia. Durante um confronto com a mãe, ele mata por engano o conselheiro Polônio, pai de Ofélia e Laertes. O erro desencadeia a loucura e o afogamento da jovem.

Cláudio tenta se livrar do príncipe enviando-o para a Inglaterra e, quando o plano falha, arma um duelo com lâmina envenenada contra Laertes. No desfecho, Gertrudes bebe de uma taça com veneno, Laertes e o príncipe se ferem com a espada contaminada, e Hamlet mata o tio antes de morrer. O trono da Dinamarca passa então às mãos de Fortimbrás.

Por que a frase atravessou os séculos

Encenada e estudada há mais de quatro séculos, a peça continua a influenciar a literatura, o cinema e o teatro em diferentes idiomas. A reflexão sobre aceitar o inevitável e manter-se pronto para ele ultrapassou o contexto da corte dinamarquesa e se tornou uma referência para discutir a coragem diante da incerteza.

Por isso, a fala de Hamlet continua a ser repetida fora dos palcos, séculos depois de Shakespeare tê-la escrito para um príncipe fictício prestes a enfrentar a própria morte.