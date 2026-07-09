Celebrando 66 anos de união

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Empreendimento é o único loteamento do Estado a conquistar o mais alto nível da certificação ambiental internacional

O Lieu Unique, empreendimento desenvolvido pela Plaenge, acaba de conquistar a certificação LEED Platinum, o mais elevado nível do selo internacional concedido pelo U.S. Green Building Council (USGBC). Com esse reconhecimento, o projeto se torna o único loteamento de Mato Grosso do Sul a alcançar a certificação, consolidando-se como referência em urbanismo sustentável no Estado.

Reconhecida mundialmente, a certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design avalia critérios rigorosos relacionados à sustentabilidade e à alta performance ambiental, como planejamento urbano responsável, eficiência no uso de recursos naturais, gestão hídrica, eficiência energética, mobilidade, preservação ambiental e qualidade de vida. O nível Platinum representa a excelência máxima dentro desse sistema de avaliação.

Concebido a partir de um conceito contemporâneo de urbanismo sustentável, o Lieu Unique integra soluções de planejamento inteligente, preservação ambiental e bem-estar urbano.

Entre os diferenciais que contribuíram para a certificação estão iniciativas voltadas à redução do impacto ambiental, incentivo à mobilidade ativa, gestão eficiente dos recursos hídricos, qualificação de áreas verdes e uma infraestrutura planejada para promover uma convivência urbana equilibrada e de longo prazo.

Segundo Edison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge, a certificação reforça um posicionamento que faz parte da estratégia da empresa ao longo de sua trajetória.

“A conquista do LEED Platinum no Lieu Unique reflete a visão da Plaenge sobre desenvolvimento urbano responsável, baseada em planejamento, critérios técnicos rigorosos e compromisso com as agendas ambientais e sociais. Ao longo de nossos 56 anos de atuação, temos investido de forma consistente em soluções que elevam o padrão dos empreendimentos e contribuem para cidades mais sustentáveis.”

Com presença nacional e atuação consolidada no setor imobiliário brasileiro, a Plaenge acumula um histórico de investimentos em práticas sustentáveis.

Em Campo Grande, a empresa já conta com o empreendimento Momentum certificado com o selo EDGE, reconhecimento internacional voltado à eficiência energética, uso racional da água e redução do impacto ambiental, concedido pela International Finance Corporation (IFC).

A construtora também segue desenvolvendo novos projetos com foco em sustentabilidade e alto desempenho ambiental. Um dos exemplos é o Paseo, empreendimento em desenvolvimento na capital sul-mato-grossense, já concebido a partir de diretrizes alinhadas à busca por certificações ambientais e boas práticas construtivas, em sintonia com programas e investimentos voltados à economia verde e às agendas ESG.

Além de elevar o padrão dos loteamentos no Centro-Oeste, o Lieu Unique posiciona Campo Grande em destaque no cenário nacional quando o tema é urbanismo sustentável, reforçando o papel do município e do Estado na adoção de soluções alinhadas às agendas globais de sustentabilidade.

Com mais esse reconhecimento, a Plaenge reafirma seu compromisso com inovação, excelência técnica e responsabilidade socioambiental, consolidando sua atuação como uma das empresas mais tradicionais e respeitadas do setor imobiliário brasileiro.

