Congresso dos Municípios marca avanços do Cidade Empreendedora e destaca papel da gestão eficiente

Sebrae/MS, Governo do Estado e Assomasul celebraram assinatura de acordos de gestão e entrega dos planos de desenvolvimento

Da redação

Da redação

27/10/2025 - 00h00
Entre os dias 20 e 22 de outubro, Campo Grande recebeu o 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, o maior evento de municipalismo do Estado, que é realizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com correalização do Sebrae/MS e apoio do Governo do Estado.

Reunindo mais de 2,5 mil pessoas, o evento foi palco de importantes ações do Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae/MS, que é executada junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e prefeituras de 36 municípios que aderiram à iniciativa. 

O programa, que oferece suporte à gestão municipal com ações que promovam a melhoria em áreas essenciais ao desenvolvimento das cidades, avança na sua execução com a celebração da assinatura do Acordo Municipal de Gestão e a entrega do Plano de Desenvolvimento Municipal – documentos que apontam metas a serem alcançadas e projetos a serem desenvolvidos pelos municípios. 

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a atuação conjunta com o poder público é fundamental para fomentar o empreendedorismo e promover um ambiente melhor para o crescimento das empresas.  

“O sucesso do pequeno negócio passa pela gestão pública. Por isso, o Cidade Empreendedora, além de levar oportunidades a quem empreende, evoluiu para um programa que pensa no todo e oferece ferramentas para que a gestão municipal possa melhorar índices como desenvolvimento econômico, saúde, educação e assistência social. Escolhemos o maior evento municipalista do Estado para celebrar essa pactuação, principalmente, por representar o comprometimento dos gestores municipais com o desenvolvimento das cidades”, frisou. 

O governador do Estado, Eduardo Riedel, comentou a importância da iniciativa. “O Cidade Empreendedora é uma metodologia muito objetiva, muito direta, calçada em estatísticas, em números, em objetivos da política pública”, observou. “Então, o que o Sebrae entrega hoje é essa relação contratual, formal, para atingir os objetivos do programa, que acaba atingindo os objetivos do próprio Estado”, salientou Riedel, ao mencionar a assinatura dos acordos de gestão.

Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, o Cidade Empreendedora oportuniza a discussão com a sociedade de um planejamento do que será desenvolvido no município. “Traça um diagnóstico do município, com métricas que serão acordadas e desenvolvidas.

E não se trata de uma métrica política, mas sim de uma métrica de política pública, que seguirá com os próximos gestores. O Sebrae é assertivo nesse ponto: discutir o que a sociedade espera de nós políticos para transformar as cidades”, defendeu.

O Acordo Municipal de Gestão é uma ferramenta viabilizada pelo programa Cidade Empreendedora, que dá suporte à administração municipal, com alinhamento de estratégias e definição de metas a partir de indicadores do MS Ativo Municipalismo – programa estadual de desenvolvimento dos municípios. 

Um ato simbolizou a assinatura dos acordos, de cada município. Representando o governo do Estado, assinaram o governador Eduardo Riedel e o vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha; representando o Sebrae/MS, assinaram o diretor-superintendente Claudio Mendonça, o diretor de Operações, Tito Estanqueiro, e a diretora-técnica, Sandra Amarilha; e como representante dos prefeitos integrantes do Cidade Empreendedora, assinou o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Thalles Tomazelli.

Lideranças femininas em destaque

O evento sediou ainda importantes debates sobre os rumos da gestão pública como, inclusive, o aumento da participação feminina nas administrações municipais. Mato Grosso do Sul tem 13 prefeitas eleitas – mais que o dobro das eleições anteriores, quando eram apenas cinco. 

O painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” foi mediado pela prefeita de Bodoquena (MS) e vice-presidente Assomasul, Girleide Rovari, e contou com a participação da diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, da vice-prefeita de Divinópolis (MG), Janete Aparecida, e da primeira-dama e secretária de Assistência Social de Camapuã (MS), Terislene Nery.

No debate, Amarilha destacou que, embora as mulheres já tenham conquistado espaço na gestão pública, o grande desafio é transformar essa presença em influência e liderança efetiva. “Temos presença, mas precisamos transformar essa presença em influência e poder.

O mundo está exigindo mais do que competência técnica; ele pede competências humanas, como sensibilidade, escuta e influência positiva. E essas são características que as mulheres trazem naturalmente para a gestão”, afirmou.

O Congresso contou também com um estande do Cidade Empreendedora, onde lideranças municipais se reuniram para ter acesso a mais informações do programa, além de receberem o folder com o Plano de Desenvolvimento do Município personalizado de cada cidade participante. Outra entrega realizada no evento foi a do book contendo todos os acordos assinados pelas 35 prefeituras que aderiram ao plano de execução. 

O Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul encerrou sua terceira edição promovendo programação diversificada, com palestras magnas, painéis temáticos e debates técnicos voltados à inovação, eficiência administrativa e desenvolvimento regional. 
 

Vanguard reúne mercado imobiliário e empresarial para palestra com Gustavo Malavota

16/09/2025 15h27

Na última segunda-feira, 15 de setembro, Campo Grande foi palco de um encontro especial com Gustavo Malavota — empresário, professor e palestrante reconhecido como um dos principais nomes do país em estratégia e desenvolvimento de negócios.

O evento, realizado no Novotel a convite da Vanguard Incorporadora e Construtora, reuniu parceiros do mercado imobiliário e empresarial da região em uma noite de inspiração, troca de conhecimento e atualização profissional.

Com um estilo irreverente e dinâmico, que ele chama de “entretreinamento”, Malavota abordou temas relacionados à inovação, vendas e estratégias para potencializar resultados. Sua energia, humor e leitura prática da realidade empresarial conquistaram a plateia, gerando o chamado “Efeito Malavota”, que inspira mudanças imediatas em equipes e profissionais.

Para Vanessa Scaff, Superintendente Regional da Vanguard, trazer Malavota para Campo Grande reforça o compromisso da empresa com a inovação e com o desenvolvimento do mercado:

“Esse encontro foi pensado para agregar valor ao nosso relacionamento com parceiros e profissionais que caminham conosco. É ainda mais simbólico porque acontece próximo ao lançamento do Sound, nosso último empreendimento de 2025, que traduz esse olhar inovador da marca.”

A palestra também impactou diretamente corretores e empresários da região. Para o corretor de imóveis Luiz Fernando Maluf, a experiência foi enriquecedora: “Achei a palestra muito boa, com exemplos práticos e insights que têm tudo a ver com o nosso dia a dia. O Malavota mostra que o simples faz a diferença e reforça como o atendimento e a relação com o cliente são fundamentais para gerar resultados.”

Já para o empresário João Rodi, sócio da Nova House, o evento foi uma oportunidade de refletir sobre o mercado local e fortalecer conexões: “Ele trouxe números e práticas que acontecem em todo o Brasil e que se repetem aqui em Campo Grande. Ficou claro que ainda existe uma grande lacuna para novos empreendimentos e que o papel do profissional, cada vez mais, é se relacionar, cuidar da reputação e entender que a indicação e a conexão são essenciais para vender bem.”

Para Gustavo Malavota, estar em Campo Grande foi uma experiência marcante:

“O primeiro desafio é sempre a conexão, e aqui foi incrível perceber o quanto o público estava preparado e engajado. O segundo foi lidar com a diversidade da plateia — profissionais muito experientes ao lado de outros que estão apenas começando, todos inseridos em um mercado extremamente pujante. Esse cenário deixa claro que o grande desafio de cada um é o desenvolvimento contínuo, para alcançar um nível de entrega cada vez maior.

Segundo a Vanguard Incorporadora e Construtora, a presença do palestrante reforça o compromisso da marca em incentivar a excelência profissional, a inovação e o desenvolvimento do mercado local, conectando pessoas e criando experiências que inspiram novas formas de construir o futuro.

Sobre Gustavo Malavota

Com mais de 15 anos de atuação, Malavota é cofundador do Grupo Mola, fundador do Instituto Vendas e CEO da SalesFarm. Sua experiência já impactou milhares de profissionais em todo o Brasil e contribuiu para operações em 14 estados e três países. Mestre em Gestão e Desenvolvimento e graduado em Marketing pela ESPM, também é professor universitário e autor do livro “52 Semanas em Ações de Vendas”.

Sobre a Vanguard

Com 18 anos de história em Campo Grande, a Vanguard tem transformado o jeito de morar na cidade, criando projetos que unem inovação e experiências que inspiram novas formas de viver, sempre pensando além do óbvio.

Corpal inaugura espaço em Campo Grande e anuncia chegada estratégica à Capital

27/08/2025 03h00

A Corpal Incorporadora e Construtora referência em condomínios horizontais de alto padrão, inaugurou neste sábado (23) seu espaço para atendimento e relacionamento com clientes na Capital sul-mato-grossense. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, o ambiente foi concebido para fortalecer o relacionamento institucional da empresa, aproximando-a da sociedade campo-grandense e servindo de vitrine para seus projetos.

A inauguração contou com um café da manhã que reuniu autoridades, parceiros imobiliários e convidados, ao som de música ao vivo do cantor Chicão Castro. Mais de 300 pessoas compareceram ao evento, visitando o espaço e conhecendo de perto a empresa que agora marca presença permanente na Cidade Morena.

O Espaço Corpal fica localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, com atendimento segunda a sábado, das 8h às 17h30

Fundada em 2008 em Dourados (MS), a Corpal nasceu com foco no mercado regional e, a partir de 2017, iniciou um ousado plano de expansão. Desde então, já entregou empreendimentos em diversas cidades do interior sul-mato-grossense e também em importantes polos imobiliários de Mato Grosso e Paraná, como Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Nova Mutum, Campo Mourão, Maringá e Curitiba.

Para Fernando Fuziy, sócio-proprietário da incorporadora, a chegada à capital é resultado de um planejamento sólido e representa um passo estratégico.

“Identificamos em Campo Grande um mercado promissor para o segmento de condomínios horizontais e queremos consolidar na principal cidade de Mato Grosso do Sul. Nosso propósito vai além da entrega de um empreendimento: buscamos contribuir para o crescimento urbano da Capital e proporcionar experiências extraordinárias a milhares de famílias. 2025 já se consolida como um ano marcante em nossa trajetória.”, afirmou.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades, como o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que destacou a relevância da Corpal para o setor:

"A Corpal é uma empresa já consolidada em Mato Grosso do Sul com um know-how muito grande. Chega a Campo Grande para ser mais uma opção, dentre várias outras que a Capital já tem, mas com um conceito que, com certeza, vai contribuir muito para o mercado imobiliário", afirmou.

Primeiro lançamento em breve

O primeiro condomínio horizontal da empresa na Capital ainda não tem data de lançamento definida. De acordo com a arquiteta Luana Rua, o projeto contará com 373 lotes e uma ampla infraestrutura de lazer e bem-estar, incluindo quadras cobertas, brinquedoteca, espaços para famílias, boliche, piscina aquecida, piscina com praia, academia e sala de jogos para adultos.

O Espaço Corpal está aberto ao público para atendimento e relacionamento com clientes e parceiros. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h30.

Com este movimento, a Corpal reforça sua posição como uma das principais incorporadoras do Brasil no segmento de condomínios horizontais de alto padrão e inicia oficialmente sua atuação em Campo Grande, ampliando as possibilidades de moradia e qualidade de vida na cidade.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora. 

