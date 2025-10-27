Congresso dos Municípios marca avanços do Cidade Empreendedora e destaca papel da gestão eficiente

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Entre os dias 20 e 22 de outubro, Campo Grande recebeu o 3º Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, o maior evento de municipalismo do Estado, que é realizado pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), com correalização do Sebrae/MS e apoio do Governo do Estado.

Reunindo mais de 2,5 mil pessoas, o evento foi palco de importantes ações do Cidade Empreendedora, iniciativa do Sebrae/MS, que é executada junto ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), e prefeituras de 36 municípios que aderiram à iniciativa.

O programa, que oferece suporte à gestão municipal com ações que promovam a melhoria em áreas essenciais ao desenvolvimento das cidades, avança na sua execução com a celebração da assinatura do Acordo Municipal de Gestão e a entrega do Plano de Desenvolvimento Municipal – documentos que apontam metas a serem alcançadas e projetos a serem desenvolvidos pelos municípios.

Para o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Cláudio Mendonça, a atuação conjunta com o poder público é fundamental para fomentar o empreendedorismo e promover um ambiente melhor para o crescimento das empresas.

“O sucesso do pequeno negócio passa pela gestão pública. Por isso, o Cidade Empreendedora, além de levar oportunidades a quem empreende, evoluiu para um programa que pensa no todo e oferece ferramentas para que a gestão municipal possa melhorar índices como desenvolvimento econômico, saúde, educação e assistência social. Escolhemos o maior evento municipalista do Estado para celebrar essa pactuação, principalmente, por representar o comprometimento dos gestores municipais com o desenvolvimento das cidades”, frisou.

O governador do Estado, Eduardo Riedel, comentou a importância da iniciativa. “O Cidade Empreendedora é uma metodologia muito objetiva, muito direta, calçada em estatísticas, em números, em objetivos da política pública”, observou. “Então, o que o Sebrae entrega hoje é essa relação contratual, formal, para atingir os objetivos do programa, que acaba atingindo os objetivos do próprio Estado”, salientou Riedel, ao mencionar a assinatura dos acordos de gestão.

Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, o Cidade Empreendedora oportuniza a discussão com a sociedade de um planejamento do que será desenvolvido no município. “Traça um diagnóstico do município, com métricas que serão acordadas e desenvolvidas.

E não se trata de uma métrica política, mas sim de uma métrica de política pública, que seguirá com os próximos gestores. O Sebrae é assertivo nesse ponto: discutir o que a sociedade espera de nós políticos para transformar as cidades”, defendeu.

O Acordo Municipal de Gestão é uma ferramenta viabilizada pelo programa Cidade Empreendedora, que dá suporte à administração municipal, com alinhamento de estratégias e definição de metas a partir de indicadores do MS Ativo Municipalismo – programa estadual de desenvolvimento dos municípios.

Um ato simbolizou a assinatura dos acordos, de cada município. Representando o governo do Estado, assinaram o governador Eduardo Riedel e o vice-governador, José Carlos Barbosa, o Barbosinha; representando o Sebrae/MS, assinaram o diretor-superintendente Claudio Mendonça, o diretor de Operações, Tito Estanqueiro, e a diretora-técnica, Sandra Amarilha; e como representante dos prefeitos integrantes do Cidade Empreendedora, assinou o presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Thalles Tomazelli.

Lideranças femininas em destaque

O evento sediou ainda importantes debates sobre os rumos da gestão pública como, inclusive, o aumento da participação feminina nas administrações municipais. Mato Grosso do Sul tem 13 prefeitas eleitas – mais que o dobro das eleições anteriores, quando eram apenas cinco.

O painel “Como a liderança feminina influencia na política pública” foi mediado pela prefeita de Bodoquena (MS) e vice-presidente Assomasul, Girleide Rovari, e contou com a participação da diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, da vice-prefeita de Divinópolis (MG), Janete Aparecida, e da primeira-dama e secretária de Assistência Social de Camapuã (MS), Terislene Nery.

No debate, Amarilha destacou que, embora as mulheres já tenham conquistado espaço na gestão pública, o grande desafio é transformar essa presença em influência e liderança efetiva. “Temos presença, mas precisamos transformar essa presença em influência e poder.

O mundo está exigindo mais do que competência técnica; ele pede competências humanas, como sensibilidade, escuta e influência positiva. E essas são características que as mulheres trazem naturalmente para a gestão”, afirmou.

O Congresso contou também com um estande do Cidade Empreendedora, onde lideranças municipais se reuniram para ter acesso a mais informações do programa, além de receberem o folder com o Plano de Desenvolvimento do Município personalizado de cada cidade participante. Outra entrega realizada no evento foi a do book contendo todos os acordos assinados pelas 35 prefeituras que aderiram ao plano de execução.

O Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul encerrou sua terceira edição promovendo programação diversificada, com palestras magnas, painéis temáticos e debates técnicos voltados à inovação, eficiência administrativa e desenvolvimento regional.

