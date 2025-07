Corpal chega a Campo Grande com estrutura completa de atendimento ao cliente

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Campo Grande se consolida como uma das capitais com maior valorização imobiliária do país. No primeiro semestre de 2025, registrou variação positiva de 5,94% no preço dos imóveis residenciais, alcançando a 8ª posição no ranking nacional, segundo o Índice FipeZAP. Esse cenário favorável impulsiona a chegada de novas incorporadoras à cidade, como a Corpal, que em breve lançará o Soul Living Resort — seu primeiro empreendimento na capital.

A escolha da cidade é estratégica. A Corpal busca não só oferecer um produto imobiliário de excelência, mas também se estabelecer como um agente ativo no desenvolvimento urbano de Campo Grande. "Nosso objetivo vai além de entregar um produto de qualidade, queremos fazer parte do crescimento imobiliário local", afirma Fernando Fuziy, executivo da empresa.

A incorporadora já tem escritório na cidade e se prepara para inaugurar o Espaço Corpal na avenida Afonso Pena, próxima ao Bioparque Pantanal. O movimento reforça o compromisso com o mercado e com o processo de urbanização da capital.

Valorização Imobiliária

A valorização imobiliária de Campo Grande tem atraído o interesse de investidores. E esse movimento não começou agora. Ainda em 2023, a capital já havia registrado a terceira maior alta no preço dos imóveis entre as capitais brasileiras. No mesmo ano, em entrevista, o presidente do Secovi-MS (Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul), Geraldo Paiva, já avaliava que o cenário de alta era devido à qualidade urbana que a cidade oferece à população. "Campo Grande tem atraído quem busca qualidade de vida e custos mais acessíveis", observou Paiva à época.

Com a chegada do Soul Living Resort, a Corpal entra em um mercado em crescimento. A empresa, que já tem experiência em outras regiões, aposta no potencial de valorização e na melhoria da infraestrutura urbana de Campo Grande. O lançamento do empreendimento é apenas o início de um projeto que a Corpal pretende desenvolver na cidade, acompanhando a expansão e as novas demandas do mercado.

