Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Informe Publicitário

Informe Publicitário

Novo eixo de valorização imobiliária se consolida no entorno do Soul

"Quando um projeto de alto padrão chega a uma região, ele não apenas valoriza o entorno, mas redefine o padrão de ocupação urbana"

Da redação

Da redação

23/10/2025 - 00h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Campo Grande, MS – A capital de Mato Grosso do Sul se aproxima de um milhão de habitantes, consolidando-se como um centro urbano em plena expansão. Esse crescimento populacional impulsiona o mercado imobiliário, criando novos polos de valorização. Um desses pontos de destaque é a região ao redor do Soul Corpal Living Resort, que promete replicar o sucesso de outras áreas do estado.


Campo Grande vive um momento de forte crescimento. Dados do IBGE de 2025 estimam a população em 962.883 habitantes. A capital sul-mato-grossense subiu para a 15ª posição entre as capitais mais populosas do Brasil. Em 14 anos, de 2010 a 2025, a cidade ganhou 176.086 novos moradores. Esse aumento populacional gera demanda por moradia e serviços, aquecendo o setor imobiliário.

implantação Soul Corpal Living Resort

O lançamento do Soul Corpal Living Resort faz parte desse resultado. “Empreendimentos como este atuam como âncoras, atraindo investimentos e valorizando os imóveis ao redor. A chegada de um resort de alto padrão sinaliza um novo ciclo de desenvolvimento, com a construção de condomínios, comércios e infraestrutura", detalha o arquiteto e urbanista Diego Prior.

Para entender o potencial de Campo Grande, podemos olhar para Dourados, a segunda maior cidade do estado. A região noroeste de Dourados, conhecida como “região dos condomínios”, é um exemplo claro de valorização imobiliária impulsionada por empreendimentos de alto padrão.


Em Dourados, a expansão de condomínios fechados de luxo, iniciada há cerca de uma década, transformou a paisagem urbana. Essa área se tornou um novo polo de crescimento, atraindo moradores e investimentos. A valorização dos imóveis foi significativa, refletindo a busca por segurança, lazer e qualidade de vida que esses empreendimentos oferecem.


Segundo Fernando Fuziy, Diretor Presidente da Corpal, esse movimento tende a se repetir em outras cidades do estado. “Quando um projeto de alto padrão chega a uma região, ele não apenas valoriza o entorno, mas redefine o padrão de ocupação urbana, atraindo serviços, comércio e novas moradias”, afirma.

Imagem aérea de Dourados/MS Foto: Caio Filmes

O que esperar para Campo Grande

O cenário de Campo Grande segue a tendência observada em outras cidades do estado. Com o avanço populacional e a chegada de empreendimentos de grande porte, como o Soul Corpal Living Resort, a capital se prepara para um novo ciclo de valorização imobiliária.

A região do resort deve se beneficiar de três movimentos principais: aumento da demanda, com o crescimento do interesse de moradores e investidores por imóveis de padrão elevado; melhoria da infraestrutura, com a expansão de serviços, comércio e vias de acesso para atender à nova dinâmica urbana; e qualidade de

vida, já que a presença de um empreendimento de luxo tende a elevar o padrão do entorno e atrair um público em busca de conforto e exclusividade.

Lagos – Soul Corpal Living Resort
Vista dos Gourmets – Soul Corpal Living Resort

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora.

informe publicitário

Corpal inaugura espaço em Campo Grande e anuncia chegada estratégica à Capital

27/08/2025 03h00

Compartilhar

Continue Lendo...

A Corpal Incorporadora e Construtora referência em condomínios horizontais de alto padrão, inaugurou neste sábado (23) seu espaço para atendimento e relacionamento com clientes na Capital sul-mato-grossense. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, o ambiente foi concebido para fortalecer o relacionamento institucional da empresa, aproximando-a da sociedade campo-grandense e servindo de vitrine para seus projetos.

A inauguração contou com um café da manhã que reuniu autoridades, parceiros imobiliários e convidados, ao som de música ao vivo do cantor Chicão Castro. Mais de 300 pessoas compareceram ao evento, visitando o espaço e conhecendo de perto a empresa que agora marca presença permanente na Cidade Morena.

O Espaço Corpal fica localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, com atendimento segunda a sábado, das 8h às 17h30

Fundada em 2008 em Dourados (MS), a Corpal nasceu com foco no mercado regional e, a partir de 2017, iniciou um ousado plano de expansão. Desde então, já entregou empreendimentos em diversas cidades do interior sul-mato-grossense e também em importantes polos imobiliários de Mato Grosso e Paraná, como Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis, Nova Mutum, Campo Mourão, Maringá e Curitiba.

Para Fernando Fuziy, sócio-proprietário da incorporadora, a chegada à capital é resultado de um planejamento sólido e representa um passo estratégico.

“Identificamos em Campo Grande um mercado promissor para o segmento de condomínios horizontais e queremos consolidar na principal cidade de Mato Grosso do Sul. Nosso propósito vai além da entrega de um empreendimento: buscamos contribuir para o crescimento urbano da Capital e proporcionar experiências extraordinárias a milhares de famílias. 2025 já se consolida como um ano marcante em nossa trajetória.”, afirmou.

O evento de inauguração contou com a presença de autoridades, como o deputado federal Beto Pereira (PSDB), que destacou a relevância da Corpal para o setor:

"A Corpal é uma empresa já consolidada em Mato Grosso do Sul com um know-how muito grande. Chega a Campo Grande para ser mais uma opção, dentre várias outras que a Capital já tem, mas com um conceito que, com certeza, vai contribuir muito para o mercado imobiliário", afirmou.

Primeiro lançamento em breve

O primeiro condomínio horizontal da empresa na Capital ainda não tem data de lançamento definida. De acordo com a arquiteta Luana Rua, o projeto contará com 373 lotes e uma ampla infraestrutura de lazer e bem-estar, incluindo quadras cobertas, brinquedoteca, espaços para famílias, boliche, piscina aquecida, piscina com praia, academia e sala de jogos para adultos.

O Espaço Corpal está aberto ao público para atendimento e relacionamento com clientes e parceiros. Localizado na Avenida Afonso Pena, 5713, próximo ao Bioparque Pantanal, funciona de segunda a sábado, das 8h às 17h30.

Com este movimento, a Corpal reforça sua posição como uma das principais incorporadoras do Brasil no segmento de condomínios horizontais de alto padrão e inicia oficialmente sua atuação em Campo Grande, ampliando as possibilidades de moradia e qualidade de vida na cidade.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora. 

Informe Publicitário

SCENARIUM: Uma entrega à altura do cenário mais emblemático de Campo Grande

07/08/2025 09h34

Compartilhar
Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas (Foto: Marcus Moriyama)

Continue Lendo...

No último dia 31 de julho, a Plaenge celebrou a entrega do Scenarium, em uma noite marcada pela elegância e pelo sentimento de conquista. Clientes e parceiros foram recebidos com uma festa inesquecível, em um evento que refletiu a excelência de um projeto concebido para um dos endereços mais especiais da cidade: em frente ao Parque das Nações Indígenas.

Para a Diretora de Unidade de Negócio, Valéria Gabas, o Scenarium nasce em harmonia com o lugar onde está. “O Parque das Nações Indígenas é para Campo Grande um lugar muito especial, e as pessoas amam estar lá.

Quando chegamos ao nome desse empreendimento, visualizamos a pessoa morando nesse apartamento, abrindo a janela e tendo esse cenário espetacular. Daí surgiu o nome Scenarium, que significa cenário, em dinamarquês”, revela. Mais do que um nome, Scenarium é uma proposta de vida: morar diante de um dos maiores cartões postais da cidade, com vistas deslumbrantes e uma atmosfera que inspira serenidade e bem-estar.

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações IndíginasCom borda infinita e vista para o verde, a piscina transforma cada mergulho em uma experiência de contemplação. (Foto: Marcus Moriyama)

Arquitetura e paisagismo que dialogam com o entorno

Com traços arquitetônicos sofisticados e materiais que traduzem equilíbrio e autenticidade, o Scenarium se apresenta como um projeto que une forma, função e emoção. Assinado pelo Bohrer Arquitetos, o conceito foi pensado para surpreender moradores e visitantes desde o primeiro olhar. “Receber como em um bom hotel, confraternizar como em um elegante lounge, divertir-se como em um resort e relaxar como em um day spa.

Tudo isso fazendo parte do cotidiano em sua vida”, afirma a arquiteta Luiza Bohrer. O paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, que trouxe para dentro do empreendimento a linguagem visual e sensorial do Parque das Nações. “Usamos as lindas cores proporcionadas pela diversidade de espécies, entre elas os ipês –
símbolo da Capital – trazendo beleza e sofisticação em toda a torre”, explica. Com praças internas como a Jabuticabeira e o Ipê, espelhos d’água, áreas de estar e jardins cuidadosamente planejados, o verde se torna protagonista em todos os momentos do viver.

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas
Do rooftop às áreas de lazer, cada ambiente projetado para surpreender. (Foto: Marcus Moriyama)

Espaços que surpreendem

O Scenarium oferece espaços generosos e acolhedores para diversas experiências. O lobby de entrada convida com seu pé-direito duplo e esquadrias amplas que emolduram a vista para o parque. O salão de festas, com mirante exclusivo, é um convite à celebração.

As crianças contam com o Kids Space e playground integrados à quadra recreativa com arquibancada. Para quem busca movimento e saúde, o espaço Fitness, moderno e bem equipado, proporciona treinos com a energia da natureza ao redor. Na área de lazer, o conjunto aquático reúne piscina coberta, spa & sauna, deck
molhado e uma deslumbrante pool house com piscina de borda infinita voltada ao verde do parque — um convite diário ao relaxamento.

E no alto, o espetáculo se completa: o Rooftop do Scenarium revela um novo ponto de vista sobre Campo Grande. O Sky Gourmet, em um cubo de vidro no 28º andar, é perfeito para encontros e celebrações. Ao lado, o Sky Bar, o Lounge e a Sky View — com piso iluminado que simulam estrelas — oferecem uma experiência única de contemplação e sofisticação.

O privilégio de viver o extraordinário todos os dias

 

A entrega do Scenarium marca mais um capítulo da trajetória da Plaenge em Campo Grande: o de proporcionar experiências de vida únicas, conectadas com o tempo, com a cidade e com os sonhos de cada cliente. Um cenário extraordinário para histórias que merecem ser vividas com intensidade.

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações IndíginasEscreva a legenda aqui

Visite o Plaenge Experience Center

Conheça mais sobre o Scenarium e descubra como é possível viver em um dos cenários mais icônicos de Campo Grande.

O atendimento também está disponível por meio de nossos canais digitais:

Telefone e WhatsApp: (67) 3322-9600
Chat: www.plaenge.com.br
Facebook: facebook.com/Plaenge
Instagram: @plaenge.campogrande

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 16 horas

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.