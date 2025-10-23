Novo eixo de valorização imobiliária se consolida no entorno do Soul

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Campo Grande, MS – A capital de Mato Grosso do Sul se aproxima de um milhão de habitantes, consolidando-se como um centro urbano em plena expansão. Esse crescimento populacional impulsiona o mercado imobiliário, criando novos polos de valorização. Um desses pontos de destaque é a região ao redor do Soul Corpal Living Resort, que promete replicar o sucesso de outras áreas do estado.



Campo Grande vive um momento de forte crescimento. Dados do IBGE de 2025 estimam a população em 962.883 habitantes. A capital sul-mato-grossense subiu para a 15ª posição entre as capitais mais populosas do Brasil. Em 14 anos, de 2010 a 2025, a cidade ganhou 176.086 novos moradores. Esse aumento populacional gera demanda por moradia e serviços, aquecendo o setor imobiliário.

implantação Soul Corpal Living Resort implantação Soul Corpal Living Resort

O lançamento do Soul Corpal Living Resort faz parte desse resultado. “Empreendimentos como este atuam como âncoras, atraindo investimentos e valorizando os imóveis ao redor. A chegada de um resort de alto padrão sinaliza um novo ciclo de desenvolvimento, com a construção de condomínios, comércios e infraestrutura", detalha o arquiteto e urbanista Diego Prior.

Para entender o potencial de Campo Grande, podemos olhar para Dourados, a segunda maior cidade do estado. A região noroeste de Dourados, conhecida como “região dos condomínios”, é um exemplo claro de valorização imobiliária impulsionada por empreendimentos de alto padrão.



Em Dourados, a expansão de condomínios fechados de luxo, iniciada há cerca de uma década, transformou a paisagem urbana. Essa área se tornou um novo polo de crescimento, atraindo moradores e investimentos. A valorização dos imóveis foi significativa, refletindo a busca por segurança, lazer e qualidade de vida que esses empreendimentos oferecem.



Segundo Fernando Fuziy, Diretor Presidente da Corpal, esse movimento tende a se repetir em outras cidades do estado. “Quando um projeto de alto padrão chega a uma região, ele não apenas valoriza o entorno, mas redefine o padrão de ocupação urbana, atraindo serviços, comércio e novas moradias”, afirma.

Imagem aérea de Dourados/MS Foto: Caio Filmes Imagem aérea de Dourados/MS Foto: Caio Filmes

O que esperar para Campo Grande

O cenário de Campo Grande segue a tendência observada em outras cidades do estado. Com o avanço populacional e a chegada de empreendimentos de grande porte, como o Soul Corpal Living Resort, a capital se prepara para um novo ciclo de valorização imobiliária.

A região do resort deve se beneficiar de três movimentos principais: aumento da demanda, com o crescimento do interesse de moradores e investidores por imóveis de padrão elevado; melhoria da infraestrutura, com a expansão de serviços, comércio e vias de acesso para atender à nova dinâmica urbana; e qualidade de

vida, já que a presença de um empreendimento de luxo tende a elevar o padrão do entorno e atrair um público em busca de conforto e exclusividade.

Lagos – Soul Corpal Living Resort Lagos – Soul Corpal Living Resort

Vista dos Gourmets – Soul Corpal Living Resort Vista dos Gourmets – Soul Corpal Living Resort

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora.