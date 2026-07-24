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Alunos da Universidad Del Pacífico iniciam pesquisa em Harvard

Parceria internacional eleva o patamar acadêmico e coloca estudantes da fronteira em contato com o que há de mais avançado na investigação clínica mundial

Da redação

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24/07/2026 - 14h47
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Por Universidad Del Pacífico

A busca pela excelência na medicina acaba de ganhar um novo e importante capítulo. Estudantes de Medicina da Universidad Del Pacífico deram início a uma jornada acadêmica de alto impacto: o programa internacional Principles and Practice of Clinical Research (PPCR) da Harvard T.H. Chan School of Public Health – ECE.

O curso é reconhecido globalmente por formar pesquisadores capazes de liderar ensaios clínicos e projetos científicos de alta complexidade. Para a universidade, este movimento não é apenas uma conquista acadêmica, mas um marco estratégico em seu processo de internacionalização.

Padrão Global de Formação

Ao integrar o programa de uma das melhores universidades do mundo, os alunos têm acesso a metodologias rigorosas e uma rede de contatos internacionais. “Esta é uma oportunidade chave para fortalecer nossa formação com padrões globais, promovendo uma vinculação que ultrapassa as fronteiras da nossa região”, destaca a coordenação da instituição.

Principais benefícios:

  •  Capacitação Científica: domínio de ferramentas avançadas de investigação clínica.
  •  Visão Internacional: networking e troca de experiências com profissionais de diversos países.
  •  Prestígio Acadêmico: currículo fortalecido com a chancela de Harvard.

Compromisso com a Internacionalização

A iniciativa reforça o compromisso da Universidad Del Pacífico em oferecer aos seus alunos não apenas o conhecimento técnico de sala de aula, mas também as competências necessárias para atuar no cenário médico global. Com investimentos contínuos em tecnologia e parcerias externas, a instituição se consolida como um polo de inovação no ensino de medicina na região.

Para os futuros médicos que iniciam este programa, o desafio é grande, mas a recompensa é ainda maior: a capacidade de transformar a realidade da saúde por meio da ciência de ponta.

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Empreendimentos horizontais marcam nova fase do desenvolvimento urbano em CG

15/06/2026 00h00

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Campo Grande vive um momento de expansão, amadurecimento urbano e valorização de novos endereços. Com uma das economias mais relevantes do Centro-Oeste e um público cada vez mais atento à qualidade de vida, segurança e bem-estar, a capital sul-mato-grossense abre espaço para empreendimentos horizontais planejados, capazes de acompanhar o ritmo de crescimento da cidade e os novos desejos de moradia.

Embora a cidade já conte com condomínios horizontais consolidados, a oferta de empreendimentos com esse padrão de estrutura ainda é restrita diante do porte da capital e do seu potencial de crescimento. O Soul nasce para contribuir com esse movimento, trazendo uma forma de viver mais completa, segura e conectada ao cotidiano das famílias.

É nesse cenário que a Corpal Incorporadora apresenta seu primeiro empreendimento em Campo Grande: o Soul Corpal Living Resort. O projeto marca a entrada da empresa na capital sul-mato-grossense e traz uma proposta que une urbanismo, natureza, lazer, esporte e convivência em um só lugar.

Especializada no desenvolvimento de empreendimentos horizontais planejados, a Corpal reúne 18 anos de atuação e mais de 8 milhões de m² urbanizados em 32 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Essa trajetória sustenta a chegada da incorporadora à capital, com um projeto alinhado ao porte, ao potencial econômico e às novas demandas de moradia de Campo Grande.

No empreendimento, essa visão se traduz em áreas verdes, lagos, espaços gastronômicos, ambientes de bem-estar, lazer completo, complexo esportivo e a primeira piscina com praia de Mato Grosso do Sul. Mais do que um endereço residencial, o Soul propõe uma rotina em que a casa se amplia para além do lote, com espaços pensados para encontros, descanso, movimento e convivência.

“Chegar a Campo Grande com o Soul é um passo muito importante para nós. A capital tem força econômica, qualidade de vida e um público que valoriza projetos bem planejados. Nosso objetivo é contribuir com a cidade trazendo um empreendimento conectado à natureza, ao bem-estar, à segurança e à convivência, com diferenciais inéditos para Mato Grosso do Sul”, destaca Fernando Fuziy, CEO da Corpal.

Com o Soul, a Corpal inicia sua presença em Campo Grande apresentando um projeto alinhado ao crescimento da cidade e às novas formas de morar, viver e construir o futuro.
 

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Plaenge conquista Selo LEED Platinum com Lieu Unique

Empreendimento é o único loteamento do Estado a conquistar o mais alto nível da certificação ambiental internacional

06/06/2026 13h10

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O Lieu Unique, empreendimento desenvolvido pela Plaenge, acaba de conquistar a certificação LEED Platinum, o mais elevado nível do selo internacional concedido pelo U.S. Green Building Council (USGBC). Com esse reconhecimento, o projeto se torna o único loteamento de Mato Grosso do Sul a alcançar a certificação, consolidando-se como referência em urbanismo sustentável no Estado.

Reconhecida mundialmente, a certificação LEED – Leadership in Energy and Environmental Design avalia critérios rigorosos relacionados à sustentabilidade e à alta performance ambiental, como planejamento urbano responsável, eficiência no uso de recursos naturais, gestão hídrica, eficiência energética, mobilidade, preservação ambiental e qualidade de vida. O nível Platinum representa a excelência máxima dentro desse sistema de avaliação.

Concebido a partir de um conceito contemporâneo de urbanismo sustentável, o Lieu Unique integra soluções de planejamento inteligente, preservação ambiental e bem-estar urbano.

Entre os diferenciais que contribuíram para a certificação estão iniciativas voltadas à redução do impacto ambiental, incentivo à mobilidade ativa, gestão eficiente dos recursos hídricos, qualificação de áreas verdes e uma infraestrutura planejada para promover uma convivência urbana equilibrada e de longo prazo.

Segundo Edison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge, a certificação reforça um posicionamento que faz parte da estratégia da empresa ao longo de sua trajetória.

“A conquista do LEED Platinum no Lieu Unique reflete a visão da Plaenge sobre desenvolvimento urbano responsável, baseada em planejamento, critérios técnicos rigorosos e compromisso com as agendas ambientais e sociais. Ao longo de nossos 56 anos de atuação, temos investido de forma consistente em soluções que elevam o padrão dos empreendimentos e contribuem para cidades mais sustentáveis.”

Com presença nacional e atuação consolidada no setor imobiliário brasileiro, a Plaenge acumula um histórico de investimentos em práticas sustentáveis.

Em Campo Grande, a empresa já conta com o empreendimento Momentum certificado com o selo EDGE, reconhecimento internacional voltado à eficiência energética, uso racional da água e redução do impacto ambiental, concedido pela International Finance Corporation (IFC). 

A construtora também segue desenvolvendo novos projetos com foco em sustentabilidade e alto desempenho ambiental. Um dos exemplos é o Paseo, empreendimento em desenvolvimento na capital sul-mato-grossense, já concebido a partir de diretrizes alinhadas à busca por certificações ambientais e boas práticas construtivas, em sintonia com programas e investimentos voltados à economia verde e às agendas ESG. 

Além de elevar o padrão dos loteamentos no Centro-Oeste, o Lieu Unique posiciona Campo Grande em destaque no cenário nacional quando o tema é urbanismo sustentável, reforçando o papel do município e do Estado na adoção de soluções alinhadas às agendas globais de sustentabilidade.

Com mais esse reconhecimento, a Plaenge reafirma seu compromisso com inovação, excelência técnica e responsabilidade socioambiental, consolidando sua atuação como uma das empresas mais tradicionais e respeitadas do setor imobiliário brasileiro.
 

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