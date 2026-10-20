Vanguard celebra 20 anos indo além do óbvio e transforma fachada em obra de arte

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Ir além do óbvio faz parte da história da Vanguard desde o seu nascimento. Em outubro, a marca completa 20 anos e celebra essa trajetória com uma intervenção artística que dá novos contornos à sua fachada em Campo Grande. Criada em parceria com o artista Rabisco Easy, a obra leva arte urbana para a paisagem da cidade e transforma o espaço em uma expressão da identidade construída pela construtora ao longo de duas décadas.

A iniciativa parte de uma proposta simbólica: contar essa história não apenas por meio dos empreendimentos realizados, mas também por uma linguagem capaz de provocar novos olhares e estabelecer outras formas de conexão com a cidade.

Para Rabisco Easy, o projeto também concretizou um desejo antigo: pintar uma parede que já despertava seu interesse antes mesmo da parceria.

“Foi uma experiência muito massa! Mesmo com todos os perrengues, a chuva atrapalhando e os desafios que apareceram pelo caminho, foi muito especial desenvolver essa arte com a Vanguard. E o mais legal é que essa era uma parede que eu sempre tive vontade de pintar! Fiquei muito feliz em conseguir trazer a identidade da Vanguard para o meu estilo de arte, sem perder minha essência. Ver o resultado e saber que minha arte faz parte da comemoração dos 20 anos da Vanguard é uma satisfação enorme. Com certeza, é um projeto que vai ficar marcado na minha trajetória”, afirma o artista.

Uma identidade que começou em Campo Grande

A relação da Vanguard com Campo Grande está presente desde a origem da marca. Até mesmo o nome tem uma conexão com a cidade: Vanguard foi inspirado no Colégio Avant Garde, referência local que ajudou a dar identidade à nova empresa que surgia há duas décadas.

O primeiro lançamento na Capital foi o Garden San Francisco, no bairro São Francisco. Com duas torres, o empreendimento marcou o início de uma trajetória que, nos anos seguintes, ganharia novos endereços, projetos e conceitos.

Empreendimentos como Garden das Palmeiras, Piazza do Bosque, Garden Botanic, Upper Gran Park, LIV Parque dos Poderes e Acqua Verano fizeram parte dessa expansão e ajudaram a construir diferentes capítulos da atuação da marca em Campo Grande.

Uma atuação que ultrapassou os empreendimentos

Ao longo desses 20 anos, a presença da Vanguard em Campo Grande também alcançou iniciativas relacionadas à transformação e à preservação de áreas urbanas.

Entre elas está a recuperação ambiental realizada no entorno de uma Área de Preservação Permanente (APP). A iniciativa surgiu da decisão de ir além das exigências previstas em legislação e devolver à cidade uma área revitalizada e integrada ao ambiente urbano.

Em uma região que apresentava poucas árvores e um córrego assoreado, foram realizadas intervenções para recuperação das margens, contenção do córrego e plantio de mudas. Atualmente, a área reúne mais de 61 espécies de árvores, e a vegetação contribui para a retenção estimada de aproximadamente 75 toneladas de carbono por ano, além de favorecer o conforto térmico, a redução das ilhas de calor, a qualidade do ar e da água e a presença da fauna.

A preocupação em conciliar desenvolvimento urbano e preservação ambiental também aparece em iniciativas mais recentes, como o Projeto Raízes, do Grupo Plaenge, que reúne ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável da cidade.

Uma dessas ações foi o transplante de uma jabuticabeira com mais de 30 anos, originalmente plantada por um antigo morador. O trabalho foi realizado com cuidados específicos para preservar a árvore e permitir que ela continuasse sua história em um novo espaço.

A iniciativa traduz uma visão que ganhou novos contornos ao longo dessas duas décadas: desenvolver a cidade também passa por reconhecer e preservar elementos que fazem parte de sua história e de sua paisagem.

36 torres entregues e novas formas de morar

A trajetória alcançou um novo marco em 2026. Em junho, a Vanguard realizou a entrega do OUSE Natural Home e chegou a 36 torres entregues em Campo Grande.

Localizado na região do Via Park, o empreendimento reúne uma torre residencial e uma extensa lâmina de estúdios, conectadas por diferentes níveis de circulação e áreas de convivência.

Do Garden San Francisco ao OUSE Natural Home, os projetos ajudam a contar não apenas a evolução da marca, mas também as mudanças na forma de morar, viver e se relacionar com a cidade. Em diferentes momentos, essa trajetória foi marcada pela busca por soluções, linguagens e experiências que ultrapassassem respostas convencionais e acompanhassem as transformações das pessoas e de Campo Grande.

Uma história construída a muitas mãos

Ao longo de duas décadas, essa história foi construída coletivamente. Profissionais de diferentes áreas contribuíram para transformar projetos em novos capítulos da cidade e, ao mesmo tempo, encontraram na empresa espaço para aprender, assumir desafios e desenvolver suas trajetórias.

Além dos empreendimentos entregues, os 20 anos da Vanguard também são marcados pelas pessoas que cresceram junto com a empresa e hoje levam essa experiência para diferentes momentos de suas carreiras.

Para Valeria Gabas, diretora da Unidade de Negócio, o aniversário carrega também um significado pessoal. Sua trajetória profissional começou na própria marca, em Campo Grande. Ao longo dos anos, passou pela liderança regional da Vanguard e hoje está à frente da unidade como diretora.

“Falar dos 20 anos da Vanguard é também revisitar uma história da qual tive a oportunidade de fazer parte desde muito cedo na minha trajetória profissional. Vi a marca crescer, amadurecer e acompanhar as transformações de Campo Grande. Quando olhamos para trás, vemos empreendimentos, mas principalmente relações construídas com clientes, equipes e com a cidade. É uma história que me traz muito orgulho e, ao mesmo tempo, nos motiva a continuar olhando para frente.”

Para Vanessa Scaff, superintendente regional da Vanguard, celebrar esse momento também significa refletir sobre as novas demandas das pessoas e da cidade.

“Chegar aos 20 anos nos permite reconhecer tudo o que já construímos, mas também pensar sobre o que queremos construir daqui para frente. As pessoas mudaram, Campo Grande mudou e a forma de morar continua evoluindo. Nosso papel é seguir atentos a essas transformações para desenvolver projetos que façam sentido para a cidade e para a vida das pessoas.”

Uma história que continua além do óbvio

Aos 20 anos, a Vanguard reúne 36 torres entregues na Capital, diferentes gerações de projetos e uma atuação que acompanhou transformações na cidade e na maneira como as pessoas vivem seus espaços. Essa continuidade também se expressa em novos empreendimentos, como Muv.in, Vivet e Mondo.

Agora, a arte criada por Rabisco Easy materializa essa trajetória na paisagem urbana. Ao reunir a identidade da marca e a linguagem autoral do artista, a fachada reafirma uma característica presente desde o início: a disposição de experimentar, buscar novas perspectivas e criar conexões que ultrapassem os limites dos empreendimentos.

Além de marcar uma data, a intervenção celebra uma história construída a muitas mãos e abre espaço para os próximos capítulos. Porque, para a Vanguard, completar 20 anos também significa continuar olhando para a cidade, para as pessoas e para o futuro por novos ângulos.