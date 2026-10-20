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Vanguard celebra 20 anos indo além do óbvio e transforma fachada em obra de arte

Intervenção criada pelo artista Rabisco Easy marca as duas décadas da empresa e conecta arte urbana, identidade e uma trajetória de 36 torres entregues na Capital

da redação

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20/10/2026 - 08h50
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Ir além do óbvio faz parte da história da Vanguard desde o seu nascimento. Em outubro, a marca completa 20 anos e celebra essa trajetória com uma intervenção artística que dá novos contornos à sua fachada em Campo Grande. Criada em parceria com o artista Rabisco Easy, a obra leva arte urbana para a paisagem da cidade e transforma o espaço em uma expressão da identidade construída pela construtora ao longo de duas décadas.

A iniciativa parte de uma proposta simbólica: contar essa história não apenas por meio dos empreendimentos realizados, mas também por uma linguagem capaz de provocar novos olhares e estabelecer outras formas de conexão com a cidade.

Para Rabisco Easy, o projeto também concretizou um desejo antigo: pintar uma parede que já despertava seu interesse antes mesmo da parceria.

“Foi uma experiência muito massa! Mesmo com todos os perrengues, a chuva atrapalhando e os desafios que apareceram pelo caminho, foi muito especial desenvolver essa arte com a Vanguard. E o mais legal é que essa era uma parede que eu sempre tive vontade de pintar! Fiquei muito feliz em conseguir trazer a identidade da Vanguard para o meu estilo de arte, sem perder minha essência. Ver o resultado e saber que minha arte faz parte da comemoração dos 20 anos da Vanguard é uma satisfação enorme. Com certeza, é um projeto que vai ficar marcado na minha trajetória”, afirma o artista.

Uma identidade que começou em Campo Grande

A relação da Vanguard com Campo Grande está presente desde a origem da marca. Até mesmo o nome tem uma conexão com a cidade: Vanguard foi inspirado no Colégio Avant Garde, referência local que ajudou a dar identidade à nova empresa que surgia há duas décadas.

O primeiro lançamento na Capital foi o Garden San Francisco, no bairro São Francisco. Com duas torres, o empreendimento marcou o início de uma trajetória que, nos anos seguintes, ganharia novos endereços, projetos e conceitos.
Empreendimentos como Garden das Palmeiras, Piazza do Bosque, Garden Botanic, Upper Gran Park, LIV Parque dos Poderes e Acqua Verano fizeram parte dessa expansão e ajudaram a construir diferentes capítulos da atuação da marca em Campo Grande. 

Uma atuação que ultrapassou os empreendimentos

Ao longo desses 20 anos, a presença da Vanguard em Campo Grande também alcançou iniciativas relacionadas à transformação e à preservação de áreas urbanas. 

Entre elas está a recuperação ambiental realizada no entorno de uma Área de Preservação Permanente (APP). A iniciativa surgiu da decisão de ir além das exigências previstas em legislação e devolver à cidade uma área revitalizada e integrada ao ambiente urbano.

Em uma região que apresentava poucas árvores e um córrego assoreado, foram realizadas intervenções para recuperação das margens, contenção do córrego e plantio de mudas. Atualmente, a área reúne mais de 61 espécies de árvores, e a vegetação contribui para a retenção estimada de aproximadamente 75 toneladas de carbono por ano, além de favorecer o conforto térmico, a redução das ilhas de calor, a qualidade do ar e da água e a presença da fauna.

A preocupação em conciliar desenvolvimento urbano e preservação ambiental também aparece em iniciativas mais recentes, como o Projeto Raízes, do Grupo Plaenge, que reúne ações relacionadas ao desenvolvimento sustentável da cidade.

Uma dessas ações foi o transplante de uma jabuticabeira com mais de 30 anos, originalmente plantada por um antigo morador. O trabalho foi realizado com cuidados específicos para preservar a árvore e permitir que ela continuasse sua história em um novo espaço.

A iniciativa traduz uma visão que ganhou novos contornos ao longo dessas duas décadas: desenvolver a cidade também passa por reconhecer e preservar elementos que fazem parte de sua história e de sua paisagem. 

36 torres entregues e novas formas de morar

A trajetória alcançou um novo marco em 2026. Em junho, a Vanguard realizou a entrega do OUSE Natural Home e chegou a 36 torres entregues em Campo Grande.

Localizado na região do Via Park, o empreendimento reúne uma torre residencial e uma extensa lâmina de estúdios, conectadas por diferentes níveis de circulação e áreas de convivência.

Do Garden San Francisco ao OUSE Natural Home, os projetos ajudam a contar não apenas a evolução da marca, mas também as mudanças na forma de morar, viver e se relacionar com a cidade. Em diferentes momentos, essa trajetória foi marcada pela busca por soluções, linguagens e experiências que ultrapassassem respostas convencionais e acompanhassem as transformações das pessoas e de Campo Grande. 

Uma história construída a muitas mãos

Ao longo de duas décadas, essa história foi construída coletivamente. Profissionais de diferentes áreas contribuíram para transformar projetos em novos capítulos da cidade e, ao mesmo tempo, encontraram na empresa espaço para aprender, assumir desafios e desenvolver suas trajetórias.

Além dos empreendimentos entregues, os 20 anos da Vanguard também são marcados pelas pessoas que cresceram junto com a empresa e hoje levam essa experiência para diferentes momentos de suas carreiras.

Para Valeria Gabas, diretora da Unidade de Negócio, o aniversário carrega também um significado pessoal. Sua trajetória profissional começou na própria marca, em Campo Grande. Ao longo dos anos, passou pela liderança regional da Vanguard e hoje está à frente da unidade como diretora.

“Falar dos 20 anos da Vanguard é também revisitar uma história da qual tive a oportunidade de fazer parte desde muito cedo na minha trajetória profissional. Vi a marca crescer, amadurecer e acompanhar as transformações de Campo Grande. Quando olhamos para trás, vemos empreendimentos, mas principalmente relações construídas com clientes, equipes e com a cidade. É uma história que me traz muito orgulho e, ao mesmo tempo, nos motiva a continuar olhando para frente.”

Para Vanessa Scaff, superintendente regional da Vanguard, celebrar esse momento também significa refletir sobre as novas demandas das pessoas e da cidade.

“Chegar aos 20 anos nos permite reconhecer tudo o que já construímos, mas também pensar sobre o que queremos construir daqui para frente. As pessoas mudaram, Campo Grande mudou e a forma de morar continua evoluindo. Nosso papel é seguir atentos a essas transformações para desenvolver projetos que façam sentido para a cidade e para a vida das pessoas.” 

Uma história que continua além do óbvio

Aos 20 anos, a Vanguard reúne 36 torres entregues na Capital, diferentes gerações de projetos e uma atuação que acompanhou transformações na cidade e na maneira como as pessoas vivem seus espaços. Essa continuidade também se expressa em novos empreendimentos, como Muv.in, Vivet e Mondo.

Agora, a arte criada por Rabisco Easy materializa essa trajetória na paisagem urbana. Ao reunir a identidade da marca e a linguagem autoral do artista, a fachada reafirma uma característica presente desde o início: a disposição de experimentar, buscar novas perspectivas e criar conexões que ultrapassem os limites dos empreendimentos.

Além de marcar uma data, a intervenção celebra uma história construída a muitas mãos e abre espaço para os próximos capítulos. Porque, para a Vanguard, completar 20 anos também significa continuar olhando para a cidade, para as pessoas e para o futuro por novos ângulos. 

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Mato Grosso do Sul ganha escala e relevância na produção de minério de ferro do Brasil

07/10/2026 00h00

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Mato Grosso do Sul vive um novo momento na mineração. Em poucos anos, o Estado ampliou sua participação na produção de minério de ferro e reúne condições para ocupar um espaço ainda mais relevante no cenário mineral brasileiro.

Parte importante desse movimento acontece em Corumbá e Ladário, onde a Lhg Mining amplia sua operação e investe em produtividade, logística, tecnologia e desenvolvimento regional.

Desde 2022, quando a J&F S.A. assumiu o controle da Mineração Corumbaense Reunida (MCR), a operação entrou em um novo ciclo de expansão.

Em quatro anos, a produção cresceu cinco vezes, passando de 2,5 milhões de toneladas para 12 milhões por ano. O avanço é resultado de uma agenda de investimentos que ampliou a capacidade operacional, modernizou processos e fortaleceu a conexão da produção sul-mato-grossense com os mercados nacional e internacional.

E esse é apenas o começo. A companhia trabalha para alcançar, nos próximos anos, 25 milhões de toneladas de produção anual, consolidando uma operação de grande escala e contribuindo para elevar Mato Grosso do Sul a uma posição de ainda maior destaque na produção de minério de ferro do país.

Com operações nas minas de Urucum e Santa Cruz, a Lhg Mining reúne quase 3 mil colaboradores diretos e movimenta uma ampla cadeia formada por fornecedores, prestadores de serviços e parceiros. O crescimento da atividade ultrapassa, assim, os limites das minas e se traduz em emprego, renda, negócios e novas oportunidades para a região.

Outro diferencial está na integração entre mina e logística. O minério produzido em Corumbá é transportado pelo Rio Paraguai a partir do Terminal Portuário Gregório Curvo, conectando Mato Grosso do Sul aos mercados consumidores e ampliando a competitividade da produção mineral do Estado.

Com teor de ferro de 66%, o minério produzido na região possui elevada qualidade e atende a mercados internacionais. A combinação entre a qualidade do recurso mineral, a localização estratégica e a capacidade de expansão cria condições para que Mato Grosso do Sul amplie sua relevância na cadeia global do minério de ferro.

O crescimento da mineração também amplia a responsabilidade de quem atua no território.

Por isso, a expansão da Lhg Mining é acompanhada por uma agenda de relacionamento próxima às comunidades, ao poder público, a clientes, fornecedores, colaboradores e demais atores que participam da dinâmica econômica e social da região.
 

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Presidente da Fiems parabeniza Riedel, Reinaldo e Capitão Contar por vitória nas eleições

05/10/2026 06h00

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O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição Divulgação Fiems

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O presidente da Fiems, Sérgio Longen, parabenizou o governador Eduardo Riedel pela reeleição e Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado Federal. Para Longen, o resultado das urnas abre um novo ciclo de trabalho e reforça a importância da articulação entre o Governo do Estado, a bancada federal e o setor produtivo.

“Quero parabenizar o Eduardo Riedel e toda a sua equipe pelo resultado. O Estado avançou nos últimos quatro anos e temos acompanhado e construído esse trabalho com o poder público, especialmente na criação de um ambiente de negócios mais favorável e na atração de novos investimentos", afirmou.

Segundo o presidente da Fiems, a continuidade da gestão estadual permitirá dar sequência a uma agenda de desenvolvimento que envolve o setor produtivo e diferentes instituições da sociedade.

“Esperamos que o governo continue avançando nessa direção, com ações construídas em conjunto e que contemplem as empresas. Temos grandes desafios pela frente, entre eles os efeitos da reforma tributária, e Mato Grosso do Sul precisa estar preparado para esse novo cenário”, destacou.

Parlamentares 

Longen também cumprimentou Reinaldo Azambuja e Capitão Contar pela eleição ao Senado e ressaltou a importância de uma atuação articulada da bancada federal em defesa dos interesses estaduais.

 

“A eleição de Reinaldo e Contar, somada à atuação da senadora Tereza Cristina, forma uma representação importante para o Estado no Senado. Reinaldo traz uma experiência política muito grande, enquanto Contar chega com uma nova trajetória e respaldo popular. Esperamos que essa bancada trabalhe de forma alinhada em torno das pautas importantes para o Estado e para o Brasil”, afirmou.

O presidente da Fiems também parabenizou os deputados estaduais e federais eleitos e destacou a importância da renovação e da representatividade que o resultado das urnas traz.

"Quero cumprimentar todos os deputados estaduais e federais eleitos. Eles terão um papel importante na construção das decisões que vão impactar o Estado nos próximos anos. O setor produtivo espera manter o diálogo com todos os representantes eleitos e contribuir com propostas que ajudem Mato Grosso do Sul a continuar avançando”, disse.

Para o presidente da Fiems, a integração entre as diferentes esferas de representação é fundamental diante das mudanças econômicas e institucionais que o país terá pela frente. “O que esperamos é um alinhamento político entre Brasil e Mato Grosso do Sul. Essa união de forças pode contribuir para que o Estado avance ainda mais, atraia investimentos, gere empregos e fortaleça sua indústria”, concluiu.

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