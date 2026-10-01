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Mato Grosso do Sul ganha escala e relevância na produção de minério de ferro do Brasil

Da redação

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01/10/2026 - 00h00
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Mato Grosso do Sul vive um novo momento na mineração. Em poucos anos, o Estado ampliou sua participação na produção de minério de ferro e reúne condições para ocupar um espaço ainda mais relevante no cenário mineral brasileiro.

Parte importante desse movimento acontece em Corumbá e Ladário, onde a Lhg Mining amplia sua operação e investe em produtividade, logística, tecnologia e desenvolvimento regional.

Desde 2022, quando a J&F S.A. assumiu o controle da Mineração Corumbaense Reunida (MCR), a operação entrou em um novo ciclo de expansão.

Em quatro anos, a produção cresceu cinco vezes, passando de 2,5 milhões de toneladas para 12 milhões por ano. O avanço é resultado de uma agenda de investimentos que ampliou a capacidade operacional, modernizou processos e fortaleceu a conexão da produção sul-mato-grossense com os mercados nacional e internacional.

E esse é apenas o começo. A companhia trabalha para alcançar, nos próximos anos, 25 milhões de toneladas de produção anual, consolidando uma operação de grande escala e contribuindo para elevar Mato Grosso do Sul a uma posição de ainda maior destaque na produção de minério de ferro do país.

Com operações nas minas de Urucum e Santa Cruz, a Lhg Mining reúne quase 3 mil colaboradores diretos e movimenta uma ampla cadeia formada por fornecedores, prestadores de serviços e parceiros. O crescimento da atividade ultrapassa, assim, os limites das minas e se traduz em emprego, renda, negócios e novas oportunidades para a região.

Outro diferencial está na integração entre mina e logística. O minério produzido em Corumbá é transportado pelo Rio Paraguai a partir do Terminal Portuário Gregório Curvo, conectando Mato Grosso do Sul aos mercados consumidores e ampliando a competitividade da produção mineral do Estado.

Com teor de ferro de 66%, o minério produzido na região possui elevada qualidade e atende a mercados internacionais. A combinação entre a qualidade do recurso mineral, a localização estratégica e a capacidade de expansão cria condições para que Mato Grosso do Sul amplie sua relevância na cadeia global do minério de ferro.

O crescimento da mineração também amplia a responsabilidade de quem atua no território.

Por isso, a expansão da Lhg Mining é acompanhada por uma agenda de relacionamento próxima às comunidades, ao poder público, a clientes, fornecedores, colaboradores e demais atores que participam da dinâmica econômica e social da região.
 

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Alunos da Universidad Del Pacífico iniciam pesquisa em Harvard

Parceria internacional eleva o patamar acadêmico e coloca estudantes da fronteira em contato com o que há de mais avançado na investigação clínica mundial

24/07/2026 14h47

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Est. Thales Conehero y Katia Cirelli - Midicina Universidad del Pacifico de Pedro Juan Caballero no Paraguai

Est. Thales Conehero y Katia Cirelli - Midicina Universidad del Pacifico de Pedro Juan Caballero no Paraguai

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Por Universidad Del Pacífico

A busca pela excelência na medicina acaba de ganhar um novo e importante capítulo. Estudantes de Medicina da Universidad Del Pacífico deram início a uma jornada acadêmica de alto impacto: o programa internacional Principles and Practice of Clinical Research (PPCR) da Harvard T.H. Chan School of Public Health – ECE.

O curso é reconhecido globalmente por formar pesquisadores capazes de liderar ensaios clínicos e projetos científicos de alta complexidade. Para a universidade, este movimento não é apenas uma conquista acadêmica, mas um marco estratégico em seu processo de internacionalização.

Clique aqui e saiba mais sobre matrículas aqui!

Padrão Global de Formação

Ao integrar o programa de uma das melhores universidades do mundo, os alunos têm acesso a metodologias rigorosas e uma rede de contatos internacionais. “Esta é uma oportunidade chave para fortalecer nossa formação com padrões globais, promovendo uma vinculação que ultrapassa as fronteiras da nossa região”, destaca a coordenação da instituição.

Principais benefícios:

  •  Capacitação Científica: domínio de ferramentas avançadas de investigação clínica.
  •  Visão Internacional: networking e troca de experiências com profissionais de diversos países.
  •  Prestígio Acadêmico: currículo fortalecido com a chancela de Harvard.

Compromisso com a Internacionalização

A iniciativa reforça o compromisso da Universidad Del Pacífico em oferecer aos seus alunos não apenas o conhecimento técnico de sala de aula, mas também as competências necessárias para atuar no cenário médico global. Com investimentos contínuos em tecnologia e parcerias externas, a instituição se consolida como um polo de inovação no ensino de medicina na região.

Para os futuros médicos que iniciam este programa, o desafio é grande, mas a recompensa é ainda maior: a capacidade de transformar a realidade da saúde por meio da ciência de ponta.

Clique aqui e saiba mais sobre matrículas aqui!

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Celebrando 66 anos de união

09/07/2026 08h30

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