Mato Grosso do Sul ganha escala e relevância na produção de minério de ferro do Brasil

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Mato Grosso do Sul vive um novo momento na mineração. Em poucos anos, o Estado ampliou sua participação na produção de minério de ferro e reúne condições para ocupar um espaço ainda mais relevante no cenário mineral brasileiro.

Parte importante desse movimento acontece em Corumbá e Ladário, onde a Lhg Mining amplia sua operação e investe em produtividade, logística, tecnologia e desenvolvimento regional.

Desde 2022, quando a J&F S.A. assumiu o controle da Mineração Corumbaense Reunida (MCR), a operação entrou em um novo ciclo de expansão.

Em quatro anos, a produção cresceu cinco vezes, passando de 2,5 milhões de toneladas para 12 milhões por ano. O avanço é resultado de uma agenda de investimentos que ampliou a capacidade operacional, modernizou processos e fortaleceu a conexão da produção sul-mato-grossense com os mercados nacional e internacional.

E esse é apenas o começo. A companhia trabalha para alcançar, nos próximos anos, 25 milhões de toneladas de produção anual, consolidando uma operação de grande escala e contribuindo para elevar Mato Grosso do Sul a uma posição de ainda maior destaque na produção de minério de ferro do país.

Com operações nas minas de Urucum e Santa Cruz, a Lhg Mining reúne quase 3 mil colaboradores diretos e movimenta uma ampla cadeia formada por fornecedores, prestadores de serviços e parceiros. O crescimento da atividade ultrapassa, assim, os limites das minas e se traduz em emprego, renda, negócios e novas oportunidades para a região.

Outro diferencial está na integração entre mina e logística. O minério produzido em Corumbá é transportado pelo Rio Paraguai a partir do Terminal Portuário Gregório Curvo, conectando Mato Grosso do Sul aos mercados consumidores e ampliando a competitividade da produção mineral do Estado.

Com teor de ferro de 66%, o minério produzido na região possui elevada qualidade e atende a mercados internacionais. A combinação entre a qualidade do recurso mineral, a localização estratégica e a capacidade de expansão cria condições para que Mato Grosso do Sul amplie sua relevância na cadeia global do minério de ferro.

O crescimento da mineração também amplia a responsabilidade de quem atua no território.

Por isso, a expansão da Lhg Mining é acompanhada por uma agenda de relacionamento próxima às comunidades, ao poder público, a clientes, fornecedores, colaboradores e demais atores que participam da dinâmica econômica e social da região.

