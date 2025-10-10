Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Viaduto e investimento privado de R$ 60 milhões impulsionam a valorização da chácara dos poderes

Valorização recorde transforma a Chácara dos Poderes em um dos endereços mais desejados de Campo Grande. Região cresce com infraestrutura moderna, viaduto da BR-163 e empreendimentos de alto padrão que redefinem o conceito de morar

10/10/2025 - 00h00
Em um dos mais expressivos fenômenos de valorização imobiliária do CentroOeste, a região da Chácara dos Poderes, em Campo Grande, viu o preço do metro quadrado saltar de R$ 15,67 para R$ 190,02 entre 2012 e 2024 — uma alta superior a 1.100%.

O movimento, que reflete uma nova dinâmica de crescimento para a capital, é catalisado por investimentos estratégicos em infraestrutura, como o novo viaduto da BR-163, e pela chegada de empreendimentos de alto padrão que estão redefinindo o conceito de morar.

Qualificado e ordenado

Mais do que números, a transformação da região é um estudo de caso sobre como o planejamento urbano impacta a qualidade de vida e impulsiona a atratividade econômica. Obras de mobilidade, antes vistas como soluções para o futuro, hoje são a base para um desenvolvimento ordenado que atrai moradores e investidores.

É nesse contexto que a região da Chácara dos Poderes se consolida como um dos novos polos de expansão planejada de Campo Grande, reunindo empreendimentos de alto padrão, infraestrutura moderna e uma crescente oferta de serviços e conveniências.

De acordo com dados da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), o crescimento populacional da região tem sido qualificado e gradual. Criada em 1986, a partir de diversos parcelamentos, a região inicialmente atraiu famílias em busca de uma moradia próxima à natureza, mas ainda dentro do perímetro urbano.

“Em 2014, o censo apontava 956 moradores; hoje, estimamos 980. Isso demonstra uma enorme potencialidade de crescimento e desmistifica a percepção de que empreendimentos de alto padrão provocam adensamento desordenado”, explica o economista da Planurb, Fábio Nogueira. Até 2032, estudos apontam um crescimento de 0,57%, totalizando 1037 moradores."

A projeção de frota na região corrobora essa tese de crescimento sustentável. A estimativa para os próximos 10 anos aponta um aumento de apenas 0,25% ao ano, passando de 944 para 968 veículos.

"É um crescimento planejado, que a nova infraestrutura — como o viaduto — absorverá com folga, garantindo fluidez e segurança para quem vive e transita pela área", complementa Nogueira.

Transposição da BR-163 na Av. Desembargador Leão Neto do Carmo, no bairro Chácara dos Poderes.

Fórmula do Sucesso 

“Já vimos esse movimento antes: o que eram as regiões do Nova Lima e do Tiradentes antes da chegada dos empreendimentos de alto padrão? Esses projetos levaram progresso e prosperidade às regiões onde se instalaram. A chegada deles gera uma valorização imediata, mas a transformação ocorre a longo prazo. O perfil da demanda é que definirá oferta de serviço na localidade e a tendência é que se qualifique”, cita Fábio.

A economista da Federação do Comércio de Bens, Serviço e Turismo de MS (Fecomércio), Regiane Dedé de Oliveira ratifica o fenômeno.

Ela diz que o movimento já pode ser percebido em várias atividades econômicas, onde comerciantes e prestadores de serviços ajustam seus produtos, estratégias e experiências para atender a um público mais exigente, fortalecendo a economia e impulsionando a modernização do comércio local.

“Os grandes empreendimentos, especialmente os de alto padrão, impulsionam o desenvolvimento de diversos setores do comércio. Isso acontece porque o mercado local tende a se adaptar às
novas demandas, demonstrando a versatilidade e capacidade de inovação dos empreendedores.”

Esse movimento de consolidação urbana e de valorização imobiliária, mesmo diante de um cenário econômico desafiador, revela a confiança do mercado local. Campo Grande demonstra resiliência e capacidade de atrair investimentos privados de longo prazo — especialmente na região da Chácara dos

Poderes, onde incorporadoras e construtoras têm identificado um público exigente, criterioso e atento à qualidade de vida. Neste mês, a região recebe o viaduto que vai integrar a BR-163 com a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, facilitando o acesso ao bairro Chácara dos Poderes e outras áreas do entorno, projeto que surge para melhorar a fluidez do trânsito local e fortalecer o plano urbanístico da expansão regional.”

A obra recebeu investimento integral da Plaenge. O valor de R$ 25 milhões foi aportado integralmente pelo Grupo, sendo R$ 16 milhões em contrapartida ao município e outros R$ 9 milhões como investimento direto da construtora, reforçando o compromisso da empresa com a melhoria da mobilidade urbana e o desenvolvimento da cidade.

Até então, a regulação do trânsito era feita somente por um semáforo, gerando constantes engarrafamentos e alguns acidentes. Com a nova estrutura, a região ganha mais fluidez, segurança e valorização urbana.

“O viaduto, portanto, transcende sua função. Ele atua como um selo de confiança para o mercado, sinalizando que a região está preparada para receber uma nova geração de empreendimentos que aliam luxo, natureza e fácil acesso, consolidando a Chácara dos Poderes como um dos vetores mais promissores do futuro de Campo Grande”, afirma o diretor corporativo da Plaenge, Édison Holzmann.

Investimentos em infraestrutura

Na Chácara dos Poderes, a entrega do viaduto, um marco para a mobilidade da região, é parte de um potente caderno de encargos assumido pelo Grupo Plaenge. O escopo dos investimentos vai muito além da solução viária, contemplando uma requalificação urbana completa, planejada para elevar o padrão da região a um novo patamar.

Imagem da Avenida Fernando Abdulahad Hildebrand, no bairro Chácara dos Poderes.

O projeto inclui a pavimentação de mais de 92 mil metros quadrados de vias, a implantação de um moderno sistema de iluminação pública com 214 postes e a instalação de mais de 13 quilômetros de tubulação de drenagem, solucionando questões históricas de infraestrutura.

Pensando no bem-estar, na sustentabilidade e na mobilidade ativa, o plano de melhorias contemplou a criação de quase 2.500 metros de ciclovias e ciclofaixas, a construção de mais de 11.600 m² de calçadas equipadas com 73 rampas de acessibilidade e o plantio de 563 árvores, que contribuirão para o conforto térmico e paisagem local.

Obras de engenharia de grande porte, como a construção de bacias de contenção com capacidade para quase 14 mil m³ e uma nova estação elevatória de esgoto, também integram o pacote, garantindo a sustentabilidade hídrica e sanitária para o crescimento futuro.

O investimento de mais de R$ 60 milhões, portanto, transcende a planilha de engenharia para se tornar um manifesto sobre o futuro, conforme define Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

“Isso demonstra a confiança do setor privado no potencial de Campo Grande e estabelece um novo padrão de como o desenvolvimento imobiliário pode, e deve, gerar um legado positivo.  A prefeitura receberá uma avalanche de recursos em impostos que poderão ser revertidos para a saúde, educação e segurança.”

A Plaenge tem por missão o compromisso com o desenvolvimento sustentável das cidades onde atua. Com a entrega de um empreendimento desse porte, infraestrutura completa do entorno e valorização de toda a região, deixa um legado duradouro para a cidade.

Édison Holzmann, diretor corporativo da Plaenge.

Legado concreto

Essa aposta no futuro, contudo, não nasceu de planilhas recentes. Ela foi semeada em 2012, em um exercício de visão e coragem. Holzmann conta que vislumbrou o potencial daquela área ao observar a vocação natural de expansão do alto padrão na cidade, um corredor que seguia da Chácara Cachoeira, passava pelo Parque dos Poderes e seguia em direção à região da Chácara dos Poderes. O que havia era um conjunto de pontos promissores em um mapa. Faltava a conexão.

“É preciso ter o olhar empreendedor, sim, mas é necessária a coragem. Uma coragem bem ancorada numa leitura de mercado que vem de uma experiência em que a chance de acertar era muito maior que a de errar”, reflete o diretor. Foi a confiança, um ativo intangível construído ao longo de décadas de atuação na
cidade, que transformou a visão em um projeto coletivo. “Quando alguém com a nossa história falou ‘vai acontecer’, as pessoas acreditaram, porque sabem do nosso compromisso. Elas vieram conosco”, recorda Holzmann. “E agora, com os empreendimentos, o viaduto, conectamos tudo. Estamos qualificando a região para uma nova era, entregando o elo que faltava.”

Assim, a história da expansão da Chácara dos Poderes deixa de ser um relato sobre o mercado imobiliário para se tornar uma crônica sobre a construção de uma cidade.

Não se trata apenas da entrega de uma obra viária, mas da pavimentação de um caminho de confiança entre o setor privado, o poder público e a comunidade.

Onde antes havia uma promessa, hoje existe uma realidade de valorização, infraestrutura e qualidade de vida um legado que, muito além do concreto, se mede pela certeza de que o futuro de Campo Grande está sendo construído agora.

SCENARIUM: Uma entrega à altura do cenário mais emblemático de Campo Grande

07/08/2025 09h34

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas (Foto: Marcus Moriyama)

No último dia 31 de julho, a Plaenge celebrou a entrega do Scenarium, em uma noite marcada pela elegância e pelo sentimento de conquista. Clientes e parceiros foram recebidos com uma festa inesquecível, em um evento que refletiu a excelência de um projeto concebido para um dos endereços mais especiais da cidade: em frente ao Parque das Nações Indígenas.

Para a Diretora de Unidade de Negócio, Valéria Gabas, o Scenarium nasce em harmonia com o lugar onde está. “O Parque das Nações Indígenas é para Campo Grande um lugar muito especial, e as pessoas amam estar lá.

Quando chegamos ao nome desse empreendimento, visualizamos a pessoa morando nesse apartamento, abrindo a janela e tendo esse cenário espetacular. Daí surgiu o nome Scenarium, que significa cenário, em dinamarquês”, revela. Mais do que um nome, Scenarium é uma proposta de vida: morar diante de um dos maiores cartões postais da cidade, com vistas deslumbrantes e uma atmosfera que inspira serenidade e bem-estar.

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações IndíginasCom borda infinita e vista para o verde, a piscina transforma cada mergulho em uma experiência de contemplação. (Foto: Marcus Moriyama)

Arquitetura e paisagismo que dialogam com o entorno

Com traços arquitetônicos sofisticados e materiais que traduzem equilíbrio e autenticidade, o Scenarium se apresenta como um projeto que une forma, função e emoção. Assinado pelo Bohrer Arquitetos, o conceito foi pensado para surpreender moradores e visitantes desde o primeiro olhar. “Receber como em um bom hotel, confraternizar como em um elegante lounge, divertir-se como em um resort e relaxar como em um day spa.

Tudo isso fazendo parte do cotidiano em sua vida”, afirma a arquiteta Luiza Bohrer. O paisagismo leva a assinatura de Benedito Abbud, que trouxe para dentro do empreendimento a linguagem visual e sensorial do Parque das Nações. “Usamos as lindas cores proporcionadas pela diversidade de espécies, entre elas os ipês –
símbolo da Capital – trazendo beleza e sofisticação em toda a torre”, explica. Com praças internas como a Jabuticabeira e o Ipê, espelhos d’água, áreas de estar e jardins cuidadosamente planejados, o verde se torna protagonista em todos os momentos do viver.

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações Indíginas
Do rooftop às áreas de lazer, cada ambiente projetado para surpreender. (Foto: Marcus Moriyama)

Espaços que surpreendem

O Scenarium oferece espaços generosos e acolhedores para diversas experiências. O lobby de entrada convida com seu pé-direito duplo e esquadrias amplas que emolduram a vista para o parque. O salão de festas, com mirante exclusivo, é um convite à celebração.

As crianças contam com o Kids Space e playground integrados à quadra recreativa com arquibancada. Para quem busca movimento e saúde, o espaço Fitness, moderno e bem equipado, proporciona treinos com a energia da natureza ao redor. Na área de lazer, o conjunto aquático reúne piscina coberta, spa & sauna, deck
molhado e uma deslumbrante pool house com piscina de borda infinita voltada ao verde do parque — um convite diário ao relaxamento.

E no alto, o espetáculo se completa: o Rooftop do Scenarium revela um novo ponto de vista sobre Campo Grande. O Sky Gourmet, em um cubo de vidro no 28º andar, é perfeito para encontros e celebrações. Ao lado, o Sky Bar, o Lounge e a Sky View — com piso iluminado que simulam estrelas — oferecem uma experiência única de contemplação e sofisticação.

O privilégio de viver o extraordinário todos os dias

 

A entrega do Scenarium marca mais um capítulo da trajetória da Plaenge em Campo Grande: o de proporcionar experiências de vida únicas, conectadas com o tempo, com a cidade e com os sonhos de cada cliente. Um cenário extraordinário para histórias que merecem ser vividas com intensidade.

Scenarium: A mais nova entrega da Plaenge, a poucos passos do Parque das Nações IndíginasEscreva a legenda aqui

A potência dos ambientes lúdicos no desenvolvimento infantil

Brinquedotecas, playgrounds e outras estruturas tornaram-se verdadeiras aliadas do desenvolvimento de crianças

06/08/2025 00h00

Playground Soul Corpal Living Resort

Playground Soul Corpal Living Resort

Mais do que simples espaços de lazer, áreas voltadas ao público infantil tornaram-se um fator determinante na hora de comprar ou investir em um imóvel. Além de agregarem valor ao empreendimento, esses ambientes têm um impacto direto na qualidade de vida das famílias.

Nos condomínios, a presença de brinquedotecas, playgrounds e outras estruturas tornaram-se verdadeiros aliados. Especialista em análise do comportamento, a neuropsicóloga Ariane Brito explica que o brincar vai muito além da diversão, é uma atividade essencial para o desenvolvimento integral da criança.

“Ao brincar, a criança explora o mundo ao seu redor, experimenta papéis sociais, expressa sentimentos, desenvolve a linguagem, exercita o corpo e aprimora habilidades cognitivas. É durante uma brincadeira que ela aprende a resolver problemas, a lidar com frustrações, a criar estratégias e a usar a imaginação, aspectos fundamentais para a construção do pensamento e da autonomia", pontua.

Playground Soul Corpal Living ResortBrinquedoteca Soul Corpal Living Resort

Alinhada a essa tendência do mercado imobiliário, a Corpal Incorporadora e Construtora investe em espaços lúdicos com diversas opções de entretenimento, integrando lazer, esporte e convivência familiar em seus empreendimentos.

O coordenador de criação e concepção de produtos da Corpal, Diego Prior, ressalta que os projetos vão além dos tradicionais parques infantis, criando ambientes que estimulam a interação social e a criatividade. "Nossos condomínios não são apenas para morar, são para viver com qualidade".

Com pomares, piscinas adaptadas e percursos pedagógicos, a Corpal proporciona segurança e liberdade para as crianças explorarem sua imaginação enquanto os adultos participam de forma mais interativa

Olhando para o futuro, empreendimentos que apostam em sustentabilidade, infraestrutura inteligente e lazer para toda a família ganham cada vez mais destaque. Esse movimento reforça a importância de investir em qualidade de vida como estratégia para garantir imóveis com maior potencial de valorização.

Saiba mais em https://www.corpalincorporadora.com.br/futurolancamento-campogrande e siga a Corpal no Instagram: https://www.instagram.com/corpalincorporadora.

