Mega-Sena: Aposta de MS acerta quina e leva R$48 mil

Um apostador de Mato Grosso do Sul, acertou 5 das 6 dezenas sorteadas em uma aposta simples, na Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal e levou o montante de R$48.714,94. A apostas foram registrada no município de Três Lagoas por meio de bilhete físico.

Além dele, outros apostadores de MS acertaram 4 números, levando pouco mais de R$ 1 mil cada, eles são residentes dos municípios de Amambai, Aquidauana, Bandeirantes, Campo Grande, Chapadão do Sul, Coxim, Douradina, Dourados, Eldorado, Ladário, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Paranhos, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Sidrolândia e Três Lagoas.

Ambos valores poderão ser sacados no próximo dia útil, mediantes a comprovação original em uma das agências da estatal.

O sorteio do concurso 2820 da Mega Sena aconteceu na noite dou último sábado (25) às 19h (no horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os números da Mega-Sena 2820 são:

06-15-19-25-32-42

Como resgatar o prêmio?

No verso do bilhete, coloque o nome completo e número do CPF, documentos que podem ser apresentados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou lotéricas.

Caso o prêmio tenha valor superior a R$ 2.259,20, o pagamento somente será feito em agências da Caixa com a apresentação dos seguintes documentos:

Recibo de aposta premiada (original);

Comprovante de identidade;

CPF.

Quanto tempo leva para o pagamento cair na conta?

Quantias iguais ou acima de R$ 10.000,00 têm o prazo mínimo de dois dias para ser transferidas, contando a partir do momento da apresentação da documentação e do bilhete em uma agência.

Valores menores

Já quantias de R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), que tenham sido feitas no Portal Loterias Caixa, podem ser recebidas em qualquer agência ou unidade lotérica ou pelo Mercado Pago.

Na situação em que o contemplado prefira receber na lotérica, deve apresentar o comprovante da aposta, levar o código de resgate que pode ser gerado por meio do Portal Loterias Caixa, que tem prazo de validade de 24 horas.

Outro modo é gerar um QR Code por aposta premiada, no portal da Caixa, pelo celular, tablet, entre outros. O QR Code possui a validade de 60 minutos e pode ser lido em qualquer unidade lotérica. Com o QR Code, não é necessário imprimir o comprovante.

Como gerar o QR Code?

• No Portal de Loterias, após efetuar login, entrar no menu “Minha Conta” localizado à direita e clicar em “Apostas”;

• Para conferir se uma aposta é premiada, clicar em “Conferir aposta”;

• Quando a aposta for premiada, aparecerá o seguinte texto: “Aposta Premiada/ Clique aqui para saber o valor do prêmio e como resgatá-lo”;

• Ao clicar na frase “Clique aqui para saber o valor do prêmio e como resgatá-lo”, é possível escolher qual será a opção de resgate do prêmio: Unidade Lotérica, Agência ou Mercado Pago;

• Selecionando a opção Unidade Lotérica será apresentada a opção de resgate por meio de impressão do comprovante e código de resgate e, caso o acesso seja realizado via dispositivo móvel, será também apresentado o QR Code com validade de 60 minutos.

Recebendo pela agência

Caso opte por receber em uma agência da Caixa, o titular indicado no comprovante de aposta, ou seu procurador, deve acessar a aposta premiada no Portal Loterias, em (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br), selecionar Agência como local de pagamento, imprimir o comprovante de aposta e comparecer a qualquer Agência da Caixa, portando documento de identificação civil.

Mercado pago

Se a opção for receber por meio do Mercado Pago, válida para prêmio líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), você deve acessar a aposta premiada no Portal Loterias, em (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br) e selecionar a opção Mercado Pago.

O resgate de prêmios no Mercado Pago somente ocorre em crédito na sua conta nesse meio de pagamento. Eventual solicitação de serviço de transferência de valor da conta do Mercado Pago para conta bancária está submetida às regras daquele provedor (sujeito a tarifas).

Outros detalhes sobre o recebimento de prêmios estão disponíveis no menu “Dúvidas”, no Portal Loterias, em (https://www.loteriasonline.caixa.gov.br), na seção Premiação.

Próximo sorteio: Mega-Sena 2803

Como a Mega Sena tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na segunda-feira, 02 de dezembro, a partir das 20 horas, pelo concurso 2803 O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.

Para participar dos sorteios da Mega-Sena é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 5,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 6 dentre as 60 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.

O sorteio da Mega-Sena é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal ofical da Caixa no Youtube.

