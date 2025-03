Com previsão de 320 vagas, inscrições para cursos técnicos encerram neste domingo

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com previsão de 320 vagas, a Secretaria de Estado de Educação (SED) abriu inscrições para cursos técnicos gratuitos em Campo Grande, na modalidade Ensino a Distância (EaD). Podem se inscrever interessados que já concluíram o ensino médio.

Cada curso contará com uma previsão de 80 vagas. A designação dos alunos será divulgada no dia 19 de março. A confirmação da matrícula deverá ser feita entre os dias 19 e 25 de março, com as aulas começando em 26 de março de 2025.

As inscrições para a pré-matrícula podem ser realizadas até o dia 16 de março de 2025, por meio do site da matrícula digital.

Entre as opções de cursos estão os técnicos em Meio Ambiente, Administração, Comércio e Programação de Jogos Digitais. As aulas acontecem de forma híbrida, com encontros presenciais no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Hércules Maymone, além de atividades online.

Com carga horária de 1.300 horas, curso técnico em Meio Ambiente terá uma , distribuídas ao longo de aproximadamente um ano, com aulas presenciais no período noturno, duas vezes por semana. Caso o aluno não tenha condições de estudar em casa, será oferecido suporte presencial na própria escola.

Já o Curso Técnico em Comércio abordará temas como estratégias de vendas, organização de estoques e acompanhamento de tendências de mercado, enquanto o curso de Técnico em Administração tem foco na formação prática, com o objetivo de preparar os alunos para a atuação em diversas áreas empresariais.

