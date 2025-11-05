Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Astronautas chineses fazem primeiro churrasco no espaço e gravam vídeo

Em vídeo publicado pelo canal de televisão estatal CCTV, os astronautas assam asas de frango em um forno elétrico

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

05/11/2025 - 23h00
Astronautas chineses fizeram o primeiro churrasco no espaço na terça-feira, 4, para recepcionar compatriotas que chegavam na Estação Espacial Chinesa, nomeada Tiangong ("Palácio Celestial", em português).

Em vídeo publicado pelo canal de televisão estatal CCTV, os astronautas assam asas de frango em um forno elétrico, com as peças de carne flutuando pela ausência de gravidade.

"No momento em que as asinhas entraram no forno, todos aqui ficaram cheios de ansiedade", resume o astronauta Zhang Hongzhang.

"Comida gourmet aqui!", diz Wu Fei ao tirar o frango do forno. Na sequência, as imagens mostram os homens comendo o frango, com um pedaço para cada um.

"Como podem ter um gosto tão bom?", delicia-se Chen Zhongrui. O vídeo também mostra que bifes de carne bovina foram assados.

O churrasco contou com a participação das equipes das missões Shenzhou-20 e dos recém-chegados da Shenzhou-21. O forno utilizado precisou passar por adaptações para funcionar corretamente no espaço.

O jornal chinês Global Times relembrou um teste de um protótipo de forno na Estação Espacial Internacional em 2020.

Na ocasião, os astronautas assaram cinco biscoitos de chocolate em órbita em um experimento inédito, mas descobriram que precisavam de muito mais tempo para ficarem prontos, 130 minutos.

A estação espacial chinesa está totalmente operacional desde o fim de 2022.

Construída com tecnologia do país asiático, ela também abriga pesquisas científicas de outros países e, no momento, conta com seis astronautas na tripulação a bordo. No entanto, os integrantes da missão Shenzhou-20 devem retornar à Terra em breve.
 

