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Israel anuncia que ministro da Inteligência do Irã foi morto

A morte de Khatib ocorre um dia após Israel ter matado o alto funcionário de segurança iraniano Ali Larijani e o chefe da força paramilitar Basij

Agencia Estado

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18/03/2026 - 07h09
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O ministro da Defesa de Israel afirmou nesta quarta-feira (18) que o exército israelense matou o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib.

Israel Katz anunciou a morte de Khatib e disse que "surpresas significativas são esperadas ao longo deste dia em todas as frentes", sem dar mais detalhes.

A morte de Khatib ocorre um dia após Israel ter matado o alto funcionário de segurança iraniano Ali Larijani e o chefe da força paramilitar Basij, composta por voluntários da Guarda Revolucionária.

O Departamento do Tesouro dos EUA havia sancionado Khatib em 2022, devido ao Ministério da Inteligência "envolver-se em atividades cibernéticas contra os Estados Unidos e seus aliados"

Khatib "dirige várias redes de agentes de ameaças cibernéticas envolvidos em espionagem cibernética e ataques de ransomware em apoio aos objetivos políticos do Irã", disse o Tesouro na época

O Tesouro também chamou o Ministério da Inteligência do Irã, em outra rodada de sanções, de "um dos principais serviços de segurança do governo iraniano, responsável por graves abusos dos direitos humanos".

"Sob sua liderança, o (Ministério da Inteligência) reprimiu um grande número de defensores dos direitos humanos, ativistas dos direitos das mulheres, jornalistas, cineastas e membros de grupos religiosos minoritários", afirmou.

O Ministério da Inteligência "também perseguiu agressivamente indivíduos que relatam abusos e violações dos direitos humanos no Irã, bem como suas famílias, e submeteu detidos à tortura em centros de detenção secretos durante seu mandato", segundo o Tesouro americano.
 

guerra do petróleo

Dois navios cargueiros são atingidos por projéteis no Estreito de Ormuz

Ainda não há informações sobre a bandeira dos navios atacados, a autoria e a dimensão dos danos provocados

11/03/2026 07h16

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Estados Unidos ameaçam aumentar os ataques se o Irã mantiver os bloqueios à passagem de navios pelo estreito

Estados Unidos ameaçam aumentar os ataques se o Irã mantiver os bloqueios à passagem de navios pelo estreito

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Dois navios cargueiros foram atingidos por projéteis no Estreito de Ormuz nesta quarta-feira, 11, informou o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla inglês), ligado à Marinha britânica.

Uma embarcação foi atingida na costa dos Emirados Árabes Unidos, mas o UKMTO não soube informar a extensão dos danos.

Outro navio foi atacado e pegou fogo ao norte de Omã. A tripulação deixou o navio após a explosão, de acordo com o UKMTO Não foi possível determinar a origem dos projéteis.

O Estreito de Ormuz, que serve de passagem para cerca de 20% da produção global de petróleo, virou protagonista da guerra do Irã Enquanto o regime iraniano prometeu fechar a passagem enquanto estiver sob ataque dos Estados Unidos e de Israel.

]O presidente americano, Donald Trump, ameaçou ampliar a ofensiva contra o país em "20 vezes" caso o fluxo do petróleo seja interrompido. 

MAIS ATAQUES

O Irã voltou a lançar ataques contra Israel e países árabes do Golfo Pérsico na madrugada desta quarta-feira, o 12º dia da guerra no Oriente Médio.

O Ministério da Defesa da Arábia Saudita informou ter destruído cinco drones que se dirigiam ao campo petrolífero de Shaybah, além de outros dois outros artefatos que sobrevoaram o leste do país.

No Bahrein, sirenes de alerta indicaram a iminência de um ataque, enquanto os Emirados Árabes Unidos acionaram a defesa aérea contra a ofensiva iraniana.

Já as forças de Israel detectaram mísseis lançados pelo Irã a caminho do país. Sirenes e explosões foram ouvidas em Tel-Aviv. 

GUERRA PELO PETRÓLEO

Irã dispara mísseis após escolha de novo líder; EUA esvaziam embaixada

Explosões foram ouvidas em Doha. Já nos Emirados Árabes, um incêndio foi registrado em uma instalação petrolífera após um ataque em Fujairah

09/03/2026 07h18

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O aiatolá Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, foi escolhido para ser líder supremo do remige teocrático iraniano

O aiatolá Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, foi escolhido para ser líder supremo do remige teocrático iraniano

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Após a escolha do aiatolá Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, como novo líder supremo, neste domingo, 8, o Irã lançou uma nova leva de mísseis contra Israel e vizinhos aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio, mostrando pouca disposição de desescalar o conflito. Em paralelo, o governo americano determinou a evacuação de sua embaixada na Arábia Saudita.

Explosões foram ouvidas em Doha e o Ministério da Defesa do Catar informou se tratar de um ataque com mísseis contra o país nesta segunda-feira, 9, horário local. Já nos Emirados Árabes, um incêndio foi registrado em uma instalação petrolífera após um ataque em Fujairah.

O Kuwait também apontou estar trabalhando para repelir ataques com drones e mísseis. Já no Bahrein, um ataque com drone iraniano deixou 32 civis feridos, segundo o Ministério da Saúde do país.

O disparo da primeira salva de mísseis contra Israel após a escolha do novo líder supremo foi anunciado pela rádio e televisão estatal Irib.

"Os mísseis defensivos iranianos respondem ao terceiro guia da República Islâmica", indicou a Irib no Telegram, mostrando o corpo de um projétil marcado com a inscrição "às suas ordens, Seyyed Mojtaba", uma referência religiosa xiita.

Enquanto isso, o serviço de emergência de Israel confirmou que pelo menos uma mulher ficou ferida por destroços lançados pelo vento na cidade de Rishon LeZion, no centro do país nesta segunda-feira. Ela se encontra-se em condição moderada.

O serviço de emergência Magen David Adom acrescentou que prestou atendimento médico à mulher no local.Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um carro com vidros quebrados e destroços espalhados pela rua.

Esvaziamento de embaixada

Os Estados Unidos ordenaram na noite de domingo a saída do pessoal da sua embaixada na Arábia Saudita, enquanto o Irã ataca este reino do Golfo em retaliação pela ofensiva de Washington e Israel.

O Departamento de Estado indicou em um aviso de viagem que havia "ordenado que funcionários do governo americano que não fossem de emergência e familiares de funcionários do governo americano deixassem a Arábia Saudita devido aos riscos à sua segurança".

A ordem reflete os temores persistentes sobre os ataques do Irã, em um momento em que o presidente Donald Trump avisa que está pronto para continuar a guerra por semanas e Teerã se diz preparada para responder.

Os Estados Unidos já haviam permitido a saída de funcionários não essenciais, mas não haviam exigido que o fizessem.

O Departamento de Estado também informou que mantém o aviso aos americanos para "reconsiderarem viajar" para a Arábia Saudita, sem desaconselhar todas as viagens ao reino.

Drones atingiram a embaixada dos Estados Unidos em Riad na semana passada e também causaram danos às embaixadas americanas no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos.

A Arábia Saudita informou no domingo que duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas quando um projétil caiu na província de Al Kharj, a sudeste de Riad.

Capital iraniana sob fogo e combates no Líbano

Mais cedo, várias explosões foram ouvidas em várias partes da capital iraniana, segundo jornalistas da AFP.

Não ficou imediatamente claro o que foi alvo dos ataques, com nuvens de fumaça ainda cobrindo o horizonte após ataques noturnos a depósitos de petróleo em Teerã e arredores.

O exército israelense afirmou ter lançado uma série de ataques contra a "infraestrutura do regime" no centro do Irã na segunda-feira, o primeiro anúncio desse tipo desde que a república islâmica nomeou um novo líder supremo.

As forças israelenses "iniciaram uma nova onda de ataques contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano no centro do Irã", disseram os militares em um breve comunicado, pouco depois de anunciarem ataques contra o grupo militante Hezbollah, apoiado pelo Irã, no Líbano.

Enquanto isso, o grupo terrorista Hezbollah afirmou estar enfrentando as forças israelenses que pousaram durante a madrugada no leste do Líbano, em helicópteros que cruzaram a fronteira com a Síria.

Duas fontes do Hezbollah disseram à AFP, sob condição de anonimato, que um helicóptero israelense na área foi abatido pelo grupo. Não há confirmação por parte dos israelenses, que, porém, afirmam terem feito ataques a alvos do grupo terrorista em Beirute.

Petróleo em alta e bolsas asiáticas em baixa

Em meio ao acirramento do conflito, o preço do barril do petróleo ultrapassou os US$ 100 pela primeira vez desde julho de 2022.

As bolsas da Coreia do Sul e do Japão despencaram na manhã desta segunda-feira, 9, depois que os preços do petróleo ultrapassaram os US$ 100 por barril pela primeira vez em quase quatro anos. (Com agências internacionais).
 

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