escândalo mundial

Autoridades buscam corpos perto do rancho de Epstein no Novo México

Epstein, conhecido por seus crimes sexuais, teria ordenado que duas jovens estrangeiras fossem enterradas nas imediações de seu rancho

Estadão conteúdo

Estadão conteúdo

20/02/2026 - 07h08
O Departamento de Justiça do Estado do Novo México, nos EUA, abriu investigação sobre uma denúncia de que Jeffrey Epstein, conhecido por seus crimes sexuais, teria ordenado que duas jovens estrangeiras fossem enterradas nas imediações de seu rancho, conhecido como Rancho Zorro.

Segundo a agência Reuters, o Departamento de Justiça do Novo México solicitou uma cópia integral de um e-mail de 2019 contendo a alegação para investigar o caso. Epstein se suicidou no mesmo ano na prisão onde estava, em Nova York.

Na terça-feira, 18, deputados estaduais do Novo México iniciaram uma investigação sobre atividades que teriam ocorrido no rancho isolado no deserto, onde Epstein costumava receber convidados. O inquérito apura também se as autoridades locais ignoraram o caso. Um painel bipartidário de quatro representantes da Câmara estadual está investigando alegações de que o rancho pode ter facilitado abuso e tráfico sexual.

Legisladores do Novo México também afirmam que querem saber por qual motivo Epstein não foi registrado como agressor sexual após se declarar culpado, em 2008, por aliciar uma menor de idade para prostituição, e se houve corrupção de funcionários públicos

Mansão

Epstein comprou o extenso rancho no Novo México em 1993 do ex-governador democrata Bruce King e construiu uma mansão de 2 480 metros quadrados no topo de uma colina, com uma pista de pouso.

A propriedade foi vendida pelo espólio de Epstein em 2023 - com a receita destinada ao pagamento de credores - para a família de Don Huffines, que afirmou que qualquer pedido de acesso por autoridades policiais seria atendido.

 

regime ditatorial

Roteirista de Foi Apenas um Acidente, filme indicado ao Oscar, é libertado no Irã

Ele havia sido preso depois de assinar uma declaração contra a violenta repressão promovida por Ali Khamenei

18/02/2026 07h06

Filme Foi Apenas um Acidente tem duas indicações ao Oscar, entre elas de Melhor Filme Internacional

Filme Foi Apenas um Acidente tem duas indicações ao Oscar, entre elas de Melhor Filme Internacional

Mehdi Mahmoudian, corroteirista de Foi Apenas um Acidente, filme indicado ao Oscar, foi liberto de uma prisão iraniana 17 dias após sua detenção, de acordo com relatos da mídia local.

Mahmoudian foi preso em Teerã logo após assinar uma declaração condenando o líder da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei, e a violenta repressão do regime contra os manifestantes. Nesta terça-feira, 17, ele foi libertado da prisão de Nowshahr, juntamente com outros dois signatários da declaração, Vida Rabbani e Abdollah Momeni.

Não foram divulgados imediatamente mais detalhes sobre as acusações contra Mahmoudian. Os três foram libertados sob fiança

Mahmoudian está indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original, juntamente com Nader Saeivar, Shadmehr Rastin e o diretor Jafar Panahi. O filme, um drama de vingança inspirado na experiência de Panahi na prisão, também concorre ao prêmio de Melhor Filme Internacional, representando a França.

"Mehdi Mahmoudian, Vida Rabbani e Abdollah Momeni exerceram pacificamente seu direito de expressar suas opiniões, mas o regime respondeu acusando-os de 'insultar o Líder Supremo' e de 'propaganda contra a República Islâmica'", disse Panahi em um comunicado nesta terça-feira.

"Durante anos, essas acusações têm sido usadas como ferramentas para criminalizar o pensamento, silenciar a crítica e incutir medo na sociedade. Transformar um ato civil e pacífico em um caso de segurança nacional é um claro sinal de intolerância para com as vozes independentes dos cidadãos", acrescenta.

Mahmoudian, escritor e ativista político, já foi preso diversas vezes, incluindo uma pena de cinco anos que terminou em 2014 sob a acusação de "motim contra o regime". Panahi, que também já foi preso e colocado em prisão domiciliar pelo regime da República Islâmica, conheceu-o pela primeira vez na prisão.

Milhares de pessoas foram mortas nos protestos que ocorreram em todo o Irã no mês passado. A pressão internacional aumentou devido à repressão do regime contra os manifestantes, incluindo um protesto em massa realizado no fim de semana em Munique. Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que uma mudança de regime no Irã "seria a melhor coisa que poderia acontecer". (Fonte: Associated Press)
 

PRODUTOS NOVOS

Apple fará evento em março que pode apresentar iPhone 17e, novo iPad e MacBook de 'baixo custo'

A ofensiva ocorre após a Apple registrar recorde trimestral de vendas de iPhone no período de festas, com receita de US$ 85,3 bilhões, alta de 23% na comparação anual

17/02/2026 19h00

O iPhone 17e, que substituirá o 16e, deve manter o preço de US$ 599

O iPhone 17e, que substituirá o 16e, deve manter o preço de US$ 599 Foto: Reprodução

A Apple realizará em 4 de março um evento presencial em que pode apresentar novos produtos, dando início a uma ofensiva de lançamentos no primeiro semestre de 2026. A empresa convidou a imprensa para encontros em Nova York, Xangai e Londres, em um formato descrito como "Experience", indicando uma apresentação mais discreta do que os tradicionais eventos em seu campus em Cupertino.

A Apple prepara um "blitz" de lançamentos de produtos nas próximas semanas, com destaque para o iPhone 17e, novos iPads e uma linha renovada de Macs, diz a Bloomberg.

O iPhone 17e, que substituirá o 16e, deve manter o preço de US$ 599, mas trará o chip A19, o mesmo da linha iPhone 17, suporte a MagSafe e novos chips próprios de conectividade celular e wireless. A estratégia é reforçar a oferta em mercados emergentes e no segmento corporativo.

A empresa também deve lançar um iPad de entrada com chip A18, passando a suportar pela primeira vez o Apple Intelligence, a inteligência artificial (IA) da companhia, e um iPad Air com processador M4.

A expectativa é que as mudanças se concentrem em desempenho, com poucas alterações de design. No caso do iPad mini, a principal novidade será a adoção de tela OLED.

No segmento de computadores, insiders apontam que estão previstos novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, MacBook Air com chip M5, atualizações do Mac Studio e uma nova versão do Studio Display.

A Apple ainda prepara um MacBook de baixo custo, com tela inferior a 13 polegadas e chip da classe do iPhone, para competir com laptops Windows mais acessíveis e Chromebooks. Não há confirmação, porém, se a empresa deve lançar esses produtos no evento de março.

No campo de software, a companhia liberou na segunda-feira, 16, a versão beta do iOS 26.4 para desenvolvedores, com componentes de atualização da Siri. Em junho, a conferência anual de desenvolvedores deverá detalhar novos recursos.

A ofensiva ocorre após a Apple registrar recorde trimestral de vendas de iPhone no período de festas, com receita de US$ 85,3 bilhões, alta de 23% na comparação anual, apesar de atrasos na entrega de recursos de IA. O lucro trimestral somou US$ 42,1 bilhões, superando as estimativas do mercado.

