Mundo

DEMOCRACIA

Bolívia confirma guinada à direita com candidato surpresa no 2º turno

Rodrigo Paz surpreendeu ao se colocar como um outsider durante a campanha e se beneficiou da desconfiança dos bolivianos em relação à classe política

Agência Estado

Agência Estado

18/08/2025 - 07h14
Dois candidatos de direita irão se enfrentar no 2º turno das eleições presidenciais da Bolívia. Rodrigo Paz Pereira, da chapa de direita Partido Popular Cristão, ficou em primeiro com 32,08% dos votos, enquanto Jorge "Tuto" Quiroga, do Liberdade e Democracia, foi o segundo mais votado com 26,94%.

Mais de 90% dos votos já tinham sido contabilizados pelo Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) da Bolívia nos últimos minutos deste domingo, 17, e os números totais devem ser conhecidos em uma semana.

Paz surpreendeu ao se colocar como um outsider durante a campanha e se beneficiou da desconfiança dos bolivianos em relação à classe política. As pesquisas de opinião haviam colocado Quiroga e o candidato Samuel Doria Medina no segundo turno, mas Medina amargou o terceiro lugar, com 19,93%.

As eleições confirmaram a rejeição ao partido de esquerda Movimento ao Socialismo (MAS), que governou a Bolívia durante 20 anos, primeiro com Evo Morales e depois com Luis Arce. Andrónico Rodríguez, o principal candidato de esquerda, ficou na quarta colocação, com 8,15%. Já o candidato do MAS, Eduardo del Castillo, terminou a eleição em sexto lugar, com 3,14% dos votos

Segundo a regra eleitoral, um candidato só poderia vencer no 1° turno se tivesse obtido mais de 50% dos votos, ou se tivesse tido 40% dos votos e uma margem mínima de 10 pontos sobre o segundo colocado. O 2° turno das eleições presidenciais bolivianas está marcado para o dia 19 de outubro.

Rodrigo Paz surpreende

Paz, de 57 anos, surpreendeu ao liderar os resultados preliminares neste domingo. Ele não era considerado um dos principais candidatos e aparecia entre a quinta e a sexta posição nas pesquisas.

O candidato presidencial é filho do ex-presidente da Bolívia Jaime Paz, que governou o país entre 1989 e 1993, e nasceu na Espanha, onde a família se exilou durante a ditadura militar de 1964 a 1982.

Ele começou a sua carreira política como deputado e depois foi governador do departamento de Tarija, no sul da Bolívia. Paz é senador e fez uma campanha modesta, com a principal promessa de "varrer a corrupção".

Edman Lara, que acompanha Rodrigo Paz na chapa como candidato a vice-presidente, afirmou em um comício que o apoio que a chapa conseguiu se deve ao fato de saberem ouvir os problemas dos bolivianos.

"Nós tivemos um contato direto com as pessoas, ouvimos o que quer essa Bolívia profunda", disse Lara, um ex-policial que se tornou conhecido por denunciar casos de corrupção nas fileiras da corporação.

Quiroga fica em segundo

O candidato Jorge "Tuto" Quiroga, de 65 anos, também chegou ao segundo turno. Ele começou sua carreira política quando se filiou ao partido Ação Democrática Nacionalista (ADN). Em 1997, foi eleito o vice-presidente mais jovem da história da Bolívia.

Ele sucedeu Hugo Banzer na presidência em 2001 e governou até agosto de 2002. Durante seu curto mandato, Quiroga avançou na elaboração de um plano para a exportação de gás boliviano para os EUA.

Quiroga, que foi candidato quatro vezes nos últimos 20 anos, baseia sua proposta em sete pilares voltados para superar a crise econômica e reativar a produção na Bolívia.

Suas medidas incluem estabilizar a economia por meio de financiamento internacional, uma taxa de câmbio flexível, redução do déficit fiscal e eliminação de subsídios; reativar a indústria do gás, a mineração e a agricultura, com ênfase em biotecnologia e segurança jurídica; fomentar a propriedade individual de terras e ativos produtivos.

Em um comunicado, Quiroga parabenizou a Paz pelo resultado nas eleições e reconheceu os resultados preliminares. "A Bolívia disse ao mundo que queremos viver em uma nação livre, como diz seu hino nacional. É uma noite histórica. Demos um passo gigantesco em direção a um futuro melhor. O país pode ser transformado com o poder do seu voto", apontou o ex-presidente.

Crise

Os bolivianos chegaram ao dia da votação com uma crise econômica e escassez de combustível, que começou em 2014 com a queda na produção de gás e petróleo no país.

O preço dos combustíveis no país segue baixo devido a uma política de subsídios que custam US$ 3 bilhões por ano, enquanto receitas com a venda de gás natural - a maior fonte econômica da Bolívia - despencou por causa da queda do preço no mercado internacional.

Esses fatores têm levado a Bolívia a uma diminuição de suas reservas internacionais e ao aumento do déficit fiscal. A inflação do país também aumentou. Segundo a projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI), o índice este ano é de 15,1% - o pior desde 2008.

As dificuldades da população elevaram a popularidade de candidatos de direita, depois anos em que a política boliviana foi dominada pelo partido de esquerda Movimento ao Socialismo (MAS).

Evo Morales e o voto nulo

Evo Morales, ex-líder do MAS e político mais influente das últimas duas décadas, tinha como objetivo voltar à presidência nas eleições nacionais deste ano, após governar a Bolívia entre 2006 e 2019 em três mandatos consecutivos.

No entanto, sua candidatura foi bloqueada pelo Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que ratificou que nenhum funcionário público pode buscar uma segunda reeleição, seja de forma contínua ou descontínua.

De Lauca Ñ, no trópico de Chapare (Cochabamba), Morales pediu que se emitisse voto nulo como forma de expressão daqueles que queriam apoiá-lo, mas não podiam devido à sua inelegibilidade.

O ex-presidente apontou que essa ação evidenciaria a falta de legitimidade do processo e enviaria uma mensagem de rejeição a um sistema que, segundo ele, não garante igualdade de condições para todos os candidatos. No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclareceu que os votos nulos ou em branco não afetam a validade do processo.

O apelo de Morales teve eco entre seus seguidores, embora esse grupo tenha diminuído devido à profunda divisão interna do MAS desde o início deste ano. As tensões entre diferentes facções enfraqueceram a coesão do partido e sua capacidade de mobilização.

O pedido de voto nulo de Morales e a baixa popularidade do atual presidente da Bolívia, Luis Arce, deixaram a esquerda sem candidatos competitivos. Andrónico Rodríguez, do partido Aliança Popular, ficou com apenas 8,15% dos votos, em quarto lugar.

Já o candidato do MAS, Eduardo del Castillo, ficou com 3,14%, em sexto. Ele é ex-ministro de Arce, que decidiu não se candidatar. O partido enfrenta divisão interna, com Arce tendo uma briga pública com Morales, que saiu do MAS. (Com agências internacionais).
 

EXPECTATIVA

Trump e Putin se encontram no Alasca para selar destino de guerra na Ucrânia

O que sairá desse encontro é incerto. Analistas dizem que um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia é altamente improvável

15/08/2025 07h30

Putin e Trump se encontraram pela última vez em 2019, no primeiro mandato presidencial do norte-americano

Putin e Trump se encontraram pela última vez em 2019, no primeiro mandato presidencial do norte-americano

Pela primeira vez em seis anos, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia apertarão as mãos durante um encontro no Alasca nesta sexta-feira, 15. Também é a primeira vez que Vladimir Putin pisa em terras norte-americanas em 10 anos.

O objetivo é discutir o futuro da guerra na Ucrânia, que já se arrasta por mais de três anos e vive um momento de congelamento dos avanços no campo de batalha. O governo ucraniano, porém, não estará à mesa de negociação.

O que sairá desse encontro de Putin com Donald Trump é incerto. Analistas ouvidos pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) dizem que um acordo de paz é altamente improvável. Mas um compromisso russo com um cessar-fogo temporário é uma possibilidade real.

"O problema com Trump é que você nunca sabe ao certo o que ele vai fazer", opina Stefan Wolff, cientista político alemão especialista em segurança internacional e solução de conflitos.

"Para Trump o que possivelmente está na agenda é um cessar-fogo para a Ucrânia. Mas também acho que Trump está muito interessado em algum tipo de reinício das relações com a Rússia. Ele poderia sair com ambos. Ele poderia sair com nada também. Nesse sentido os resultados reais são muito incertos", disse Wolff.

O próprio governo americano admitiu que essa reunião histórica servirá para "ouvir Putin" mais do que desenhar qualquer tipo de acordo, por isso a Ucrânia estaria de fora. Mas apenas uma foto ao lado do presidente americano poderá ser considerada a consolidação das vitórias diplomáticas do russo depois de ter sido considerado um pária internacional por sua invasão da Ucrânia em 2022.

"Tem muito de teatro político e pouco de substância em termos de negociação", analisa Carlos Gustavo Poggio, internacionalista e professor associado do Berea College, no Kentucky. "É muito claro o que Putin quer com a guerra. Este é um encontro em que você não está incluindo a Ucrânia e outros parceiros."

"O governo Trump diz que é um encontro para escutar Vladimir Putin. O Putin claramente entende que ele tem uma influência sobre Donald Trump. Quando eles tiveram esse tipo de encontro similar no passado, o Trump saiu repetindo toda a versão do Vladimir Putin nas questões que eles discutiram", dizze Poggio.

Na quinta-feira, 14, o Kremlin sinalizou que também estava interessado em discutir outros assuntos além da guerra, como laços econômicos e armas nucleares. Putin disse acreditar nos "esforços bastante enérgicos para interromper os combates, pôr fim à crise e chegar a acordos de interesse para todas as partes envolvidas neste conflito".

Futuro do território ucraniano

Desesperado, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski se reuniu na quarta-feira, 13, com líderes europeus para tentar convencer Trump a defender os interesses da Ucrânia. O medo é que os dois líderes transformem o encontro em uma nova Yalta, onde a Europa foi dividida como uma colcha de retalhos após a derrota da Alemanha nazista. Putin e Zelenski têm demandas territoriais que se chocam e são inegociáveis.

Desde que a Rússia invadiu o país, 30% do território ucraniano chegou a estar sob domínio russo. Após contraofensivas da Ucrânia, a Rússia domina 19% do país, incluindo a Crimeia anexada ilegalmente desde 2014, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, sediado nos EUA.

Esse controle engloba toda a região de Luhansk, cerca de três quartos das regiões de Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia e pequenas áreas de Kharkiv e Sumy, no norte da Ucrânia.

"A perda de território já aconteceu 'de facto', mas não 'de jure' (legalmente). Os ucranianos não aceitam isso", explica Angelo Segrillo, professor no Departamento de História da USP especializado na história da Rússia e União Soviética.

"E a maioria dos países ocidentais também não aceita. É uma situação muito difícil e contraditória em todos os campos, tanto no lado do Zelenski, quanto pelo lado do Trump e menos pelo lado de Putin."

Zelenski viajou à Alemanha na quarta e, ao lado do chanceler Friedrich Merz, conversou por vídeo com Trump antes do encontro desta sexta. Segundo ele, Trump concordou com cinco princípios: incluir a Ucrânia em conversas futuras; recusar-se a discutir termos de paz e cessão de territórios sem antes estabelecer um cessar-fogo; garantias de segurança após a guerra, incluindo o direito de se juntar à Otan em algum momento; e aumentar a pressão econômica sobre a Rússia se as negociações fracassarem.

"A Ucrânia não concordaria em ceder território. Nada, nem um metro quadrado. Nem mesmo a Crimeia", enfatiza o analista político ucraniano Oleksandr Slivchuk, coordenador no Transatlantic Dialogue Center, um think tank com sede em Kiev.

"Não porque não queiramos a paz, mas porque as pessoas entendem que isso não faz sentido. É como abrir mão de algo que não tem valor para o adversário. Porque a essência e as razões desta guerra nunca foram questões territoriais."

"Para a Ucrânia este é agora um momento de máxima ansiedade porque eles podem sair completamente entregues ou podem sair com um apoio muito mais forte dos EUA ou Trump pode simplesmente ir embora e dizer 'continue lutando'."
 

Woodstock católico

Jubileu da Igreja reúne 500 mil jovens católicos em Roma à espera de encontro com papa Leão XIV

Centenas de milhares de jovens católicos se reúnem em um vasto campo nos arredores de Roma neste sábado (2) para o ponto alto do fim de semana do Jubileu

02/08/2025 13h00

Vatican News/Reprodução

Centenas de milhares de jovens católicos se reúnem em um vasto campo nos arredores de Roma neste sábado, 2, para o ponto alto do fim de semana do Jubileu, o Ano Santo de 2025 do Vaticano: uma vigília noturna, acampamento ao ar livre e missa na manhã de domingo celebrada pelo papa Leão XIV. O evento marca o primeiro grande encontro do pontífice com a nova geração de católicos.

Caminhões com vaporizadores e canhões de água refrescam os jovens para tentar amenizar o calor, com temperaturas perto dos 30 °C, enquanto os fiéis aguardam por horas a chegada de Leão para a vigília. Mas o clima é festivo, com jovens dançando ao som de uma programação com cerca de doze bandas diferentes, enquanto montam acampamento para passar a noite.

Leão certamente gostará do que verá: durante toda a semana, esses grupos de jovens católicos de todo o mundo tomaram conta da área ao redor da Praça de São Pedro para a celebração especial do Jubileu, neste Ano Santo em que a expectativa é que 32 milhões de pessoas venham a Roma em peregrinação à sede do catolicismo.

Os jovens percorreram as ruas de paralelepípedo vestindo camisetas coloridas coordenadas, rezando o terço e cantando hinos com violões, bongôs e pandeiros. Usando suas bandeiras como lonas para se proteger do sol, eles tomaram praças inteiras para shows de rock cristão e palestras. Os fiéis esperaram por horas no Circo Máximo, uma grande arena próxima ao Coliseu, para confessar seus pecados a mil padres que ofereciam o sacramento em uma dúzia de línguas diferentes.

Neste sábado, os jovens começaram a chegar ao campo de Tor Vergata, no lado leste de Roma, para o clímax da celebração jubilar - o encontro com Leão.

O primeiro papa americano da história deve chegar de helicóptero no sábado à noite para presidir a vigília. Ele volta ao Vaticano para passar a noite e retorna no domingo pela manhã, em um passeio de papamóvel seguido pela missa.

Clima de Jornada Mundial da Juventude, 25 anos depois

O clima lembra uma Jornada Mundial da Juventude, o "Woodstock católico" que São João Paulo II inaugurou e tornou famoso no ano 2000, também no campo de Tor Vergata. Naquela ocasião, diante de cerca de 2 milhões de pessoas, João Paulo disse aos jovens peregrinos que eles eram as "sentinelas da manhã" no alvorecer do terceiro milênio.

Inicialmente, os organizadores esperavam 500 mil jovens neste fim de semana, mas Leão sugeriu que o número poderia chegar a 1 milhão.

"Está meio bagunçado, mas é isso que torna o Jubileu especial," disse Chloe Jobbour, uma católica libanesa de 19 anos que está em Roma com um grupo de mais de 200 jovens da Comunidade das Beatitudes, um movimento carismático com sede na França.

Ela contou, por exemplo, que levou duas horas para conseguir jantar na sexta-feira à noite, pois o restaurante de fast-food KFC foi sobrecarregado de pedidos. A escola salesiana que ofereceu hospedagem ao grupo dela fica a uma hora de ônibus. Mas Chloe, como muitos ali, não se incomoda com os perrengues: tudo faz parte da experiência.

"Não esperava que fosse diferente. Esperava que fosse assim," disse ela, enquanto membros de seu grupo se reuniam nos degraus de uma igreja perto do Vaticano para cantar e rezar antes de seguir para Tor Vergata.

Houve uma tragédia antes do início da vigília: o Vaticano confirmou que uma jovem egípcia de 18 anos, identificada como Pascale Rafic, morreu durante a peregrinação. Leão se encontrou no sábado com o grupo com o qual ela viajava e enviou suas condolências à família.

O clima colaborou na maior parte do tempo: embora os serviços de proteção civil da Itália estivessem preparados para temperaturas de até 34 °C, os termômetros não passaram dos 30 °C e não devem subir além disso.

Romanos incomodados, mas tolerantes

Os romanos que não fugiram da multidão foram impactados pelo aumento da demanda no já precário sistema de transporte público da cidade. Moradores compartilharam nas redes sociais vídeos de passageiros irritados com as plataformas do metrô lotadas de jovens e os pontos de ônibus congestionados, dificultando a ida e volta ao trabalho.

Mas outros moradores acolheram o entusiasmo dos jovens. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, gravou um vídeo de boas-vindas, exaltando o que chamou de "festa extraordinária de fé, alegria e esperança" trazida pelos jovens à Cidade Eterna.

"Acho maravilhoso," disse a cabeleireira romana Rina Verdone, que vive perto do campo de Tor Vergata e acordou no sábado com um aglomerado de policiais em frente à sua casa, parte da operação de segurança com 4 mil agentes montada para manter a ordem. "Você pensa que a fé, a religião estão em crise, mas isso prova que não é bem assim."

Verdone já havia feito planos para mudar seu trajeto de volta para casa naquele sábado à tarde, o que exigiria uma caminhada adicional de 1 quilômetro, porque temia que a "invasão" de jovens em seu bairro atrapalhasse sua linha de ônibus habitual. Mas disse estar mais do que disposta a fazer o sacrifício.

"A gente costuma pensar em invasão como algo negativo. Mas essa é uma invasão positiva," disse ela.
 

