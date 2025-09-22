Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Brasil vira antagonista dos EUA na abertura da Assembleia-Geral da ONU

É a primeira viagem oficial de Lula aos EUA desde a posse de Trump, em janeiro, que marcou o início da crise atual entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca

Neri Kaspary

Neri Kaspary

22/09/2025 - 07h11
O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se tornou o principal antagonista de Donald Trump no primeiro dia da abertura da Assembleia-Geral da ONU, que começa nesta segunda-feira, 22, em Nova York.

É a primeira viagem oficial de Lula aos EUA desde a posse de Trump, em janeiro, que marcou o início da crise atual entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca, uma das mais graves desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas, no século 19.

Os dois presidentes poderão se encontrar pela primeira vez nos corredores da ONU. Como de praxe, cabe ao Brasil fazer o discurso de abertura amanhã no plenário da Assembleia-Geral da ONU. Trump ocupará a tribuna logo em seguida. O governo brasileiro entende que os contrastes entre eles ficarão claros.

Não há pedidos de reunião bilateral, que poderiam ser interpretados como humilhação ao Brasil. Os mais experientes ex-embaixadores brasileiros em Washington classificaram o atual momento como o pior em 200 anos de relações diplomáticas. Ameaças de novas punições ao Brasil em virtude do apoio de Trump ao ex-presidente Jair Bolsonaro tendem a piorar a crise.

TARIFAS

Os diplomatas avaliam que Lula errou ao apoiar os democratas para sucessão de Joe Biden, divergem sobre a conveniência de um contato direto com Trump, como um telefonema, mas concordam que o republicano praticou uma ingerência na política brasileira.

A Casa Branca insiste na tese de defesa da liberdade de expressão por parte de Trump, que vê uma caça às bruxas na condenação de Bolsonaro, com quem ele se comparou, e na suposta perseguição às big techs americanas.

O Planalto, no entanto, enxerga no tarifaço de 50% e na pressão por meio de sanções pessoais (com corte de vistos e cerco financeiro da Lei Magnistky) a ministros do governo e do Supremo Tribunal Federal (STF), principalmente Alexandre de Moraes, uma tentativa de ingerência nas eleições de 2026.

De visões antagônicas em questões importantes, dos conflitos geopolíticos à emergência climática, Lula e Trump se chocam em uma série de pontos.

SANÇÕES

Nos bastidores, há o temor de que autoridades brasileiras sejam alvo de novas sanções ou que o País sofra novas tarifas ou sanções secundárias em razão da compra do diesel e de fertilizantes russos. Antes da Assembleia-Geral, o Departamento de Estado dos EUA impôs restrições de locomoção no visto diplomático de representantes brasileiros.

Impedido de circular livremente em Nova York, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu de viajar. Em carta, apontou obscurantismo e prejuízos ao Brasil. Integrantes da delegação brasileira de menor escalão também tiveram a movimentação restrita.

O episódio não deve passar batido do discurso de Lula, que deve mencionar as restrições não só à comitiva do Brasil, mas também à delegação palestina. Preparado há dias, a fala deve citar as prioridades da política externa brasileira. No Planalto, a ideia é mandar uma mensagem contundente e responder a Trump, ainda que Lula não deseje mencioná-lo.

A posição de enfrentamento recebeu elogios fora do País, na avaliação do governo, algo que o Planalto não quer deixar escapar. Lula pretende fazer uma defesa enfática da soberania nacional, frente aos ataques de Washington, da democracia e da independência das instituições.

MULTILATERALISMO

 Lula vai citar a crise do multilateralismo, a proliferação de guerras e a necessidade de reformar o Conselho de Segurança da ONU, fazendo referência à campanha do Brasil por um assento permanente. Ele também deve citar as prioridades da COP-30 e criticar quem põe em xeque as mudanças climáticas.

O presidente também deve qualificar como "genocídio" a atuação de Israel na Faixa de Gaza e manifestar publicamente o apoio do Brasil ao processo contra o governo israelense na Corte Internacional de Justiça (CIJ), aproveitando a onda favorável aos palestinos patrocinada pelo governo da França.
 

SANTO

Papa Leão canoniza Carlo Acutis, santo com ligação com Campo Grande

Reconhecimento da santidade veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem, o primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande

07/09/2025 07h43

Cerimônia de canonização de Acutis foi presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano. 

Cerimônia de canonização de Acutis foi presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano.  Divulgação

Neste domingo (7), no Vaticano, houve a canonização do beato Carlo Acutis. O adolescente, morto aos 15 anos de idade, após um quadro agudo de leucemia, ficou popularmente conhecido como padroeiro da internet, já que usava as redes para evangelizar. Carlo será o primeiro santo da geração millennial, que inclui todos os nascidos entre as décadas de 1980 e 1990.

A canonização foi agendada para as 10h no horário local ( portanto 04h no horário de Mato Grosso do Sul), com cerimônia presidida pelo papa Leão XIV, a primeira desde que assumiu seu pontificado, em maio deste ano. 

A canonização de Carlo Acutis acontece após 5 meses de espera, já que havia sido inicialmente marcada para 27 de abril, durante o Jubileu dos Adolescentes, mas foi adiada em razão da morte do papa Francisco.

Francisco já havia citado Carlo como exemplo para a juventude, por unir fé, simplicidade e conexão com o mundo contemporâneo. 

“Não se acomodou numa imobilidade confortável, mas colheu as necessidades do seu tempo, porque viu o rosto de Cristo nos mais frágeis. Seu testemunho mostra aos jovens de hoje que a verdadeira felicidade se encontra pondo Deus em primeiro lugar e servindo-O nos irmãos”, disse o papa Francisco.

Biografia

Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas cresceu em Milão, na Itália. Gostava de jogar videogame e criar sites e, segundo o Vaticano, também era apaixonado pela Eucaristia e por Nossa Senhora. 

Iniciou a vivência da fé católica cedo, aos 7 anos, fez a primeira comunhão e, desde então, passou a assistir à missa todos os dias, além de ajudar necessitados doando roupas e alimentos.

Na adolescência, graças aos conhecimentos de engenharia da computação, criou um site dedicado a divulgar milagres eucarísticos espalhados pelo mundo e aparições de Maria aprovadas pela Igreja Católica.

Após sua morte por leucemia, em outubro de 2006, uma grande quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, ajudadas por Carlo, compareceram ao funeral.

Milagres

O reconhecimento da santidade de Carlo veio a partir de dois milagres atribuídos ao jovem. O primeiro, que levou à beatificação, ocorreu em 2013, em solo brasileiro, na capital sul-mato-grossense Campo Grande.

À época, o menino Matheus Vianna, com 3 anos de idade, sofria de uma doença congênita no pâncreas e foi curado sem nenhum tipo de respaldo científico ao tocar uma relíquia de Carlo.

O segundo milagre, de acordo com o Vaticano, refere-se à sobrevivência e rápida recuperação de Valéria Valverde, da Costa Rica. Em 2022, a jovem, então com 21 anos, estudava em Florença, na Itália, quando sofreu um grave acidente de bicicleta. A mãe de Valéria fez uma peregrinação à cidade de Assis para rezar pela cura da filha no túmulo de Carlo. No mesmo dia, a jovem começou a respirar sem aparelhos.

 

frança

Autoridade de dados multa Google e Shein em US$ 553,9 milhões

Empresas estão desrespeitando as regulamentações francesas sobre cookies

04/09/2025 23h00

A autoridade de proteção de dados da França multou a Alphabet, dona do Google, e a Shein em um total de 475 milhões de euros (US$ 553,9 milhões) devido a preocupações de que as empresas estão desrespeitando as regulamentações francesas sobre cookies.

A Comissão Nacional de Informática e Liberdade (CNIL) informou na noite de quarta-feira que multou o Google em 325 milhões de euros e a Shein em 150 milhões de euros, respectivamente, como parte do esforço mais amplo para regular como grandes empresas de tecnologia usam cookies para rastrear usuários online.

A CNIL afirmou que o Google deveria ter solicitado o consentimento dos usuários para exibir anúncios em e-mails através das abas "Promoções" e "Social" do Gmail, dizendo acreditar que 53 milhões de indivíduos foram ilegalmente expostos a anúncios.

Um porta-voz da Alphabet disse que a empresa está revisando a decisão e que os usuários sempre puderam controlar os anúncios que veem em suas plataformas.

A Shein afirmou que contesta o veredicto e irá apelar. "A severidade da sanção parece motivada politicamente, em vez de ser o resultado de uma aplicação justa e equilibrada", pontuou.

