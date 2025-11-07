Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Mundo

narcoterroristas

EUA matam três em novo ataque contra barco no Mar do Caribe

Esse é o 17º ataque anunciado na ofensiva que começou em setembro. Agora, o número total de mortos no Mar do Caribe e no Pacífico sobe para 70

Agência Estado

Agência Estado

07/11/2025 - 07h19
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou, nesta sexta-feira, 7, que o país realizou mais um ataque contra uma embarcação que transportava drogas no Mar do Caribe; três homens morreram durante a investida. "Os ataques continuarão até que o envenenamento do povo americano cesse", alertou o secretário.

Esse é o 17º ataque anunciado na ofensiva que começou no início de setembro. Agora, o número total de mortos durante a operação, tanto no Mar do Caribe quanto no Pacífico, sobe para 70. A operação foi realizada em águas internacionais no Pacífico Oriental. Nenhum militar americano ficou ferido durante a ação.

O vídeo do bombardeio mostra a pequena embarcação pegando fogo logo após ser atingida. "A todos os narcoterroristas que ameaçam nossa pátria: se quiserem continuar vivos, parem de traficar drogas. Se continuarem traficando drogas mortais, nós os mataremos", escreveu Hegseth em uma publicação no X (antigo Twitter).
 

legislativo

Milei diz que vitória nas eleições marca a 'construção de uma Argentina grande'

"É um dia histórico. O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade

27/10/2025 07h20

Estimativa é de que partido de Milei tenha levado 64 assentos na Câmara de Deputados contra 31 de Força Pátria

O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou o resultado das eleições legislativas deste domingo, 26, dizendo que a vitória de seu partido, A Liberdade Avança (LLA), marca a "construção de uma Argentina grande". Com 96% das urnas apuradas, o partido governista conquistou 40% dos votos contra 31,6% do peronismo, a principal força opositora no Congresso.

Com a estimativa parcial, o governo leva 64 assentos na Câmara de Deputados contra 31 de Força Pátria, principal partido peronista Estavam em jogo 127 assentos. No Senado, o LLA soma 12 novos nomes entre os 24 que estavam em disputa. O mapa exibido pelo ministério do Interior na contagem dos votos mostra quase todo o mapa argentino com a cor libertária. "Que linda fica a Argentina de violeta!", disse Milei a seus apoiadores.

"É um dia histórico. O povo argentino decidiu deixar para trás cem anos de decadência e continuar no caminho da liberdade", acrescentou o presidente, afirmando que hoje "a Argentina é reconhecida no mundo inteiro pelo que fizemos nos últimos anos "

"Estamos comprometidos em fazer a Argentina o país mais livre do mundo", continuou Millei. "Agora sim, podemos marcar essa vitória. Vamos poder sentar e discutir uma Argentina distinta, uma Argentina que nem se imagina hoje em dia."

O resultado surpreendeu. No começo de setembro, Milei havia sofrido uma dolorosa derrota de 14 pontos porcentuais para o peronismo na província de Buenos Aires, considerada um termômetro do clima nacional, mas o libertário virou o jogo e derrotou os peronistas nas eleições deste domingo.

"Os argentinos mostraram um 'basta ao populismo'. Populismo nunca mais", afirmou ao público que acompanhava seu discurso de vitória.

"Estamos comprometidos a fazer a Argentina o país mais livre do mundo. Vamos cumprir o contrato eleitoral que fizemos com todos que nos elegeram e os que não também", declarou Milei, prometendo impulsionar novos projetos em um Congresso mais alinhado aos seus interesses.

O partido do governo venceu em 16 das 24 províncias argentinas. São elas: Tierra del Fuego, Chubut, Rio Negro, Neuquén, Província de Buenos Aires, Cidade de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fé, Misiones, Chaco, Salta, Jujuy e La Rioja.

SOBERANIA

Brasil e EUA não chegam a acordo sobre tarifaço e terão nova rodada de reuniões

As reuniões na Malásia não foram suficientes para suspensão das tarifas impostas pelos EUA, como pedido pelo presidente Lula a Donald Trump

27/10/2025 07h13

O ministro Mauro Vieira está à frente nas negociações entre os governos brasileiro e dos Estados Unidos

O ministro Mauro Vieira disse nesta segunda-feira, dia 27, que o governo americano concordou com um cronograma de negociações com o Brasil para chegar a um acordo sobre o tarifaço contra o Brasil, nas próximas semanas.

As reuniões na Malásia não foram suficientes para suspensão das tarifas impostas pelos EUA, como pedido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Donald Trump.

Vieira comentou a reunião de negociação realizada nesta manhã, no horário local da Malásia, a mando de Trump e Lula. Segundo ele, os dois países concordaram com um cronograma de negociação

O ministro não anunciou a suspensão das tarifas temporariamente durante esse tempo, como requisitou Lula ao presidente americano

Eles deixaram o hotel do presidente Lula por volta das 8h da manhã (no horário local). Do lado brasileiro, participaram o ministro Vieira, o secretário-executivo Márcio Elias Rosa, do MDIC, e o embaixador Audo Faleiro, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial da Presidência.

"Deveremos ter um acordo nas próximas semanas", disse Elias Rosa "Os aspectos políticos já não estão mais na mesa, aquilo que nunca poderia ter estado. Hoje fazemos a discussão de uma acordo comercial e não de outra natureza. O Brasil vai enviar uma equipe de alto nível a Washington, segundo o governo brasileiro

Pelo lado americano, houve a presença do representante comercial Jamieson Greer, e do secretário de Tesouro, Scott Bessent.

A reunião ocorreu no hotel The Ritz Carlton, local de hospedagem da delegação de Trump.

